La labor investigadora del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara , dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), cuenta con un nuevo reconocimiento gracias a la publicación, en la prestigiosa revista ‘Annals of Surgery’, de un artículo basado en un proyecto de investigación en complicaciones postoperatorias. La revista estadounidense ‘Annals of Surgery’ es la revista de cirugía más importante y de mayor impacto a nivel mundial.

Dicho trabajo ha sido desarrollado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas y forma parte de su trabajo de fin del Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha informado el Sescam en un comunicado.

El artículo, titulado ‘The Cost of Postoperative Complications and Economic Validation of the Comprehensive Complication Index: Prospective Study’, se basa en un proyecto previo que evaluó todas las complicaciones postoperatorias de los pacientes intervenidos, determinando las consecuencias en forma de resultados clínicos que tuvieron en el paciente.

El estudio determina las complicaciones tras una cirugía y cómo se asocian al incremento de costes totales, postoperatorios y de quirófano inicial, y apunta a la necesidad de autorías rigurosas y externas a los servicios para evaluar la calidad de los servicios de Cirugía de todos los hospitales, determinar cuáles tienen mejores resultados y promover la mejora de todos ellos.

En primer lugar, se hizo una validación clínica de las complicaciones a través del índice CCI (‘Comprehensive Complication Index’) creado en Suiza por el equipo del doctor Clavien. Este índice se basa en resumir todas las complicaciones postoperatorias de un paciente con una cifra de cero a cien, siendo cero que no haya complicación alguna y 100 que la complicación o complicaciones tengan como resultado el fallecimiento del paciente.

De esta manera, se pretende crear una valoración fiable, objetiva y que dé cabida incluso a complicaciones menores, como las náuseas tras una cirugía. Posteriormente, el proyecto aborda el coste económico directo asociado a estas complicaciones en los primeros 90 días postoperatorios, teniendo en cuenta los reingresos hospitalarios.

El trabajo planteaba dos objetivos, por un lado, “determinar los costes que las complicaciones postoperatorias le suponen al sistema sanitario público” y por otro “validar el índice desde un punto de vista económico”. Así, el trabajo viene a ser el primero en el mundo en validar económicamente el CCI en todos los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo en un servicio de cirugía general, a excepción de la cirugía menor ambulatoria, que no fue objeto del estudio.

Dado que el proyecto contempla todas las cirugías y todas las complicaciones, por pequeñas que sean, permite valorar objetivamente el aumento de costes que supone la presencia de una o más complicaciones, incluso leves, que pueden multiplicar costes por prolongar el tiempo de ingreso tras una cirugía, sin olvidar el perjuicio que supone para la salud del paciente y el coste social y económico para él mismo y para el sistema. Por ejemplo, se puede objetivar en el artículo en el caso de una colecistectomía (extirpación de la vesícula) donde la presencia de una y/o más complicaciones leves como las náuseas supone duplicar el coste postoperatorio.

Por otra parte, ha destacado el doctor De la Plaza, el artículo recoge medidas para mejorar la precisión en el cómputo y gradación de las complicaciones y en la asignación adecuada y real de los costes que suponen.

OFRECER RESULTADOS PARA MEJORAR

El doctor De la Plaza ha insistido en la necesidad de ofrecer resultados con transparencia por parte de todos servicios de cirugía, “una obligación ética y de conocimiento” que sin embargo no se hace sistemáticamente en los servicios de cirugía a nivel mundial. De esta manera, propone estudiar, auditar y comunicar sistemáticamente las complicaciones para obtener un resultado de calidad asistencial básico “muy importante y hasta ahora ignorado”.

Esto permitiría comparar de forma fiable la calidad de los servicios de cirugía de todos los hospitales en base a las complicaciones postoperatorias. “Si bien en esta comparación se debería tener en cuenta la complejidad de los pacientes que opera cada servicio. Hay que tener en cuenta que cuanto más preciso y cuidadoso sea el registro de las complicaciones por parte de los médicos, mayores serán las tasas de morbilidad y, por lo tanto, peores serán los resultados”. Esto, advierte, “puede llevar a sesgos y por tanto parece obligada una auditoría externa e imparcial” que repercutiría, a corto plazo, en una mejora de los resultados.

En resumen, conocer los resultados y evaluar exhaustivamente las complicaciones y sus costes ayudará a implementar medidas de mejora clínicas y una optimización en la asignación de los recursos económicos para la mejora y eficiencia de resultados en salud.