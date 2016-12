¿Se puede decir que somos una sociedad que usa de forma responsable los medicamentos?

Blanca Hernández: “Había un estudio en el año 2001 de la Organización Mundial de la Salud que decía que el 50% de los medicamentos o bien se prescriben mal o bien se utilizan mal, pero actualmente estamos en mejor situación. Los ciudadanos son cada vez más conscientes del uso racional del medicamento. Esto es debido a una mejor educación sanitaria por parte de los profesionales a través de un equipo multidisciplinar (el médico, el enfermero, el farmacéutico…). Es responsabilidad de todos llevar a cabo una educación sanitaria que derive un mejor uso del medicamento”.

¿Qué efectos tiene el mal uso de antibióticos?

Blanca Hernández: “El uso inadecuado de antibióticos (cuando son enfermedades víricas y, por tanto, no habría que tomarlos) ha hecho que haya resistencia a distintos antibióticos en la población en general; la auto-medicación también ha sido un problema en los pacientes que quizá tenían en casa un medicamento que habían usado para un proceso anterior, y lo vuelven a usar otra vez si notan síntomas parecidos… Esto es un error muy frecuente”.

¿Quiénes intervienen en la sensibilización a los pacientes sobre el uso de los medicamentos?

Blanca Hernández: “Los pacientes tienen el deber de ser informados por el médico tanto del objetivo del medicamento prescrito como de la dosis exacta que deben tomar y de la duración del tratamiento; este es un proceso en el que intervienen tanto el médico como el enfermero y el farmacéutico: cuanta más información tenga el paciente, mejor va a ser el uso del medicamento”.

¿Qué peligros tiene la auto-medicación?

Blanca Hernández: “La auto-medicación de medicamentos que no necesitan prescripción médica no es un problema; el problema es cuando hablamos de medicamentos que necesitan prescripción médica… en esos casos es el médico el que tiene que diagnosticar la dolencia y es el que sabe qué tiene el paciente y lo que debe tomar; de modo que es un error hacerlo nosotros y tomar algo por nuestra cuenta sin saber qué dolencia tenemos; para que el medicamento sea seguro debe de estar prescrito por un facultativo, dispensado en una oficina de farmacia y con un seguimiento y un control de esa medicación (dosis, duración, posibles efectos adversos…)”.

¿Solemos acumular los medicamentos una vez finalizado el tratamiento?

Blanca Hernández: “Esto es una costumbre muy frecuente y en todas las casas seguro que hay un montón de medicamentos que no se utilizan (o no deben utilizarse) y eso proporciona, a su vez, que caigamos en la auto-medicación; es una costumbre arraigada que es un poco absurda cuando hay puntos en las farmacias para deshacernos de estos medicamentos si nos han sobrado pastillas (sobre todo, si hablamos de los que son con prescripción y con receta); deberíamos deshacernos de ellos y llevarlos al punto Sigre de la farmacia para que haya una recogida efectiva de estos medicamentos”.

¿Cómo se conciencia, sobre todo, a los pacientes de mayor edad?

Blanca Hernández: “Esto es una labor de todos, tanto de los profesionales de la salud, como de la Administración… de todos; cuando dispensas algo hay que informar de lo que estás dando, y eso servirá para que la gente poco a poco vaya pensando que no hay ningún problema: medicamentos hay siempre, farmacias hay en todos los pueblos y es un recurso cercano a la población, las consultas sanitarias también… El miedo que algunas personas mayores puedan tener, por ejemplo, a quedarse sin su medicina es un poco absurdo y no tiene ninguna justificación el que acumulemos medicamentos cuando es tan cercano y tan fácil el servicio sanitario”.

¿Cómo ha cambiado Internet la venta de medicamentos?

Blanca Hernández: “La venta por Internet ha tenido un brote grande últimamente, y el problema es que son medicamentos que son ilegales, fraudulentos y que están sujetos a prescripción médica (y esto tampoco puede ser); por Internet solamente se pueden vender medicamentos no sujetos a prescripción con receta; de lo contrario, aunque sea a través de Internet, ha de ser siempre a través de una oficina de farmacia (porque hay oficinas de farmacia que están en la red de venta por Internet, y no podría venderse de otra manera que no fuera a través de estas oficinas que tienen un farmacéutico que se hace responsable de esta venta; todo lo demás es ilegal y no puede hacerse a través de Internet)”.

¿Cuál es la clave del éxito en esta labor de concienciación?

Blanca Hernández: “Esto es un trabajo de todos, del equipo multidisciplinar formado por los médicos, ATS, farmacéuticos… si no es de todos, estamos hablando de labores que no van a ir a ningún sitio; para que sean efectivas, ha de ser un trabajo conjunto de todo el equipo”.

