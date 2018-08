“El Partido Popular sigue estando en la defensa del Plan de Mejora del Servicio de Cercanías, pero ¿dónde está el PSOE, dónde están los socialistas de Guadalajara que casi a diario se manifestaban en la estación de Renfe para denunciar las deficiencias del servicio y reclamar soluciones?”.

Así se ha expresado la senadora del PP por Guadalajara, Marta Valdenebro, durante una comparecencia de prensa en la que ha informado sobre las iniciativas parlamentarias presentadas por el partido para conocer el estado del Plan de Mejora de Cercanías que diseñó y presupuestó el anterior Gobierno, con el fin de paliar las incidencias que se vienen produciendo en el servicio del tren de cercanías y que afectan de lleno a Guadalajara. Más de 5.000 millones de euros para mejorar las infraestructuras, los trenes y los horarios que el Partido Popular dejó presupuestados y que el Gobierno de Sánchez ha dejado en un cajón.

Valdenebro ha denunciado el silencio ‘cómplice’ de los dirigentes socialistas de Guadalajara ante la inacción del Ejecutivo, una postura que también achaca al presidente regional. “Page nunca se ha interesado por el servicio de Cercanías, jamás, ni él, ni nadie de su Gobierno se han interesado nunca por la prestación del servicio, y ahora es obvio que con Sánchez tampoco”, lamenta la senadora popular, que ha asegurado que durante el verano se han producido diversas incidencias en el funcionamiento del Cercanías.

Así, haciéndose eco de las denuncias de viajeros, Valdenebro ha apuntado problemas de climatización en los trenes, retrasos y ‘hacinamiento’ por la utilización de convoys con pocos vagones. Todo ello, unido a la supresión de dos CIVIS ha complicado el servicio durante este verano; “porque en esta época no todo están de vacaciones como Page o Sánchez, la gente sigue utilizando el transporte público y los usuarios del tren siguen denunciando retrasos, falta de frecuencias, malas condiciones en los desplazamientos, temperaturas insoportables y hacinamiento en los trenes”, asegura.

Además, la senadora popular ha alertado de la incidencia que tendrá para los usuarios del tren la subida del billete anunciada por el Ejecutivo socialista y también el incremento del diesel, que pone más difícil el uso del coche como alternativa en los desplazamientos ante los problemas del transporte público. “La situación atenta contra los trabajadores y las clases medias, que son las usuarias del servicio de Cercanías. No todos podemos viajar en Fálcon o helicóptero”, ironiza Valdenebro, asegurando que “es evidente que nuestros problemas no están a la altura del presidente interino, que nos va a freír a impuestos y cuyas barreras fiscales empiezan a convertirse también en barreras para la movilidad”.

Ante esta situación, a la senadora del PP le ‘sorprende’ la actitud del PSOE: “ya no protesta, al PSOE ya no les preocupa ni la puntualidad, ni la calidad del servicio. ¿Dónde están ahora, ya no exigen mejoras para las Cercanías? ¿Qué es lo que ha cambiado para que los que antes pedían mejoras inmediatas y soluciones ahora callen? Lo que ha pasado es que Sánchez ha ocupado La Moncloa apoyado en una moción Frankenstein.

“En febrero Bellido exigía un servicio de Cercanías digno, a la altura de lo que pagamos y merecemos. ¿Ya no?. En mayo Escudero exigía la incorporación inmediata de mejoras y soluciones concretas para el Plan de Cercanías. ¿Ya no?”, se pregunta Valdenebro, quien afirma que “en el Partido Popular seguimos en el mismo sitio, y por lo tanto reclamamos el cumplimiento del Plan de Mejora del Cercanías y que el PSOE abandone su sectarismo, que reclame y que se ponga a trabajar para que Guadalajara tenga el servicio de Cercanías que merecemos”.