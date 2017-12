Se acerca el final del 2017 y nos gustaría comentar desde esta Asociación como vemos el presente de nuestra problemática vecinal.

Empezamos el año con multas, movilizaciones por el acoso y demandas de mejora hacia la accesibilidad peatonal y al tráfico rodado, pérdida de transporte urbano, continuamos con alegaciones a un control de accesos al casco aún sin resolver, finalizamos con el resultado del estudio técnico de Cuenca in-accesible con sus ascensores y la idea del túnel.

Bajo nuestra perspectiva, la polaridad política de nuestra ciudad nos está lastrando, los principales problemas siguen sin dar visos de solución e incluso algunos justifican hasta su demora, excusados tras el velo burocrático y legalista. Desde luego se echa en falta un poco de liderazgo que sepa llevar a la ciudad hacia el futuro, pasando desde la dinámica de la confrontación hacia una de cooperación.

No gustaría dejar claro nuestra opinión ante las dos situaciones que más condicionan la calidad de vida de los vecinos que residimos en el Casco Histórico de Cuenca.

Los principales problemas que tenemos y que venimos demandando soluciones son: - La dificultad de accesibilidad por medios habituales hoy en día, un tráfico rodado excesivo en determinados momentos, principalmente en los fines de semana y periodos vacacionales. La falta de plazas de aparcamiento. Un servicio de autobuses mal dimensionado y mal planificado.

Y por supuesto una configuración geográfica marcada por las fuerte pendientes y una trama viaria estructurada hacia una única vía de acceso.

La pérdida de población más marcada que en el resto de la ciudad y que hacen planear el peligro de la gentrificación del casco debido a la presión turística, gracias a la cual vemos como no paran de aparecer alojamientos turísticos en lo que siempre fueron residencias de vecinos.

Hecho que ya se deja ver en la pérdida de calidad de vida, servicios más caros, ausencia de población infantil, mal estado de conservación de los edificios.

Ante estas problemáticas las propuestas sobre la mesa son:

Un estudio técnico para implantar remontes mecánicos, en forma de ascensores, avalada por el rigor técnico el grupo de arquitectos que lo ha elaborado y por apoyo económico que promueve el gobierno regional a través de fondos europeos. La propuesta a nosotros nos parece interesante por pragmática, creemos que puede servir para facilitar la movilidad entre el casco y el resto de la ciudad, que beneficiará a residentes de arriba y abajo y a los visitantes. Creemos en su bondad también como nuevo elemento de atracción socioeconómico sobre todo si se diseñan en ese sentido. Por contra pensamos que por sí mismos no resolverán los problemas arriba señalados, pero seguramente servirán de ayuda.

Otra propuesta es la del control de acceso al casco mediante sistema de control video inteligente, a la espera estamos de que el Ayuntamiento resuelva las alegaciones presentadas, opción esta muy protestada en las últimas asambleas celebradas en nuestra Asociación, el sentir general es que nos va a dificultar más la vida, no nos queda claro cómo será la gestión de todas las particularidades que convivimos en el casco y la corporación gobernante tampoco termina de aclarar nada. Para ayudar se saca de la chistera un posible túnel que comunique todo de arriba a abajo, no hemos visto ni proyecto ni máquina tuneladora de Aladino.

Insistimos que una cosa es mejorar los accesos a la ciudad alta y otra cosa es la movilidad de los vecinos. Dejar claro en cuanto a los accesos, lo que echamos de menos es voluntad de hacerlos, sensatez y estudio serio de los proyectos, consenso ciudadano y por fin colaboración entre instituciones (no hacerse la contra).

Nuestra Asociación a este respecto venimos apoyando cuestiones ya planteadas y que resumimos: alternativa al automóvil, trasporte público colectivo más práctico, restricción de tráfico y aparcamiento a los vecinos.

Ante la pérdida de población las soluciones son más complejas, queda claro que la mejora de la movilidad influye directamente y que otras acciones como las ayudas a la rehabilitación de viviendas, un plan de apoyo a la implantación de la división horizontal, medidas de dinamización social, etc.

La pluralidad que refleja la composición de la corporación debería hacernos reflexionar o por lo menos a los responsables de su gobierno.

Hay momentos que no se pueden dejar pasar y quizás estemos ante uno de ellos, la simple posibilidad de tomar una decisión que pueda hacernos perder o no el tren de una inversión interesante es para meditarlo, por supuesto.

A Qué están ustedes esperando señores de la Junta de Gobierno Local.

Esa cantidad tan numerosa de reuniones con diferentes colectivos que dicen han mantenido, se quedan en papel mojado si no se sabe, no se puede o no se quiere extraer conclusiones que fundamenten la toma efectiva de decisiones, decisiones que parecen no llegan nunca, decisiones que parecen tomar la vía del sedentarismo, aparcadas detrás de cualquier ocurrencia que lanzamos como si fuera un globo sonda para ver la reacción de la ciudadanía. … y mientras tanto no hacemos nada, ya se resolverá.

Dicen que tendemos a perder oportunidades por tonterías y por vanidad…esperemos que eso no ocurra.

18 de diciembre del 2017

ASOCIACION DE VECINOS DEL CASCO ANTIGUO.