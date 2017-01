Carmen Riolobos destaca, de inicio, que “lo importe es que este año sea de crecimiento económico, de desarrollo, de creación de empleo (que tanta falta hace en el país y en la Comunidad Autónoma), y por eso esperamos que en el ámbito nacional se puedan aprobar los presupuestos que Mariano Rajoy y su Gobierno ya están negociando con el resto de Grupos políticos, y que se tenga el año de estabilidad política que necesita nuestra región y ojalá que se puedan aprobar también los presupuestos de Castilla-La Mancha”.

Al hilo de esta última cuestión, Riolobos reitera el ofrecimiento que asegura que el PP ha hecho “en varias ocasiones” al PSOE de García-Page para lograr esa “estabilidad” tras la ruptura del pacto de investidura de los socialistas y Podemos “porque Castilla-La Mancha necesita unos presupuestos cuanto antes”.

Sobre los presupuestos nacionales, pone en valor que ya el presidente Mariano Rajoy esté negociando en torno a ellos con diferentes formaciones y destaca que “de lo que se trata es de aprobar unos presupuestos que son muy necesarios para nuestro país y para que el resto de Administraciones (tanto las autonómicas como los Ayuntamientos) puedan aprobar también los suyos una vez que ya hemos aprobado en el último pleno del Senado el techo de gasto”.

No obstante, de la situación con los presupuestos regionales, Riolobos destaca las consecuencias de la ruptura del pacto Podemos-PSOE por parte de los primeros: “La inestabilidad que hay en este momento en nuestra Comunidad no es buena -dice-, pero la presidenta Cospedal ya dijo que estaríamos dispuestos a apoyar los presupuestos del PSOE siempre y cuando recogieran aquellos criterios y aquellas cuestiones de nuestra región que son fundamentales para el Partido Popular”.

La portavoz del PP en Castilla-La Mancha no obvia que “existe división también muy fuerte en el seno de Podemos entre Iglesias y Errejón de cara al próximo congreso del Partido, y eso se ha trasladado a la región”, por ejemplo, en el caso de los presupuestos, dibujando un escenario en el que Riolobos afirma que “al final tendrá que ser el PP quien acuda al rescate”.

“Ha sido un año perdido para Castilla-La Mancha”

De 2016 en el seno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, su portavoz destaca que “se ha trabajado muchísimo y se ha estado ‘al pie del cañón’ a lo largo de todo el año” pero remarca que también han tenido la sensación de que “ha sido un año perdido para C-LM porque no hemos conseguido despegar desde el punto de vista económico” y destaca “tres problemas serios” que enumera aludiendo “que el señor García-Page a lo largo de 2016 ha estado más pendiente de los problemas internos de su Partido y a su obsesión por liderarlo a nivel nacional (aunque no lo diga públicamente, está trabajando para ello)”, así como “la ruptura del pacto de perdedores del PSOE y Podemos que ha provocado que ahora no tengamos presupuestos” y que “el Gobierno de García-Page ha sido nefasto”, algo que achaca “a sus carencias de formación y de destreza política y las de sus consejeros”.

Señala que Castilla-La Mancha está retrocediendo en cuestiones como “la Sanidad, la Educación, la Dependencia” y apunta que “vemos muy desmoralizados a los funcionarios a los que se les ha prometido muchas cosas que no han llegado” y que “los agricultores están enfadados”, etc.

“El PP está dispuesto a negociarlo todo, excepto algo innegociable: la unidad de España”

En lo nacional, y habiéndose evitado finalmente esas terceras Elecciones, preguntamos a la senadora Popular si estima que ésta será una legislatura larga o que, como algunos apuntan, los acontecimientos pueden desencadenar una convocatoria electoral anticipada (que, además, los sondeos estiman que sería favorable a los intereses del Partido Popular…).

Carmen Riolobos se remite a las últimas palabras que al respecto emitía el propio Mariano Rajoy y afirma que el Gobierno está trabajando para que ésta sea una legislatura “lo más larga posible y que logre que el país se estabilice a todos los niveles”, para empezar, en materia de creación de empleo con el objetivo de llegar a esos 20 millones de puestos de trabajo en 2020. Además, valora muy positivamente que se está negociando con todos los Grupos en torno a otras cuestiones que son fundamentales, lo que la lleva a afirmar que “el PP está dispuesto a negociarlo todo, excepto algo innegociable: la unidad de España; no vamos a permitir que unos cuantos ‘iluminados’ dirigentes de distintos partidos independentistas catalanes puedan romper España”.

“El PP es el Partido que más unido está en este momento”

A nivel interno del Partido Popular, se acerca la importante cita con su congreso federal, al que Riolobos asegura que el Grupo acude “muy unido, bajo un liderazgo muy claro que es el de Mariano Rajoy y al de Mª Dolores de Cospedal (como secretaria general), porque ayer mismo el propio Rajoy manifestaba que Cospedal ha dejado acreditado tener una solvencia y una capacidad de trabajo para poder asumir varias funciones como las que asume en este momento”.

Pone en valor que “el PP es el Partido que más unido está en este momento” y concluye que “en torno a las cuatro ponencia que el Partido está poniendo en marcha de cara a esa cita, vamos a hacer una renovación muy importante de ideas, siempre desde el punto de vista de sumar y de mejorar nuestro Partido”.

Si lo desean, pueden escuchar al completo la entrevista telefónica a Carmen Riolobos, portavoz del PP de C-LM y senadora, mediante el archivo de audio que acompaña a este texto.