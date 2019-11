El candidato número 1 del Partido Popular al Senado por Guadalajara, Antonio Román, ha señalado en el último día de campaña electoral que “este domingo tenemos la posibilidad de votar a quien retira las ayudas al desempleo y crea más paro, quien se beneficia personalmente con subidas de sueldo o colocación de sus hermanos; o a quien potencia la creación de empleo, la aceleración económica y la mejora del bienestar de todos los ciudadanos”. Román ha detallado que la primera opción es la del Partido Socialista, “con el claro ejemplo de Alberto Rojo en Guadalajara subiendo impuestos y perjudicando a las familias numerosas con el recorte de bonificaciones”; y la segunda la del Partido Popular que “es el único voto que puede sacar del gobierno de España a Pedro Sánchez”.

Prueba de esto es que “en el momento en que tenemos los peores datos de desempleo de los últimos siete años con un incremento de casi 300 parados en Guadalajara y 100.000 en España, el Ayuntamiento de Guadalajara ha disminuido las ayudas al empleo y a emergencia social que había en el presupuesto del anterior gobierno del PP prorrogado por la falta de apoyos de Ciudadanos”. Román ha lamentado que se olviden del empleo y de la política social, “y se preocupen solamente de ellos”. Por ello, ha añadido, “yo pido el voto para el PP a todos los ciudadanos que no estén de acuerdo con el nepotismo instaurado en el Ayuntamiento de Guadalajara, que no estén de acuerdo con quienes piensan más en sí mismos que en los demás subiéndose el sueldo, colocando a los dos hermanos del primer teniente de alcalde y del portavoz de Ciudadanos; o quienes tratan de beneficiar a los propios”. Sobre esto último, Román ha desvelado que Alberto Rojo, además de colocar de gerente de Cultura al número 13 de la lista socialista, ha duplicado el sueldo este mes a un ex concejal del PSOE ordenanza del Ayuntamiento por estar en Alcaldía en concepto de una productividad de 1.300 euros de más, y esto no lo hacen a todos los ordenanzas del Ayuntamiento”.

“En los cuatro años de gobierno de Alberto Rojo se irán a casi medio millón de euros que están quitando a todos los ciudadanos porque se lo van a quitar de los impuestos para su beneficio personal. Este es el Partido Socialista”, ha dicho Román.

Además, ha vuelto a mostrarse en desacuerdo con la subida de impuestos del gobierno PSOE y Ciudadanos: “si Pedro Sánchez anuncia que va a subir impuestos, aquí vemos cómo el señor Alberto Rojo del Partido Socialista ya lo ha hecho en tan solo cuatro meses de gobierno, y que se suma a la subida que han hecho también en Azuqueca de Henares o Cabanillas del Campo porque donde gobierna el PSOE se sabe que suben los impuestos”.