Urrea, uno de los diecinueve investigados en relación a esta planta de residuos junto con el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, y tres empresas —entre ellas responsables de las empresa KUK Medioambiente, gestora de la planta que ardió en agosto, y el Grupo Layna, propietaria de la nave—, estaba llamado a declarar la pasada semana pero por razones de agenda de su letrado se pospuso hasta este martes.

Según ha señalado el propio investigado a Europa Press, “todo lo que se aprobó cuenta con todos los beneplácitos del Ayuntamiento, con todo a favor”.

Por eso, ha asegurado que no está nervioso, pues han sido decisiones que aunque se adoptaron en el Consistorio cuando él era alcalde —ahora es concejal— fueron tomadas con los informes favorables de “todos” los técnicos. “Lo que he hecho es que, con esos informes, no hemos hecho más”, ha precisado.

El exalcalde (PP) es investigado al entender el Juzgado, según el auto, ya que no había ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento de Reciclaje, y posteriormente contra Kuk Medioambiente.

En este caso hay diecinueve personas investigadas, entre ellas está también el que fuera viceconsejero, que dimitió a los pocos días de conocerse este asunto, y que ya ha prestado declaración.

En los próximos días también está previsto que presten declaración una veintena de testigos que van a ser citados en relación a lo ocurrido en esta empresa de Chiloeches, entre ellos el actual alcalde, Juan Andrés García.

En la investigación abierta a esta empresa, Kuk Medioambiente, data de días antes de que se declarara en la misma un incendio, que ha requerido varias semanas de actuaciones en la zona con el fin de evitar que se pudieran producir daños medioambientales ya que en la planta había supuestamente residuos tóxicos peligrosos.