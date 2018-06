⏩VÍDEO - PUEDEN VER EL DOCUMENTAL AL COMPLETO HACIENDO CLICK AQUÍ

Antes del visionado del documental de La Cerca, el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Albacete, Francisco Pérez del Campo, tomó la palabra para explicar a los asistentes el objetivo de este proyecto de Cruz Roja Española que también se implementa en Albacete.

“Este año 2018 la Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja Albacete, compuesta por nuestros voluntarios y voluntarias que recorren la ciudad de noche para asistir a quienes carecen de techo, cumple seis años de vida; desde el nacimiento de esta Unidad, la institución fue consciente de que el primer paso que había que dar para ayudar a estas personas, debía partir de la propia sociedad; con este proyecto, Cruz Roja trata de romper con las barreras inexistentes que nos separan, para cambiar la imagen que tenemos sobre estas personas, para acercarnos a este colectivo sin miedo para escucharles, para ganarnos su confianza, para atenderles y ayudarles a salir de la calle a través de recursos propios de Cruz Roja (y también contamos con financiación de las Administraciones, como Ayuntamiento y Junta)”, señaló Pérez del Campo.

Igualmente, el máximo responsable de Cruz Roja en la ciudad indicó la complejidad que se esconde tras el trabajo de las UES: “El camino hacia la reinserción de esta población duramente castigada (mucho más en estos últimos años de crisis) exige un trabajo continuo y metodológico de seguimiento y búsqueda de soluciones en cada caso (como acompañamiento médico, búsqueda de recursos, etc.); en esta labor se implica la totalidad del área de Intervención Social de Cruz Roja, y sin el esfuerzo de esta red de profesionales, socios y voluntarios, sería imposible sustentar este proyecto”, añadió.

Almudena Echevarría: “Todo el mundo ha visto o tiene cerca de su casa, en la puerta del supermercado, etc. una persona sin hogar, pero realmente han pasado a formar parte del ‘paisaje’, sin llegar a saber qué hay detrás ni del conjunto ni de cada una de estas personas”

El ‘sinhogarismo’ es un problema complejo; son casi tantos como personas afectadas los factores que intervienen en que se produzca; para hacerle frente, los voluntarios y voluntarias emplean, además de una formación concreta, una capacidad de empatía digna de elogio porque es lo que irá determinando, salida tras salida, semana tras semana, mes tras mes, que estas personas vayan confiando en ellos y puedan abrirse a otros recursos que brinda Cruz Roja y que pueden ser determinantes a la hora de cambiar sus realidades.

Las UES son mucho más (que también) que salidas que realiza Cruz Roja al caer la tarde cada lunes, miércoles y viernes, para repartir bocadillos, café caliente, fruta o alguna manta (si es invierno) a quienes están en la calle; es, en sí mismo, un proyecto “generoso en concepto”, tal y como señalaba en su ponencia Almudena Echevarría, y basado especialmente en la labor de los voluntarios y voluntarias:

“Siempre cuando hablamos de este y de otros programas de corte similar recuerdo una frase que decía un compañero mío: que es diferente colaborar que comprometerse y que esto se puede ver en una tortilla de jamón, donde la gallina colabora y el cerdo se compromete… y es así, es verdad que hay programas en los que se colabora y otros donde la gente se deja parte de su vida y parte de su actividad, y éste sería uno de esos programas que es verdad que te toca, pero que no importa que te toque, porque el que te toque es bueno… porque hace que tú seas mejor”, relató la responsable nacional de Cruz Roja Española del Programa de Personas Sin Hogar.

Dentro de los Programas de Atención a la Extrema Vulnerabilidad, éste de las UES es fundamental; se sabe que en 2017 Cruz Roja Española lo desarrolló en 38 provincias de 17 Comunidades Autónomas mediante 1.500 voluntarios y voluntarias; y se sabe que se atendió a 16.606 personas; pero, en la realidad, no se sabe cuántas hay, porque las personas sin hogar son el peor rostro de la exclusión social en nuestro país y, sin lugar a dudas, ‘las grandes desconocidas’.

“Es uno de los fenómenos peor conocidos; todo el mundo ha visto o tiene cerca de su casa, en la puerta del supermercado, etc. una persona sin hogar, pero realmente han pasado a formar parte del ‘paisaje’, sin llegar a saber qué hay detrás ni del conjunto ni de cada una de estas personas; de hecho, una de las incógnitas más difíciles de desvelar es cuántas personas existen en nuestro país que estén en estas circunstancias, de qué universo estamos hablando; los estudios que se hacen llegan a inferir una cifra de alrededor de 33.275 personas, pero son inferencias de estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística de personas que duermen en albergues, que usan los recursos y que se obtienen a través de los denominados ‘recuentos’ periódicos”.

Francisco de Asís del Campo: “Nosotros, los hombres y mujeres voluntarios de las UES’s no ayudamos, servimos…”

El papel de los voluntarios es fundamental para llevar a cabo esos ‘recuentos’ (aproximadamente, una vez al año), pero aún así es imposible saber con certeza cuántas son las personas sin hogar que existen en nuestro país porque hay muchos factores que determinen que esta realidad cambie casi al día y que hoy haya en la calle alguien que ayer no estaba, o a la inversa.

Así lo pudimos vivir de la mano, en este caso, de Vicente, Francisco, Mª José, Adrián, Pedro, Ascensión y Paco, Algunos de los más de ochenta voluntarios y voluntarias que tienen en este programa su modo de ‘servir’ a quienes más lo precisan.

“Nosotros, los hombres y mujeres voluntarios de las UES’s (es mi opinión personal, pero creo que mis compañeros la comparten) no ayudamos, servimos (y hay diferencias de matiz importantes entre ambos conceptos): el que ‘ayuda’, siempre está en una posición superior (ayudo porque soy más fuerte que tú, porque sé más, porque tengo más medios que tú…); en cambio, el que ‘sirve’, cuando menos, se coloca al mismo nivel que la persona a la que sirve”, explicó magnífica y sencillamente el voluntario de Cruz Roja Albacete y referente del proyecto de la UES en la ciudad, Francisco de Asís del Campo López.

La concejala de Asuntos Sociales, María Gil, da sus ‘gracias’ más sinceras

En nombre del Ayuntamiento de la ciudad, asistieron al visionado del documental la concejala socialista Juani García y la concejala de Asuntos Sociales, María Gil, que venció a la afonía y a la emoción de volver a sentir lo que en su día tuvo ocasión de experimentar junto a las UES.

“Hoy no tenía voz y no sabía si venir o no… pero ha sido una duda de medio segundo porque yo quería estar aquí, en la presentación de este documental y, desde luego, aunque no tenga voz, no la necesito, porque con poder decir una palabra, ‘GRACIAS’, es más que suficiente; después de haber visto el documental y de haberlo vivido tan de cerca (ya lo viví en su momento, pero hoy lo he revivido), he participado de las emociones de Mª José, de Pedro, de Paco… de todos los voluntarios y también de la gente que trabaja en la oficina y que también da lo mejor de sí misma: Emilia, Eva, Conchi, Germán, y toda la gran familia de ‘cruces rojas’ que cada día desde la calle estáis atendiendo y pendientes de las personas que más lo necesitan; hace unos días celebrábamos el día del voluntariado para reconocer la labor de los voluntarios y de las voluntarias en todo el mundo, pero también para reconocer la labor de los ciento de voluntarios que trabajan en nuestra ciudad y que cada día dan el mejor de sus tesoros: su tiempo”, manifestó la edil.

Y tampoco María Gil se quiso olvidar del equipo de La Cerca: “No me puedo ir tampoco sin dar las gracias, pero de todo corazón, al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, porque ha sabido vivir esa realidad que nos ha mostrado en forma de documental, tan objetiva, tan respetuosa, y que cuenta lo que cada día mujeres y hombres hacen en nuestra ciudad tres días a la semana sin parar”, elogió.

