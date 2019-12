Esta misma mañana el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Castilla-La Mancha, ha presentado ante los medios de comunicación, en Toledo, las reivindicaciones que reclaman en pro de estas personas.

Minutos después, la presidenta del CERMI-CLM, Cristina Gómez Palomo, ha atendido vía telefónica al Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’ para analizar algunas de las principales reivindicaciones.

El CERMI ha puesto el foco este año en la soledad y en reclamar el impulso de estrategias que mitiguen el aislamiento social “que devasta” a las personas con discapacidad.

Cristina Gómez Palomo, presidenta del CERMI-CLM, señala que, entre las principales medidas que reivindican desde la entidad en este sentido, se encuentra la puesta en marcha de una Estrategia de Accesibilidad en Castilla-La Mancha.

“Hay muchas personas con discapacidad que, una vez que tienen una discapacidad física y viven en un quinto piso sin ascensor, se ven relegadas a quedarse en su hogar y sin salir. Para que las personas con discapacidad tengan acceso a todo, reclamamos una Estrategia de Accesibilidad Universal en toda la comunidad porque teniendo accesibilidad a los bienes y servicios y al entorno, las personas con discapacidad no se sentirán solas ni aisladas.”

A esa estrategia de Accesibilidad Universal, se une la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de promover la accesibilidad de las viviendas, y un incremento de las ayudas dirigidas a adaptar viviendas de personas con discapacidad sobrevenida.

“Sin accesibilidad las personas con discapacidad no tienen acceso a sus derechos, recursos, a comunicarse y vivir en sociedad que es de lo que se trata”, destaca Cristina Gómez, recordando que desde el CERMI-CLM han reivindicado al Gobierno regional desde la anterior legislatura una Ley de Accesibilidad Universal y una Dirección General sobre el mismo ámbito que, de forma trasversal, pudiera coordinar las distintas áreas de la administración para que la accesibilidad universal fuera una realidad.

Cristina Gómez: “Tenemos que hacer una labor de sensibilización con las empresas para que tomen conciencia de que las personas con discapacidad son perfectamente válidas para trabajar”

En relación con la empleabilidad de las personas con discapacidad, el CERMI-CLM ha mantenido reuniones con la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, CECAM, con el objetivo de elaborar una estrategia común para que los empresarios tengan en cuenta a estas personas. Una estrategia de la que también forma parte el Gobierno regional que impulsa medidas de incentivación a las empresas para la contratación de personas con discapacidad.

Además, Cristina Gómez considera que el Plan de Empleo de la JCCM “ha sido una buena medida para las personas con discapacidad”, aunque confirma que “hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo” como una Estrategia regional para el Empleo de las personas con discapacidad y apoyo al emprendimiento inclusivo.

A su vez, también considera que “tenemos que hacer una labor de sensibilización con las empresas para que tomen conciencia de que las personas con discapacidad son perfectamente válidas para trabajar”, ha destacado.

El CERMI-CLM reivindica la puesta creación de una Estrategia de Educación Inclusiva

En el ámbito educativo el CERMI-CLM reivindica la creación de una Estrategia de Educación Inclusiva ya que a día de hoy todavía son pocas las personas con discapacidad que se animan a continuar con sus estudios de educación secundaria o universitaria. Además, es necesaria la formación de profesorado y un incremento de profesionales de apoyo para estos alumnos y alumnas.

“Se está centrando el foco en la etapa obligatoria pero luego viene un post-obligatorio que hay que cubrir especialmente en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la etapa secundaria que siguen necesitando apoyos a pesar de que algunas, como las personas con trastorno del espectro autista, tengan mayor coeficiente intelectual que la media y necesitan apoyo para continuar la ESO. No los tienen hoy por hoy y sí que deberían fomentarse ese tipo de apoyos. También en la universidad porque tenemos personas autistas que pueden acceder a la universidad y necesitan una serie de apoyos”, señala la presidenta del CERMI-CLM.

El CERMI-CLM trabaja de la mano del Gobierno regional en un Plan de Formación de profesionales de los Centros de la Mujer para atender a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género

“La violencia de género provoca discapacidad”, ha señalado durante la entrevista la presidenta del CERMI-CLM, Cristina Gómez Palomo, que ha anunciado que el CERMI-CLM trabaja de la mano del Gobierno regional en la elaboración de un Plan de Formación de profesionales de los Centros de la Mujer en atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género dependiendo del tipo de discapacidad que presenten.

