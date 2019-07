La mañana de este lunes, 15 de abril, ha estado marcada por el anuncio por parte del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que aseguraba que Pablo Iglesias ha dado por rotas las negociaciones con el PSOE para la investidura convocando una consulta a las bases “trucada” y que, a su juicio, busca justificar una negativa a su investidura.

Unas declaraciones con las que el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, comenzaba esta entrevista señalando que “nos alejamos un poco más más de las soluciones que necesita el país”, a la vez que aseguraba que “unas nuevas elecciones supondrían más inestabilidad política”.

“En el Ministerio de Hacienda hay 5000 millones de euros paralizados esperando que haya un Gobierno y unos presupuestos para que ese dinero vaya a las Comunidades Autónomas”, destacaba Pedrosa, señalando que unas nuevas elecciones supondrían además “no abordar la derogación de la reforma laboral, ni las políticas que necesita el país, ni el debate sobre financiación autonómica”.

Además recordaba que “la Comisión Europea advirtió al gobierno de España que la inestabilidad política está afectando a la economía del país y al empleo”, por lo que afirmaba que en caso de ir a otras elecciones “significaría un fracaso con mayúsculas de los partidos que tienen representación en el Congreso y en el Senado y un problema muy grave para la sociedad española. Espero que haya acuerdos que posibiliten un gobierno de izquierdas que sea lo más estable posible”.

Carlos Pedrosa subrayaba además que este tipo de problemas “alejan más a la clase política de los ciudadanos que peor lo están pasando y arroja una incertidumbre sobre el país que genera un problema” y destacaba que hablando en términos de estrategia política, se trata de “un gesto no excesivamente responsable que parece destinado a presionar el proceso de consulta interna de Unidas Podemos pero que genera desazón y desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política”.

Carlos Pedrosa, secretario general de UGT Castilla-La Mancha, junto a la periodista Carmen García. Foto: La Cerca - Manuel Lozano Garcia

Según UGT CLM, El gobierno de España “tiene una creciente deuda histórica con Castilla-La Mancha” en cuanto a financiación autonómica

Sobre el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha configurado de cara a los próximos 4 años en los que García-Page gobernará con mayoría absoluta, según Pedrosa “cuenta con novedades de gran importancia con la creación de una Consejería de Igualdad, de Desarrollo Sostenible y de Medio Ambiente que nos parecen pasos fundamentales pero ahora queda ver cómo nos manejamos y como nos entendemos los que suspiramos por mejoras en el diálogo social y una sociedad más participativa en nuestra Comunidad Autónoma con un Gobierno en mayoría absoluta”.

Para el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa “lo más estable y lo más positivo para los españoles lo estamos recibiendo de los gobierno de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos ante la inestabilidad política en el gobierno del Estado. Los nubarrones para Castilla-La Mancha, municipios y resto de Comunidades Autónomas, vienen de la situación de la política nacional”.

Durante la entrevista, Carlos Pedrosa se ha referido también al Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha señalando que la valoración, en términos generales “ha sido positiva ya que ha hecho girar y ha mejorado las políticas de gasto del Gobierno o al menos las primeras intenciones de políticas de gasto del Gobierno de CLM en algunos aspectos”.

Carlos Pedrosa, secretario general de UGT Castilla-La Mancha. Foto: La Cerca - Manuel Lozano Garcia

Aun así destaca que en la actualidad “estamos en una situación diferente, con una mejor situación económica que en 2015, con una situación presupuestaria de las administraciones autonómicas que debe mejorar y un Gobierno que ya no depende de terceros a la hora de tomar decisiones, por lo tanto el grado de exigencia de los que nos sentamos en los procesos de diálogo social con el ejecutivo tiene que ir también en la misma dirección, ser más potente”.

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha convocado a los agentes sociales el próximo 17 de julio para mantener una reunión de cara a la reedición del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha. En dicha reunión, el sindicato UGT expondrá un decálogo de medidas para mejorar la región en la próxima legislatura que se ha basado, tal y como detallaba Carlos Pedrosa, “en las necesidades de la Comunidad Autónoma, de los ciudadanos y trabajadores en general”.

