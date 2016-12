Se percibía en el ambiente que este viernes era uno de esos especiales a los que La Cerca logra dar color cada año en torno al toro y al nombre referente que, en él, supone el prestigioso ganadero Samuel Flores. Una cita que cumple (ahí es nada) su décimo aniversario.

“Ésta es una gala muy especial a la que nosotros le tenemos muchísimo cariño y de la que esperamos que todos disfruten; enhorabuena a Samuel Flores porque, a fin de cuentas, es la piedra angular de este evento; también quería felicitar a los miembros del Jurado de estos Premios Taurinos Samueles y, por supuesto, a los galardonados de la Feria Taurina de Albacete 2015”, decía ante los medios de comunicación el director general del Grupo La Cerca, Manuel Lozano Serna, minutos antes del comienzo de la gala.

Y, tal y como refería, los galardonados han recibido precisamente el cariño de este Grupo, de la familia Flores y del mundo taurino albaceteño (autoridades incluidas)… también en forma de premios.

Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles , pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Los premiados

El torero José Garrido ha recogido el X Premio Samueles ‘A la Faena Más Completa’ por la realizada al toro ‘Lunerito’, de la ganadería de Montalvo, el 15 de septiembre de 2015. Un reconocimiento que ha recibido orgulloso y que, por primera vez, ha dedicado con justicia al ‘Niño de Belén’ que le trajo sin caballos hace años hasta Albacete por primera vez, y le llevó a la finca del propio Samuel Flores, que le abrió sus puertas.

Garrido ha asegurado que recibir este galardón ha sido “un honor” y ha resaltado la Feria Taurina de Albacete, “de las más importantes de segunda, y con una gran repercusión a todos los niveles”. Una Feria de la que salió triunfador en 2015, ha recordado, con esa faena a ‘Lunerito’ que considera una de las más completas que ha hecho hasta ahora y que, no en vano, le ha valido este Premio (seguramente, primero de otros tantos Samueles para él).

El torero José Garrido recoge el X Premio Taurino Samueles “A la Faena más Completa” en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

También se ha llevado su merecido reconocimiento el ganadero Daniel Ruiz, por ‘Cortesano’, ganador del X Premio Taurino Samueles ‘Al Toro Más Bravo’. Un galardón que ha recibido con la habitual sinceridad que lo caracteriza: “Muchísimas gracias al Jurado de los Premios Taurinos Samueles (tanto a los miembros que me han votado como a los que no me han votado); éste es el segundo Samueles que me llevo, y me encanta estar en Albacete y ‘mojarle la oreja’ a Samuel en su Feria…”, ha manifestado entre risas.

El ganadero Daniel Ruiz recoge el X Premio Taurino Samueles “ Al Toro más bravo” por su toro “Cortesano”.

El X Premio Taurino Samueles ‘A la Mejor Faena Realizada por un Subalterno’ ha sido para Javier Perea, por su labor del 8 de septiembre de 2015 a las órdenes de Manuel Escribano. Y el propio Javier ha recibido ese reconocimiento a su trabajo (que, seguro, no será su último Samuel), un galardón que ha querido agradecer especialmente “a Manuel Escribano y a José María Arena, que me dieron la oportunidad de lograr este Premio”, ha manifestado.

Javier Perea recoge el X Premio Taurino Samueles “A la mejor faena realizada por un subalterno”. En la imagen, de Iz. a dr., Pedro Antonio Riz Santos, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha​ en Albacete, Javier Perea y Sebastián Cortés.

Igualmente, Agustín Moreno ha recogido (en nombre de Paco María) el X Premio Taurino Samueles ‘A la Mejor Suerte de Varas’ por la realizada el 8 de septiembre de 2015 al 5º de la tarde bajo las órdenes de Joselito Adame.

El picador Agustín Moreno, recoge en nombre de Paco María, el X Premio Taurino Samueles “A la Mejor Suerte de Varas”.

La importancia de llegar a esta X edición de los Premios Taurinos Samueles se ha traducido también en una Mención de Honor del Jurado, especial y única, a Su Majestad El Rey Don Juan Carlos “por su afición y apoyo incondicional a la Fiesta Brava”.

Mención de Honor del Jurado a Su Majestad don Juan Carlos I, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Además, en el apartado de Menciones de Reconocimientos Especiales del Jurado, han recibido su pertinente homenaje el Servicio Veterinario de la Plaza de Toros de Albacete; la cuadra de caballos de ‘El Pimpi’; Antonio Baidez (en nombre del diestro Alberto López Simón); y la propia ganadería de Samuel Flores, por el trapío y la buena presentación de sus toros el 12 de septiembre de 2015, provocando el aplauso del público a la salida por toriles de cada uno de ellos.

Gabriel Soria, del Servicio Veterinario de la Plaza de Toros de Albacete, recoge el Reconocimiento Especial del Jurado en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Antonio Baidez recoge en nombre de Alberto López Simón, la Mención de Reconocimiento Especial del Jurado en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Juan Cantos Garrido, “Pimpi de Albacete”, recoge la Mención de Reconocimiento Especial de Jurado la la cuada de caballos de “El Pimpi” en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Samuel Flores recoge la Mención de Reconocimiento Especial de Jurado a la Ganadería de Samuel Flores en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015. Recibe del ganadero Daniel Martínez (iz) y d

Samuel Flores, emoción a flor de piel

Emocionado, Samuel Flores ha vuelto a reivindicar el arte del toreo en busca de la entrega del toro y la alquimia que se esconde tras la bravura que sus toros tanto representan: “Estamos ante una tarea de todos -ha manifestado durante su discurso-, cada uno desde su vertiente; en mi caso, en la alquimia del toro, buscando esa entrega del animal que el torero pueda aprovechar para desarrollar la geometría del toreo”.

Samuel Flores, ganadero y presidente de Honor del jurado de los Premios Taurinos Samueles, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Samuel (tras felicitar a los premiados y reconocidos y agradecer también el apoyo a los toros de los representantes políticos presentes), también ha puesto en valor “el gran reto de mantener este encaste ibarreño y honrar así la memoria de mis antepasados pudiendo transmitirlo a mis hijos y a mis nietos”.

Recuerdo a Doña Manuela Agustina López Flores, madre de Samuel Flores, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

La Gala ha estado salpicada de varios momentos muy emotivos; por ejemplo, cuando el director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, ha sorprendido a Samuel Flores con un recuerdo sobre su madre (ya fallecida) y un regalo único y especial (obra de Salvador Buendía) del que le han hecho entrega sus hijos en recuerdo a ella.

La familia Samuel Flores recibe del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca un cuadro con esculturas de Salvador Buendía en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Apoyo institucional a la Fiesta

‘La Fiesta’ en Albacete vive, y se respeta. Y muestra de ello ha sido, por ejemplo, el nutrido grupo de representantes políticos (de toda ideología) que han acudido a la llamada de La Cerca para poner en valor la Tauromaquia y seguir engrandeciendo la Feria Taurina albaceteña.

“Quiero felicitar al Grupo de Comunicación La Cerca porque hacen una labor perfecta para los albaceteños y también por lo que representan estos Premios que reconocen el buen trabajo que se hace en una Feria Taurina de la que todos nos sentimos muy orgullosos porque forma parte de nuestra propia esencia y aporta valor añadido a toda la ciudad; felicito también a todos los premiados y a Samuel Flores, que es un gran embajador de Albacete y de todos los albaceteños”, ha manifestado el alcalde de Albacete, Javier Cuenca.

Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Francisco Núñez, presidente provincial del PP en Albacete, Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, María Dolores Cospedal , presidenta del PP-CLM y Javier Cuenca, alcalde de Albacete, junto al torero José Garrido, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

La segunda en intervenir ante los medios de comunicación minutos antes del comienzo del acto ha sido la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha (y secretaria general del PP a nivel nacional): “Enhorabuena a Samuel Flores y al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca por la X edición de unos Premios que tienen un Jurado digno de admiración y de respeto por todos los aficionados a La Fiesta; quiero hacer algo que parece obvio en un acto como éste pero que es muy importante en momentos en los que algunos no paran de atacar a una parte muy importante del patrimonio cultural español: defender la Fiesta de los toros. En Albacete hace poco tiempo hicimos un evento internacional para pedir que Naciones Unidas declarara Bien Inmaterial de la Humanidad La Fiesta de los toros; todos los pueblos defienden su cultura, y los toros son parte fundamental de nuestra cultura y, además, generan muchos ingresos a muchas familias españolas de renta media y baja porque también da mucho trabajo; esto no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con defender lo que es nuestro”, ha explicado Mª Dolores Cospedal.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, posan junto al torero José Garrido en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

También se ha dirigido a los periodistas presentes el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien ha excusado la ausencia del presidente regional en la cita, explicando que García-Page ha intentado hasta el último momento poder asistir pero que, finalmente, le ha sido imposible.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de CLM en Albacete, también ha felicitado a La Cerca por la organización de estos Premios “que sirven para la defensa de La Fiesta Nacional; también agradezco la labor de los ganaderos y de los diestros a los que hoy se reconoce y que son tan importantes para continuar con esta Fiesta que se respeta”.

Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015. En el centro de la imagen, Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete.

Tampoco el presidente de la Diputación Provincial de Albacete ha querido faltar a esta cita. Santiago Cabañero ha manifestado, tras felicitar a La Cerca por la cita, que “desde la Diputación queríamos estar aquí para felicitar a todos los premiados y para seguir apoyando esta Fiesta tan nuestra (también de la provincia de Albacete) como es la Fiesta de los toros, porque Albacete es tierra de grandes toreros y también de grandes ganaderos, como el que bautiza a estos Premios Samueles, Samuel Flores”

Un Jurado de lujo

Diez años, pues, apoyando ‘La Fiesta Nacional’ con el nombre de Samuel Flores por bandera, tras los que hay mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. También (y sobre todo) de los miembros del Jurado de estos Premios Taurinos Samueles a los que, con motivo de esta década de unión en torno al toro, Manuel Lozano ha hecho un obsequio muy especial (moneda de rigor a cambio), para ‘que no se corte la amistad’. Broche de oro a un día de gala que pronto tendrá una nueva secuela, porque ya se han fallado los que serán los XI Premios Taurinos Samueles de La Cerca, correspondientes a la Feria Taurina de Albacete 2016. Hasta entonces, ¡Salud y Toros!.

Foto de grupo del Jurado de los Premios Taurinos Samueles, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Jurado de los Premios Taurinos Samueles

Don Samuel Flores – Ganadero y presidente de Honor de los Premios Taurinos Samueles.

Don Manuel Lozano Serna – Director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

Don Manuel Serrano – Concejal de Asuntos Taurinos en el Ayuntamiento de Albacete.

Don Dámaso González – Torero y ganadero.

Don Ángel Ramírez Ludeña – Abogado y director general de la bodega Pago de Guzque.

Don Pedro Belmonte – Periodista.

Don Manuel Amador (padre) – Torero.

Don Carmelo Martínez – Aficionado taurino y profesional de la hostelería.

Don Pepe Osuna – Matador de Toros.

Don Juan Carlos Garrido ‘Pimpi de Albacete’ – Picador y empresario de caballos de picar.

Doña Luisa Gaspar – Veterinaria.

Don Sebastián Cortés – Torero y Director de la Escuela Taurina de Albacete.

Don José Mª Roncero – Aficionado taurino y presidente de Honor de la Unión Taurina de Abonados de Albacete

Don Antonio Rojas – Torero y profesor de la Escuela Taurina de Albacete.

Don Ángel Tejada – Profesor de Economía en la UCLM.

Don Juan Miguel Rodríguez Cuesta – Pintor y catedrático de Bellas Artes.

Don Francisco Fernández – Director Comercial del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

Galería Fotográfica

Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015. De iz. a dr., Niño de Belén , José Garrido y Sebastián Cortés.

El torero José Garrido en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015.. En la mesa, Daniel Martínez, ganadero, en el centro de la imagen, junto a su esposa, y Pascual Masegosa, cirujano Jefe de la Plaza de Toros de Albacet

María Dolores Cospedal, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015, saludando a Manuel Lozano, director General del Grupo La Cerca.

Samuel Flores, ganadero, y Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, María Dolores Cospedal, presidenta del PP-CLM, Samuel Flores, ganadero, y Javier Cuenca, alcalde de Albacete, posan junto al torero José Garrido en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Miriam Martínez, presentadora de la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

El torero José Garrido en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

El torero José Garrido en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

El ganadero Samuel Flores en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

El ganadero Samuel Flores en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Carlos Flores, hijo de Samuel Flores, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Isabel Flores, hija del ganadero Samuel Flores, en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Isabel Flores, hija del ganadero Samuel Flores, abraza a su padre en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015

Pepe Osuna entrega un libro único hecho a mano dedicado a la ganadería Samuel Flores al propio ganadero en la Gala de Entrega de los X Premios Taurinos Samueles, pertenecientes a la Feria Taurina de Albacete 2015