“No es lo mismo atender a una mujer víctima de violencia de género con discapacidad intelectual que pueda llegar a un Centro de la Mujer y no saber que está siendo víctima de acoso o de violencia, que a una mujer con discapacidad física que sí sabe lo que está pasando y tiene otras necesidades”, ha explicado Cristina Gómez, destacando que las mujeres con discapacidad que habitan en el mundo rural son un colectivo muy perjudicado.

“En el mundo rural las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades de salir de su entorno familiar para formarse o tener una proyección laboral, siendo la mujer la que más se suele quedar en ese entorno, especialmente la mujer con discapacidad intelectual”, señala.

El CERMI-CLM reclama más dinero para la discapacidad en los presupuestos 2020

Durante la celebración, el pasado lunes, 2 de diciembre, del Pleno especial celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en las Cortes regionales, el CERMI-CLM reclamó más dinero para la discapacidad en los presupuestos 2020.

Cristina Gómez ha explicado que la aprobación del nuevo convenio colectivo de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad supone un incremento importante con respecto al anterior, por lo que desde el CERMI ya advertían al Gobierno regional que las entidades sin ánimo de lucro no iban a poder afrontar este incremento.

“Se ha incrementado una parte pero no ha sido suficiente y estamos solicitando que se solvente lo antes posible porque si se traslada a 2020 el incremento que se prevé no es suficiente para la anualidad y máxime si tenemos que hacer frente a lo que no hemos podido afrontar en 2019”.

En el mismo sentido, el CERMI-CLM también reclama iniciar los pasos para que las plazas en los recursos de atención a las personas con discapacidad se otorguen a través de conciertos sociales y no a través de líneas de subvención. “El sistema de subvención es manifiestamente insuficiente para que los recursos de la red pública sean lo suficientemente de calidad y las asociaciones promovidas por personas con discapacidad y sus familias tengan la tranquilidad de que vamos a poder pagar a los trabajadores”, ha destacado Cristina Gómez.

“Necesitamos más recursos porque tenemos muchas personas en listas de espera. No vamos a poder crecer en plazas con este presupuesto y vamos a tener que decirles a familias que se queden en casa y a nosotros se nos cae el alma cuando alguien nos dice que no le podemos atender aunque siempre procuramos atenderles”, afirma la presidenta del CERMI-CLM.

El CERMI-CLM pide a instituciones penitenciarias agilizar el reconocimiento de discapacidad

Al menos 4.800 personas con discapacidad están internas en cárceles españolas según un informe presentado por el CERMI hace unos meses aunque en el estudio se reconoce que probablemente la cifra sea mayor ya que muchos de los casos no tienen reconocido el grado de discapacidad.

“En ocasiones se tarda mucho en reconocer el grado de discapacidad y desde instituciones penitenciarias se tendría que promover que se agilizara ese reconocimiento y que los presos con discapacidad tuvieran accesibilidad dentro de las cárceles. Hay personas con discapacidad intelectual que también acaban en las cárceles y entidades sociales que promueven programas para ayudarlas”, ha destacado Cristina Gómez.

El CERMI-CLM reivindica la necesidad de reconocer los derechos sociales de las personas con discapacidad a nivel constitucional como derechos fundamentales

Por último, en este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Cristina Gómez reivindica la necesidad de que se reconozcan los derechos sociales de las personas con discapacidad a nivel constitucional como derechos fundamentales. De igual forma, pide que en la futura reforma del Estatuto de Autonomía se reconozcan los derechos sociales de las personas con discapacidad con el mayor nivel de protección y como se reconoce el derecho a la educación o sanidad. “Si no se hace, siempre estamos en tela de juicio y cuando hay un tsunami económico, los derechos que se vulneran son los derechos sociales”, ha señalado la presidenta del CERMI-CLM, Cristina Gómez Palomo.

Otras reivindicaciones

Otras reivindicaciones que el CERMI-CLM reclama este 3 de diciembre pasan por la modificación de la normativa que regula los Centros Base con el objetivo de disminuir las listas de espera para el reconocimiento de discapacidad. También piden una norma de Atención Temprana que garantice la atención hasta los 6 años y el desarrollo de la Ley de Apoyo Garantizado.

La presidenta del CERMI-CLM, Cristina Gómez, considera que “se ha avanzado mucho” en la región en materia de discapacidad “atendiendo las demandas del sector y trabajando conjuntamente con el Gobierno de C-LM en la legislatura anterior. Esperamos seguir trabajando para que todas estas normas que se han publicado hagan los efectos reales en la población con discapacidad”, ha concluido.

