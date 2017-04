El Presidente nacional de la Organización de Profesionales Autónomos (OPA) ha visitado este sábado, 18 de mayo, la XXXIII edición de la Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-la Mancha que, estos días, se está celebrando en la Institución Ferial de Albacete (IFAB). Camilo Abiétar ha recordado en este marco que, desde OPA, también se trabaja para intentar dar cobertura en su Organización a los profesionales del sector primario (que tanta importancia tienen, sobre todo para un territorio como C-LM).

“Situación insostenible”

Abiétar ha asegurado que “España está en una situación realmente insostenible y muy delicada, provocada principalmente por muchas entidades financieras que, encima, se están yendo de rositas”. El máximo responsable de OPA a nivel nacional he subrayado la necesidad que hay de “abrir el crédito a los autónomos para incentivar realmente la economía, ya que el consumo sigue cayendo hasta unos niveles asombrosos”.

Con los datos en la mano, Camilo Abiétar ha lamenado que, el número de autónomos, siga disminuyendo sin freno aparente en nuestro país: “España cuenta con unas 500.000 empresas menos que cuando empezó la crisis”, y añade que el leve aumento en el colectivo autónomo que, según fuentes oficiales, se ha dado en los últimos registros “es muy bajo si tenemos en cuenta que, estos meses del año, son los que tradicionalmente más benefician al incremento”.

¿Diálogo social incompleto?

El Presidente nacional de OPA afirma con rotundidad que “no se puede hablar de diálogo social cuando no se tiene en cuenta al colectivo que más trabajo crea (en torno al 80%): el de los autónomos”, y añade que “si uno de cada tres autónomos contratase a tan sólo una persona, el paro en España bajaría automáticamente en un millón de desempleados”, por esa razón asegura que “hace falta que la voz del autónomo se escuche y se tenga en cuenta. El diálogo social no son sólo los sindicatos y la patronal”.

Los problemas más repetidos

Camilo Abiétar ha detallado algunos de los principales problemas que, históricamente (y más en tiempos de crisis), viene arrastrando el colectivo de profesionales por cuenta ajena. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la morosidad que sufren los propios autónomos. El Presidente nacional de OPA ha resaltado que, en este sentido, uno de los principales morosos “es quien, precisamente, debe dar ejemplo: la Administración”. Abiétar afirma que “la Administración tiene que pagar, en teoría, en un plazo de unos 30 días, pero está pagando a unos 180. Ella es la primera que debería empezar a cumplir rigurosamente con la Ley de Morosidad”, y añade “a nosotros nos deben dinero desde hace mucho tiempo. Una cosa es hacer ajustes, y otra cerrar el grifo a cal y canto”.

Otro de los problemas viene derivado de la economía sumergida que, según el Presidente nacional de OPA, alcanza una cifra del 28% en nuestro país. “Tenemos una Administración que es pasiva en este problema. Le resulta más fácil inspeccionar al que está dado de alta (y buscar formas de amonestarle por cualquier motivo). Es una lacra que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo y que OPA viene denunciado veintitrés años”.

Respondiendo a otro de los conflictos del colectivo, Abiétar señala directamente al Gobierno Central: “Hay que pedirle explicaciones porque, en el programa electoral del Partido Popular, decían que los autónomos no pagaríamos el IVA hasta que no cobrásemos las facturas, y esto se ha incumplido doblemente porque, no sólo no es así todavía, sino que nos han subido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y eso ha llevado a muchos negocios al cierre”.

Camilo Abiétar ha asegurado, no obstante que, el autónomo de 2013 no tiene nada que ver con el de 1990. Afirma que se han conseguido cosas interesantes, pero que todavía “son insuficientes”. Por ejemplo, ahora el colectivo tiene derecho a la denminada “Prestación por Cese de Actividad”, pero desde OPA aseguran que “no estamos de acuerdo ni con sus plazos ni con sus cantidades, porque queremos aproximarnos más al Régimen General. Además, hay muchas trabas e impedimentos para acceder a esa prestación. Se debe simplificar el procedimiento porque, muchas veces, nos hacen justificar lo injustificable”.

