Carmen Riolobos nos atiende desde el Senado, desde donde nos cuenta que están debatiendo “la prisión permanente revisable que el Partido Popular aprobó en su momento y que consideramos que es vital para proteger a las víctimas y a sus familiares y creo que a toda la sociedad española de esos salvajes delincuentes que comenten crímenes execrables”, algo frente a lo que asegura esperar “que algunos partidos reconsideren su posición, tanto del PSOE como del resto de partidos (incluido Ciudadanos, que se abstuvo y que está interesado en que desaparezca esta normativa que existe)”.

“La situación económica en nuestro país se está recuperando de una forma clara”

En líneas generales, la senadora y vicesecretaria del PP de Castilla-La Mancha considera que “el presidente del Gobierno de España ha tenido claro que lo primero era la recuperación económica, y en eso ha habido un avance espectacular en nuestro país: hemos crecido por encima del 3% este pasado 2017, las previsiones iniciales para 2018 se están superando, la prima de riesgo está por debajo de 100 (creo que ha llegado a 60), se está creando empleo (dos millones más en estos últimos años en España), ha habido 82 millones de turistas… la situación económica en nuestro país se está recuperando de una forma clara”.

Al hilo de esto, Riolobos señala que “lamentablemente, todo esto que se está haciendo a nivel nacional no se está aprovechando en Castilla-La Mancha porque no somos ni los que más crecemos (estamos por debajo de la media) ni hemos sido capaces de crear empleo al ritmo nacional por el defecto de Page y del Gobierno de Podemos”.

De vuelta a la esfera nacional, afirma que “el Partido Popular ha enfocado (con el apoyo, es verdad, del Partido Socialista y de Ciudadanos) de una forma legal y razonable el tema de Cataluña, donde están emperrados en seguir provocando al Estado, en intentar dividir España, pero yo creo que con la aplicación del 155 (que era la primera vez que se hacía) de una forma bastante sensata, hemos conseguido frenar el independentismo en Cataluña y estamos a la espera de que den el paso de constituir un Gobierno legal con un candidato que esté exento de haber cometido algún delito de los que se les acusan en este momento a los independentistas en los Tribunales; el Gobierno está dispuesto a, en cuanto en Cataluña haya un nuevo Gobierno, dejar de aplicar el 155 y seguir con lo que nos preocupa a todos los españoles, que es la economía, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el crecimiento de todos los sectores…”, reitera.

“El Gobierno del señor García-Page y de Podemos ha conseguido del Gobierno de España en estos años 1.000 millones de euros más para gastar que cuando gobernaba el Partido Popular y, aun así, hemos llegado a tener una deuda de más de 14.000 millones de euros”

Ahondamos en las últimas cifras publicadas en relación al paro (en este caso, relativas al pasado mes de enero): El número de desempleados registrado en Castilla-La Mancha a fin del primer mes de 2018 era de 186.718, (8.149 más con respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 4’56%) pero, en términos interanuales, supone un 7’67% menos. A nivel nacional, el número de parados registrados también subió en enero en 63.747 personas con respecto al mes anterior. Marcada estacionalidad (sobre todo, por el fin de la campaña navideña) pero, en líneas generales, ¿qué panorama considera Riolobos que estos datos dibujan sobre nuestra realidad laboral?

“El crecimiento del empleo en España está siguiendo al ritmo que se esperaba (incluso más) y creo que el objetivo que se marcaba el PP de lograr 20 millones de personas trabajando en el 2020 es conseguible (quizás incluso en el 2019); esas personas son las que al final cotizan a la Seguridad Social, las que llenan las arcas de las pensiones y las que permiten que se pueda pagar a los pensionistas y otros muchísimos gastos”, señala.