“Nosotros no tenemos el sistema de financiación de Navarra o de País Vasco sino que dependemos del sistema fiscal español y en una pequeña parte del margen de maniobra que tienen competencia las comunidades autónomas, por lo que el punto de partida es la financiación autonómica y especialmente la financiación, de forma más urgente de la sanidad o la dependencia donde, junto con infraestructuras, el Gobierno de España tiene, en opinión de UGT CLM, una creciente deuda histórica con nuestra Comunidad Autónoma”, destacaba Pedrosa señalando que “nosotros queremos ser socios del ejecutivo autonómico para reclamar imprescindibles mejoras en materia de financiación autonómica al Gobierno de España”.

En este sentido, recuerda que el primer escenario que se plantea es que el Gobierno “esto sólo lo quiere hablar con los partidos políticos con representación en las Cortes, por lo que el ejecutivo de García-Page asume una responsabilidad sobre la que le pediremos cuentas si llega a buen puerto o no para posteriormente hablar de lo que queremos que se haga con ese dinero”. En este sentido el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, se ha referido a la dificulta de ejecutar los “objetivos del milenio” donde se habla de lucha contra la pobreza, empleo de calidad, desarrollo industrial o medioambiente.

“Para hablar de medioambiente o agua en Castilla-La Mancha tenemos que hablar de depuración, porque en la región tenemos una red de depuración insuficiente en áreas tan sensibles como espacios protegidos. Queremos hablar también de despoblamiento pero de mejoras en el servicio de Atención Primaria sanitaria en zonas rurales porque eso es lo que fija población. Queremos hablar también de infraestructuras en zonas rurales y de cambios en los criterios de gastos de los Fondos de Desarrollo Rural que creemos que ahora son excesivamente monolíticos en la Comunidad Autónoma”, destacaba Pedrosa.

UGT CLM pretende alcanzar un escenario de voces unidas con el Gobierno regional, sindicatos, empresarios y diputaciones para abordar la cuestión sobre la financiación autonómica al Gobierno de España

Continúa el secretario general de UGT Castilla-La Mancha hablando sobre financiación autonómica y la relación que existe con el problema territorial catalán que señala “es el epicentro pero no acaba allí ya que sigue en otras Comunidades Autónomas que tienen deficiencias de financiación para sostener los servicios públicos, especialmente sanidad o dependencia. La diferencia es que las voces que se lanzan desde otras Comunidades como Valencia son las voces unidas del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de los sindicatos más representativos, empresarios o diputaciones y a ese escenario es al queremos llegar desde la UGT Castilla-La Mancha”.

Carlos Pedrosa, secretario general de UGT Castilla-La Mancha, junto a la periodista Carmen García. Foto: La Cerca - Manuel Lozano Garcia

Pedrosa: “El empleo no se crea espontáneamente, sino que hay que generar infraestructuras, tejido productivo y mejorar la cualificación de trabajadores y trabajadoras para poder acceder a las necesidades de las empresas”

En relación a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que pretende impulsar el gobierno en funciones, de cara a la negociación del mismo Pedrosa señala que “el gobierno de España debe pensar que acudir a esa negociación que quieren promover de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI en la situación actual con esa espada de Damocles de la reforma laboral del PP podría generar una crispación social y tensionar las relaciones que le iban a perjudicar al propio gobierno”.

Así ha señalado que la reivindicación del sindicato UGT pasar por derogar la reforma laboral y la reforma de las pensiones: “lo que sabemos es que el PSOE hace un año decía esto y en su último programa ha hecho desaparecer la derogación de la reforma laboral ya que prefieren ir quitando los aspectos más lesivos de la actual situación. No nos parece lo más adecuado pero si se dan esos pasos, tampoco vamos a mirar para otro lado”.

Carlos Pedrosa: “Hace 10 años que pasó la recesión y desde 2015 estamos sumidos en una situación de incertidumbre política, de inestabilidad política y social”

Durante la entrevista, el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, se ha referido también a la situación del desempleo en la región, que alcanza a más de 163.000 personas, incidiendo en que “antes que el empleo está el desarrollo industrial y la financiación autonómica, que nos permita mejorar las políticas activas y modernizar los servicios públicos de empleo de la Comunidad Autónoma para hacerlos más eficaces, porque el empleo no se crea espontáneamente, sino que hay que generar infraestructuras, tejido productivo y mejorar la cualificación de trabajadores y trabajadoras para poder acceder a las necesidades de las empresas”.

En cuanto a la ralentización de la creación de empleo en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa señalaba que aunque la Comisión Europea mejoraba las perspectivas económicas para este año y el que viene, “la realidad es que las señales que tenemos, sobre todo en el sector industrial en países importadores netos de España como Alemania, Bélgica o Francia no son positivas. Las noticias que nos llegan de sectores industriales tan importantes en este país como el sector del automóvil y todo el entorno que nos afecta de empresas auxiliares de este sector no son positivas, al contrario, entonces eso nos genera dudas”.

“Hace 10 años que pasó la recesión y la mitad de esos años en España estamos sumidos, desde 2015, en una situación de incertidumbre política, de inestabilidad política y social. Parece que hay demasiada gente en el mundo de la política empeñados en que nos estrellemos”, destacaba el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa.

Sobre la temporalidad del empleo, Pedrosa señala que desde que se impulsaron las reformas laborales del 2011 y 2012, “la temporalidad y los salarios bajos acampa a sus anchas y el consumo ha caído. También existe una precarización de la vida de la gente y eso nos lo dicen mes a mes las estadísticas del paro, la encuesta de población activa cada trimestre y Cáritas en su último informe elaborado por la Fundación FOESSA”.

Carlos Pedrosa: “Este mundo o lo salvamos la gente, los trabajadores y nos movilizamos más, o no tendrá una buena solución”

Al respecto del control horario, Pedrosa ha reconocido que le ha llamado la atención la reacción “visceral” que ha tenido la patronal de la Comunidad Autónoma: “estamos encontrando resistencia en las empresas para cumplir la Ley y hacer que el control horario sea una realidad”.

“Yo me pregunto si las patronales, los Gobiernos y partidos políticos en este país son conscientes de que en España tenemos a los titulados universitarios con los sueldos más bajos en paro, somos el segundo peor país en la UE en cuanto a la situación salarial de los trabajadores no cualificados, tenemos un crecimiento de la desigualdad y el riesgo de pobreza y exclusión social de los más altos de la UE. La gente aquí no puede hacer un proyecto de vida, no puede ser feliz, no tiene porqué sonreír ni una vez al cabo del mes, hay alguien consciente en este país de eso?, yo creo que no”, ha subrayado el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa.

Ante esta situación y lanzando un mensaje de esperanza hacia la población en general, Carlos Pedrosa ha destacado que “la esperanza es la política”.

“Este mundo o lo salvamos la gente, los trabajadores y nos movilizamos más, o no tendrá una buena solución”, y pone como ejemplo la el altavoz que tanto políticos como administraciones pusieron a los desahucios con el surgimiento de la Plataforma anti-desahucios y el movimiento 15M.

“Desde 2015 hay una desmotivación, un problema de lejanía que no van a venir a solucionarlos los políticos ni la gente que está en el Congreso ni en el Senado, el problema lo tenemos que solucionar en las calles. Esa tristeza social la tenemos que solucionar los ciudadanos. Todos tenemos que hacernos oír”, afirmaba Carlos Pedrosa.

Airbus Helicopter en Albacete

El secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, se ha referido además a la situación actual de Airbus Helicopter en Albacete, lamentando que el gobierno de España firmase 1200 millones de euros de presupuesto para la compra de helicópteros a pesar de que su fabricación ya no se va a desarrolla en la ciudad, sino en Francia o en Alemania, lo que supone que “la empresa que más factura de Albacete, va a dejar de ingresar 1200 millones de euros, a parte de la pérdida de puestos de trabajo que se pueda producir”.

En este sentido también se ha referido al anuncio del presidente García-Page sobre la posible creación de un área logística dentro de Airbus: “nos alegraremos porque si eso se hace, que yo todavía no lo he visto, serán 500 o 600 puestos de trabajo”, eso sí, advierte, “no serán ni mil-euristas, serán temporales, parciales y con cargas de trabajo exageradas y evidentemente no tendrá el valor ni de facturación ni de empleo de alta tecnología muy cualificado que tendría el otro escenario”, concluye Carlos Pedrosa.

Hasta aquí un resumen de la entrevista realizada a Carlos Pedrosa, secretario general de UGT Castilla-La Mancha. Pueden ver la entrevista al completo en el vídeo adjunto

