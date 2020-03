Más de cien años de lucha feminista y las reivindicaciones siguen estando vigentes.

Reivindicaciones que ocupan un espacio en la agenda pública y política internacional gracias a un movimiento feminista que está unido y que reclama mujeres vivas, libres y empoderadas.

Y lo hace no sólo en las manifestaciones que se celebran en una fecha tan señalada como el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, sino a lo largo de todo el año recordando que queda mucho por hacer.

“Exigimos medidas, modificar leyes y normas, buenas medidas de protección y prevención, abolir la prostitución, los vientres de alquiler, y para ello pedimos que la sociedad se comprometa porque cuando la gente se une, todo se consigue. Queremos que las mujeres se sientan libres, que puedan salir a la calle, que no las violen, que no las maltraten y, sobre todo, que no las maten”, explica Lourdes González desde la Red Feminista de Albacete.

Algunas integrantes de la Red Feminista de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

En España, por cada 10 hombres que emprenden, lo hacen 9 mujeres. Rosario Jiménez, vicepresidenta de FEDA: “Es algo para felicitarnos y para saber que lo estamos haciendo muy bien gracias al empuje de las mujeres”

Retos en distintos ámbitos. Como por ejemplo en el laboral, en el que se necesita seguir dando visibilidad a la mujer en puestos de relevancia o en cargos de representación pública y privada, además de hacer entender a las jóvenes que pueden desempeñar trabajos que, hasta ahora, han estado masculinizados son algunos de ellos.

Actualmente los índices de emprendimiento femenino están en alza y en España, por cada 10 hombres que emprenden, lo hacen 9 mujeres. Además, el porcentaje de cese es menor en el caso de las empresas dirigidas por mujeres que las dirigidas por hombres.

“El tejido empresarial sigue estando representado por hombres pero tenemos datos alentadores porque en los últimos años la tasa de emprendimiento femenino está subiendo. Por cada 10 hombres que emprenden, lo hacen 9 mujeres. El porcentaje de cese es menor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Los datos nos dan a entender que en un futuro no muy lejano sí habrá una igualdad real en el tejido empresarial de España. Es algo para felicitarnos y para ver que lo estamos haciendo muy bien gracias al empuje y al empaque de las mujeres de nuestro país”, señala la vicepresidenta de FEDA, Rosario Jiménez.

Manifestación con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo de 2020, en Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Las nuevas tecnologías, oportunidad para que las mujeres apuesten por desempeñar trabajos en sectores masculinizados

Otro de los retos pasa por que las mujeres se animen a emprender en sectores que, hasta ahora, han estado masculinizados.

“El perfil de la mujer emprendedora está derivado a servicios, hostelería o restauración. La industria o la construcción están muy masculinizado y es una piedra en el talón que nos tenemos que quitar. Para ello necesitamos más fórmulas en educación, en las aulas de los colegios, institutos y universidades que empiecen a informar de qué puestos de trabajo pueden desempeñar las mujeres. Las nuevas tecnologías y la incertidumbre a nivel económico es algo que a la mujer le viene a favor. ¿Cuántos puestos de trabajo puede desempeñar una mujer en el sector agrario o en el transporte? Ese tipo de información se tiene que facilitar la a gente joven para que pueda dirigir su profesión a esas áreas que tienden a pensar que son masculinizadas porque gracias a las nuevas tecnologías tendremos herramientas para que las labores no dependan de fuerza ni de pericia específica y puede desempeñar cualquier hombre o mujer y en el área empresarial por igual”, destaca Rosario Jiménez, vicepresidenta de FEDA.

Rosario Jiménez, vicepresidenta de FEDA. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Rosario Jiménez: “Necesitamos ayudas y políticas proactivas que nos ayuden con la conciliación”

Aunque también se necesita poner en marcha actuaciones encaminadas a la conciliación de la vida laboral y familiar.

“La mujer empresaria en su mayoría es autónoma o microempresa que no tiene una logística o un apoyo que le permita compatibilizar su trabajo en su negocio con las familias. Ellas tienen que abrir sus negocios y cerrarlos, la conciliación es un hándicap que todavía tenemos que superar. Necesitamos ayudas y políticas proactivas que nos ayuden a la conciliación, no solo en la maternidad, porque un niño con 12 o 14 años también necesita de nuestra presencia”, explica la vicepresidenta de FEDA, Rosario Jiménez.

Los Planes de Igualdad en las empresas también ayudan a combatir las desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Lo saben bien en entidades como FEDA, primera patronal que ha implantado un plan de estas características en España, demostrando que tienen multitud de beneficios para las empresas.

“FEDA es una entidad dinámica, moderna y comprometida y debemos dar ejemplo a la sociedad con este tipo de actos”, explica la vicepresidenta de FEDA, Rosario Jiménez, quien recomienda que las empresas valoren implantar Planes de Igualdad por sus beneficios “legislativos, comerciales, está demostrado que se reduce el absentismo laboral y retiene el talento, mejora el mundo y lo hacen más justo”.

Lourdes Ortega , BSR AMIAB. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Lourdes Ortega, BSR AMIAB: “En el tema de la discapacidad, a la hora de la visibilidad, las mujeres estamos un peldaño por debajo, pero a los hombres tampoco los tratan como tal”

También en el ámbito deportivo, las mujeres siguen encontrando barreras para incorporarse en términos de equidad, que se incrementan en el caso de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Aunque cada vez son más las que rompen barreras y demuestran que todo es posible, como el caso de las jugadoras del equipo de baloncesto en sillas de ruedas de AMIAB, que forman parte de la selección española femenina y participarán próximamente en los juegos paralímpicos de Tokio 2020.

“En el tema de la discapacidad, a la hora de la visibilidad, las mujeres estamos un peldaño por debajo, pero a los hombres tampoco los tratan como tal”, señala Lourdes Ortega, jugadora del BSR AMIAB que explica cómo los medios de comunicación no dedican apenas tiempo en informar sobre los logros conseguidos por equipos como la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas que se ha clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“No pedimos más, solo que se nos reconozca el esfuerzo que nosotros hacemos. Nosotros jugamos todos los sábados, tenemos los europeos, entrenamos mañana y tarde, viajamos en autobús, eso no lo reconoce nadie”, explica Lourdes Ortega.

María Dolores Serrano , delegada provincial de Igualdad de la JCCM en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Compromiso Institucional para la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres

Conciencia social y apoyo de las administraciones públicas, imprescindible para conseguir el objetivo: la igualdad real entre hombres y mujeres, un reto que persiguen desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con la puesta en marcha de medidas que convierten a la comunidad autónoma en pionera en igualdad.

“La apuesta del ejecutivo de García-Page por la concejalía de Igualdad que dirige Blanca Fernández es un aspecto muy potente para seguir trabajando en este tema”, afirma la delegada provincial de Igualdad de la JCCM en Albacete, María Dolores Serrano, que señala que, entre los objetivos a los que se enfrenta esta lucha se encuentran “conseguir la igualdad de trato, de oportunidades y de género, e intentar disminuir todas las desigualdades y las discriminaciones que sufre la mujer”. En este sentido, también destaca el trabajo “encomiable” que se realiza desde los 14 Centros de la Mujer de la provincia y de los Recursos de Acogida.

Igualdad que también pretende llegar a los municipios rurales de la mano de las políticas de administraciones como la Diputación Provincial de Albacete que trabaja en diferentes zonas y de la mano de diferentes colectivos, para conocer las demandas y necesidades de las mujeres emprendedoras de estos pequeños pueblos, concretamente en materia de corresponsabilidad.

Manuel Martínez, concejal de Igualdad, Mujer y Participación del Ayuntamiento de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

El objetivo, como destaca el diputado de Igualdad de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio González, es “que las mujeres no tengan que sacrificar su proyección profesional, su empresa o su emprendimiento para atender otras necesidades”. Para ello se han realizado encuentros en diferentes comarcas de la provincia en colaboración con AMEPAP y FADEMUR “para preguntar a la ciudadanía cuáles son los problemas reales y las soluciones desde un punto de vista realista. Esto nos va a ayudar a orientar las políticas de la Diputación y tratar de mejorar en materia de igualdad”, explica González.

Pedro Antonio González, diputado de Igualdad de la Diputación de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Y también desde la administración local con políticas dirigidas a la educación en igualdad en los centros educativos, y a satisfacer las demandas y la ayuda que puedan necesitar las mujeres a través de los Centros de la Mujer.

Así, desde el Ayuntamiento de Albacete, en el año 2019 se realizaron diferentes acciones de sensibilización y concienciación en materia de igualdad que llegaron a más de 4.000 alumnos y alumnas de los centros educativos de la ciudad con actividades encaminadas a conocer el papel de la mujer en la ciencia o las matemáticas o la diferencia de roles entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Además, los Centros de la Mujer de la ciudad atendieron 4.600 consultas de mujeres a lo largo del año, tal y como explica el concejal de Igualdad, Mujer y Participación del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez.

Lourdes González, Red Feminista de Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Lourdes González, Red Feminista de Albacete: “La democracia y la sociedad mejora cuando la mitad de la población participa en la igualdad”

Retos y conquista de derechos pendientes que hacen que la lucha feminista esté más viva que nunca. Ejemplo de ello han sido las últimas movilizaciones masivas con motivo del 8 de marzo que tuvo su máximo exponente a partir del año 2018, millones de mujeres, hombres, mayores y jóvenes, salieron a las calles para gritar, con una misma voz, a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres.

Manifestación con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo de 2020, en Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

“Fue tan emocionante ver tanta gente joven comprometida, mayores, hombres también que son cómplices y necesarios porque la igualdad es de todos. Lo que queremos este año es que también sea grande, aunque es una manifestación, también se puede hacer huelga de cuidados o de consumo y creo que tenemos que estar unidas porque tenemos que seguir avanzando. La democracia y la sociedad mejora cuando la mitad de la población participa en la igualdad”, explica Lourdes González, de la Red Feminista de Albacete.

Conciencia e implicación de todos y todas que nos harán conseguir una sociedad y un mundo mejor.

Galería Fotográfica de la Manifestación del Día de la Mujer en Albacete 2020

Manifestación con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo de 2020, en Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