Sobre las posibilidades de jubilación y pre-jubilación de los trabajadores autónomos, Abiétar afirma que se está negociando pero ha mostrado su opinión al respecto asegurando que “se debería tener en cuenta la vida laboral de esos profesionales, para que no se den situaciones injustas”.

Dato engañoso

El máximo responsable de la Organización de Profesionales Autónomos ha asegurado que, el hecho de que en este momento, el número de exportaciones sea mayor que el de las importaciones en España, no es tan buena señal como “se nos quiere hacer creer”. Para Abiétar, esto no es más que la única alternativa: “Ahora mismo las empresas, o salen al exterior, o tienen que cerrar”, y añade que “a mí lo que me gustaría es que esa balanza fuese positiva hablando de comercio interior, porque sería señal de que el dinero está circulando en nuestro país”.

Culpables definidos

Camilo Abiétar reitera con rotundidad que, las entidades financieras, tienen buena culpa de lo que está sucediendo en nuestro país y lamenta que, a pesar de ser rescatadas con ingentes cantidades de dinero, siga sin fluir el crédito a quienes lo necesitan, lo que le lleva a preguntarse si “¿es que los políticos tienen la voz hipotecada con las entidades financieras?”.

Sobre la presión que, sobre nuestro país, está ejerciendo Alemania, Abiétar tiene también una visión muy clara: “Aquí debe hacerse un planteamiento de choque contra los intereses de Merkel. Los países más perjudicados por sus pretensiones deberíamos unirnos y atacar su postura frontalmente, por ejemplo, haciendo boicot a los productos alemanes”, apostilla.

Abiétar afirma que, para calentar la demanda interna de nuestro país, se ha de empezar desde los consumidores: “Debemos ser nosotros los que hagamos cosas por nuestro país en este sentido, a través de la demanda de productos españoles”.

Autoempleo

El Presidente nacional de OPA reconoce que, ahora mismo, no hay oferta de empleo (ni pública ni privada) y que, una de las pocas vías de salida a esta situación, está siendo para mucos optar por el autoempleo, pero advierte que “hay que hacerlo bien, con un estudio serio de viabilidad de la empresa, un proyecto… El autónomo que se hace por necesidad tiene un 50% de fracaso asegurado”, concluye.

Abiétar asegura que “me gustaría ver desarrollarse la denominada Ley de Emprendedores de C-LM. Suena muy bien, pero hace falta llevarla a la práctica punto por punto (también en la iniciativa similar que se ha impulsado a nivel nacional). Sin financiación, esas medidas no se pueden llevar a cabo”. Sobre la Tarifa Plana de 50 euros los seis primeros meses para jóvenes que emprendan un negocio, Abiétar ha mostrado su rechazo al hecho de que la medida tenga en cuenta cuestiones como el sexo o la edad de los beneficiados.

Además, ha mostrado su preocupación por el comercio tradicional: “Sólo hace falta darse una vuelta por la Calle Ancha o la Calle Mayor de Albacete para ver que el comercio tradicional lo está pasando muy mal”, y es que es claro al afirmar que, a su juicio, “se está beneficiando más a las grandes superficies y a las multinacionales que al pequeño comercio”.

Movilizaciones necesarias

Para el Presidente nacional de la Organización de Profesionales Autónomos, “las manifestaciones del colectivo se hacen cada vez más necesarias”, y asegura que muchas son las personas que están pidiendo a OPA que ponga fecha ya a una próxima movilización que muestre “que el colectivo lo está pasando muy mal”.

Este es sólo un resumen de la entrevista realizada al Presidente nacional de la Organización de Profesionales Autónomos (OPA) desde el stand que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca tiene instalado en Expovicaman 2013. Si desean profundizar en algunas de las cuestiones que Camilo Abiétar ha abordado durante su conversación con nosotros, pueden hacerlo a través del vídeo enlazado a este texto.