El presidente Provincial de Cruz Roja en Albacete, Eloy Ortiz, y Francisco del Campo, presidente de la Agrupación Local de esta ONG en la ciudad, hicieron entrega a Manuel Lozano Serna, director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, del reconocimiento que le acredita como ‘Empresa Socialmente Responsable’

Ortiz quiso agradecer al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca su compromiso: “Gracias porque habéis sido capaces de observar y presentar nuestra tarea voluntaria (que es la vuestra) en favor de los más vulnerables; gracias por visualizar nuestro objetivo de estar ‘cada vez más cerca de las personas’”

Tras el visionado del documental (lleno de guiños, frases y gestos especiales de todos y cada uno de sus protagonistas), Cruz Roja Albacete entregó a este Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca un reconocimiento como ‘Empresa Socialmente Responsable’, tras una trayectoria marcada por el compromiso social y la sensibilización.

“Os expreso en nombre de la Cruz Roja un especial agradecimiento a todos los componentes del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca por el trabajo que habéis desarrollado a la hora de elaborar este documental sobre las Unidades de Emergencia Social; habéis trabajado mucho, pero también es verdad que el documental os ha salido como los bocadillos que decía Mª José: ‘completicos’… Cruz Roja en Albacete os da las gracias porque habéis sido capaces de observar y presentar nuestra tarea voluntaria (que es la vuestra) en favor de los más vulnerables; gracias por visualizar nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de las personas”, manifestó el presidente provincial de Cruz Roja en Albacete, Eloy Ortiz.

Manuel Lozano Serna: “Sabemos lo que significa este reconocimiento (más, viniendo de Cruz Roja Española) y lo llevaremos a gala allá donde vayamos”

Un reconocimiento especial que, con mucho orgullo, recogió el director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna, justo cuando además esta casa celebra su vigésimo aniversario: veinte años de recorrido con un marcado peso de contenidos sociales y solidarios como éste:

“Nada nos complace más que poder ser partícipes de la solidaridad que emana de la propia filosofía de Cruz Roja Española y de los hombres y las mujeres voluntarios que la forman; no hay nada que nos motive ni nos realice más en lo personal y en lo profesional, desde el punto de vista mediático, que poner voz y visualizar a aquellos que más lo necesitan, a esas causas sociales poco conocidas pero que conviven con nosotros; a aquellos que, por distintos motivos, no tienen la oportunidad de dar a conocer sus problemas, muchas veces ocultos, porque a algunos no les interesa que se visualicen; ésa, y no otra, es la razón de ser del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, las noticias y la información que reflejen la realidad de una sociedad que muy pocas veces coincide con la que emana de los políticos de turno; el hecho de que los miembros de Cruz Roja Española (identificada con la palabra ‘solidaridad’, que es su razón de ser a nivel internacional) hayan acordado poner en sus mentes el nombre de nuestra empresa por esos mismos motivos solidarios, es algo que pervivirá con nosotros durante toda nuestra vida; sabemos lo que significa este reconocimiento (más, viniendo de Cruz Roja Española) y lo llevaremos a gala allá donde vayamos”, explicó el director general de La Cerca, Manuel Lozano Serna, tras recibirlo.

Sin duda, así será. Tener el placer de realizar este documental ha sido, para nosotros, un tremendo reto que hemos asumido con un alto sentido de la responsabilidad, sabedores de que estábamos ante algo tan maravilloso y tan necesario de difundir, sin filtros, que no queríamos que se nos escapara ninguna frase, gesto o mirada especiales, que pudiera ser para ustedes fiel reflejo de estos voluntarios y de la labor que realizan. Historias de vida que les animamos a compartir, como voluntarios, de la mano de Cruz Roja y, a conocer (a modo de antesala) a través de ese documental que está a disposición de todo el público y que, sin duda, nos muestra una ciudad diferente a la que solemos pasear pero que también es la nuestra.

⏩VÍDEO - DISCURSO COMPLETO DE MANUEL LOZANO SERNA, DIRECTOR DEL GRUPO MULTIMEDIA DE COMUNICACIÓN LA CERCA

MÁS FOTOS DEL ACTO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ALBACETE EN EL RECONOCIMIENTO AL GRUPO MULTIMEDIA DE COMUNICACIÓN LA CERCA

