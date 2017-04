Pasado ya el ecuador de la campaña electoral (que afronta sus últimas cinco jornadas), Carmen Navarro (cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Albacete) subraya la importancia de la cita con las urnas el 26-J porque “está en juego el futuro del país”, una fecha para la que “después de los sucedido tras el 20 de diciembre y de cómo han ido destapando sus cartas el resto de la Formaciones políticas, tan sólo existen dos opciones: o el Partido Popular o el extremismo y el radicalismo de la izquierda”, dice.

Asegura que a pesar del hartazgo que es inevitable que los ciudadanos sientan de cara a esta repetición de Generales, la gente transmite en la calle a los dirigentes del PP durante estos días “una respuesta mucho más calurosa que la del 20 de diciembre; nosotros estamos muy ilusionados y muy concienciados con la responsabilidad de lo que el Partido Popular representa: la moderación”.

‘Es que viene Podemos…’. Ésa es la frase con la que, según Carmen Navarro, “todo el mundo se manifiesta en la calle, y es algo que además vienen reflejando todas las encuestas”.

Carmen Navarro, cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete

“Estamos viendo cómo en 25 provincias votar a Ciudadanos es ‘tirar el voto’ porque no llegarían a obtener escaño”

Si el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a la presidencia, Mariano Rajoy, incidía en campaña este pasado fin de semana en pedir que no se fragmente el voto a la derecha (en clara alusión a aquella parte de su electorado que pueda dudar en votar a Ciudadanos), Carmen Navarro manifiesta que “hacemos un llamamiento al ‘voto útil’, apostamos por recoger todo el voto de los moderados, y esa moderación la representa el Partido Popular; estamos viendo cómo en 25 provincias votar a Ciudadanos es ‘tirar el voto’ porque no llegarían a obtener escaño; incidimos en hacer un llamamiento al ‘voto útil’ que obtenga su debida representación y que evite así que haya mayoría de los populistas”.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete considera que “las encuestas son encuestas, y la verdadera encuesta es el 26 de junio cuando los españoles depositen su voto en las urnas y, frente a los posible pactos el Partido Popular tiene muy claro que su pacto es con los ciudadanos”.

Dice esto, al hilo de las recientes manifestaciones que ponen muy complicado que, por ejemplo, Ciudadanos apoye a un Gobierno que mantenga a Mariano Rajoy a su frente. “En nuestro Partido, el candidato lo elige el Partido; además, no sé por qué Rivera se empeña en decir que ‘Rajoy no’ cuando todo el mundo sabe que el candidato de Ciudadanos es Pedro Sánchez (tal y como demostró con el acuerdo de investidura fallido en el que fue de su mano)…”, responde Carmen.

Reitera que “el Partido Popular sigue centrando todos sus esfuerzos en salir a ganar las Elecciones el próximo 26 de junio; las encuestas nos siguen avalando como el Partido preferido por los españoles y el Partido que por segunda vez consecutivo y en menos de seis meses ganará las Generales (además, contemplaríamos un aumento de votos), y ése es nuestro aval”.

Carmen Navarro, cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez.

“Cualquier ‘guiño’ del PSOE al Partido de Podemos y a la extrema izquierda sería sin duda cargarse sus cien años de historia”

Carmen confía en que no se reedite “un nuevo ‘pacto de perdedores’ entre la tercera y la cuarta Fuerza política que echase de las urnas lo que los españoles han votado y decidido” y en que, por el contrario, “se deje gobernar a la lista más votada, tal y como ha sucedido en otras ocasiones en la historia de nuestra Democracia: pasó una vez con UCD, tres veces con el PSOE y una vez con el PP”.

Sobre si considera que ese posible ‘sorpasso’ de Unidos Podemos al PSOE sería casi lo único que podría hacer que el Partido Socialista se plantease esa posibilidad (al contrario de lo que hiciese tras el 20 de diciembre), Carmen Navarro afirma que “el PSOE se encuentra absolutamente a la deriva, va cuesta abajo y sin frenos; cualquier ‘guiño’ al Partido de Podemos y a la extrema izquierda sería sin duda cargarse cien años de historia y perder esa parte de centro-izquierda que tiene… sería el ocaso del Partido Socialista”.

Considera, de cara a evitar unas terceras Elecciones, que “el llamamiento responsable de todas las Fuerzas políticas tiene que ser que de estas Generales salga un Gobierno estable con los apoyos parlamentarios suficientes para poder gobernar este país, porque no lo podemos tener más tiempo sumido en esta incertidumbre; creo que los españoles no se merecen ser llamados una tercera vez consecutiva a las urnas”.

Carmen Navarro, cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete.

“Durante estos meses en el Congreso, los demás Partidos políticos querían hacer ver que había una Cámara viva cuando nosotros estábamos faltando a la primera de nuestras obligaciones (que era formar Gobierno)”

Sobre su experiencia en esta pasada legislatura (la más corta de la Democracia) en el Congreso como diputada, Carmen Navarro nos cuenta que “ha sido muy intensa, tanto en la actividad en Madrid como aquí en la provincia; ha sido como ‘un máster exprés’ en un tiempo récord”. Dice que haber pisado ya el escaño ha hecho que sea más consciente si cabe de la responsabilidad que ello conlleva.

No obstante, este periodo también ha tenido parte de frustración. “Hemos tenido una gran actividad, pero no legislativa; las Comisiones, con Proposiciones no de Ley, se han convocado con más asiduidad de lo común, pero todo el mundo sabe que esas Proposiciones no de Ley con un Gobierno en funciones no salen adelante; de modo que uno siente frustración porque los demás Partidos políticos querían hacer ver que había una Cámara viva cuando nosotros estábamos faltando a la primera de nuestras obligaciones (que era formar Gobierno); dilatar esto en el tiempo y, después de una investidura fallida, continuar un mes y medio más con una actividad que en cuanto se disolviesen las Cámaras iba a decaer… sí que es francamente frustrante”, explica.

Carmen Navarro, cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete.

Junto a esto, asegura que también le ha llamado la atención “el radicalismo más absoluto de Podemos, determinadas posiciones suyas dentro de la Tribuna y el uso del arco parlamentario simplemente para captar una foto o ser el titular del día siguiente… Yo creo que debemos de concienciarnos de que aquello es mucho más importante de lo que para algunos supone”.

Concluye que “estas segundas Elecciones son el capricho de aquellos que no quisieron entender el mandato de los españoles el 21 de diciembre en las urnas; lo único que hemos visto han sido continuos vetos y ‘líneas rojas’ al Partido Popular que al final se han traducido en nada (y que al final han sido una ‘línea roja’ al porvenir y al futuro de los españoles)”.

Carmen considera “acertada” la posición manifestada la pasada semana en Twitter por parte del socialista Jordi Sevilla (textualmente, escribió: ‘Para evitar terceras elecciones, si no hay mayorías, debería dejarse gobernar al candidato q consiga mayor apoyo parlamentario’). No obstante, la cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete añade que “también vemos cómo el PSOE dice una cosa un día y dice otra al día siguiente; el Partido Socialista lo que tiene que hacer es pronunciarse ya sobre si va a dejar gobernar a la lista más votada después del fracaso más absoluto que le vaticinan las encuestas”, reitera.

Carmen Navarro, cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez.

El ‘círculo virtuoso’ que propone el PP

En materia programática (y, por ejemplo, tras la polémica que ha levantado entre los demás Partidos políticos la promesa electoral del PP de que bajará los impuestos al considerar que se trata de ‘vender humo’ porque ‘no es viable en ningún caso’), Carmen afirma que “la gente sabe cómo gobierna el Partido Popular y sabe lo que hay detrás de ese Gobierno”.

Señala que han puesto el empleo como eje de su campaña y de su programa electoral: “20-20 es nuestro objetivo, 20 millones de empleos para el año 2020 (y nos avala que en los dos últimos años hemos creado 1.200.000 puestos de trabajo); además, la mitad del empleo que se genera en Europa, lo hace en nuestro país; conseguir ese objetivo 20-20 es posible, pero sólo si continuamos con las políticas que nos están llevando a ello”.

En cuanto a lo que ofrecen “a quienes generan empleo (pequeños y medianos empresarios y autónomos)”, Carmen Navarro recuerda, por ejemplo, “la bonificación de los primeros 500 euros de sueldo durante los primeros cuatro años de cualquier contrato indefinido que se celebre (y de aquellos temporales que pasen a ser indefinidos); la bajada de impuestos, a su vez, también generaría a las propias Sociedades que reinviertan sus beneficios hasta 10 puntos en el Impuesto de Sociedades, y esto permite crecer más a las empresas y crear más puestos de trabajo; y cuanto más puestos de trabajo haya, menos prestaciones por desempleo se pagarán, más gente pagará el IRPF, más gente consumirá en la calle (y, por lo tanto, pagando IVA y otros impuestos indirectos) que, a su vez, nos permitirá bajar el IRPF y otros impuestos… es el ‘círculo virtuoso’ ene l que tenemos que entrar y que el PP considera la mejor política para la dignidad de la gente (generar empleo) y para sostener nuestros Servicios Públicos”, explica.

Sobre la advertencia de Bruselas al futuro Gobierno tras el último incumplimiento del objetivo de déficit, Carmen Navarro recuerda que “Mariano Rajoy y el PP han puestos las bases que nos permitirán seguir avanzando; si seguimos ahondando en estas políticas, sí que podremos dar la estabilidad necesaria para que Europa pueda seguir confiando en nosotros, y si hay un ‘negociador’ experimentado, con solvencia y madurez para negociar, es Mariano Rajoy; yo prefiero que negocie Mariano Rajoy a que negocie el Partido Socialista (que nos sumió en la última crisis) o un líder sin experiencia como es Rivera; si seguimos generando empleo y creciendo económicamente como lo estamos haciendo, no tendremos que hacer ningún recorte y tendremos la solvencia necesaria para poder negociar”.

“Tampoco nadie puede dar lecciones al Partido Popular sobre la desviación del déficit -añade- cuando el Partido Socialista se desvió más de diez veces de lo que lo ha hecho el PP (que ha reducido ese déficit en sólo cuatro años y teniendo en cuenta que los dos primeros fueron de recesión)”.

Carmen Navarro, cabeza de lista del PP al Congreso por Albacete.

“Estamos con muchísima más ilusión y entusiasmo que el primer día de campaña electoral”

Sobre si confían llegar durante esta última semana de campaña a la mayor parte posible de ese tercio de españoles que aseguran no saber aún a quién votará, Carmen señala que “nuestro objetivo son todos los votantes, seguir esta campaña ‘a favor’ de España y de los españoles, dejando claro que lo que está en juego es el futuro de las próximas generaciones y que el PP está ahí para poner soluciones concretas; estamos con muchísima más ilusión y entusiasmo que el primer día de campaña electoral”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista con la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Albacete, Carmen Navarro, mediante el vídeo que acompaña a este texto.