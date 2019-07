Blanca Fernández explica que asume estos nuevos cargos “con la expectativa de hacer un trabajo lo más serio y rentable posible en términos sociales para Castilla-La Mancha. Me llamó el presidente, me lo propuso y no tardé nada en decirle que sí porque me parecieron dos áreas muy bonitas, un reto muy interesante y donde más útil me siento es en Castilla-La Mancha”.

Fernández, que asumirá el cargo de consejera de Igualdad de cara los próximos 4 años, pretende continuar con la “hoja de ruta” marcada por Araceli Martínez al frente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha: “seguir implantando la transversalidad en todas las políticas para conseguir la igualdad, hay que hacerlo desde todas las perspectivas y consejerías del Gobierno regional”.

Blanca Fernández en relación con la creación de empleo: “Hay que hacer una combinación de apostar por la competitividad y la empresa al mismo tiempo que no nos olvidamos de las personas que peor lo están pasando”

En relación con el desempleo existente en la región, que alcanza a más de 163.000 personas, y en relación a la creación de un clima de estabilidad empresarial generador de empleo de calidad, Blanca Fernández ha señalado, en referencia al Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha acordado con los Agentes Sociales, que “el Presidente ha sabido generar confianza en esta tierra: somos la Comunidad Autónoma que más confianza empresarial genera en este momento en España, hemos crecido en materia de empleo por encima de la media nacional y el secreto es trabajar de mano del sector, de quienes más saben lo que necesitan que son los pequeños y medianos empresarios de nuestra tierra que se enfrentan todos los días a la tarea de sobrevivir con sus empresas y generar empleo y economía y riqueza. Hay que estar muy cerca de su realidad para ser muy eficaces y, en ese sentido, la consejería de Economía, Empresas y Empleo durante la pasada legislatura tiene muy clara la estrategia, muy acertada desde el apoyo a la I+D+I, a la internacionalización, al acompañamiento al emprendedor desde que inicia su actividad, el programa de Retorno del Talento y hay que seguir apostando por las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad a través de los planes de empleo públicos”.

“Hay que hacer una combinación de apostar por la competitividad y la empresa al mismo tiempo que no nos olvidamos de las personas que peor lo están pasando, que viven en zonas más alejadas y con menos oportunidades de empleo, que pertenecen a colectivos muy vulnerables y hacer del empleo una política social, ese equilibrio es el que nos permite hacer una política justa al mismo tiempo que generamos confianza”, señalaba la portavoz del Gobierno regional.

Blanca Fernández también se ha referido a la evolución de creación de empresas en Castilla-La Mancha en los últimos años: “los datos son muy buenos, son más de 10.000 empresas en los últimos 4 años las que han abierto sus puertas en la región, se ha multiplicado por 6 la inversión extranjera en nuestra tierra, hemos generado empleo por encima de la media nacional en 2 puntos”, ha destacado, aunque señala que “eso no quiere decir que no tengamos que estar muy atentos permanentemente a la realidad”. Así ha recordado que uno de los compromisos del Presidente fue la creación de una Dirección General de Autónomos “para estar cerca del mundo del autónomo, que es el empresario que más sufre”.

El Gobierno autonómico se encuentra ya trabajando en la elaboración del proyecto de Presupuestos para el año 2020 que, según destacaba Blanca Fernández, “pretenden seguir en la línea de la cohesión del territorio, la mejora de la cobertura y sostenibilidad de los servicios públicos, la competitividad y el empleo, y la estabilidad presupuestaria”.

En este punto, la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, recuerda la “hoja de ruta” que en este sentido determinó el presidente García-Page en relación a la generación de 100.000 puestos de trabajo a lo largo de esta legislatura “con la consolidación de los servicios públicos y siempre en aras de buscar la igualdad de oportunidades que define el carácter de este Gobierno”.

La consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, informa de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: José Ramón Márquez // JCCM).

Política Hidrológica y relación PP y Ciudadanos

En cuanto a política hidrológica, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que la actuación del gobierno regional en este sentido pasará por “alcanzar un Pacto Regional de todos los partidos políticos y de otro lado, con esa única voz de Castilla- La Mancha, ir al Gobierno de España para que, en un tiempo sensato, favorecer otras alternativas al Levante y reivindicar que el Tajo no aguanta ni un poco”, ha destacado Blanca Fernández, señalando que “la primera medida es exigir la aplicación inmediata de la sentencia que anuló el último Plan del Tajo”.

Al respecto de la relación que el Gobierno regional mantendrá con el resto de partidos con representación en las Cortes de cara a los próximos 4 años, Blanca Fernández afirma que “hay que tender la mano permanentemente e intentar llegar a acuerdos”.

“Estoy en la convicción de que lo que se trata es de gobernar para que la inmensa mayoría se sientan reconocidas en el proyecto que representa el Gobierno regional” e insta a la oposición a “ayudar a reconstruir Castilla-La Mancha en los próximos años para ganar en credibilidad. Me gustaría que fuéramos capaces de dar ese ejemplo, que sea necesario en nuestro país.”

Blanca Fernández: “Cualquier partido político que se encargue de obstaculizar la estabilidad de nuestro país no está respondiendo al sentimiento mayoritario de los españoles”

Blanca Fernández también ha valorado el anuncio de Pedro Sánchez en relación a la ruptura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos.

La portavoz del Gobierno regional señala que “Podemos y Pablo Iglesias tienen una estrategia equivocada. Podemos no va a facilitar la investidura en este primer momento y está intentando forzar la máquina, pensando más en sus intereses que en los intereses de nuestro país y será difícil que lo puedan explicar ante la ciudadanía de manera que en la segunda intentona, si es que la hubiera, apoyaran por acción u omisión el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Aun así en opinión de Blanca Fernández, “cualquier partido político que se encargue de obstaculizar la estabilidad de nuestro país no está respondiendo al sentimiento mayoritario de los españoles que lo que quieren es dejar de votar. La ciudadanía ha cumplido con su obligación y ahora es la dirigencia política la que tiene que cumplir con la suya. Pedro Sánchez se ha mostrado inteligente y generoso y ahora le toca mover ficha a Podemos y a otros partidos que también son necesarios para la formación de un gobierno”.

En cuanto a la posibilidad de que se convoquen de nuevo elecciones generales, la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha señala que, no contempla ese escenario ya que “los partidos políticos no han tomado una decisión definitiva. Me preocupa el escenario de que estemos respondiendo más con las vísceras, sobre todo partidos que son oposición y de cara a un electorado más radicalizado. Hay que hacer una reflexión muy seria y tengo la esperanza de que se haga y que no haya elecciones”, ha concluido Blanca Fernández.