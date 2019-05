Unidas Podemos se presenta a la alcaldía del Ayuntamiento de Albacete bajo la confluencia formada por Podemos, Izquierda Unida, EQUO y MAC. Una candidatura que según explicaba Alfonso Moratalla, aporta “un punto de frescura e ilusión por entrar de nuevo en el Ayuntamiento” por parte de Podemos, “la tradición y experiencia” de Izquierda Unida, la visión ecologista de EQUO “que muchas veces el resto perdemos y es fundamental”, y “la visión cercana y municipal de las políticas” de la mano de MAC.

Durante la entrevista, Moratalla apunta que el objetivo principal de la candidatura es salir de los “8 años de parálisis que hemos tenido en la ciudad”, en los que afirma que “el gobierno del Partido Popular estuvo en connivencia total con María Dolores Cospedal, y en Albacete tuvimos recortes y austeridad”.

Afirma Alfonso Moratalla que en los últimos 4 años “hemos tenido un inmovilismo total en el Gobierno municipal, que únicamente se ha dedicado a gestionar el día a día”, apuntando que “con la entrada de Ciudadanos tampoco han demostrado solvencia a la hora de cumplir el acuerdo que ellos mismos firmaron y exigir al Gobierno que lo cumpla”.

Bajo este contexto, el candidato por Unidas Podemos señala que “nosotros queremos cambiar esta situación, tenemos un programa potente, realista, con unas medidas que se pueden llevar a cabo y que no pasan por grandes inversiones ni por hacer grandes obras. Queremos transformar nuestra ciudad, hacer que avance hacia un futuro mejor y modernizarla”.

Alfonso Moratalla, canidato a la alcaldía de Albacete por Unidas Podemos, junto a la periodista Carmen García

La formación liderada por Pablo Iglesias concurre a estas elecciones municipales tras quedar relegados a la quinta fuerza más votada en la ciudad de Albacete, por detrás de VOX. Unos resultados que Moratalla afirma “no son como nos hubieran gustado”, aunque de cara a las elecciones municipales y regionales pretenden “recuperar esos votos prestados de Unidas Podemos al PSOE, y mejorar los resultados”.

En cuanto a la encuesta realizada por los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha del Campus de Albacete que otorgan 3 concejales a Unidas Podemos, el candidato apunta que “vamos a ser capaces de mejorar esos resultados. Si tenemos un concejal más o menos no es lo importante, lo importante es si al final tenemos el suficiente peso para formar ese Gobierno progresista que necesita nuestro Ayuntamiento”.

Programa electoral elaborado “bajo el proceso participativo más amplio realizado en la historia de nuestra ciudad”

Durante la entrevista, Alfonso Moratalla ha explicado algunas de las propuestas que se incluyen dentro del programa electoral municipal de Unidas Podemos, elaborado “bajo el proceso participativo más amplio realizado en la historia de nuestra ciudad”. Lo toman como “un contrato” con la ciudadanía, y se muestran dispuestos a cumplirlo.

“No tenemos ninguna carga, no le debemos nada a nadie y no tenemos presiones que nos impidan cumplir este contrato. Tenemos ese espíritu valiente para, cuando estemos gobernando en el Ayuntamiento, llevarlas a cabo. Nos hemos preocupado mucho de no poner en este programa ni brindis al sol ni cosas irrealizables como están proponiendo otros partidos, nos hemos asegurado que todo lo que hemos propuesto, podemos cumplirlo”.

Entre ellas destaca la de “mantener, activar y mejorar iniciativas de participación ciudadana” como los Presupuestos Participativos vinculantes con el objetivo de “dotarlos de la entidad suficiente y la cantidad presupuestaria suficiente para que no sean simplemente un brindis al sol y hacerlos vinculantes”. Para ello proponen abrir un foro y abrir la participación a la ciudadanía y que “lo que decida la gente sobre a donde se tiene que destinar ese presupuesto, sea un compromiso, y se cumpla”.

Empleo, empresas y promoción de Albacete

En relación al desempleo, la formación Unidas Podemos propone establecer Planes de Empleo orientados a menores de 30 años “para intentar retener a esos talentos que estamos generando en la Universidad” y fomentar la formación y el empleo para mayores de 45 años, “otro sector que está muy afectado”.

Moratalla afirma que “nuestra apuesta es generar empleo y riqueza gracias a las empresas”, mediante incentivos a los polígonos “con ayudas fiscales o con terreno para que nuevas empresas (o empresas que ya tenemos), puedan instalarse o ampliar sus instalaciones”.

