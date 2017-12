El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido este miércoles en Cabanillas del Campo el acto de clausura del Taller de Empleo que, impulsado por la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, se ha desarrollado en el municipio a lo largo del último semestre. Page ha estado acompañado del alcalde, José García Salinas, y del viceconsejero regional de Empleo, Francisco Rueda Sagaseta, en una ceremonia desarrollada en el Salón de Plenos del consistorio cabanillero.

Tras el saludo del presidente a los concejales de la corporación, abrió el acto el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, quien señaló que talleres como el que hoy se clausuraba son una de las patas que, junto al Plan Extraordinario, conforman las políticas activas de Empleo que se desarrollan en Cabanillas gracias a la colaboración de las administraciones regional y local; unas políticas que sólo entre 2016 y 2017 han permitido cerca de 120 contrataciones directas por periodos de seis meses a personas desempleadas en el municipio.

Respecto al taller que cerrado hoy, Salinas ha recordado que ha sido cursado por 6 alumnas y 2 alumnos trabajadores, que han recibido lo que se denomina “formación bonificada”, y que han estado guiados por un director y una docente. “Entre talleres de empleo y contrataciones del Plan Extraordinario llevamos más de un centenar de contratos formalizados en los últimos dos años en el municipio, y esto ha ayudado a bajar las cifras del desempleo”, señalaba el primer edil. Salinas ha agradecido expresamente al presidente García-Page su presencia en la localidad por tercera vez en la presente legislatura, y ha destacado la importancia de este tipo de políticas: “Con estos talleres y planes ayudamos a personas a las que en desempleo en ocasiones les aísla de la sociedad, y estas oportunidades generan confianza, autoestima, y permiten reengancharse al mercado laboral”, manifestaba el alcalde. Asimismo, el primer edil ha destacado la importancia de que el taller de empleo haya otorgado certificaciones oficiales de profesionalidad, y ha puesto también en valor el trabajo desarrollado por los alumnos y alumnas, que han culminado su formación encargándose directamente de la organización de la III Feria del Comercio de la localidad, el pasado fin de semana.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo ha felicitado también a los alumnos y alumnas, y ha destacado la “originalidad” de la temática elegida por el Ayuntamiento para esta formación, al centrar el curso en tareas de tipo administrativo y comercial, orientadas también al posible emprendimiento por parte de los desempleados. De hecho, ha recordado Rueda, algunos de ellos forman ya parte del nuevo “Coworking” que se ha puesto en marcha en las últimas semanas en Cabanillas, impulsado por la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial.

Tras el acto de entrega de diplomas a los ocho alumnos y alumnas que han superado el taller, una portavoz de los alumnos, Blanca Debón, ha pronunciado un emotivo discurso, explicando la vivencia del grupo humano a lo largo de este tiempo, poniendo en valor la formación y la oportunidad recibida, y agradeciendo la labor desarrollada por su director y su docente, así como por la técnico y la concejala de Empleo del municipio, a quienes ha agradecido lo pendientes que han estado del desarrollo del curso. Debón también ha dado paso a un vídeo resumen sobre la actividad desarrollada.

El acto ha sido cerrado por el presidente regional, Emiliano García Page, quien se ha dirigido a los alumnos y alumnas destacando que “no hay más que ver vuestro trabajo, para saber que además de formación habéis ganado en fraternidad y amistad, y habéis fraguado lazos que os acompañarán el resto de vuestra vida”. Page ha defendido la importancia de este tipo de talleres: “Hay que ponerlos en valor. Durante unos años se recortaron y desaparecieron en el momento en que más los necesitaba España; e incluso se hizo un trabajo de demonización de estas políticas. Hay quien dice que son tirar el dinero. Yo no estoy de acuerdo. A estas alturas hay que ser serio, y copiar lo mejor de las sociedades avanzadas. Porque ni siquiera con bajas tasas de paro hay que parar las políticas activas de empleo. Este acto pone en valor la decisión política tomada de seguir invirtiendo, muchos millones de euros públicos, en las políticas activas de formación y empleo. No se me ocurre nada mejor para la región”, señalaba el presidente autonómico. Page también ha asegurado que las cifras oficiales corroboran que este tipo de talleres culminan “con un alto grado de ocupación laboral, que en definitiva es de lo que se trata”.