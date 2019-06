El secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha reiterado que el mantener una Alcaldía con la responsabilidad de ser senador como pretende el actual alcalde en funciones de Guadalajara, Antonio Román, no parece una opción muy ética pero se ha retractado y ha señalado que no su formación no lo extrapola a las negociaciones para el Ayuntamiento de Guadalajara.