Lamenta, en este sentido, que “Castilla-La Mancha ha sido en enero la segunda Comunidad Autónoma por la cola en la destrucción de empleo” y que, en cuanto a crecimiento, seamos “una de las regiones que menos había crecido (muy por debajo de la media)” y apunta que “el Gobierno del señor García-Page y de Podemos ha conseguido del Gobierno de España en estos años 1.000 millones de euros más para gastar que cuando gobernaba el Partido Popular y, aun así, hemos llegado a tener una deuda de más de 14.000 millones de euros haciendo que cada uno de los castellano-manchegos debamos más de 7.000 euros por esa deuda monumental que hay, pero el señor García-Page se dedica a gastar creando nuevas vicepresidencias, nuevos consejeros, nuevos cargos de Podemos en lugar de dedicarlo a lo que realmente nos preocupa”.

“No se puede permitir que mujeres sean engañadas cuando van a recibir asistencia pensando que las está tratando un ginecólogo y que, en realidad, las esté tratando un médico que no tiene esa especialidad homologada”

Cuando se han cumplido más de dos semanas de la publicación en el ámbito nacional del caso de los ginecólogos contratados en Hospital de Puertollano sin tener su título homologado, conversamos de ello con Carmen Riolobos después de que al Partido Popular en Castilla-La Mancha no le hayan convencido las explicaciones que en torno a esto ha dado el consejero de Sanidad regional, Jesús Fernández, señalando que esta es una práctica habitual en todas las regiones y que viene de atrás (incluso de cuando el PP gobernaba la región) y acusando a los Populares de alarmar a la población.

“El consejero de Sanidad debería haber dimitido -dice rápidamente Riolobos- y, si él no hubiera presentado su dimisión, el señor García-Page debería haberle cesado porque no se puede permitir que mujeres sean engañadas cuando van a recibir asistencia pensando que las está tratando un ginecólogo y que, en realidad, las esté tratando un médico que no tiene esa especialidad homologada (y parece que hay más casos de anestesistas y otro tipo de profesionales”.

La vicesecretaria de Comunicación del PP regional recuerda que “la Ley contempla que sólo pueden ejercer como ginecólogos aquellos que, siendo ginecólogos (bien españoles o de otros países) tengan la titulación homologada, y esto es un escándalo y ha sido un escándalo a nivel nacional porque es absolutamente inaceptable”.

Explica que “aquí un tema muy grave de fondo: hay un Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital de Puertollano que dice en un informe al SESCAM que no contrate a médicos que no tienen la especialidad homologada porque no están cualificados para ver a las pacientes o para hacer determinadas pruebas o cirugías; y el Gobierno les contrata en contra del criterio del Jefe de Servicio que, como no le hacen caso, se va con una denuncia a los Tribunales con este tema gravísimo que en estos momentos está siendo investigado por la Fiscalía”.

Carmen Riolobos reitera que desde el Partido Popular han pedido los ceses de esos médicos y, además, “que se revise y se vuelva a ver a todas las mujeres que han sido diagnosticadas por estos ginecólogos sin especialidad homologada, que se garantice que a todos los pacientes nos va a ver un especialista en la materia y que no se pueda seguir contratando a personas que no tengan la titulación adecuada”.

“Si piden mi dimisión por defender a los enfermos con rigor y con seriedad, lo doy por bien empleado”

Un “escándalo” que suma a otro que precisamente la ha tenido a ella como parte protagonista estos días. Desde el Partido Socialista se ha pedido la dimisión de la senadora del Partido Popular ‘por mentir flagrantemente’ sobre los enfermos de Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA) de la región. En rueda de prensa, la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Blanca Fernández, lamentaba que el PP ‘proteja a Riolobos’ después de que el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores (que es enfermo de ELA) haya desmentido que los pacientes de la región no sean tratados en Madrid porque Castilla-La Mancha no pague, tal y como días atrás afirmó la senadora.

