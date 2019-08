María Ángeles Rosado, diputada de Cs Guadalajara en el Congreso de los Diputados, ha registrado una petición para la puesta en marcha de las medidas urgentes adoptadas en 2018 para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.

Así dentro de estas medidas se encuentra la modificación de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, “para contemplar la posibilidad de de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro de la actividad agraria” ha explicado Rosado.

En la medida propuesta se indicaba también que los precios del término de potencia no tendrán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema. “Sin embargo, estas dos iniciativas ni han tenido desarrollo reglamentario, ni se han aplicado” ha señalado la diputada de Cs Guadalajara, quien ha insistido en que “los regantes necesitan disponer de las dos tarifas de potencia a lo largo del año, en función del periodo de riegos”.

Además, Rosado ha argumentado que “el gasto de la tarifa eléctrica supone un coste muy importante en las explotaciones de regadío. Y en los periodos en los que no se riega, y por tanto no se hace uso de la potencia eléctrica máxima contratada, el agricultor no tiene por qué pagar ese servicio”.

Por todos estos motivos, la diputada de Ciudadanos Guadalajara ha urgido al Gobierno en funciones a que cumpla con el plan de medidas urgentes contra la sequía de 2018.