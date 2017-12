Jueves especial en torno al toro éste, 28 de septiembre, en Albacete, con motivo de la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles con los que La Cerca viste de luces la ciudad cada año a través de estos galardones que bautiza el referente y prestigioso ganadero don Samuel Flores, esta vez, reconociendo el trabajo de los más destacados de la Feria Taurina de Albacete 2016.

Una cita destacada en el calendario taurino más allá de nuestras fronteras a la que La Cerca pone su impronta a la hora de defender y poner en valor la Fiesta Nacional:

“España no se entiende sin la Fiesta de los Toros, le pese a quien le pese, y este salón, lleno hasta la bandera, así como el éxito sin precedentes de estos Premios Taurinos Samueles que en la actualidad están catalogados por todos los medios de comunicación y países con vocación cultural taurina entre los tres o cuatro galardones taurinos más importantes del panorama internacional, así lo demuestran. Y lo más importante, y de lo que todos nosotros tenemos que estar orgullosos, es que estos premios, nacidos en Albacete, son nuestros, son de Castilla-La Mancha y son un referente admirado por todo el mundo”, ha señalado el director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna.

Gala completa de los XI Premios Taurinos Samueles

El homenaje a Dámaso González ha centrado la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Como no podía ser de otra forma, la Gala ha servido para que todos los presentes hayan rendido un sentido y sincero homenaje a la figura del Maestro, Dámaso González, que siempre ha formado parte del Jurado de estos Premios Taurinos Samueles para los que también será siempre eterno. Un recuerdo que ha comenzado con un minuto de silencio en su memoria y que ha continuado con una carta que el propio director general del Grupo La Cerca le dedicó al conocer su triste muerte:

“Cuánta humildad nos dejas, amigo Dámaso, torero; cuántos momentos vividos a tu lado; cuánta sabiduría taurina en tu vocabulario; qué conocimiento del templar y mandar en el albero; cuántas veces en tantos eventos; qué embrujo con la capa… cuántos tantos de tantos y tantos podríamos contar del torero de Albacete. ‘Damaso’ (que no ‘Dámaso’) lo llamaban algunos. Qué más da: siempre respondía con una sonrisa, un gesto amable y unas palabras de cariño. ¿Te das cuenta, torero, de que nos has dejado vacíos, deshechos, a todos los que te conocíamos? ¿Por qué te has ido así, casi tan de repente… sin despedirte? ¡Nos debes una desde el cielo, que no se te olvide! Los que tuvimos la suerte de verte torear una y mil veces nunca olvidaremos tu sitio delante de los toros. Ese temple, ese dominio de los terrenos; ese embrujo al que, quizás sin quererlo, sometías a los bravos que te tocaban en suerte. Dominabas los terrenos, los toros… y te metías a la gente en el bolsillo con tu actitud, tu entrega, tu generosidad de darlo siempre todo y tu vergüenza torera”, le ha dedicado Manuel Lozano.

Homenaje justo que se ha completado con la proyección de un vídeo sobre la alternativa que el Maestro tomó el 24 de junio de 1969 en Alicante de manos de ‘Miguelín’ y con ‘Paquirri’ como padrino, con toros de Flores Cubero. Además, se ha visionado la última entrevista que concedió, el pasado año, a esta misma casa, La Cerca, con motivo del fallo de estos premios que hoy se han entregado; igualmente, durante la sobremesa, se ha podido disfrutar de la emisión de la lidia por parte de Dámaso González del cuarto toro (de la ganadería de Samuel Flores) de la Corrida del 2 de junio de 1993 de la Feria de San Isidro de Madrid.

Herminio Molina (Globalcaja), Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Enrique Ponce, Manuel Lozano y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Enrique Ponce asegura que la de Albacete es “una afición de primera” y reivindica la figura del ganadero Samuel Flores.

Galardones para quienes, ya sin él presente, han recibido el reconocimiento de este Grupo, de la familia Flores y del mundo taurino albaceteño en forma de premios.

El torero Enrique Ponce ha recogido el XI Samueles ‘A la Faena Más Completa’ por la realizada al toro ‘Gallina’, de la ganadería de Samuel Flores, y que fue segundo de su lidia aquel 8 de septiembre de 2016. Un reconocimiento que ha recibido aprovechando para demostrar una vez más la estrecha relación que guarda con Albacete y para reivindicar el nombre de Samuel Flores por lo que representa en el mundo del toro, siendo un motivo de orgullo siempre de esta tierra.

“Es una tarde muy emotiva por lo que está aconteciendo aquí, para mí al menos, por varias razones: la primera por ese recuerdo tan bonito que se le ha hecho al Maestro Dámaso González al cual todos adorábamos y con el cual todos compartimos momentos imborrables e irrepetibles, y por medio de Manuel Lozano se le ha hecho un recordatorio muy bonito”, ha señalado.

El diestro ha manifestado que se siente “muy a gusto en Albacete”, lugar al que viene mucho y donde tiene grandes amigos: “Tengo una vinculación muy bonita con Albacete a lo largo de toda mi trayectoria como matador de toros; he estado en muchísimo Festivales de ‘El Cotolengo’ que siempre organizaba el Maestro Dámaso, en muchas Corridas de Asprona y en muchísimas Ferias… posiblemente, después del Maestro Dámaso, sea el torero que más veces ha toreado aquí… y siempre he sentido un cariño muy especial por esta tierra que, además, se me ha dado muy bien casi siempre”, ha afirmado.

Ponce ha asegurado que la de Albacete es una afición a la que respeta “enormemente” y ha añadido que “la categoría de una Plaza se la da su afición y, la de Albacete (no nos cabe duda a quienes hemos pisado este ruedo), es de primera”.

Después de expresar ese sentimiento hacia esta ciudad y su Feria, el diestro ha querido hacer una reivindicación muy especial a la ganadería de Samuel Flores: “Creo que a veces se nos olvida un poco y no caemos en la cuenta de lo que representa realmente la ganadería de Samuel Flores; cuando me hablan de Albacete siempre se me viene a la memoria (y que me perdonen los demás) el Maestro Dámaso González y Samuel Flores: van unidos a Albacete, y el esfuerzo que Samuel y su familia hacen en la ganadería me consta porque es un esfuerzo encomiable; tiene todo el mérito del mundo y más mantener un encaste como el de Samuel Flores durante tantos y tantos años y, simplemente, ‘por amor al arte’, y eso tiene un mérito tremendo; y creo que muchas veces se nos escapa lo que realmente representa un encaste como Samuel Flores; que estos Premios lleven su nombre… realmente es algo muy bonito que eso pase en Albacete porque la ganadería de Samuel Flores va vinculada absolutamente a Albacete y a veces eso se olvida… y el trato que en ocasiones puede llegar a recibir uno en su propia tierra es amargo, y me consta, y como ellos no lo dicen pues lo digo yo; no sería entendible una Feria de Sevilla sin la Corrida de Miura (por ejemplo), y no es entendible una Feria de Albacete sin Samuel Flores, por lo menos para mí y para todos los que tenemos la sensibilidad de entender lo que intento expresar: lo que es un encaste histórico, lo que es una lucha por mantenerlo y lo que es una familia entregada por y para el toro desde hace más de un siglo”, ha concluido.

Juan Ignacio Pérez Tabernero en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Ignacio Pérez Tabernero recibe un premio “tremendamente especial” para él

También se ha llevado su merecido reconocimiento la ganadería de Montalvo por ‘Jilguero’, ganador del XI Premio Taurino Samueles ‘Al Toro Más Bravo’ al que Juan Ignacio Pérez-Tabernero guarda bien en su memoria.

