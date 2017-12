Al fin el director de esta casa, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, ha logrado lo que tanto ha venido ansiando desde que comenzásemos a ser esta ‘ventana’ para Cruz Roja Albacete: uno de sus míticos chalecos rojos. El ‘Tertulianos en la Red’ de hoy ha comenzado precisamente con esa entrega a Manuel Lozano de ese especial chaleco, en el que va “el espíritu de nuestros voluntarios y voluntarias; es una prenda que en todo el mundo es un símbolo de esperanza; cuando quienes están en situación desfavorecida ven este chaleco… atisban una luz de esperanza”, como ha apuntado al entregárselo Francisco Pérez.

Desarrollando los proyectos que se han ido realizando a lo largo de 2017 en Cruz Roja Albacete, el propio presidente local asegura que “estamos satisfechos, pero en Cruz Roja somos inconformistas: la salida de la crisis no ha llegado para todos, por eso tenemos que seguir para esperar a las personas que se han quedado en la cuneta”, y matiza que “no ha habido un aumento con respecto a otros años, pero sí se han dado más intervenciones a los mismos usuarios, es decir, las cifras reflejan que se ha cronificado la pobreza”.

Gemma explica, al hilo de esto, que también han incrementado las intervenciones desde Cruz Roja Juventud a través de los padres, con programas de apoyo en diferentes proyectos de infancia desde los que buscan afrontar la situación complicada que atraviesan muchas familias. Comenta, por ejemplo, que abunda el apoyo a nivel académico, la ayuda con material escolar y a través de carros de la compra para mejorar las meriendas y desayunos que tienen los niños y niñas de esas familias.

El presidente local de Cruz Roja agradece la solidaridad que la sociedad de Albacete demuestra cada vez que se requiere su ayuda, pero ahonda también en que es necesario seguir sensibilizando constantemente ante las complicadas realidades a las que muchas familias se enfrentan día a día.

“En 2017 casi se ha duplicado el número de personas que se han colocado a través del Plan de Empleo de Cruz Roja, pero no nos vamos a conformar con eso, no es suficiente”

En el área de empleo, el pasado 23 de noviembre en la Casa de la Cultura José Saramago Cruz Roja Albacete ponía el colofón a la III edición de su Plan de Empleo: asistieron 45 de empresas reconocidas (que ascendían a 71). “A nosotros no nos duele en prendas reconocer el trabajo que están haciendo los empresarios que colaboran con personas que están en riesgo de exclusión y les ofrecen una salida laboral y facilitan prácticas en empresas, tutores, ceden instalaciones…” señala Francisco Gómez al repasar un año en el que “casi se ha duplicado el número de personas que se han colocado a través del Plan de Empleo de Cruz Roja: se han insertado 227 personas (y el año pasado fueron unas 140)”.

“Nosotros no nos vamos a conformar con esto, no es suficiente, queremos solicitar todavía más colaboración del tejido empresarial de Albacete (que también es muy solidario) y sin dejar de lado la importancia que tiene intervenir también con los agentes sociales, con las Administraciones Públicas y con las empresas para que estas personas puedan tener la posibilidad de acceder a una salida profesional”, añade el técnico del Plan de Empleo de Cruz Roja Albacete.

“Mientras haya personas en estas situaciones complicadas, nosotros haremos todo lo posible dotarlas de todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que puedan tener un futuro a través de un trabajo que les dé esa dignidad; en ese sentido somos muy inconformistas”, reitera Francisco Pérez. “La única herramienta válida para sacar a las personas de la pobreza es el empleo”, añade Francisco Gómez.

Explica el modo en el que trabajan con diferentes franjas de edad, desde el colectivo de jóvenes (de 18 a 29 años que, en su mayoría, buscan su primera oportunidad laboral) al de personas de mediana edad (entre 30 y 45 años), sin olvidar a los mayores de 45 años (que se enfrentan a una enorme falta de oportunidades laborales.

De cara a 2018, Pérez confía en que todos los programas ofertados hoy día puedan seguir, si bien eso depende del tramo final de IRPF en la parte correspondiente a la Comunidad Autónoma que está punto de darse a conocer.

Los voluntarios y voluntarias, el alma de todo

Nuestros tres invitados coinciden en poner en valor la figura de los voluntarios, almas de la labor de Cruz Roja, y es que los tres son voluntarios. Francisco Pérez, por ejemplo, no recibe ningún salario por estar al frente de la presidencia local de Cruz Roja en Albacete, pero cuando le preguntan que cómo está ‘por nada’, él responde (orgulloso) que está ‘por mucho’.

De cara a estas fechas especiales que se acercan, nos invitan a colaborar en la recogida de juguetes con la bonita campaña que han puesto en marcha: “Todos los niños merecen aprender jugando y todos tienen derecho a abrir un paquete y descubrir un juguete nuevo; esta campaña la han llevado los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja; se valora la situación de las familias más vulnerables que sabemos que no pueden comprar un juguete en estas fechas; damos juguetes no sexistas, no bélicos, y hemos logrado que las propias familias se impliquen mucho en la elección de los juguetes que se llevan para sus hijos” relata Gemma, contándonos esa experiencia en la que tanto cariño están poniendo, etiquetando cada juguete nuevo y clasificándolo para que cuando cada familia vaya a canjear sus puntos por un juguete para sus hijos, lo tengan todo fácil y se lleven el que más les vaya a gustar a sus pequeños.

“Lo que están haciendo se va a subir a la Aplicación de Cruz Roja Central como ejemplo de buena práctica”, adelanta Pérez de esta iniciativa que está protagonizando estos días Cruz Roja Juventud de Albacete que no sólo se queda en eso: también a través de sus voluntarios (que tienen un grupo de teatro) se propuso que gratuitamente se les representase a las familias atendidas el musical ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ y que así puedan disfrutar, juntas y al completo, de un espectáculo de estas características (que será este viernes, 22 de diciembre, en la José Saramago).

Una jornada antes, y de nuevo en materia de empleo (este jueves, día 21) habrá un desayuno informativo con empresas en el Gran Hotel de Albacete: “Nos van a acompañar cinco empresas de la localidad (El Corte Inglés, Aleco, El Halcón Milenario, Vértice Cultural y Alcampo); participarán 25 alumnos (de distintas edades) que están en fase de inserción laboral y los empresarios van a ir rotando por cada una de las cinco mesas en las que van a estar esos participantes y van a poder contrastar directamente a ellos lo que consideren”, explica Francisco Gómez.

Una iniciativa que Gómez señala que “se hace en estas fechas porque estos días en los que aumenta el consumo de las familias pueden ser una oportunidad para acceder a oportunidades laborales que, aunque empiecen siendo temporales, pueden convertirse en algo mejor en cualquier momento”.

Francisco Pérez concluye este programa, último de Cruz Roja en La Cerca este 2017, agradeciendo a trabajadores y voluntarios de Cruz Roja la labor que realizan, agradeciendo a las instituciones el apoyo y diciendo a la ciudadanía que “Cruz Roja siempre estaremos ahí, ayudando a las personas más vulnerables”.

Si lo desean, pueden visionar al completo este último ‘Tertulianos en la Red’ de 2017 dedicado a Cruz Roja, a través del vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

