Durante una entrevista telefónica concedida al Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha explicado las medidas adoptadas por el Ayuntamiento ante la situación provocada por el coronavirus.

Tras conocerse el avance del coronavirus, el Ayuntamiento de Albacete adoptó medidas como el aplazamiento de las ferias Antigua y Ferimotor que iban a celebrarse en la IFAB, procedió al cierre de parques infantiles y de jardines, a la desinfección de distintas zonas de la ciudad por parte de los bomberos municipales, adoptando medidas para el transporte público con el objetivo de “facilitar la vida de los albaceteños dentro de nuestra competencia y de nuestra responsabilidad”, como ha señalado el alcalde, Vicente Casañ, durante la entrevista.

El Ayuntamiento de Albacete también ha habilitado, en colaboración con distintos colectivos, pabellones como el Jorge Juan o el del Instituto Leonardo Da Vinci, en los que se han instalado camas para personas sin hogar. Además, el Ayuntamiento ha habilitado 9 líneas de atención ciudadana para personas que se encuentran con problemas en sus hogares, a través del teléfono 900 12 00 92, los bomberos están procediendo a la desinfección de zonas en la ciudad, y también se adoptaron medidas para el aplazamiento de pagos y supresión de contratos para que la ciudadanía no se encuentre con trabas burocráticas en el Ayuntamiento de Albacete.

El alcalde se ha referido también a los a los Presupuestos municipales del año 2020 que se iban a aprobar a finales del mes de marzo de los que ha señalado que, debido a la crisis del coronavirus “se tendrán que retocar, renovar y moldear ya que, según ha afirmado el alcalde, “queremos que sean unos Presupuestos para paliar la situación de crisis sanitaria y para la ciudadanía, para los empresarios y trabajadores”.

Vicente Casañ, alcalde de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Explica Casañ que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, que se reúne frecuentemente, ya tiene el borrador de los mismos “para que los hagamos entre todos y sean el dique de contención de la ciudad y el muro contra el que choque las consecuencias de la crisis en Albacete”.

El alcalde continúa señalando que “no podemos permitir que la cuestión económica vaya a sumar un problema a esta situación. El Ayuntamiento de Albacete forma parte de la solución del problema, está de la mano de los trabajadores y no va a permitir que se hurte ningún derecho ni ningún servicio a causa de esta crisis sanitaria”, ha señalado Casañ.

El Ayuntamiento de Albacete exige la llegada del material, equipos y personal sanitario necesario para hacer frente a la crisis del coronavirus

El alcalde de Albacete se ha referido durante la entrevista a la situación de los hospitales de Albacete. Recuerda Casañ que, la competencia sanitaria es de la Junta de Comunidades y del Gobierno Central, aunque señala que desde el Ayuntamiento de Albacete “hemos solicitado y reclamado equipos y personal necesario para que la ciudad de Albacete pueda combatir con uñas y dientes esta crisis sanitaria sin precedentes”.

Así, continúa explicando que durante la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este jueves, “todos los grupos políticos nos hemos puesto de acuerdo en hacer un llamamiento a la autoridad sanitaria para pedir más material, bienes, equipos y personal porque no podemos aguantar así. Este Ayuntamiento no va cesar hasta que Albacete cuente con los medios materiales y personales que merece. De momento no está siendo así, hay que entender que es una situación complicada, la autoridad es la JCCM y el Gobierno de España, pero nos vemos en la obligación de reiterar la petición de material, de equipos y personal hasta que esta situación llegue a la normalidad y hasta que nuestros sanitarios tengan todos los recursos a su alcance. A este alcalde y a este ayuntamiento no le va a temblar el pulso para solicitar que ese material sea una realidad. En tanto este material no esté en Albacete lo vamos a seguir reivindicando porque nuestros personal no sanitario y el sanitario así lo merece”, ha señalado el alcalde de Albacete, Vicente Casañ.

Preocupa la situación de las residencias de mayores

Preocupa también la situación de las residencias de mayores, en Albacete concretamente en la residencia Núñez de Balboa en la que, explica el alcalde que los bomberos municipales procedieron a la desinfección del entorno de la misma, una labor que se ha visto reforzada de la mano de soldados del ejército a los que Casañ ha agradecido su trabajo de control y desinfección en diferentes zonas de la ciudad.

El alcalde ha señalado que de manera continua mantiene contacto con los responsables del Sagrado Corazón de Jesús, la residencia San Antón y de aquellos lugares que precisan servicio.

“Todo que hagamos es poco, no es momento de reproches políticos, lo que debemos hacer como Ayuntamiento es exigir que se trabaje por la ciudadanía. El Ayuntamiento de Albacete, al igual que los ayuntamientos de la provincia, va por delante de los acontecimientos siempre y por eso damos respuesta inmediata a aquello que nos solicitan. Todas aquellas administraciones que no cumplan ni atiendan las demandas de quien están a pie de obra, están haciendo mal su trabajo”. En este sentido el alcalde insiste en la petición y exigencia del material necesario a la autoridad sanitaria.

Por otro lado, Vicente Casañ ha recordado que el Equipo de Gobierno, apoyado por los grupos políticos del Ayuntamiento, solicitó al Gobierno de Castilla-La Mancha la presencia de la Unidad de Emergencias en la ciudad de Albacete. “No fue un capricho del alcalde, estábamos al detalle de todo lo que nos venía encima. Sabíamos que la curva iba a ser muy pronunciada, que venían días muy duros y no entendíamos que no se tomaran decisiones de manera inmediata. Por eso solicitamos la presencia de la UME, cosa que la Junta entendió que no era necesaria porque no autorizó su presencia en Albacete. Desgraciadamente días después hemos visto cómo la situación de los Hospitales de Albacete se ha complicado notablemente y esto es motivo de lamento y preocupación”, ha destacado Casañ.

Casañ señala que, a pesar de algunas incidencias, “la ciudad de Albacete está dando un ejemplo de responsabilidad. Tenemos en nuestra mano ser los héroes de esta crisis sanitaria”

A pesar de la obligación de permanecer en nuestros hogares, la Policía continúa sancionando a personas por incumplir las directrices del estado de alarma.

Recuerda el alcalde que, a excepción de aquellas personas que continúen trabajando en sus centros de trabajo, la ciudadanía no puede salir a pasear por la ciudad o a visitar amigos.

“Desde Policía Local nos transmiten que la ciudadanía está siendo muy razonable y apenas está habiendo incidentes pero siguen produciéndose este tipo de multas y llamadas a la responsabilidad, aunque cada vez son menos. Es lamentable que la gente no se quede en casa para evitar el contagio en nuestra ciudad porque hay que recordar que tenemos en nuestra mano la resolución de este problema”, ha señalado Vicente Casañ.