“No recibo muchos premios, de vez en cuando alguno… pero éste es tremendamente especial, fundamentalmente porque Samuel es amigo mío desde hace muchísimos años, hemos compartido festivales durante muchos años… y la verdad es que lo he disfrutado una barbaridad; por lo tanto, Samuel, muchas gracias” ha señalado, avanzando que mostrará una queja formal al rector de la Universidad de Salamanca por los altercados que impidieron que hace unos días se celebrase allí la Cátedra de Tauromaquia que estaba prevista, algo que finalmente no sucedió “por falta de valentía”, según ha apuntado el propio ganadero.

El XI Premio Taurino Samueles ‘A la Mejor Faena Realizada por un Subalterno’ ha sido para Javier Ambel Posada, por su labor el día 10 de septiembre a las órdenes Miguel Ángel Perera. Y El XI Premio Taurino Samueles ‘A la Mejor Suerte de Varas’ ha sido para José Doblado, por la suerte realizada el 10 de septiembre de 2016 bajo las órdenes de Sebastián Castella.

El ganadero Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Samuel Flores: “Todos los que estamos interesados en la perpetuidad del toro tenemos la obligación, tanto los profesionales como los aficionados, de contribuir a su grandeza, y ello se conseguirá en mayor medida desde la perspectiva de un ganadero”

En el apartado de Reconocimientos en Acta del Jurado, ha recogido galardones don Samuel Flores, por la Corrida que presentó el 8 de septiembre de 2016; momento que el propio Samuel ha aprovechado para recordar también al Maestro Dámaso y para reivindicar la figura del ganadero en el mundo del toro:

“Creo que los ganaderos somos conscientes de la situación y estamos sufriendo lo más fuerte y duro de este momento pues sentimos que tal vez no tenemos el trato que nos merecemos por parte de algunos sectores del espectáculo; somos los que aportamos la ‘materia prima’ de esta Fiesta: el toro, sin la cual no habría continuidad; mantener una ganadería en la actualidad es tan duro como costoso, pero nuestra obligación será siempre seguir trabajando con afición y con romanticismo por muchas razones; todos tenemos que tener en cuenta la importancia y la riqueza cultural, artística y antropológica de nuestra Fiesta en la que el toro es esencial y forma parte de la ancestral vinculación con el hombre mediterráneo. El toro en la cultura mediterránea, en nuestra cultura, es un mito, un símbolo, casi un Dios; su fuerza, acometividad y belleza le asemejaron a reyes y dioses, quienes lucían sus astas en coronas y diademas como emblemas de poder e hicieron de él protagonista de sus prácticas lúdicas y cinegéticas. Por tanto, todos los que estamos interesados en la perpetuidad del toro tenemos la obligación, tanto los profesionales como los aficionados, de contribuir a su grandeza, y ello se conseguirá en mayor medida desde la perspectiva de un ganadero, que es lo que me ocupa aquí, haciendo todo lo posible por lidiar un tipo de toro íntegro que sea capaz de llevar la emoción a los tendidos y, al mismo tiempo, incentivar al torero cuando se ponga delante de él para conseguir el triunfo que es la plenitud de su profesión”, ha manifestado.

Pascual González Masegosa, Rubén Pinar y Juan Cantos “Pimpi de Albacete” en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Rubén Pinar: “Yo, en lo mucho o lo poco que pueda, el nombre de Albacete lo llevaré por todas partes del mundo taurino con mucha alegría y con lo que se merece la Feria de Albacete y su afición”

La cuadrilla de José María Manzanares también ha recogido el Reconocimiento en Acta del Jurado, al igual que el diestro Rubén Pinar, que ha agradecido el homenaje pero si cabe ha dado más valor a esos otros que, también desde estos Premios, le llegaron en momentos peores:

“Estoy muy feliz por este reconocimiento y, más que de éste, del anterior que me disteis por una Corrida de Victorino cuando yo estaba en horas más bajas y tuvisteis la deferencia de premiarme… Ahora mismo me acuerdo de esas cosas y me hizo una gran ilusión porque llegó en momentos más complicados en los que se agradece mucho… Este premio lo guardaré con cariño porque siempre que a uno lo premien en Albacete y es su Feria es un orgullo muy grande; tiene de especial también que el Maestro Dámaso, desgraciadamente, nos ha dejado y yo, en lo mucho o lo poco que pueda, el nombre de Albacete lo llevaré por todas partes del mundo taurino con mucha alegría y con lo que se merece la Feria de Albacete y su afición; aquí tenéis un amigo, un torero que va luchar por defender su categoría y el nombre de Albacete por todo lo alto, su Feria y su afición”, ha explicado a los más de doscientos asistentes al acto.

