David Leal es uno de los cinco socios-trabajadores que están detrás de este ambicioso proyecto que va a dotar a Albacete de una Ciudad del Deporte, una idea sobre la que vienen pensando (como él mismo nos cuenta) desde que pusieran en marcha hace unos seis años su Escuela de Pádel.

“Desde el primer día les dije a los socios que tengo allí que mi idea y mi ilusión era hacer algo mucho más social; empezamos con algo pequeño (que fue montar las pistas de pádel) hace ya seis años y un día intentamos crecer allí (ampliar las instalaciones, poner algo más porque se nos quedaba como muy obsoleto y muy pequeño: sólo pádel, y la gente venía y no podía hacer nada más…), pero no pudo ser porque no llegamos a un acuerdo con el dueño de la nave; entonces empezamos a darle una vuelta y a mirar cosas por fuera… y así surgió esta idea en la que llevamos implicados ya más de tres años”, recuerda David.

Ciudad del Deporte

Actividades al servicio de toda la familia durante todo el año

Muy próxima al núcleo urbano de Albacete, la Ciudad del Deporte pronto se levantará en la carretera de Valencia (junto a la rotonda que se dirige al Parador Nacional) para ofrecer un abanico de posibilidades ‘para toda la familia’ y, a diferencia de otros Clubes al uso que hay en nuestro entorno, cien por cien activa durante todo el año.

“El aspecto social tiene que estar porque es importantísimo -nos cuenta David Leal-; yo me he criado en un Club de aquí de Albacete (exactamente en el Club de Tenis) y he estado muy bien y he sido muy feliz porque ‘me soltaban’ mis padres por allí y he jugado mucho…”, sonríe. Partiendo de esa idea general pero yendo un paso más allá prosigue argumentando que en su proyecto de la Ciudad del Deporte han querido hacer “una mezcla” partiendo de la experiencia de cómo les ha funcionado estos años la Escuela de Pádel y con el objetivo de diferenciarse de la oferta de esos otros Clubes que hasta ahora existen en Albacete que “en verano están llenos pero cuyos socios, en invierno, vienen a utilizar nuestras instalaciones o instalaciones de aquí de Albacete porque el invierno es complicado…”.

“Con nuestro proyecto queremos facilitar que la gente pueda hacer uso de las instalaciones de la Ciudad del Deporte durante todo el año, que tengan gimnasios con actividades dirigidas, piscina cubierta, pistas de pádel, ludoteca y parque de bolas…” señala, añadiendo que, sobre todo, no han querido centrarse solamente “en la gente a la que le gusta el deporte” sino que piensan mucho en quienes simplemente quieren “hacer ejercicio”. Por ejemplo, nos adelanta que “en la piscina cubierta se podrá practicar aquagym; ofrecemos pilates en máquinas (que se está demandando ahora mucho por parte de personas que tienen algún problema físico que les impide hacer deporte a día de hoy…); en definitiva, queremos proporcionar múltiples opciones en las instalaciones para que nuestros socios puedan realizar alguna actividad porque entendemos que es una parte fundamental para tener una mejor calidad de vida”.

David Leal, socio-trabajador de la Ciudad del Deporte

“Podemos decir que el verano de 2019 ya lo vamos a pasar en la Ciudad del Deporte”

Poner en marcha cualquier proyecto no es tarea fácil (especialmente, cuando hablamos de uno de la envergadura de éste). Tal y como Elena Mansilla nos relata, problemas ha habido pero, para todos ellos, también soluciones hasta el punto de poder anunciar aquí que la Ciudad del Deporte se pone en marcha…

“Complicaciones… nos hemos encontrado todas y más; mis compañeros están hablando con Urbanismo y con el Ayuntamiento desde hace casi tres años, y hasta que se ha podido llegar al proyecto tal cual está ahora se ha pasado por muchas fases; se ha querido adaptar el proyecto a lo que es Albacete actualmente, porque la ciudad tiene unos Clubes que se hicieron hace muchos años pero la vida va cambiando un poco y nosotros lo que hemos querido ha sido darle esa vuelta a todo; nos hemos encontrado muchas dificultades pero las hemos ido solucionando todas y ahora (hoy, de hecho), les comunicamos a todos nuestros usuarios que el proyecto sale para adelante y que estamos encantados e ilusionadísimos porque esto ya es una realidad” nos cuenta Elena, ilusionada.

Y es una realidad porque acaban de llegar a la cifra de socios requerida para comenzar las obras, algo que va a pasar muy pronto (en cuanto el Ayuntamiento dé el permiso para que las máquinas comiencen a trabajar sobre el terreno) porque, a día de hoy, son ya exactamente 590 las familias que se han sumado como socias a la Ciudad del Deporte.

“Necesitábamos 650 socios (es decir, estábamos a 60) pero hemos solventado el problema de la financiación porque hemos ido a hablar con el banco para explicar en qué situación estamos ahora mismo, y hemos conseguido el respaldo en ese aspecto (junto a otras personas que también nos ayudan), y ya esa confianza que al principio nuestros socios necesitaban poner en nosotros muy pronto se traducirá en que van a ver las máquinas trabajando y en que ese Club poco a poco va a ir cogiendo vida para que, de aquí a un año (o año y poco), podramos disfrutarlo” asegura David que, afinando más en fechas, concreta que ese disfrute llegará “a mediados del año que viene más o menos (en abril, mayo…)”; “podemos decir que el verano ya lo vamos a pasar allí”, subraya Elena.

Elena Mansilla, socia-trabajadora de la Ciudad del Deporte

Precios y ventajas

En cuanto a los precios, nos detalla que “ahora mismo (hasta final de febrero) el título familiar cuesta 4.000 euros que se desembolsan en cuatro fracciones a abonar durante el año (o año y algo) en el que se van a terminar las obras: son 600 euros ahora (a modo de reserva), 1.215 euros al inicio de la obra, 1.815 euros a la mitad de la obra y, el resto, al finalizar (donde se aplicarían los posibles descuentos a aplicar, por ejemplo, si has traído a otro socio, etc.)”.

En el caso del título individual, el precio es de 2.400 euros, si bien animan a los interesados en esta modalidad a darse prisa en asesorarse porque nos afirman que son muy pocos los títulos de este tipo que quedan ya a la venta.

Sobre las ventajas que tendrán los socios, Mansilla relata que “van desde el uso gratuito para toda la familia del gimnasio (que es equiparable a cualquier gimnasio que hay ahora mismo en Albacete, con todas las clases dirigidas), de la piscina cubierta y del resto de zonas sociales; también gozan de descuentos en el restaurante, el servicio de fisioterapia y en los cursos deportivos y en las clases “de pádel, tenis, fútbol…”, así como en los alquileres de las pistas y espacios”.

En conjunto, las instalaciones cuentan, en las zonas comunes, con tienda, pilates (de máquinas y suelo), parque de bolas, ludoteca, zona de fisioterapia, campo de fútbol 5vs5, parking, bar-cafetería, restaurante, terraza de verano, piscina semiolímpica cubierta, pistas de squash, 14 pistas de pádel indoor y gimasio.

La zona privada, se completa con piscina exterior, parque infantil, pistas de pádel exteriores, pista multideportiva, pistas de tenis, chiringuito-zona picnic, pistas de vóley-playa, aulas y salones sociales.

David Leal y Elena Mansilla, socios-trabajadores de la Ciudad del Deporte

Una nueva oferta deportiva y social para Albacete que también supondrá la creación de puestos de trabajo

Que practicar deporte (o, simplemente, hacer ejercicio para sentirnos mejor) está ‘de moda’ es una realidad también en Albacete a la que David, Elena y el resto de sus compañeros quieren dar respuesta los 365 días del año y ‘a toda la familia’…

“Crecimiento hay, ha habido en este sentido en Albacete -comenta David- porque tú te vas a los clubes de pádel y hay mucha gente practicando ese deporte, te vas a los gimnasios y están casi todos completos, incluso te vas a la vía verde de La Pulgosa y ves a mucha gente pasear, correr… es decir, que en la ciudad se ve mucha gente haciendo ejercicio y creo que cada vez gusta más; nuestro proyecto responde también de alguna forma al objetivo de juntar en un mismo lugar a los miembros de esas familias en las que cada uno hace una actividad en un sitio diferente”.

Y esta nueva oferta que tendrá Albacete será un aliciente más para la propia ciudad no sólo a nivel deportivo o social (que también), sino desde el punto de vista del origen de un nuevo foco de creación de puestos de trabajo.

“La creación de cualquier empresa lleva consigo la creación de nuevos puestos de trabajo, eso lo tenemos claro, y nuestra empresa va a crear empleo tanto para gente amante del deporte como para profesionales de otros ámbitos (restauración, limpieza… y muchos otros puestos que se van a necesitar); la creación de cualquier proyecto (de estas características o de otras) siempre beneficia a la ciudad” subraya Elena, que destaca también que “a nivel social, a nivel de ‘Albacete’, tener un Club nuevo, mejorado y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad… yo creo que es un plus porque añade una oferta más de la que todo el mundo puede disfrutar”.

Ciudad del Deporte

“A todo el que esté interesado en sumarse, le pedimos que nos de la oportunidad de conocernos y de que le expliquemos de nuestra boca qué es y cómo es exactamente este proyecto”

A los que puedan estar dudando en la posibilidad de un título familiar o individual de la Ciudad del Deporte, David Leal les anima a que vayan a conocerles:

“A nosotros nos llegan muchos bulos y muchos comentarios de cosas que se dicen, cosas que se cuentan… a todo el que tiene dudas siempre le digo una cosa: que se anime y que venga a conocernos porque lo importante al final es conocernos, que sepan cómo somos y que nosotros podamos explicarles cualquier duda que tenga y, sin conseguimos resolvérsela y el proyecto le agrada, que entonces se haga socio; no obligamos a nadie, buscamos que a la gente le guste y que le apetezca formar parte de este proyecto pero, sobre todo, pedimos que nos den la oportunidad de conocernos y que les expliquemos de nuestra boca qué es exactamente este proyecto y cómo es”.

Los interesados en formar parte de la gran familia que pretende ser la de de la Ciudad del Deporte de Albacete, pueden acudir a su oficina (en el cuarto piso de la calle Concepción, número 18) de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 h. por las mañanas y de 18:00 a 20:00 h. por las tardes, o los sábados con cita previa (que también pueden concertar a través de los teléfonos 967 604 667 y 634 451 080 o a través de www.ciudaddeldeporte.es).

Si lo desean, pueden escuchar todo lo que David Leal y Elena Mansilla nos han contado de la Ciudad del Deporte de Albacete, mediante el vídeo que acompaña a esta versión por escrito sobre ello.

David Leal y Elena Mansilla, socios-trabajadores de la Ciudad del Deporte