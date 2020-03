Durante la entrevista, en primer lugar, el alcalde de Lezuza, Alfonso Avendaño, ha valorado las actuaciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento tras las últimas elecciones municipales del 26 de mayo que ganó el Partido Socialista.

En esta legislatura repiten todos los concejales del PSOE del ejercicio anterior y “se va hacer un trabajo continuista de lo que se ha venido haciendo durante los últimos cuatro años anteriores. Tenemos representación en cada núcleo de población de Lezuza, en Tiriez, la Yunquera, Vandelaras de Arriba y Vandelaras de Abajo, y Pedro Redondo y eso es muy importante a la hora de tener atendidos los núcleos de población”, ha destacado Avendaño.

De los objetivos conseguidos durante la anterior legislatura, el alcalde destaca la apertura de la Residencia de Mayores en la que ahora se trabaja para su ampliación y cuyo procedimiento se encuentra en trámites burocráticos. El objetivo es que la ampliación se lleve a cabo antes del año 2022.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El yacimiento de Libisosa, pendiente de recibir la declaración de Parque Arqueológico: “será muy importante para la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel”

Por otra parte, el alcalde de Lezuza ha destacado que uno de los acontecimientos que marcarán este 2020 en el municipio es la próxima declaración de parque arqueológico para el yacimiento de Libisosa, una reivindicación histórica que, tal y como ha explicado Alfonso Avendaño “se verá cumplida en unos meses. Estamos dando los últimos pasos para conseguirla porque será muy importante para la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel. Debemos hacer todos comarca y aprovecharnos de este nombramiento”.

El nombramiento de Parque Arqueológico para el yacimiento de Libisosa supondrá, según Avendaño, un aumento en el número de visitantes que, si bien están alcanzando ya las 8.000 visitas anuales, se espera que la cifra se triplique: “tenemos que ser capaces de que el Parque Arqueológico de Libisosa sea conocido a nivel nacional”, ha destacado el alcalde.

Además, entre los retos que se marcan gracias a este nombramiento, está el que las familias puedan pasar varios días en las comarcas del Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz disfrutando de los recursos que existen en estas zonas “y que podemos explotar”.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Entre ellos, las VIII Jornadas Iberorromanas en torno al yacimiento de Libisosa que se celebran en el mes de junio y que están consolidadas. “Nacieron con una apuesta arriesgada y salió bien. Estamos mejorando año tras año y haciendo nuevas recreaciones, dando a conocer el yacimiento desde los más jóvenes hasta los más mayores con visitas o gafas virtuales”, ha destacado el alcalde de Lezuza.

El turismo de deporte y de naturaleza también son otros de los ámbitos que se pretenden potenciar desde el Ayuntamiento de Lezuza.

“Hay muchas rutas de senderismo y vamos a potenciar el deporte en el municipio con la entrada a los campeonatos provinciales de pádel gracias a la pista nueva que se ha construido en Tiriez. También vamos a potenciar el turismo de naturaleza un punto más. Estamos detrás de conseguir un paseo a la orilla del río en diferentes tramos para que la gente pueda ir a Lezuza y no solamente visite el parque arqueológico, la colección museográfica o la iglesia, también el río porque es una riqueza más de las que tenemos en el municipio”, ha destacado Alfonso Avendaño.

También las Fiestas en Honor a la Virgen de la Cruz, que se celebran del 1 al 5 de mayo, consiguen reunir a cientos de vecinos que regresan al municipio para recordar las tradiciones más arraigadas de Lezuza como la que gira en torno a “los danzantes”, seña de identidad que desde hace unos años también bailan los jóvenes del pueblo.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Avendaño: “es importante que los ayuntamientos, diputaciones y JCCM rememos en el mismo sentido porque podemos ayudar a que los pueblos crezcan un poco más”

Según el alcalde de Lezuza, el sector turístico desempeña un papel fundamental en la lucha contra la despoblación de los municipios rurales pero destaca que “necesitamos darle un empujón más. Hay que ayudar un poco más a aquellos jóvenes y a las personas que se quieren establecer en el municipio. Si alguien quiere crear alguna empresa de hostelería o casas rurales, es importante que los ayuntamientos, diputaciones y JCCM rememos en el mismo sentido porque podemos ayudar a que los pueblos crezcan un poco más”.

Y precisamente con el objetivo de seguir fomentando la llegada de nuevas empresas que dinamicen y contribuyan con el crecimiento y desarrollo de Lezuza, el alcalde, Alfonso Avendaño ha destacado que se están preparando los polígonos industriales dotándolos con pavimentación en las calles y con luz. Desde el Ayuntamiento también están estudiando ofrecer bonificaciones para los permisos de obra similares a los que ya se ofrece para la construcción de vivienda.