“Los enfermos de ELA se quejan de que se había prometido una Unidad de ELA en el Hospital de Parapléjicos de Toledo para tratarlos; hay 137 enfermos de ELA en la Comunidad Autónoma que están siendo tratados por neurólogos pero no en una Unidad especializada, y algunos de estos pacientes quieren entrar en ensayos clínicos que se realizan con técnicas experimentales en el Carlos III y el Gobierno de Castilla-La Mancha no les manda al Carlos III porque no quiere pagarles los tratamientos”, reitera Riolobos sobre esta cuestión.

Sobre la petición de dimisión que le han lanzado desde el PSOE, es clara: “Si piden mi dimisión por defender a los enfermos con rigor y con seriedad, lo doy por bien empleado” afirma, señalando que “ayer se publicaron las declaraciones de la hermana de uno de los pacientes que se han quejado (yo tengo varios, tres o cuatro) donde me daba la razón punto por punto; yo he actuado simplemente como portavoz de esos pacientes, y los ciudadanos que nos estén escuchando o aquellos que nos puedan leer, sólo tienen que acudir a la plataforma charge.org y ver que en apenas unos días se han recogido más de 1.000 firmas demandando esta Unidad de ELA para los pacientes de ELA” repite, añadiendo que lo que le parece “lamentable” es que “el Gobierno de García-Page utilice a un cargo público que tiene esa enfermedad para intentar tapar sus vergüenzas, y sus vergüenzas son que no hay una Unidad específica y que, por tanto, no se pueden realizar en Castilla-La Mancha ensayos experimentales de nuevas terapias para estos pacientes que tienen una enfermedad tan dramática; es una indecencia que nos acusen de mentir cuando los que están mintiendo son ellos porque saben perfectamente que las quejas que están llegando de los pacientes son ésas (como usted comprenderá, yo no me puedo inventar esto…)”.

Riolobos está “convencida” de que el Partido Popular ganará las elecciones autonómicas de 2019 en C-LM “con mayoría absoluta”

Enfocándonos ya en el puro panorama político con la mirada puesta en un próximo 2019 plagado de citas electorales, Riolobos analiza la situación de los diferentes partidos en Castilla-La Mancha.

“Yo creo que el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones en Castilla-La Mancha como ya las ganó la vez anterior; nosotros hicimos en cuatro años algo muy importante para la región: salvar la economía que estaba totalmente en quiebra (pagamos 600.000 facturas y 4.500 millones de deuda a la que nos había arrastrado el PSOE); mantuvimos la educación, la sanidad, los servicios sociales; mejoramos de una forma sensible la economía y hubo muchas empresas que vinieron a Castilla-La Mancha incorporándose a nuestro sector productivo, se incrementó el número de autónomos… es decir, que dejamos una economía cien mil veces mejor de lo que nos la habíamos encontrado”, introduce sobre su formación.

Por el contrario, afirma que “se ha visto que el señor Page es un desastre, yo creo que es el peor presidente que ha tenido Castilla-La Mancha, desde luego, muchísimo peor (y a años luz) que Mª Dolores de Cospedal” y reitera el que considera un mal estado de la sanidad regional, una educación “con uno de los peores inicios de curso escolar y donde, de cara al que viene, parece que va a haber 139 profesores menos” y con una Universidad “en pie de guerra porque ha pedido 160 millones de euros de financiación”; al hilo precisamente de esto último, Riolobos prosigue: “Nosotros cuando llegamos pagamos toda la deuda (que se le debía más de 100 millones de euros a la UCLM y la dejamos con una financiación de 140 millones de euros), ahora pide 160 millones de euros y el Gobierno de Page no se los quiere dar y hay problemas en la Universidad en este momento con las becas y con otros asuntos…”.

También se muestra crítica con la situación de otros ámbitos como el de la Dependencia o la Agricultura, cuestiones negativas frente a las que añade que “lo que tenemos es una televisión pública que cada día gasta más contratando a productoras ‘amigas’ (como lo que se va a ver ahora en la contratación de la productora de Teresa Viejo en la que se van a gastar 500.000 euros)”, entre otros “escándalos” que enumera. Asuntos por los que reitera estar “convencida” de que “el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones y con mayoría absoluta”.

