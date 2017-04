La Carrera Popular de Cabanillas del Campo, que anualmente organizan el Ayuntamiento de la localidad y el club “Runners Cabanillas”, llega este año a su séptima edición, y se celebrará el próximo domingo 14 de mayo. La cita está integrada dentro del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Guadalajara, que arrancó el pasado 19 de marzo en Sigüenza, y se extiende hasta diciembre, con una última prueba en Brihuega.

La prueba atlética cabanillera, en su categoría de mayores, discurrirá sobre un recorrido de 10.000 metros sobre un circuito urbano de 5 kilómetros (el mismo que se estrenó en la edición del año pasado) al que se darán dos vueltas completas, y comenzará a las 10:30 de la mañana. Las inscripciones ya están abiertas, y pueden hacerse a través de la página web www.recorreguadalajara.com El plazo de inscripción se extiende hasta el 13 de mayo, o hasta que se alcance un máximo de 300 corredores.

La salida y meta del circuito estarán ubicadas en la Plaza del Pueblo, frente al edificio del Ayuntamiento. Habrá categorías Sénior, Veteranos A, Veteranos B y Veteranos C, así como categoría Local Masculina y Femenina, y todos los participantes recibirán una “bolsa del corredor” de regalo, compuesta por una mochila deportiva, una camiseta técnica, manguitos de “running”, una pieza de fruta, un ticket canjeable en una hamburguesería y una bebida isotónica. Además habrá trofeos para los primeros clasificados de cada categoría, y un sorteo de regalos entre los participantes adultos. Tras la carrera popular sobre 10.000 metros, se celebrarán también pruebas menores para categorías inferiores, que comenzarán hacia las 12 del mediodía, y en las que correrán chicos y chicas de menos de 5, de 8, de 11, de 14 y de 17 años.

La cuota de inscripción a la prueba está fijada en 10 euros para adultos, y gratuita para los menores de edad. En el caso de inscribirse adultos el mismo día de la prueba (y siempre que queden dorsales libres), el precio será de 15 euros.

Los interesados pueden ampliar información contactando con los correos electrónicos jceron@suvicasa.es o anieto@suvicasa.es. En la parte inferior de esta noticia se adjuntan el plano del recorrido, y el reglamento completo de la competición.

CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES

19 de MAR: XIII Carrera Popular Ciudad del Doncel – Sigüenza

09 de ABR: XI Miria de Torija – Torija

01 de MAY: XVII Fiesta del Atletismo – Marchamalo

14 de MAY: 7ª Carrera Popular de Cabanillas del Campo

18 de JUN: 9ª Carrera Popular Villanueva de La Torre

01 de JUL: V Carrera Popular Villa de Atienza

16 de SEP: XV Carrera Popular Villa El Casar

01 de OCT: IV Carrera Popular Lago de Pareja

26 de NOV: 10 kms Villa de Alovera

10 de DIC: XI Carrera Popular Centenario Batalla de Villaviciosa – Brihuega

Carrera Popular Cabanillas del Campo.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 2017

1.- El Servicio Municipal de Deportes de Cabanillas del Campo organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de la citada localidad y el Club Runners Cabanillas la 7ª CARRERA POPULAR CABANILLAS DEL CAMPO, que se celebrará el próximo DOMINGO 14 de mayo de 2017, dando comienzo a las 10’30 h.

2.- Las inscripciones se realizarán en la página web www.recorreguadalajara.es y se cerrarán el viernes 13 de mayo o al llegar a un máximo de 300 corredores. LAS INSCRIPCIONES QUE SE REALICEN EL DÍA DE LA PRUEBA TENDRÁN UN COSTE DE 15 €, SIEMPRE Y CUANDO QUEDEN DORSALES LIBRES.

3.- Los dorsales y el chip se podrán recoger en la carpa que la organización colocará en la plaza del Ayuntamiento hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba.

4.- El recorrido de 10.000 m. será de dos vueltas a un circuito HOMOLOGADO de 5.000m, con salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento.

5.- Habrá avituallamiento líquido en el recorrido (km 5), y todos los adult@s, por el mero hecho de participar, recibirán una BOLSA DEL CORREDOR en la que, al menos, se dispondrá de la propia mochila deportiva, una camiseta técnica, unos manguitos de running, una pieza de fruta, un ticket canjeable en hamburguesería y una bebida isotónica.

6.- Habrá categoría senior, veteranos A, veteranos B y veteranos C, así como categoría local masculina y femenina, con un número máximo de participantes totales de 300.

7.- No podrá haber ningún vehículo, bicicleta… en el recorrido ni acompañando a los atletas que no sea de la organización.

8.- Tod@ corredor que no realice el recorrido completo, muestre un comportamiento antideportivo o no atienda a las indicaciones de los Jueces de la carrera, será automáticamente descalificado.

9.- Tod@ corredor que no esté inscrito o sin el dorsal, lo hará bajo su responsabilidad, no teniendo derecho a ninguna prerrogativa a las que tienen derecho los corredores inscritos oficialmente.

10.- La Organización no se hará responsable de los daños que l@s corredores se puedan hacer a sí mismos ni responsabilizar de ellos a terceros.

11.- La Organización posee en Seguro de Accidentes Deportivos y de Responsabilidad Civil.

12.- Tod@s los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente Reglamento y en caso de surgir alguna duda no reflejada en el presente Reglamento, será la Organización quien determine.

13.- Habrá servicio de ambulancia, médico y todos los atletas que lo deseen, podrán hacer uso de las duchas habilitadas en el Polideportivo Municipal de la localidad.

14.- Al finalizar la prueba habrá entrega de trofeos a los tres primeros clasificad@s de cada categoría y habrá un sorteo de distintos productos subvencionados por nuestros patrocinadores (sólo participando en el mismo los dorsales de los deportistas adult@s).

15.- Las pruebas de categorías inferiores darán comienzo una vez finalizada la carrera popular (12’00h. aproximadamente), y se celebrarán en los aledaños de la plaza del Ayuntamiento y calles adyacentes y con las siguientes categorías: Sub 5, Sub 8, Sub 11, Sub 14 y Sub 17, en las que habrá trofeo a los 3 primer@s de cada categoría y una medalla para tod@s los participantes al finalizar cada prueba.

16.- Las inscripciones de categorías inferiores se realizarán el día de la prueba o a través de la web, con un máximo de dorsales de 300, no pudiendo participar en los sorteos (sólo los adultos).

17.- Todo aquel niñ@ que participe sin dorsal, lo hará bajo la responsabilidad de padres o tutores NO TENIENDO DERECHO A PREMIO, SEGURO DE ACCIDENTES NI OBSEQUIO.