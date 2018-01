Silvia Valmaña ha asegurado hoy que en el nuevo año Page sigue castigando y golpeando “durísimamente” a la provincia de Guadalajara y pone como ejemplo la “falta de previsión e incapacidad” del gobierno regional para afrontar los problemas que está generando la epidemia de gripe que sufrimos en la provincia.

Valmaña denuncia que “Page ha tardado en reaccionar ante este problema, cuando en comunidades como la de Madrid, por ejemplo, hace semanas que ya habían declarado la epidemia”. En este sentido –y de manera irónica- ha afirmado que “Page debe pensar que Guadalajara está a cientos de miles de kilómetros de Madrid”.

“La realidad es que a día de hoy he recibido personalmente muchísimas quejas de usuarios y también de profesionales de la sanidad sobre la manera que tiene el gobierno de Page y Podemos de abordar el problema de la gripe en Guadalajara cuya falta de previsión y planificación está haciendo que aumenten las dificultades para atender a las personas”, ha asegurado la diputada nacional del PP en rueda de prensa.

Valmaña ha subrayado que “pese a los enormes esfuerzos del personal sanitario en los centros de atención primaria –incluso con un compromiso más allá de su jornada laboral- los guadalajareños están sufriendo la mala organización del gobierno de Page y por eso se colapsan las urgencias del Hospital de Guadalajara y se desbordan los pacientes en sus plantas”.

“Page es especialista en crear problemas donde no los hay” asegura Valmaña tras conocer la intención de suprimir el convenio sanitario con Madrid

A juicio de la diputada del PP este es solo un ejemplo más del desgobierno de Page y de su abandono a la provincia de Guadalajara, que se ve agravado “por el nuevo intento de su gobierno de acabar con el convenio sanitario con Madrid”. Para Valmaña “impedir que los guadalajareños seamos atendidos en los hospitales públicos de Madrid que recoge ese convenio y pretender que seamos atendidos a cientos de kilómetros en hospitales de Ciudad Real o Albacete, es desconocer la realidad de Guadalajara”.

Por eso, Valmaña ha asegurado que Page “es especialista en crear problemas donde no los hay y en echar las culpas a los demás” a la vez que es incapaz de solucionar los verdaderos problemas que afectan a los guadalajareños. “La pura verdad es que Page quiere cargarse el convenio sanitario con Madrid; que si no tenemos Campus Universitario en Guadalajara es porque Page no ha querido y que si hay problemas en los accesos al Hospital es porque a Page no le da la gana poner una solución”.

En este sentido ha subrayado que “el cinismo de Page hace que una y otra vez aparezcan en los presupuestos inversiones para Guadalajara que luego no se ejecutan” como ha sucedido y sucede con los centros de Salud de Azuqueca, Cifuentes o en el Hospital. Ahora bien, la inauguración de maceteros se convierte en noticia de primera página en los periódicos”. Esta actitud hacia Guadalajara ha sido calificada como “una falta de responsabilidad personal y política de Page hacia una provincia a la que tiene abandonada y olvidada”.