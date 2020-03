Durante una entrevista telefónica, la secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete, Carmen Juste, ha valorado las medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno Central para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, y se ha referido a asuntos relacionados con la Residencia de Mayores Núñez de Balboa de Albacete, y al Hospital de Albacete.

En primer lugar, la secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete, Carmen Juste, se ha referido a la situación que se está viviendo de manera generalizada en todos los centros de salud en relación con la falta de material de protección y de recursos humanos para atender el elevado número de contagios de coronavirus.

“Durante estos días han ido contagiándose trabajadores del sector y se necesitan refuerzos. La Junta de Personal del Área de Salud de Albacete ha pedido que se refuerce el material de seguridad que necesitan los trabajadores sanitarios para proteger su salud y la de las personas que atienden. Parece que en el Hospital de Albacete la cosa estaba en principio controlada en cuanto a material y a camas pero, puesto que se ha producido el contagio de varios trabajadores a lo largo de estos días, se necesita un refuerzo de personal porque el número de casos va a aumentando día a día. Es fundamental que esas medidas de protección lleguen cuanto antes porque no solo son obligatorios sino que son fundamentales para parar el contagio y seguir trabajando para erradicar esta crisis sanitaria en la que nos encontramos en este momento”, ha señalado la secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste.

Para contribuir con ello, desde Comisiones Obreras se ha puesto a disposición de la autoridad sanitaria todos los liberados del servicio de salud, áreas socio-sanitarias y empleo para desempeñar labores en aquellos lugares en los que pudieran necesitarse un refuerzo de personal, como ha sido el caso de la Residencia de Mayores Núñez de Balboa.

Residencia Núñez de Balboa de Albacete

Carmen Juste también se ha referido a la situación que se está viviendo en esta Residencia de Albacete en la que han fallecido siete personas.

“La situación en la Residencia es más crítica, se han producido siete muertes, aunque no está confirmado que hayan sido con motivo del coronavirus, y hay personas mayores que presentan síntomas. La situación es crítica por la falta de material necesario para que los profesionales puedan hacer su trabajo. Por eso hacemos un llamamiento encarecidamente al Ministerio de Sanidad para que, cuanto antes, se reparta este material a las Comunidades Autónomas y puedan suministrarse a estos centros socio sanitarios. Esto ha sido una cuestión generalizada porque ayer conocíamos otras residencias que se habían encontrado con situaciones similares y en las que había contagiados. Es fundamental y obligatorio que estos profesionales tengan un equipo de protección adecuado y unas medidas de seguridad rigurosas para hacer ese trabajo. Esperemos que se controle la situación que se está viviendo en la Residencia. Parece que hay al frente profesionales sanitarios expertos en la materia que está llevando a cabo protocolos para paliar la situación pero sin los equipos de protección no van a poder hacer su trabajo y están poniendo en peligro sus vidas como las de sus usuarios”, destaca Carmen Juste.

Medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno Central

Durante la entrevista, la secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete, Carmen Juste, ha valorado las medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno Central para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus.

“Las medidas del Gobierno van en buena dirección, son medidas sociales importantes para paliar un momento como este, una crisis sanitaria, social y económica. No sabemos si serán suficientes porque aún no conocemos el alcance de los daños pero sí tenemos claro que van en buena dirección para preservar los perjuicios económicos de las empresas, de los más vulnerables y el empleo”, destaca Juste en primer lugar.

En cuanto a la flexibilización de los ERTEs, destaca que: el hecho de que los ERTEs sean de fuerza mayor, que el trabajador no consuma desempleo, que no tenga que tener el periodo de carencia para poder acceder al desempleo o que tengan carácter retroactivo desde el momento en que se produce la causa mayor, son fundamentales para preservar el empleo de muchas personas que van a tener que pasar a esta situación de desempleo durante las próximas semanas. Es fundamental que aquellas empresas que hayan solicitado el ERTE por motivos de causa mayor tengan que preservar el empleo una vez pasada esta situación durante un periodo aproximado de seis meses”, señala la secretaria general de CCOO en Albacete.

En cuanto a las medidas dirigidas a los autónomos, Juste señala que “posiblemente no sean las suficientes pero son un avance para paliar la situación”. Y destaca que “hay que hacer un llamamiento a la corresponsabilidad de las grandes empresas para que no se aprovechen de la situación, que no despidan a las personas y que entre todos aguantemos este chaparrón y luego ver cómo se puede dar un impulso a la economía para seguir creciendo y que estas empresas pequeñas, pymes y autónomos no se resientan y que los más vulnerables no vuelvan a quedarse en el camino”, señala la secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste.