“Page es un presidente perdedor que nos está abocando al bochorno y al vergüenza nacional no solo por sus actos sino por las nefastas consecuencias de los mismos para Castilla-La Mancha”. De esta manera ha expresado hoy Silvia Valmaña, la situación que se vive en Guadalajara y en la región “por culpa de un presidente perdedor que prefirió hacer un pacto con perdedores y no respetar la voluntad de los castellano-manchegos, que eligieron mayoritariamente al Partido Popular”.

Valmaña ha incidido en que Page es el primer presidente de Castilla-La Mancha que perdió las elecciones “y se ha convertido en el primer presidente de la región que pierde una votación tan importante como la de los presupuestos, con las malas consecuencias que este hecho va a tener para la región”. Y todo “por querer ganar en los despachos lo que perdió en las urnas”. La consecuencia es que “con los perdedores perdemos todos”. Para la diputada del PP, Page solo tiene una obsesión: La propaganda y el autobombo, aunque “también en eso está perdiendo porque ahí está una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que le vuelve a quitar la razón en su cruzada contra Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas” .

Valmaña asegura que este “bochornoso” espectáculo que por culpa de Page estamos sufriendo los castellano-manchegos y los guadalajareños, nos lo podríamos haber ahorrado si Page hubiera aceptado su derrota, “pero prefirió echarse en brazos de los populistas y sustituir el gobierno por la propaganda” asegura. Al mismo tiempo incide en que la “arrogancia de Page” ha impedido que aprobaran los presupuestos regionales “porque no quiso aceptar la mano que le ofreció el PP para que rebajar los impuestos y para que atendiera de manera real, y no con acciones de propaganda, algo tan esencial como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales”. Denuncia una nueva campaña de propaganda de Page en la que utiliza como escudos humanos a varios colectivos

Durante la rueda de prensa, la diputada del PP ha denunciado una nueva campaña de propaganda “en la que está usando como escudos humanos a colectivos a los que debe dar respuesta, porque es su obligación, como presidente de Castilla-La Mancha”

“Ayer Page tuvo la desfachatez de amenazar a los castellano-manchegos con que estaban en peligro los programas de detección de cáncer de colon y cérvix, si no se aprobaban las cuentas regionales de este año” ha afirmado al tiempo que recordaba al presidente perdedor que “la inclusión del Cribado Poblacional de Cáncer Colorrectal en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud quedó regulada a través de una Orden del Ministerio de Sanidad del mes de noviembre de 2014, con un gobierno del PP. En Castilla-La Mancha, el programa de cribado se inició en abril de 2015, también con otro gobierno del PP ¿Y ahora nos quiere decir Page que tres años después, con un presupuesto prorrogado, no puede atender este programa? ¿Qué ha hecho entonces en 2016?”, se ha preguntado.

De igual manera Valmaña ha criticado las manifestaciones de Page en las que aseguraba que no se iba a poder incrementar el presupuesto para la cooperación ¿Pero qué presupuesto de cooperación? ¿El que no ejecutó en 2016? Y le ha retado a que “ofrezca esas cifras porque no están colgadas en la web de la Junta”

Valmaña ha concluido afirmando que Page “no tiene ninguna credibilidad” y “trata de engañar a los guadalajareños y a los castellano-manchegos por sistema” y le ha exigido que “se ponga a gobernar para dar solución a los múltiples problemas que está generando su nefasta gestión”. Y si no puede o no sabe hacerlo “lo mejor es que se marche a su casa”.