Además señala que “nos gustaría apoyar a las empresas locales que ya están aquí funcionando, pero no renunciamos a que nuevas empresas se instalen. Si hay que valorar algún tipo de ventaja fiscal o ceder suelo para que así lo hagan, se hará”, apunta el candidato a la alcaldía por Unidas Podemos, quien se muestra dispuesto a apoyar al pequeño comercio y a los autónomos.

Al respecto, el candidato se ha referido a la peatonalización del centro de Albacete, que desde Unidas Podemos, apuestan por que sea “total”. Moratalla pone de ejemplos la experiencia de ciudades como Pontevedra o Vitoria que “han visto cómo la peatonalización ha sido muy beneficiosa”. Según el candidato por Unidas Podemos, “el centro de Albacete es impracticable tanto para circular con coches como para peatones, y una peatonalización real ayudaría a pacificar el centro de ruidos y de coches, y eso beneficiaría al comercio”.

Durante la entrevista, Alfonso Moratalla se ha referido también a la necesidad que existe en torno al desarrollo de ferias y congresos “de alto nivel” para que Albacete sea “un escaparate atractivo”, tanto para turistas como para nuevos negocios. La propuesta de Unidas Podemos pasa por “salir fuera, dar a conocer la ciudad y promocionarla”, apoyar a la IFAB e intensificar su calendario de ferias y dotar de mayor uso al Palacio de Congresos”.

Vivienda

En relación a la vivienda, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Albacete apuesta por “invertir en la rehabilitación de viviendas” ya que afirma que “hay barrios que tienen edificios antiguos que se podrían rehabilitar y poner esas casas en alquiler”. Además propone que el Ayuntamiento tenga una participación en las nuevas promociones de vivienda para “ampliar el parque y ofrecerlo en alquiler”.

También pretenden construir unas 200 viviendas durante un mandato, con la dotación del 20% del presupuesto (alrededor de medio millón de euros), e incentivar el alquiler entre las personas que tienen pisos sin arrendar, ayudándolas con un seguro de caución.

Alfonso Moratalla, canidato a la alcaldía de Albacete por Unidas Podemos, junto a la periodista Carmen García

Pobreza y accesiblidad

Unidas Podemos apuesta por que la tasa sobre el agua “sea progresiva para fomentar un uso racional”, de tal manera que “quien menos agua gaste, pague menos y que quien más gaste, pague más”. Al respecto, también propone revisar el funcionamiento de Aguas de Albacete “para comprobar si los costes están repercutiendo de forma directa a los usuarios o habría que reformarlos”.

En materia de pobreza energética, Alfonso Moratalla ha explicado que en Albacete “hay una problemática en los servicios básicos. Mucha gente tiene que renunciar a la calefacción en invierno, o puede sufrir cortes de luz o agua. Proponemos un Plan de Choque para ayudar a esas familias a que mantengan esos servicios básicos”.

En cuanto a la accesibilidad, Unidas Podemos apuesta por que sea “universal” en la ciudad de Albacete, “facilitando, a la ciudadanía en general, que puedan acceder a la información del Ayuntamiento, facilitar el acceso universal al deporte adaptado, reformando instalaciones municipales y el Instituto Municipal de Deportes, y la adaptación de viviendas”.

Moratalla (Unidas Podemos): “Queremos obtener los mejores resultados para garantizar que en nuestro Ayuntamiento haya un gobierno progresista”

La encuesta realizada por los alumnos del Campus de Albacete de la UCLM, reflejan que el PP obtendría 6 concejales en el Ayuntamiento de Albacete, 10 PSOE, 5 Ciudadanos y VOX y Unidas Podemos quedarían empatados a 3 concejales.

Bajo este contexto, Moratalla afirma que “aspiramos a cambiar ese panorama, queremos obtener los mejores resultados para garantizar que en nuestro Ayuntamiento haya un gobierno progresista”.

Alfonso Moratalla, canidato a la alcaldía de Albacete por Unidas Podemos, junto a la periodista Carmen García

Así destaca que “es importante que la gente vote a Unidas Podemos porque somos la garantía de que el próximo 26 de mayo, haya un Ayuntamiento progresista, que haga avanzar a nuestra ciudad y que mire al futuro”.

Al respecto de un pacto con el PSOE, insta al candidato por el PSOE, Emilio Sáez, a decir “si lo tiene claro o si está pensando como Emiliano García Page en pactar con Ciudadanos”. En este sentido afirma que “nosotros tenemos claro que si tienen la oportunidad, si nosotros no tenemos la representación suficiente, el PSOE pactaría con Ciudadanos”.

