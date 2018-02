Comenzamos preguntando a Cesárea Arnedo por esa decisión que este miércoles anunciaba el Tribunal Constitucional de anular dos artículos de la normativa ‘antifracking’ vasca (lo que ha venido a unirse a la suspensión cautelar de la norma elaborada por Castilla-La Mancha y que busca el mismo fin), una postura la del TC especialmente relevante para nuestra región ya que el texto aquí elaborado se ha basado en buena medida en el contenido de esa Ley vasca.

El Gobierno Central tomó la decisión la decisión de recurrir ambos texto para salvaguardar las competencias nacionales en esta materia, con lo que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha reprochan esa actuación considerando que el Gobierno de Mariano Rajoy ‘está poniendo en peligro el medio ambiente’.

“La postura del PP castellano-manchego al respecto quedó implícita en todo el proceso parlamentario de elaboración de la normativa en la que nosotros propusimos, la enriquecimos y estuvimos al lado del pronunciamiento general que hay en Castilla-La Mancha porque fue a impulso del Gobierno pero con el apoyo de todos los Grupos parlamentarios, también del Partido Popular”, señala.

Sobre esa decisión anunciada por el Tribunal Constitucional, Arnedo explica que sí que en su momento el PP solicitó que quedara muy bien definido “el tema de las competencias” y afirma que “en éste (como en otros asuntos que están ahora de actualidad) la posición del Partido Popular es el respeto a la legalidad y a los Tribunales”; por ello considera que ahora lo conveniente es “esperar a ver de qué manera general se articula la defensa de los intereses con el fin de que sea una legislación homogénea para todas las Comunidades Autónomas (porque quizás en éste como en otros muchos asuntos estemos sufriendo la dispersión legislativa que hace que actuaciones en las distintas Comunidades hacen que puedan estar más cerca o menos cerca de la legalidad oportuna); el Partido Popular está en este caso en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y, sobre todo, respetando la actuación de los Tribunales”, reitera.

Cesárea Arnedo, diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales y secretaria provincial del PP de Albacete. junto a la periodista Miriam Martínez

“El agua es para quien la necesita y, en estos momentos, nosotros también la necesitamos; creo que es un momento en el que todos debemos de ser capaces de sacar la política del tema del agua”

Siguiendo precisamente ese ‘hilo’ de la necesidad de que haya homogeneidad y paridad de criterios entre las diferentes Comunidades Autónomas conversamos sobre otro de esos grandes temas que está llamado a abordarse de esa manera y de forma urgente: el del agua, en los albores de unas negociaciones que se espera que acaben con un posible Pacto Nacional del Agua que muchos vienen demandando como necesario a todas luces (y cuanto antes) en nuestro país.

“Es verdad que siempre hemos abordado el tema del agua confrontando intereses y Comunidades Autónomas… se dio un paso atrás enorme cuando no prosperó lo que una mesa de expertos (hace poco más de quince años) puso encima de la mesa la solución con un Plan Hidrológico Nacional que podía haber dado solución integral para vertebrar todo el territorio nacional llevando el agua de donde hay a donde no hay a través también de las infraestructuras que fueran necesarias”, afirma Cesárea.

En cualquier caso, ya en el presente asegura que “lo que no puede ser es que en Castilla-La Mancha veamos pasar el agua por nuestra Comunidad Autónoma y no la podamos utilizar; siempre dentro de la solidaridad el agua es para quien la necesita y, en estos momentos, nosotros también la necesitamos; creo que es un momento en el que todos debemos de ser capaces de sacar la política del tema del agua; espero que sea posible una mesa de diálogo entre todos los que tenemos que decir algo en materia de agua y que se pueda producir esa segunda vertebración más importante que ha de darse a nivel nacional y que no es otra que la del agua”.

Arnedo señala que, además de la financiación autonómica, es importante que se aborde el problema de la financiación local: “Los Ayuntamientos fuimos los primeros que nos apretamos el cinturón cuando hubo que hacerlo”

En cuanto a la financiación autonómica, Arnedo señala que esta cuestión “sería como el punto y seguido de la primera descentralización porque hay un problema todavía mucho mayor que es el de la financiación local, porque siempre nos olvidamos un poco de las competencias que desarrollan los Ayuntamientos y que no son su competencia y, al final, son los Ayuntamientos los que hacen ‘el trabajo sucio’ llegando donde no llegan otras Administraciones (como es la autonómica)” defiende, desde su experiencia en este sentido como alcaldesa que es de Alpera.

Señala que el de la financiación es un tema que en estos momentos está encima de la mesa y que se tiene que abordar pero no obvia un dato que considera fundamental: “Castilla-La Mancha cuenta desde el año 2015 a hoy con un presupuesto mayor (por la aportación del Estado) de 1.010 millones de euros”. Dicho esto, afirma que “es momento de apoyar a las Comunidades Autónomas que más lo necesitan y, fundamentalmente, penalizar de alguna manera a las Comunidades Autónomas que no usan de manera correcta esos fondos que llegan desde el Estado”.

De vuelta a la situación que sufren los Ayuntamientos, Arnedo recuerda que “fuimos los primeros que nos apretamos el cinturón cuando hubo que hacerlo: se redujo el déficit de las entidades locales y se prohibió determinadas inversiones a los Ayuntamientos siempre en beneficio de la estabilidad presupuestaria a nivel nacional, y ésa sí que es una de las necesidades mayores que tenemos a nivel nacional: la segunda descentralización para los Ayuntamientos que en estos tiempos de crisis hemos sido quienes hemos echado el capote para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en muchas cuestiones en las que no era nuestra competencia hacerlo; en definitiva, es un tema a abordar desde muchísimas perspectivas y enfocándonos no sólo en la financiación autonómica sino también en la financiación local”, reitera.

“Lo que ahora los Ayuntamientos vemos es que hay 1.000 millones de euros más en las arcas regionales que han llegado del Estado desde 2015 y que, sin embargo, los Consistorios seguimos ‘obligados’ a prestar muchos servicios que no nos corresponden…”

Cesárea Arnedo, desde su doble experiencia (autonómica y local) nos cuenta que “ha pesado mucho en la responsabilidad de alcaldes y concejales la necesidad de prestar determinados servicios que no nos correspondían”, y se vale de varios ejemplos concretos que ha vivido en su propio pueblo. “En la anterior legislatura tú (como alcalde y alcaldesa) eras conocedor de que la situación era muy mala, de que el Gobierno Autonómico de la presidenta Cospedal asumió una crisis y una ruina total en las cuentas y que se `puso en riesgo el sistema de prestación de servicios públicos, y todos los Ayuntamientos nos echamos adelante asumiendo servicios que no eran nuestra responsabilidad… era un poco ‘arrimar el hombro’ para intentar salir adelante; lo que ahora los Ayuntamientos vemos es que hay 1.000 millones de euros más en las arcas regionales que han llegado del Estado desde 2015 y que, sin embargo, los Consistorios seguimos ‘obligados’ a prestar muchos servicios que no nos corresponden a pesar de que la Junta tiene ese dinero ‘en caja’…”, dice.

Ésa de las competencias asumidas sin que les correspondan es una de las ‘denuncias’ que se hacen desde muchos Ayuntamientos, al igual que otros tantos coinciden en lamentar que desde el Ministerio de Hacienda se les siga impidiendo que destinen el superávit que puedan tener en aquellas cuestiones que consideren que desean poner en marcha para sus municipios y sus vecinos y vecinas.

“En este caso yo lo que siempre he entendido menos es que tuviéramos que pagar justos por pecadores -exclama-; el Ayuntamiento de Alpera tiene deuda cero y no hemos podido gastar el superávit en inversiones o en gastos que no fueran sostenibles; yo entiendo que esto ha sido una medida para frenar a determinados Ayuntamientos que estaban desbocados en el gasto (incluso intervenidos por deudas increíbles); ahora se ha dado un paso permitiendo inversiones financieramente sostenibles, pero creo que la legislación tiene que ser flexible para que los Ayuntamientos que han hecho bien las cosas puedan invertir en lo que consideren”.

Sobre la contratación de facultativos sin homologación, Arnedo se reafirma: “Nosotros no alarmamos y únicamente hemos dicho que si la justicia entiende que en algún momento se ha puesto en riesgo la salud de mujeres de (en este caso) Puertollano, nos personaremos en la causa”

Sobre otra de las grandes cuestiones de la actualidad en los últimos días en la región, la contratación en Puertollano de cuatro facultativos cuyo título aún no está homologado, Cesárea Arnedo vuelve a pronunciarse al respecto en la línea en la que lo ha venido haciendo estas jornadas previas.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha explicado este mismo jueves que ‘la profesión médica es vocacional, contraponiéndola con la actitud de los dirigentes del PP por intentar judicializar la Sanidad pública’; ha recordado que ya solicitó personalmente a la ministra rapidez en la homologación de la titulación a facultativos extracomunitarios y ha detallado que ‘en Castilla-La Mancha las actuaciones para contratar facultativos sin homologación están regidas por una orden de 2008, que continuó vigente a lo largo de toda la legislatura del Partido Popular y que permanece vigente en la actualidad’, así como que ‘estas actuaciones están avaladas por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia’ y que ‘todas las Comunidades Autónomas tienen ordenamiento al respecto y todas estamos contratando’.

Junto a esto, también desde el Colegio Autonómico de Médicos se ha tranquilizado sobre esta contratación de facultativos sin homologación pidiendo que ‘no se alarme a la población por el hecho de que no estén en posesión del tÍtulo de especialista’ y recordando que ‘médicos extracomunitarios los hay en todas partes y desde hace muchos años”.

Cesárea Arnedo se desmarca de todo asegurando que desde el PP no se está intentando alamar y que tan sólo se han hecho eco de la situación a raíz de la denuncia judicial presentada por el jefe de servicio de ginecología y obstetricia de ese Hospital de Puertollano tras la contratación de cuatro médicos no homologados. Defiende que “se tienen muchísimos profesionales en España que cuentan con su homologación y, además, en el concurso de traslados que se presentó la semana pasada, esas plazas provisionalmente ocupadas por esos médicos sin la titulación homologada, no se han sacado a concurso público; nosotros no alarmamos y únicamente hemos dicho que si la justicia entiende que en algún momento se ha puesto en riesgo la salud de mujeres de (en este caso) Puertollano, nos personaremos en la causa” reitera, hablando de un “caos” en la Sanidad regional que, afirma, “nunca se había vivido”.

Arnedo analiza la situación en la que cada Partido afronta el año electoral 2019 en Castilla-La Mancha

Cesárea Arnedo afirma que en el Partido Popular autonómico son conscientes de que “en la pasada legislatura se cometieron errores” y señala que “por eso” no están ahora gobernando pero que son varias las cuestiones que han aprendido de aquello, por ejemplo, que “el de la Sanidad es un tema importantísimo”. En el año previo a un 2019 de citas electorales varias (entre ellas, la autonómica), Arnedo analiza la situación de la que considera que parte cada Partido en Castilla-La Mancha.

“En el Partido Socialista ahora mismo tenemos a un presidente Page que está echado en brazos de los radicales de Podemos en nuestra región y unos y otros van a echar a perder la legislatura por estar aferrados al poder… pero es de libro: a partir del verano para adelante romperán relaciones para intentar presentarse cada uno por su lado”, dice.

En cuanto al Partido Popular, asegura que tiene “un engranaje perfectamente preparado para asumir en pocos meses campañas electorales con propuestas hacia los ciudadanos que estamos recogiendo de los propios ciudadanos; estamos con la cabeza muy alta y con muchas ganas de trabajar por los castellano-manchegos y de sacar adelante propuestas beneficiosas para nuestra región”.

Sobre los partidos sin representación en las Cortes de C-LM, Cesárea se pregunta si Izquierda Unida se presentará finalmente con Podemos o no pero, en cualquier caso, asegura creer que “son partidos minoritarios y que no tienen ningún tipo de importancia ahora mismo dentro del maremágnum de la izquierda en nuestra región”.

De Ciudadanos relata que “tiene representación en la Diputación de Albacete y en algunos Ayuntamientos de la provincia y de la región” pero asegura no saber “hasta qué punto van a tener un papel relevante en el escenario político castellano-manchego”, si bien asegura que espera “que se centren” porque lo considera “un partido todavía muy de oportunismo político”.

Sobre el crecimiento que Ciudadanos tendría en intención de voto a nivel nacional según varias encuestas recientemente publicadas (sobrepasando incluso a PSOE y PP) y sobre el aumento de militantes que están experimentando en Albacete (entre un 20% y un 15% en los últimos tres meses), Arnedo explica que “no es verdad que la gente como se dice esté tan alejada de los partidos políticos, porque en el Partido Popular en los últimos seis meses también hemos detectado en Albacete un incremento de afiliación”, algo que considera quizás “sintomático” tras la respuesta que el Gobierno de Rajoy ha dado al desafío separatista de Cataluña.

En cualquier caso, mucho se habla de si será o no Mª Dolores de Cospedal la candidata del Partido Popular a la presidencia de Castilla-La Mancha en esas elecciones de 2019 y, ante esto, Cesárea Arnedo se reitera en su mensaje de que aún no ha llegado el momento de abordar esas decisiones en el Partido Popular. “En este momento tenemos una candidata que es la presidenta Cospedal, la presidenta del Partido, pero en el futuro más cercano tenemos hablar de la solución de los problemas de la gente y no hablar de candidatos”, concluye.