Con respecto a las reivindicaciones que el alcalde de Lezuza pide a las distintas administraciones, Alfonso Avendaño ha reclamado que, más allá del dinero que pueda llegar al municipio, se hace necesario que los trámites burocráticos sean más fáciles, así como también cambiar las leyes urbanísticas porque “no puede ser que en un pueblo tengan las mismas reglas urbanísticas que en Madrid. Eso frena la economía de un pueblo a la hora de pedir permisos para montar una empresa”. Además, reivindica la llegada del 4G a todos los municipios.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El azafrán de Lezuza, cultivo con valor cultural y económico

La tradición en torno al cultivo del azafrán continúa hasta estos días en el municipio de Lezuza, desempeñando un papel muy importante a nivel cultural y económico.

En la actualidad, en Lezuza existe la Cooperativa Virgen de la Cruz, cuyo presidente es Alfonso Avendaño que ha explicado que con los años de bonanza económica, el cultivo del azafrán perdió fuerza en el municipio pero posteriormente, con el inicio de la crisis y años posteriores, supuso de nuevo una oportunidad para muchos de los habitantes del municipio. En la actualidad se estima que viven alrededor de 70 familias de Lezuza de este cultivo y el precio al que se compra actualmente se hace notar en la economía del municipio.

Además, la campaña del azafrán del año 2019, a pesar de haber sido más floja con un 40% menos de producción con respecto al 2018, cuenta con precios más caros. El azafrán de Denominación de Origen La Mancha se paga alrededor de los 2.800 euros al kilo al productor, “un buen precio con el que se pueden defender quienes lo cultivan”.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El azafrán de Lezuza, amparado bajo la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha, cuenta con unas peculiaridades que lo hace diferente y exclusivo en el mundo como así ha explicado el alcalde, Alfonso Avendaño: “El azafrán de la vega de Lezuza, Tiriez y la Yunquera, es distinto al que se cultiva en otras zonas cercanas como Balazote o Munera, y totalmente diferente al de Toledo porque el pistilo de la flor es mucho más largo y tiene más corona arriba que cualquier otro”.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta este cultivo es la falta de mano de obra que escasea. “Los jóvenes no lo han hecho antes y los mayores ya no pueden ir al campo a recoger. Estamos trabajando en la línea de la mecanización del cultivo que es importante. A la hora de competir con los iranís, que son los que más azafrán cultivan, la mano de obra vale muy poco, entonces ellos tienen grandes campos para explotar este cultivo. Nosotros no podemos tener grandes campos porque a la hora de cogerlo no encuentras trabajadores capacitados. Un joven que quiera cultivar el azafrán perfectamente puede vivir de ello ahora en los precios que tiene en la actualidad”, ha señalado el alcalde de Lezuza.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Continúa explicando Alfonso Avendaño que otro de los principales problemas reside en el engaño a la hora de vender azafrán con denominación de origen. “Este año se ha producido unos 700 kilos de azafrán con Denominación de Origen, pero seguro que exportaremos alrededor de 8.000”, señala el alcalde, destacando la importancia que supone el sello de la D.O. La Mancha: “con solo llevar el sello de la D.O. le das la seguridad al consumidor y al que le vendes en grandes cantidades de que el azafrán cumple con todos los parámetros, la legislación vigente en sanidad y es 100% de Castilla-La Mancha”.

Aun así el alcalde de Lezuza cree necesario “dar un salto más” hacia una mayor presencia de la D.O. Azafrán de la Mancha en campañas publicitarias para que el consumidor conozca los beneficios y la calidad de este producto.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Presupuestos 2020

Del Presupuesto 2020, que se aprobará en las próximas semanas y se ha incrementado hasta alcanzar el 1 millón 600.000 euros, el alcalde, Alfonso Avendaño, ha destacado que serán unas cuentas “que no conllevan grandes obras porque nos dedicamos más a cuidar, reparar y mantener las instalaciones que tenemos. Hay que tener en cuenta que el municipio de Lezuza tiene la peculiaridad de que se divide en cinco núcleos de población. Tenemos piscina en Tiriez, tres hogares del jubilado, dos pabellones, dos pistas de pádel, dos bibliotecas, tres consultorios médicos, fuentes y parques, lo que conlleva un gasto mayor en personal”.

Aunque sí afirma que el presupuesto de 2020 contará con partidas destinadas a la construcción de zonas verdes y una zona recreativa en el parking de autocaravanas.

Por último, el alcalde de Lezuza, Alfonso Avendaño, ha anunciado que próximamente verá la luz una revista trimestral en la que aparecerán las actividades que realizan las asociaciones los colectivos del municipio con el objetivo de darlas a conocer. Una publicación que, ha destacado, la elaboran los habitantes de Lezuza, que siempre están implicado en todas las iniciativas que se organizan como las jornadas de recreación histórica o las de “Tiriez al fresco”.

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Alfonso Avendaño, alcalde de Lezuza. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca