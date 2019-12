Han pasado cinco meses desde la constitución del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha que tomaba posesión el 8 de julio de 2019 con una estructura renovada y presidido de nuevo por Emiliano García-Page.

Señala la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que desde el primer día, el ejecutivo castellano-manchego “ha tenido claro que lo importante es la gestión diaria y la preocupación por hacer política que beneficie a la gente. En materia legislativa ha sido evidente que la mayoría absoluta ha permitido la estabilidad necesaria para sacar adelante leyes que se quedaron paradas debido a que no teníamos mayoría absoluta y la división de Podemos”.

El Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha, la Ley de Desarrollo Sostenible, o una nueva convocatoria del Plan de Empleo con novedades dirigidas a las mujeres rurales, han sido, entre otras, las actuaciones que se han llevado en estos meses desde el ejecutivo castellano-manchego.

“Es importante que la ciudadanía tenga claro que no nos dormimos en los laureles y que con la mayoría absoluta menos todavía”, aunque Blanca Fernández considera que “la mayoría absoluta no puede ser un instrumento para pasar por el rodillo a los partidos de la oposición”, a los que “estamos dispuestos a tenderles la mano”.

Afirma Blanca Fernández que este ritmo seguirá durante el resto de la legislatura: “No podemos parar. Castilla-La Mancha y sus municipios tienen muchas necesidades y retos a los que enfrentarse como la despoblación o la tasa de desempleo”.

La portavoz del Gobierno considera que la sensación entre la ciudadanía ante el Gobierno de Castilla-La Mancha “es de tranquilidad y confianza” ante un escenario de inestabilidad política nacional y más allá del partido al que hayan votado. “Eso es muy importante porque no representa confianza hacia un gobierno o un presidente en concreto”, afirma la portavoz del Gobierno, señalando además el afecto que los ciudadanos y ciudadanas de la región tienen hacia el presidente Emiliano García-Page.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Blanca Fernández: “Seguimos intentando ser un motor constante de generar confianza”

Según la portavoz del ejecutivo castellano-manchego, durante estos primeros meses “estamos haciendo una política muy activa en materia de infraestructuras sanitarias, educativas y priorizando las políticas sociales”.

En este sentido ha recordado la licitación de las obras de reforma y ampliación del Hospital de Albacete por más de 104 millones de euros.

“Seguimos intentando ser un motor constante de generar confianza. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de toda España que más confianza empresarial genera. Los autónomos y las autónomas se quedan, vienen inversiones de fuera y se genera empleo. Ser confiable y muy proactivo en materia económica es importante porque la pata de los servicios sociales, el reparto de la riqueza o la protección de las personas en situaciones vulnerables, solo se puede sostener si el sector agroalimentario, el empleo, la industria y la innovación funcionan”.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Blanca Fernández: “Este Gobierno no piensa descansar hasta que haya una sola persona en desempleo”

Durante la entrevista, la portavoz del Gobierno también se ha referido a los más de 170.000 desempleados que existen actualmente en Castilla-La Mancha: “este Gobierno no piensa descansar hasta que haya una sola persona en desempleo”, afirma Blanca Fernández, aunque confiesa que se trata de un panorama utópico, muestra la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha por seguir trabajando en reducir el desempleo en la región.

Así, destaca la acción de la consejería de Economía, Empresas y Empleo en el desarrollo de cuatro estrategias de empleabilidad dirigidas al colectivo juvenil, a las mujeres “que hace que tengamos unas tasas de desempleo superiores a la media nacional”, a las personas con discapacidad, siendo “Castilla-La Mancha la comunidad autónoma con mayor tasa de ocupación de este colectivo”, y la dirigida a personas en situación de vulnerabilidad y parados de larga duración.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

“Existen Planes de Empleo y en cualquier caso hay un colchón como son los Servicios Sociales que no hemos dejado en ningún momento de apuntalar porque nadie nos garantiza que en ningún momento de nuestra vida no vamos a necesitarlos”.

Ante el contexto global de ralentización de la economía y del crecimiento del empleo, la portavoz del Gobierno destaca que “hay que dar tranquilidad a la gente sabiendo que estamos en una potencia económica como es la UE”. Ante esta situación destaca la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por “generar confianza, internacionalizar nuestra economía y apostar por los productos agroalimentarios de calidad que nos vendan como región, así como también por la innovación”.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

El Gobierno de Castilla-La Mancha, “un aliado” para el tejido empresarial

Blanca Fernández considera que las empresas confían en Castilla-La Mancha para instalarse en la región. “La confianza en las instituciones la tenemos y es primordial. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, conoce las políticas de internacionalización, comercialización e I+D+I, su persona genera sinergias positivas y hemos conseguido traer por las influencias del Presidente y la Consejera inversiones como Puy Du Fou en Toledo o el rescate por valor de 50 millones de euros del Aeropuerto de Ciudad Real.

Recuerda además que la consejera de Empresas y Empleo acompañó hace unas semanas a empresarios españoles en México donde también trabajó para “captar inversiones haciendo una política expansiva y utilizando al tejido empresarial para que hablen bien de la región. El Gobierno acompañan donde hace falta al tejido empresarial para que sepan que cuentan con un aliado”, destaca Blanca Fernández.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

La puesta en marcha de la Ley Regional de Protección a las personas LGTBI o la Mejora del programa de Asistencia a Menores víctimas de Violencia de género, entre los próximos objetivos de la consejería de Igualdad

El Gobierno de Castilla-La Mancha incorporó esta X legislatura la Consejería de Igualdad que dirige Blanca Fernández y que tal y como explica la consejera y portavoz “viene a garantizar la transversalidad en materia de igualdad”.

“La lucha por la igualdad no puede venir sólo de una institución determinada sino que es una labor de la sociedad en su conjunto. El Gobierno de Castilla-La Mancha hizo una reflexión: está bien tener el Instituto de la Mujer que ha puesto a la región en la punta de lanza en materia de igualdad en el país, pero hay que tener un órgano que promueva políticas de igualdad en todas las consejerías”, destaca Blanca Fernández, recordando que en estos primeros meses se han puesto en marcha medidas como el Plan de Empleo por la Igualdad y se han mejorado los Centros de la Mujer y los Recursos de Acogida de Castilla-La Mancha.

Entre las próximas actuaciones que se llevarán a cabo desde la consejería de Igualdad se encuentra, en primer lugar, seguir mejorando programas como el de Asistencia a Menores víctimas de Violencia de Género.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

“Queremos ser punta de lanza en llevar la preocupación a la Conferencia Sectorial de Igualdad para hacer una reflexión de porqué tenemos que someter a los niños a las visitas de los maltratadores condenados que han puesto en riesgo muchas veces las vidas y la salud de las madres y de los propios niños. Sabemos que no es competencia nuestra, pero hay que darle voz a quien no la tienen”, señala Blanca Fernández.

Entre los grandes objetivos de la consejería de Igualdad, Blanca Fernández ha destacado la intención de poner en marcha dentro de los próximos dos años, la Ley Regional de Protección a las personas LGTBI, elaborada de la mano de los colectivos y que espera que cuente con la participación de los partidos políticos “para que sea una Ley muy inclusiva”.

Aunque la consejera de Igualdad se marca un gran objetivo de cara a cumplir en esta legislatura: “Si dentro de 3 años y medio estamos un paso más cerca de la igualdad real entre hombres y mujeres, me daré por satisfecha”.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Blanca Fernández: “Que Castilla-La Mancha sea una de las pocas regiones de España que pueda presentar unos presupuestos, dice mucho de nuestra tierra”

Castilla-La Mancha finalizará el 2019 con los presupuestos de 2020 aprobados ante todo pronóstico. “Que Castilla-La Mancha sea una de las pocas regiones de España que pueda presentar unos presupuestos dice mucho de nuestra tierra”, ha afirmado la portavoz del Gobierno regional, haciendo un llamamiento a los grupos de la oposición “a aprobar unos presupuestos que son imprescindibles para la región”.

Sin embargo, el proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2020 ha generado críticas entre los grupos de la oposición. Desde el Partido Popular afirman que son unas cuentas que no se corresponden con la realidad económica. “Las críticas del Partido Popular no son una sorpresa porque lo dicen llueva o truene. El último ejercicio presupuestario que presentamos fue en 2018 y lo cerramos con equilibrio y cumpliendo con los criterios. Les pido confianza y que remiren lo que han dicho siempre que están en la oposición porque repetir lo mismo sin tener agarraderas reales es lo que les ha colocado en una posición tan débil como están en este momento”, señala la portavoz del Gobierno regional.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Por otro lado, desde Ciudadanos consideran que las partidas destinadas a altos cargos, personal eventual y de confianza son demasiado elevadas y por tanto piden destinar esa parte del dinero a solucionar los problemas de los ciudadanos. “El Gobierno de Castilla-La Mancha es uno de los que tiene menos altos cargos y menos personal de confianza de toda España. Le pediría a los partidos que hagan su trabajo en serio y digan la verdad a los ciudadanos”.

Además Blanca Fernández señala que las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición al presupuesto 2020 suponen sólo el 0,7% del total “por lo que podríamos decir que están de acuerdo prácticamente con el 99%.”.

“Serán unos presupuestos que apuntalen la hoja de ruta en materia de infraestructuras sanitarias, educativas, que cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria y que va a cumplir con lo que le hemos contado a la ciudadanía”, ha afirmado la portavoz del Gobierno refiriéndose a las inversiones que contempla entre las que se encuentra la construcción de la nueva Residencia de Mayores en Albacete, y otras medidas de derechos sociales y protección ciudadana.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Blanca Fernández: “Nos hubiera gustado que la estabilidad la hubiera dado por acción u omisión Ciudadanos y el Partido Popular”

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, también ha valorado la situación política nacional que afecta a la región: “Hemos tardado en cobrar las entradas a cuenta más de lo debido, no hemos tenido en tiempo y forma los datos en relación a los ingresos del Estado para el año que viene y tenemos pendiente la financiación autonómica”, ha destacado.

“Nos hubiera gustado que la estabilidad la hubiera dado por acción u omisión Ciudadanos y el Partido Popular. Lo que no podemos consentir es que ese apoyo, por acción u omisión, por parte del mundo independentista o ERC, suponga un reparto que no sea justo porque la premisa esencial para negociar siempre es la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan. Entiendo que esto no va a ocurrir pero es el riesgo que tenemos por negociar con ERC”, ha destacado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha pedido al PP “el mismo esfuerzo y patriotismo” que tuvo el PSOE cuando se abstuvo facilitando un gobierno popular a pesar de que el partido “se rompió en pedazos porque una parte pensó que lo más importante era España”.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Tras ser designado por el Rey candidato al gobierno de España, Pedro Sánchez anunciaba su intención de reunirse con todos los presidentes autonómicos. Blanca Fernández señala que García-Page trasladará a Sánchez en esa reunión “la preocupación sincera de que, lamentablemente, la estabilidad de todo un país tenga que depender de un partido político que defienda el independentismo”.

“Yo no le tengo ningún miedo a un Gobierno socialista con Pablo Iglesias dentro, al contrario, pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar”, entre ellas la caja de la seguridad social las infraestructuras o la financiación autonómica.

“Cuando hay partidos políticos que más allá de los independentismos defienden su tierra por encima de cualquier otra, es que el modelo constitucional está cambiando. Los grandes partidos tenemos que hacer una reflexión para ver si tenemos que ir por ese camino. Si cada uno defiende lo suyo, el modelo del reparto de la riqueza y de la estabilidad sobre la base de la igualdad, se rompe y no podemos consentirlo”, ha destacado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad de la JCCM. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca