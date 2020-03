El presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, ha realizado un primer balance de las consecuencias a nivel económico y empresarial que está se está provocando a consecuencia del Coronavirus.

Durante una entrevista realizada al otro lado del hilo telefónico al Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, el presidente de FEDA, Artemio Pérez, define la situación que se está produciendo como “una bomba que ha explotado” y que ha ocasionado que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo en tomar medidas laborales como los turnos de trabajo o el teletrabajo.

Aunque explica que todavía es pronto para valorar los posibles daños a nivel económico y de empleo que ocasionará esta situación, avanza que afectará sobre todo al consumo interno y a las exportaciones, así como también señala que “los empresarios vamos a necesitar mucha ayuda y tiempo para reparar el daño que va a producir en la economía esta crisis”.

“En estos momentos estamos en plena explosión y es pronto pero si esta situación tiene la misma fuerza o semejante a la crisis del 2008, los daños serán más”, explica Artemio Pérez, aunque señala que “no siempre se cumple esa máxima. Hay que esperar a que acabe la explosión y luego analizar los daños y ver cómo se pueden reparar”.

Desde FEDA piden al Gobierno medidas compensatorias y bonificaciones a las empresas

De momento el Gobierno Central ha aprobado una serie de medidas dirigidas a empresas, pymes y autónomos que incluyen el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.

Desde FEDA, el presidente, Artemio Pérez, valora estas medidas de “paliativas y que no van a la raíz del problema porque el Gobierno no puede hacerlo por falta de Presupuestos”.

Considera que demorar el pago de cuotas seis meses “no soluciona el problema” y señala que “lo que necesitamos son condonaciones para aquellas empresas, pymes y autónomos que no van a poder pagar ni ahora ni dentro de seis meses”.

Por ello, explica que “hemos pedido desde la CEOE-CEPYME otra serie de medidas compensatorias y bonificaciones que se tendrán que ir estudiando conforme las circunstancias en los próximos días o meses. En estos momentos, el Gobierno no puede hacer más porque no tiene Presupuestos y tampoco van a solucionar el problema de futuro. Los daños colaterales en la economía y el empleo que va a originar esta crisis van a ser muy superiores”.

Artemio Pérez, presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Artemio Pérez pide “fortaleza, calma y resignación” a empresarios y autónomos

A los empresarios y autónomos, Artemio Pérez ha pedido “fortaleza, calma y resignación porque es un problema del que nadie es culpable y entre todos tenemos que salir. Ahora más que nunca tenemos que mostrar la solidaridad entre todos los ciudadanos trabajadores, empresarios y administraciones para que pase cuanto antes esta pandemia”.

Únicamente entre el 5%-10% de los trabajadores de la provincia podrán realizar su trabajo de forma no presencial o telemática

Según ha explicado Artemio Pérez, únicamente entre el 5% y el 10% de los trabajadores de la provincia de Albacete podrán realizar su trabajo de forma no presencial o telemática debido a que los grandes sectores económicos predominantes en la provincia, agricultura, construcción o industrial, necesitan la presencia de personal.

“La provincia no está preparada porque muchos sectores como la agricultura, la construcción, o la fabricación necesita la presencia de los trabajadores. Hay una parte del sector servicios que puede ser mediante teletrabajo pero es mínima. El impacto de ayudar a solventar el problema mediante el teletrabajo será mínimo, entre el 5% y el 10% de los trabajadores de la provincia. Los procesos productivos no lo permiten y en estos momentos la economía de la provincia de Albacete no está preparada para pasar un porcentaje importante de trabajadores al teletrabajo de la noche a la mañana”, ha explicado Artemio Pérez.

Precisamente el sector servicios será uno de los más perjudicados por esta situación.

“El sector Servicios es el primer perjudicado porque el consumo se retrae mucho. Cuando existe el miedo, que suele ser peor que la propia crisis, no se consume nada, solo los productos básicos que se ‘malconsumen’ como por ejemplo en el caso de los problemas que se están creando en los supermercados. Los productos que no son básicos, se quedan sin consumo. El efecto está siendo inmediato sobre el sector comercio y la hostelería, son los más perjudicados ya a día de hoy”, explica Artemio Pérez.

Artemio Pérez, presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

FEDA adopta medidas para evitar los contagios de Coronavirus

Desde FEDA se han adoptado medidas para evitar los contagios de COVID-19. Desde este viernes, FEDA prestará los servicios a sus asociados exclusivamente por vía telemática (teléfono y email). Sólo en aquellos casos en que se requiera la entrega o recogida de documentación original se atenderá presencialmente a los socios, para lo que se ha pedido a las empresas que se avise con antelación para evitar esperas innecesarias.

En igual medida, FEDA ha suspendido todas las reuniones, jornadas y actividades formativas previstas en agenda hasta nueva fecha.

Estas medidas se aplicarán tanto en la sede de Albacete como en las delegaciones de Almansa, Caudete, Hellín, Villarrobledo y La Roda.

FEDA trabaja en línea con sus organizaciones superiores, CECAM , CEOE y CEPYME , Así, al mismo tiempo, ha informado del documento que esta misma tarde los agentes sociales han propuesto al Gobierno: “Documento de propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y empresariales, CEOE y CEPYME para abordar, mediante medidas extraordinarias, la problemática laboral generada por la incidencia del nuevo tipo de coronavirus”.

Desde FEDA, se confía en que estos momentos de incertidumbre y cambio de hábitos tengan el menor impacto posible en las empresas, pymes, micropymes y autónomos de nuestra provincia. Y pone a disposición de los empresarios a todo su equipo técnico para resolver las dudas que vayan surgiendo y ampliar información.