“Nosotros estamos trabajando de una forma muy seria y rigurosa y, sin embargo, a Ciudadanos en Castilla-La Mancha por ejemplo apenas se les ve y están siempre dependiendo de lo que haga Rivera o diga Rivera a nivel nacional”

La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha se refiere también al auge de Ciudadanos en las últimas encuestas sobre intención de voto publicadas sobre el ámbito nacional y sobre la posibilidad de que ese crecimiento se pueda ver reflejado también en la realidad política regional.

“Ciudadanos tuvo un buen resultado en Cataluña pero la gente está viendo que ¿para qué ha servido? Porque están absolutamente paralizados y no han sido capaces de presentar una candidatura frente a los independentistas”, introduce. Añade que “el partido de Ciudadanos en Castilla-La Mancha ni tiene representación en las Cortes Regionales ni una significativa representación en las Diputaciones, ni en los Ayuntamientos… incluso en la estructura de partido, Ciudadanos es un partido de carácter nacional con un ‘hiperliderazgo’ del señor Rivera (que, por cierto, está todo el día intentando ponerse todas las medallas de los logros del Partido Popular porque él no se quiere implicar en los Gobiernos…)” señalando como ejemplo, entre varios, el tema de la equiparación de sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, algo que “el Partido Popular llevaba en su programa”.

“Nosotros estamos trabajando de una forma muy seria y rigurosa y, sin embargo, a Ciudadanos en Castilla-La Mancha por ejemplo apenas se les ve y están siempre dependiendo de lo que haga Rivera o diga Rivera a nivel nacional; yo creo sinceramente que un partido como el PP, que tiene una estructura de partido bastante potente, que ha ganado las elecciones, que tiene diputados autonómicos, alcaldes, presidentes de Diputación… gobernamos en años muy complicados en la región y logramos volver a ganar las elecciones (otra cosa es que un perdedor como el señor Emiliano García-Page, en una negociación de despacho pero no en las urnas, nos haya quitado el Gobierno de Castilla-La Mancha”, reitera.

Tras todo esto, considera “que los ciudadanos se han dado cuenta de que Page es un auténtico desastre y que la coalición con Podemos lo único que ha hecho ha sido ponernos en vergüenza y ver cómo un vicepresidente de Castilla-La Mancha se reunía con el señor Junqueras o la señora Colau en Cataluña y apoyaba de una forma clara el referéndum, el independentismo… en fin, dividir España, cosa que es absolutamente inaceptable”.

“El Partido Popular tiene un liderazgo clarísimo, un magnífico equipo, el mejor proyecto y una estructura potentísima para el que es nuestro objetivo: recuperar el Gobierno de Castilla-La Mancha (ya que ganar las elecciones, ya las ganamos la última vez)”

Sobre si finalmente Cospedal será o no la candidata de los Populares a la presidencia de la región, Riolobos es rotunda: “Nosotros tenemos un liderazgo claro en Castilla-La Mancha, que es Mª Dolores de Cospedal, nuestra presidenta regional, secretaria general del Partido y ahora ministra de Defensa”.

“Y tenemos claro que tenemos un secretario general que es Vicente Tirado que lidera, junto con Mª Dolores, un equipo importantísimo de personas que están muy por encima (en formación, en capacidad de Gobierno y en capacidad política) que el señor García-Page, de modo que el Partido Popular tiene un liderazgo clarísimo, un magnífico equipo, el mejor proyecto y una estructura potentísima para el que es nuestro objetivo: recuperar el Gobierno de Castilla-La Mancha (ya que ganar las elecciones, ya las ganamos la última vez)”, concluye.

Si lo desean, pueden escuchar al completo esta entrevista telefónica a Carmen Riolobos (senadora y vicesecretaria de Comunicación del PP de C-LM) a través del archivo de audio que acompaña a este texto.