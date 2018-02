A pocas horas de la, muy previsiblemente, aprobación de los presupuestos municipales para 2018 en la ciudad de Albacete, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio se remonta al 1 de diciembre, fecha en la que se les hizo llegar el borrador que previamente había elaborado el Equipo de Gobierno y que, desde ese mismo momento, Ciudadanos comenzó a estudiar pormenorizadamente.

Carmen Picazo explica que ya en ese instante echaron en falta en dicho borrador “algunas de las medidas que ya desde nuestro Grupo habíamos solicitado, por ejemplo, en Plenos (a través de mociones que incluso habían sido aprobadas por unanimidad) o en el propio Pacto de Investidura por el que Manuel Serrano pudo finalmente tomar posesión como alcalde de la ciudad el pasado mes de julio”.

Partiendo de ahí, la portavoz municipal de Ciudadanos nos cuenta cómo desde ese primer borrador, su Grupo se esmeró en trabajar “viendo las necesidades de la ciudad y cómo se podían plasmas ese pacto y esas mociones en este borrador”. No obvia que, por fechas, lo ‘normal’ hubiera sido que a finales del año pasado pudieran haberse aprobado los presupuestos para 2018; no fue así y todo se ha ido retrasando hasta que será este miércoles, 28 de febrero, cuando previsiblemente se de ‘luz verde’ a las cuentas elaboradas para este ejercicio en la ciudad.

“La negociación desde Ciudadanos siempre ha sido trabajar en positivo a partir de ese borrador y plasmando nuestras propuestas; no tenemos otro fin que trabajar por la ciudad y que estos presupuestos vean la luz verde”, subraya.

“Es de agradecer que los Grupos Municipales que hemos presentado enmiendas vean que éstas tengan su reflejo en el presupuesto”

Teniendo en cuenta que la presente legislatura poco a poco llega a su fin y que estamos en año pre-electoral (y sin olvidar que ya algunos Grupos de la oposición venían meses mostrando su desacuerdo con diversas actuaciones y formas de trabajar del Equipo de Gobierno), a priori, la aprobación de unas cuentas para 2018 no se antojaba tan ‘sencilla’ como lo fue en años anteriores.

“Era difícil que se alcanzara mañana un acuerdo por el cual estos presupuestos salieran para adelante… siempre en otros mandatos los Partidos se han posicionado inamovibles en sus posturas y, en año preelectoral, si no se tenía una mayoría absoluta… se preveía que iba a ser muy complicado; pero creo que en este caso el Partido Socialista ha sido muy generoso, por lo menos, al haber propuesto enmiendas (cosa que no ha hecho Ganemos, que se ha mostrado muy crítico y no ha apoyado este presupuesto); yo creo que es de agradecer que los Grupos Municipales que hemos presentado enmiendas vean que éstas tengan su reflejo en el presupuesto… y trabajar”, señala.

El Equipo de Gobierno ha encajado en ese primer borrador que facilitó sesenta enmiendas (incluidas las treinta iniciativa de Ciudadanos y las que aportó el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento). “No olvidemos que el Equipo de Gobierno está en minoría, con lo cual… tiene que estar predispuesto a escuchar y a ceder en este presupuesto que, si no, no vería la luz; evidentemente, cuando un Gobierno no dispone de mayoría absoluta tiene que estar abierto al diálogo y al consenso; si no existiera esa predisposición sería inútil hablar de negociación alguna”, expone Carmen.

Explica que “no son unos presupuestos que, por ejemplo, hubiese presentado Ciudadanos”, pero valora que se hayan aceptado las enmiendas que su Grupo ha trabajado y aportado al borrador inicial.

“Lo sencillo sería abstenerse en la votación de los presupuestos… pero yo creo que tenemos que tener un papel protagonista”

A las diez de la mañana está fijado el inicio de este Pleno Municipal para aprobar los presupuestos; el Grupo Municipal Socialista ya ha anunciado que votarán abstención, mientras que los ediles de Ciudadanos apoyarán las cuentas votando a favor.

Picazo apunta que ese voto a favor por parte de su Formación “sí es muy significativo y sí que tiene un gran valor; lo sencillo sería abstenerse… pero yo creo que tenemos que tener un papel protagonista; por los números que existen en el Ayuntamiento, nuestro voto no es determinante y, desgraciadamente, Ciudadanos no puede tener una postura más decisiva sobre los presupuestos; ahora bien, con ese voto a favor lo que estamos diciendo es que hemos trabajado, que queremos trabajar y que vamos a estar muy pendientes de que se cumpla la mayoría de las enmiendas”.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento no se desmarca de lo que se le viene achacando en muchas ocasiones al Equipo de Gobierno en cuanto al incumplimiento de determinadas mociones que salen adelante por mayoría del Pleno Municipal: “Si bien es cierto que muchas de nuestras mociones están en trámite, o finalizadas… sí que es cierto que hay un problema en el Ayuntamiento de enrome lentitud, de gran burocracia, en determinadas cuestiones, y creo que es uno de los puntos sobre los que vamos a tener que trabajar en el futuro porque se retardan mucho los proyectos, y hay que trabajar en ese exceso de tiempo (a causa de unos motivos o de otros…)”, apunta.

En numerosas ocasiones a lo largo de esta legislatura los Grupos que componen la oposición en el Ayuntamiento de Albacete vienen señalando que lo mucho o lo poco que se está haciendo en la ciudad en este tiempo, no es fruto de la acción del Equipo de Gobierno, sino de precisamente de las diferentes iniciativas que aportan las formaciones de la oposición. Sobre ello conversamos también con la líder municipal de Ciudadanos.

“La oposición estamos presentando proyectos, estamos presentando propuestas que el Gobierno está haciendo pero no proponiendo, con lo cual, en cierta medida (con los miembros que tiene en el Pleno) lo que tiene que hacer es probar propuestas de la oposición; si no, no salen los presupuestos, eso es un hecho evidente; con lo cual, yo creo que la oposición ha dicho (y tiene mucho que decir) en este mandato”, subraya.

“Ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que son básicas para Albacete y el municipio es un ejemplo de que estamos haciendo una política constructiva, en positivo”

Esta nueva aprobación de los presupuestos municipales en la ciudad de Albacete viene a ser, en cierta forma, en una nueva escenificación de que el diálogo y el consenso sí es posible en política. “Nosotros comenzamos esta legislatura apelando al diálogo y al consenso y creo que vamos a terminarla con ese diálogo y ese consenso, porque ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que son básicas para Albacete y el municipio es un ejemplo de que estamos haciendo una política constructiva, en positivo”.

Picazo asegura que esto demuestra que “la política ha cambiado” e incide en que “ya no está ese bipartidismo por el cual uno mandaba con mayorías absolutas aplastantes que actuaban a modo de ‘rodillo’ aprobando todo aquello que el Equipo de Gobierno de turno decidía poner en marcha; todo eso ha cambiado, y ha sido a que han llegado nuevos Partidos como, por ejemplo, Ciudadanos”.

Considera que, a nivel general, también “la política está cambiando”, haciéndose “más constructiva y más basada, principalmente, en el diálogo y en la mediación”.

Enmiendas de Ciudadanos al borrador de presupuestos 2018 para Albacete

La portavoz de Ciudadanos explica el contenido de algunas de las treinta enmiendas que su Grupo presentó al borrador de presupuestos para 2018 (y que, finalmente, han sido incluidas en el texto final que se votará este 28 de febrero).

De entre las más determinantes, a su juicio, para el conjunto de la ciudad, Picazo destaca “la adquisición del edificio del antiguo Banco de España”, si bien explica que “no se ha podido plasmar presupuestariamente porque las negociaciones con la empresa propietaria del edificio establecen que han de pasar dos años para hacer las obras de rehabilitación, por lo que hasta que no transcurran esos dos años no habría traducción presupuestaria o económica; por eso, lo que hemos hecho es afianzarlo dentro de lo que es la memoria con el compromiso firme de que esas negociaciones van a llegar a buen puerto…”.

También alude a otras “propuestas interesantes” incluidas mediante esas enmiendas como, por ejemplo, “la ampliación del servicio de transporte urbano porque la ciudad crece y hay barrios a los que no llega el autobús con la frecuencia que debería; o la elaboración de un Plan de Seguridad Vial (porque, según se desprende de la última memoria de la Policía Local, está creciendo el número de accidentes de tráfico en la ciudad y hay que atender esta cuestión)”, entre otras.

A través de otras dos enmiendas, Ciudadanos solicita que se lleve a la práctica (con el respaldo presupuestario pertinente) el Pacto Social por la Lectura que, de manera pionera, se rubricó en Albacete hace pocos meses con el apoyo y la implicación de diversos colectivos y agentes sociales: “Con una de las enmiendas, a los niños y las niñas que cursan 1º de Educación Primaria, el Ayuntamiento les dará un vale con el que podrán adquirir un libro (‘su primer libro’) en cualquier librería de Albacete”, una propuesta que asegura que está funcionando de manera muy interesante en otros puntos de la geografía española (como el País Vasco y Cataluña).

La otra enmienda que se englobaría en el Pacto Social por la Lectura a petición de Ciudadanos supondría dotarlo económicamente mediante unos 6.000 euros para todas aquellas actividades que se puedan ir poniendo en marcha dentro de él (por ejemplo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Libro).

También el Grupo Municipal de Ciudadanos ha incluido entre esa treintena de enmiendas a los presupuestos para 2018 algunas que, muy directamente, están encaminadas a fomentar el turismo en la ciudad, contradiciendo a aquellos que piensan que Albacete no tiene nada que ofrecer en esta materia.

“Una propuesta está encaminada a ofrecer la ciudad como lugar ideal para albergar Congresos (porque tenemos los espacios suficientes, una oferta cultural muy amplia, gastronomía, ocio…)” explica, refiriéndose también a otras medidas que tendrán como gran protagonista a la Feria de Albacete: “Una es un App para que, en tiempo real, podamos saber todas las actividades que hay en la Feria y toda la información acerca de ella; otra es crear la marca de nuestra Feria para que, allá donde se vaya en España, se pueda ver y reconocer fácilmente la marca de la Feria de Albacete (saber dónde está, cuándo se celebra…) para que la gente venga”.

El pasado mes de julio, Ciudadanos rubricó con el Partido Popular de la ciudad un pacto que posibilitó finalmente la investidura de Manuel Serrano como alcalde de Albacete; dicho acuerdo se componía de 43 medidas: “Muchas de esas propuestas sí que están reflejadas en este presupuesto -señala-; unas diez de ellas necesitaban un respaldo presupuestario que sí que se recoge; otras cuestiones (como el aumento del dinero para el Plan de Choque Contra la Pobreza) venían ya reflejadas en el borrador (con un aumento de 70.000 euros); y se han iniciado negociaciones para otras infraestructuras necesarias como la AB-20”.

Otras de las medidas incluidas entre esas 43 no precisan de respaldo económico, como “establecer mesas sectoriales con diversas organizaciones para no tener solapamiento de competencias o disfunciones, por ejemplo, a la hora de aclarar si es el Ayuntamiento o la Junta de Comunidades quien debe acometer determinados arreglos que precisan los colegios de la ciudad”.

“Yo creo que se nota que la gente entiende que Ciudadanos ha venido a trabajar y a dar sensatez a la política”

En poco más de uno año viviremos una nueva cita electoral (en este caso, a nivel autonómico y municipal) que Ciudadanos afronta con el ímpetu que, al menos hasta el momento, dan a la formación los resultados muy positivos de las encuestas sobre intención de voto que se están realizando a nivel nacional.

“Nosotros no nos planteamos tanto el que las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, sino el poder hacer cosas y seguir trabajando como hasta ahora, y el reflejo está por ejemplo en poder aprobar estos presupuestos –incide-; pero sí que es cierto que existe esa tendencia y que Ciudadanos parece ser que cuenta cada vez con el respaldo de más gente, y creo que es debido al trabajo que se está realizando en diversos Ayuntamientos, en todas las instituciones y también en el Congreso, así como en Cataluña; venimos de Cataluña, donde hemos ganado las elecciones y yo creo que se nota que la gente entiende que Ciudadanos ha venido a trabajar y a dar sensatez a la política, no tanto desde un plano ideológico, sino precisando en cada momento qué es lo necesario y haciéndolo”, subraya.

Carmen Picazo considera que “la gente estaba (y sigue estando) muy harta del ‘y tú más…’ y del reproche continuo” y que “hoy existe otra mentalidad, basada en el diálogo y la cesión”, de lo que considera una buena muestra el Ayuntamiento de Albacete.

De estos ya casi tres años en la vida política activa, Picazo extrae “una experiencia muy gratificante, y muy dura” por la dedicación que supone y que dificulta en buena medida la conciliación con la vida familiar y personal; por delante, siempre, una filosofía basada “en el trabajo y el sentido común, y en saber que nos equivocaremos pero que rectificar es de sabios”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete, Carmen Picazo, mediante el vídeo que acompaña a esta versión por escrito de la misma.

