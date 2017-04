El primer tema a abordar con Ángel Nicolás es importantísimo y, al mismo tiempo, inevitable… ¿Está sorprendido, también, el colectivo empresarial regional ante el rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 en la región que se produjo el pasado 7 de abril…?

“Sí, sorprendido, y muy sorprendido, porque las noticias que uno iba siguiendo básicamente consistían en que Podemos pactaba con el Partido Socialista los presupuestos, y se supone que uno se sienta a negociar y a pactar y la situación avanza favorablemente… lo que no se espera nadie (o sí, porque yo tengo que hacer un paréntesis y decir que yo, desgraciadamente, sí me lo podía esperar), es que luego surjan las cosas como surgen”, adelanta el presidente de CECAM, CEOE-CEPYME en C-LM.

Señala que “después de estar adecuando el presupuesto a peticiones concretas que el Grupo de Podemos hacen, en el último momento ‘dan la espantada’ y se van… no parece muy razonable”.

Preguntado por esos ‘indicios’ que a él sí le llevaban a esperar ese voto en contra de Podemos al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 en la región, Ángel Nicolás apunta varios: “Uno de ellos, la situación que a nivel nacional se está viviendo, porque todos sabemos que al final Pablo Iglesias controla el partido (o, por lo menos, lo quiere controlar) y había una situación a nivel nacional en la que nuestro presidente García-Page se había posicionado de una manera determinada en cuanto a apoyar a un candidato en su partido que iba contra los intereses de Podemos con lo cual eso al final lo vas a pagar, sí o sí”.

Otro indicio para él está “en cómo han ido evolucionando los distintos Podemos o círculos en los distintos sitios donde gobiernan, y no es la primera vez que sucede que ‘dan una espantada’ sin avisar, en el último momento y sin dar una explicación, con lo cual… no es una sorpresa”.

Sí asegura que esto le hubiera sorprendido mucho “de los grandes partidos políticos, de partidos moderados, constitucionalistas, más o menos centrados… pero, al final, de estos no sorprende porque es su manera de actuar: ellos utilizan las instituciones, utilizan sus negociaciones para unos fines muy concretos que no suelen coincidir con los intereses generales de toda la población”.

“Hay tres Grupos Parlamentarios (con 15, 14 y 2 diputados), yo creo que no es una situación insalvable, sino que es una situación de querer sentarse y querer entenderse los unos con los otros, como hacemos los demás porque es nuestra obligación”

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que “más pronto que tarde” el “bloqueo presupuestario incomprensible para todo el mundo” que sufre la región tras la no aprobación de los presupuestos “va a tener arreglo”… Preguntamos a Ángel Nicolás qué supondría para la región en estos momentos que la prórroga de las cuentas de 2016 tuviera finalmente que mantenerse todo este año…

“Hay unos acuerdos rubricados que hemos firmado las centrales sindicales (CC.OO. y UGT) y CECAM con el Gobierno donde hay comprometidas unas cantidades en los presupuestos que, de no salir, pues lógicamente se van a ver comprometidas, eso para empezar a hablar…”, señala.

Añade que “no es ninguna buena imagen de Comunidad Autónoma el hecho de que aún no tengamos presupuestos; es cierto que hay muchas Comunidades Autónomas que aún no los tienen aprobados, eso es verdad, y tampoco tiene que ser una desgracia ni una debacle en la región… pero no deja en buen lugar al que ‘ha pegado la espantada’, ni tampoco a los demás”.

Pone un ejemplo recordando que “Comisiones Obreras o la Unión General de Trabajadores y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha partimos de posiciones muy muy muy alejadas, mucho más alejadas de las que hoy en día tienen los programas electorales del Partido Socialista y del Partido Popular, y si nosotros somos capaces de sentarnos en una mesa con todas esas diferencias (y partiendo de razonamientos opuestos en muchas ocasiones) y somos capaces de llegar a un acuerdo, a mí me cuesta entender cómo los dos grandes partidos políticos de España (sobre todo, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene un diputado más que el Partido Socialista en las Cortes) no son capaces de sentarse y llegar a un acuerdo estable de legislatura… me parece que si quieren, lo hacen, porque somos capaces de hacerlo los demás (porque así se nos pide y porque es nuestra responsabilidad: acordar)”.

Por eso insiste en que “aquí lo que toca es sentarse y llegar a un acuerdo; hay tres Grupos Parlamentarios (con 15, 14 y 2 diputados), yo creo que no es una situación insalvable, sino que es una situación de querer sentarse y querer entenderse los unos con los otros, como hacemos los demás porque es nuestra obligación”.

Al hilo de esto, explica que inmediatamente antes de que tuviéramos esta conversación con él, Ángel Nicolás acababa de tener una conversación telefónica con el secretario general regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa, para encontrarse próximamente en una reunión de trabajo, y señala “¿por qué no lo van a poder hacer los demás? Es cuestión de querer y de ejercer cada uno la responsabilidad que tiene”.

Recuerda que cuando existe un acuerdo entre Patronal y sindicatos, a él como presidente de los empresarios estos le dicen en muchas ocasiones que cómo ha permitido tal o cuál cuestión, igual que a los responsables de los sindicatos les pueden ‘reprochar’ determinados acuerdos con la Patronal los trabajadores a los que representan, “pero nuestra obligación, si estamos liderando algo, es marcar el camino del acuerdo, de la concordia, de hablar, de negociar… porque lo demás es enfrentarse, pura y duramente, y los españoles creo que no estamos para enfrentarnos ninguno con ninguno, sino para resolver los problemas (cada uno en el ámbito de la responsabilidad que le toque…)”.

Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM).

¿Debate en televisión entre García-Page y García Molina sobre los presupuestos?, Ángel Nicolás es claro: “Me parece una tomadura de pelo”

Tras su alusión a la necesidad de ‘sentarse y hablar’ que señala entre los partidos políticos en la región, le comentamos la propuesta del secretario general de Podemos, José García Molina, enviada al presidente autonómico pidiéndole celebrar un debate televisivo para hablar de los presupuestos… García-Page ha manifestado que le parecen muy bien “todas las propuestas y debates” pero que lo primero es “debatir en las Cortes”… ¿Qué le parecería a Ángel Nicolás la propuesta del líder de Podemos en la región (que sonríe mientras le vamos planteando la cuestión)?

“Me parece una tomadura de pelo -contesta, sin rodeos-; es como si yo le dijera a UGT y Comisiones ‘oye, no… hemos llegado a un acuerdo pero, en el último momento, ya cuando estamos sentados para firmar con la prensa delante, digo que no hago acuerdo… pero ahora lo he pensado mejor y os digo que vamos a discutir esto en la televisión’… Esto no es serio, lo miren por donde lo miren”.

Ángel Nicolás afirma que, por lo que conoce al presidente Emiliano García-Page, que no cree “ni que se le ocurra decir que sí a esa propuesta porque es una propuesta descabellada… hay gente que vive de cara a la galería y que luego dentro no trabaja, y aquí lo que hay que hacer es trabajar dentro y luego venderlo fuero pero, primero, se trabaja dentro, se trabaja en las Cortes no en un debate en televisión”, reitera, “por lo que no conozco a nuestro presidente, sinceramente creo que no lo va a aceptar ni debería aceptarlo (porque sería una tomadura de pelo)”.

“Tenemos margen para poder tener una ejecución normal del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, aunque sería conveniente agilizar las órdenes”

Al margen del tema ‘presupuestos 2017’, poco antes de que éstos fueran rechazados se celebraba precisamente la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, (que fue firmado el pasado 19 de septiembre por los sindicatos CCOO y UGT, el Gobierno regional y la patronal CECAM, que Ángel Nicolás preside). En esos seis meses, de las 420 medidas que contempla el Pacto se hablaba de un grado global de ejecución del 27%… ¿Cuáles son las cuestiones a las que desde CECAM consideran que hay que dar prioridad y mayor agilidad?

“En su día dijimos que era fundamental el impulso y el apoyo a la creación de nuevas empresas y a todas aquellas políticas que tienen que ver con la renovación de nuestra región y la financiación: seguimos teniendo problemas con la financiación (sobre todo pequeños empresarios y autónomos) y eso hay que resolverlo”, expone.

Explica el presidente de CECAM que el Pacto se firmó para cuatro años y que el grado de ejecución en este primero es del 27%, por lo que señala que “tenemos margen para poder tener una ejecución normal”, si bien recuerda que tanto desde la Patronal como desde los sindicatos se ha dicho “con todo el respeto y la seriedad” que las órdenes van saliendo de una manera “excesivamente lenta” y que consideran que sería bueno acelerar más todo ese trámite.

