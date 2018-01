La Ciudad del Doncel ya siente la llama de San Vicente, una de sus dos fiestas patronales, declarada además de Interés Turístico Provincial, y, probablemente, junto a la de San Juan, la de más honda raíz en el sentir seguntino. La fiesta conmemora la Reconquista de la ciudad a los musulmanes en el año 1124. El lunes, día 22 de enero, hará 894 años.

Y pese a que el refranero popular local este año no parece muy certero cuando dice que “Por San Vicente, el invierno pierde un diente”, afortunadamente para una Sierra Norte sedienta, la ciudad se vuelve a unir en torno a sus tradiciones, “en primer lugar para sentirlas, reivindicarlas y no olvidarlas, pero también para ponerlas sobre el tapete como un reclamo turístico que es indubitadamente nuestro, una de esas cosas que no se pueden deslocalizar y que hay que venir a Sigüenza para disfrutar y sentir: la llama de San Vicente”, valora Oscar Hernando, concejal de festejos del Ayuntamiento de Sigüenza.

Este año, el programa propone actividades entre los días 19 y 23 de enero. Una propuesta extensa, fundamentalmente basada en el folclore (Segontia Folk y XXXI Certamen de Dulzaina, José María Canfrán), envuelve los momentos más tradicionales, que llegan los días 21 y 22 de enero, con la hoguera de vísperas y la procesión y misa en honor al Santo, de origen valenciano.

El viernes, día 19 de enero, en el Auditorio de El Pósito (dos sesiones una a la 10:30, y otra a las 12:30 horas, entrada gratuita), Vanesa Muela interpretará un concierto didáctico al que asistirán los escolares de los colegios de la ciudad. A su talento musical, como instrumentista y cantante, la vallisoletana añadirá sus dotes como comunicadora. Seguro que ganará nuevos adeptos entre los niños a la causa de la música folk, y especialmente para la seguntina. Durante el espectáculo, Vanesa llamará la atención sobre la importancia y el influjo que ha tenido, y tiene, el folclore en la cultura actual y presentará la cultura tradicional como un aspecto más a conocer, conservar y fomentar. Además, interpretará canciones tradicionales infantiles y mostrará cómo se puede sacar sonido de instrumentos insólitos, como son los utensilios de cocina.

Esa tarde, en el mismo escenario, el Auditorio de El Pósito (20:30 horas. 5 euros, menores de 9 años, 3 euros), Ana Alcaide presentará su espectáculo ‘Luna Sefardita’. Con más de 500 conciertos y 5 trabajos publicados, Ana Alcaide fue galardonada con la Medalla al Mérito Cultural de las Artes Escénicas de Castilla la Mancha 2017. A la artista la acompañará en esta ocasión el multi-instrumentista Bill Cooley para presentar su espectáculo ‘Luna Sefardita’. El repertorio del concierto se inspira en Toledo y en el viaje de los sefardíes, ofreciendo así un paseo musical por la España de las tres culturas: canciones a ritmo de pasacalles, melodías orientales, leyendas y nuevas composiciones de inspiración antigua con letras en castellano y en judeoespañol o ‘ladino’.

El sábado, día 20 de enero, se ha programado una Visita Medieval a la ciudad del Doncel, que saldrá del patio del Castillo Parador, a las 11 horas. La visita tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos, un precio de seis euros, y será gratuita para los menores de catorce años.

A su término, a partir de las 13 horas, dará comienzo, en el Atrio de la Catedral, la actuación de los Danzantes del Santo Niño de Majalerayo. Sus danzas datan de tiempo inmemorial, celebrándose el tercer domingo de enero, festividad del Dulce Nombre. El grupo está compuesto por 8 danzantes, 2 botargas y un director de danza o tamborilero, todos ataviados con sus trajes típicos. Los ocho danzantes se dividen en 4 guías y 4 guardas, y ejecutan sus danzas al son del tambor director de danza y botargas.

Las danzas se dividen en dos grupos, unas de origen festivo, como castañuelas, cordón o saludos; y otras de origen guerrero, como las espadas (milano), fajas, marizápalos. Los botargas se cuidan de la correcta interpretación de las Danzas y de que estas no sean molestadas durante su ejecución, siendo esa su función principal durante la Festividad del Santo Niño, y también en el resto de las actuaciones.

Esa misma tarde, a las 20 horas, en El Pósito (5 euros, menores de 9 años, 3 euros), llegará la actuación de Manuel Luna, y sus ‘Viajes Sonoros’. ‘Viajes Sonoros’ llegaba después de una quincena de discos editados y de haber dirigido exitosos programas de radio, y realizado más de una treintena de producciones etnomusicales con recopilaciones y estudios de música tradicional en Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria y Andalucía Oriental. La nueva propuesta musical de Manuel Luna y su grupo es un recorrido selectivo por las distintas experiencias vividas. La música, partiendo del trabajo de campo, se desliza por sugestivos territorios de arreglos y creación, a partir de la tradición campesina.

El domingo, día 21 de enero, víspera de San Vicente, a partir de las 12 horas (5 euros, menores de 9 años, 3 euros), en el Auditorio de El Pósito, actuará Odaiko, Espectáculo Infantil Invención, en la que es la típica actuación de San Vicente específicamente dedicada a los niños. El grupo presenta un espectáculo de percusión que descubre elementos físicos y sonoros pertenecientes al mobiliario escénico. Con humor, la interacción permanente con el público y el virtuosismo musical, hacen disfrutar a grandes y pequeños.

También se mantiene este año, a las 13:30 horas, en El Torreón el concierto-vermú (entrada libre). Actuará Miguel Afonso Trío. Desde Gran Canaria llega este acordeonista, acompañado por el contrabajista Ivanoff Rodríguez y por el violinista Ayoze García. Este trío de ases desgranará un programa basado en los toques festivos de las islas. Su música refleja la alegría de los cantos y las melodías tradicionales de Canarias, sin distorsionar con complicados arreglos la propia esencia tradicional.

Esa misma tarde, en la Plaza del Doncel, tendrá lugar la quema de la hoguera de San Vicente, cuya pira siempre coronan unas naranjas, y el deleite de las populares rosquillas al son de los dulzaineros de la Cofradía. Por la noche, para rematar la fiesta, verbena popular, de nuevo en El Torreón.

Por la mañana, está programada la Misa y procesión en honor al Santo, que suele oficiar el obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez. E invariablemente a lo largo de los años, en la tarde del día 22, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar el XXXI Certamen de Dulzaina dedicado a la memoria del gran gaitero que fue José María Canfrán. Será en el Auditorio de El Pósito. Próximamente se informará del cartel. Por la noche, verbena popular en El Torreón. Para cerrar los actos, el día 23 de enero está previsto el tradicional bibitoque, con disparo de juegos japoneses, gigantes, cabezudos y caramelos en la Plaza Mayor.