Del Pacto señala que lo complejo fue “llegar al acuerdo, porque aquí cada uno tiraba para un lado… pero por eso lo pone como ejemplo de lo que es alcanzar un acuerdo: nuestro valor es que, pensando tan distinto, seamos capaces de llegar a un pacto y esto debería servir de ejemplo a los partidos políticos porque la inmensa mayoría de los ciudadanos que no miran la vida a través de un cristal de colores está harte de que nuestros Gobiernos no lleguen a acuerdos con la oposición para dar estabilidad al país” índice, poniendo especial énfasis en cuestiones que precisan de acuerdos a muchos años vista como, por ejemplo, en al ámbito de la Educación, en Sanidad o en inversiones en infraestructuras. “Nosotros somos capaces de llegar a acuerdos perdiendo muchos pelos en la gatera… ¿por qué no pueden hacerlo los demás si, además, nos están exigiendo a nosotros que lleguemos a un acuerdo?”, reitera.

“Sé que con Paco de la Rosa me llevaré bien, que discutiremos mucho (porque algún rifirrafe en prensa es ‘normal’…) pero al final el acuerdo llegará, seguro”.

Habla de cuestiones, en definitiva, relacionadas con los conceptos de ‘paz social’ y ‘diálogo social’, ¿qué pronósticos hace Ángel Nicolás de cara a este nueva etapa en la que, fundamentalmente, la mayor diferencia con respecto a los últimos años es el relevo en la Secretaría General de Comisiones Obreras en la región con Francisco de la Rosa sustituyendo a José Luis Gil?

Recuerda que “no es ningún secreto” el “especial cariño” que él le tiene a José Luis Gil (igual que afirma tenérselo a Carlos Pedrosa), pero Ángel Nicolás asegura que Gil tiene un sustituto en Paco de la Rosa que “viene avalado por muchos años de sindicalismo” y que le parece “un tipo estupendo, coherente (que al final lo que buscamos todos es que haya cierta coherencia en los planteamientos)”.

Dicho esto, asegura entender “que el nuevo secretario general de CC.OO en Castilla-La Mancha pelee por sus afiliados y por sus trabajadores (y, si no lo hiciera, sería un mal secretario general de Comisiones Obreras); otra cosa es que en esa defensa suya, a nosotros como empresarios nos toque algún ‘leñazo’… (que es ‘normal’), como él entiende que yo, como representante de los empresarios algún ‘leño’ le tengo que pegar alguna vez… porque cada uno está defiendo lo que defendemos; pero en definitiva todos sabemos que no nos sentamos a negociar prebendas para CC.OO. o para la Patronal… sino para todos los ciudadanos de C-LM, y ésa es nuestra grandeza; nosotros tenemos clara que la coherencia es la línea de actuación que tenemos que llevar, y yo sé que con Paco me llevaré bien, que discutiremos mucho (porque algún rifirrafe en prensa es ‘normal’…) pero al final el acuerdo llegará, seguro”.

“Tenemos aquí un reto importante y es conseguir niveles de empleo al mismo tiempo que tecnológicamente avanzamos, y es un reto que tenemos que plantearnos muy seriamente todos, no solamente empresarios y sindicatos, sino toda la sociedad”

Como último tema del que conversar, recordamos que éste 2017 se está celebrando el 40º aniversario de la Confederación de Empresarios de Albacete, al igual que de FEDETO (la Federación Empresarial Toledana, que preside Ángel Nicolás)… Conversando con Artemio Pérez sobre esto, exponía a La Cerca que entre los retos a futuro para el empresariado están, por ejemplo, seguir luchando contra la economía sumergida y prepararse para la que denomina la ‘cuarta revolución digital’ y los efectos laborales, económicos y sociales que puede tener la robotización… ¿Comparte Nicolás esas inquietudes o suma alguna otra más, mirando al horizonte?

Afirma que las comparte “al cien por cien” y, después de elogiar a FEDA y a su presidente por el XL aniversario de la Confederación Albaceteña, hace una llamada de atención sobre una de esas preocupaciones que también apuntaba el presidente de FEDA, Artemio Pérez, estos días: “Cuando la tecnología viene a ayudar al ser humano, bienvenida sea, pero cada vez en mayor medida estamos asistiendo a cómo la tecnología viene a sustituir al ser humano y eso ya es preocupante porque ese empleo que vamos a perder por cambiarlo por nuevas tecnologías, no va a ser un empleo que se recupere”, vaticina.

Recuerda palabas del director del Instituto Tecnológico de Massachusetts “cuando dice que ‘cuidado con la tecnología para que no sustituya al ser humano sino que lo ayuda a hacer sus tareas’… es para pensarlo, tenemos aquí un reto importante y es conseguir niveles de empleo al mismo tiempo que tecnológicamente avanzamos, y es un reto que tenemos que plantearnos muy seriamente todos, no solamente empresarios y sindicatos, sino toda la sociedad”, concluye.

_** Si lo desean, pueden escuchar al completo esta entrevista sobre la actualidad regional con el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, a través del archivo de audio que acompaña a este texto.**_