Manuel Amador, Enrique Simón Flores y Damián García en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador: “Es nuestra ciudad, es nuestra tierra, y se le pone todo el cariño…”

La empresa ‘La Taurino Manchega’ que gestiona la Plaza de Toros de Albacete, cuyo primer Centenario se ha colado también de lleno en esta cita promovida por La Cerca, ha recogido el último de los Reconocimientos en Acta del Jurado de estos Premios, y Manuel Amador ha agradecido el gesto:

“Es un trabajo complicado porque es nuestra ciudad, es nuestra tierra, y se le pone todo el cariño… sí es verdad que no sería justo decir que sin todo el equipo que está detrás (desde el conserje de la Plaza al corralero, pasando por el resto de personal y por toreros que hacen posible que un Feria de esta categoría se eleve, junto a ganaderos que durante cuatro años crean un toro especial para venir al ‘examen’ que es Albacete, al equipo de sanitarios, de veterinarios, de delegados gubernativos… todos), esto no sería posible y hacemos una unión muy importante; gracias a los medios de comunicación y a la afición que va a la Plaza y se interesa por el espectáculo”, ha expuesto.

Sebastián Cortés, Cristina Sánchez, Manuel Lozano y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Cristina Sánchez: “Cada uno de nosotros somos embajadores de La Fiesta”

Igualmente, el programa taurino ‘Háblame Bajito’ de Castilla-La Mancha Media (que conduce la torero Cristina Sánchez) se ha llevado el Reconocimiento Especial del Jurado de los Premios Samueles, y la propia Cristina ha puesto el énfasis la necesidad que hay de hablar de toros con naturalidad y en todos los espacios donde sea posible:

“Yo sólo pido que hablemos de una manera natural, alto y claro, de la Tauromaquia; que no tengamos miedo, que vayamos a los colegios, a las universidades, a las instituciones; hay que llegar a la gente que desconoce este mundo, es nuestra misión porque cada uno de nosotros somos embajadores de La Fiesta; por lo tanto, espero y deseo seguir con el programa”, ha manifestado.

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Fallados los XII Premios Taurinos Samueles

La Gala ha concluido con la entrega a todos los miembros del Jurado de estos Premios de una Mención de Honor ‘por su apoyo incondicional durante estos once años a los Premios Taurinos Samueles’, y ha estado salpicada de varios momentos especiales que, capitaneados por el director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, han sido gestos en defensa de los toros y de quienes los hacen posibles en esta tierra tan ligada a ellos.

Once años en defensa de ‘La Fiesta Nacional’ tras la insignia de Samuel Flores y del empuje de los miembros del Jurado de estos Premios Taurinos Samueles que siguen latiendo, porque se acaban de fallar los que serán los XII Premios Taurinos Samueles de La Cerca, correspondientes a la Feria Taurina de Albacete 2017 en la que será una nueva cita a marcar en el calendario taurino de la ciudad:

El XII Premio Taurino Samueles ’A la Faena más Completa’, al diestro Rubén Pinar, por la realizada al toro ‘Sabor’, de la ganadería de Torrestrella, el 12 de septiembre, y que fue su segundo de la lidia.

El XII Premio Taurino Samueles ‘Al Toro más Bravo’ es para ‘Sabor’, de la ganadería de Torrestrella, lidiado el 12 de septiembre por Rubén Pinar (el segundo de su lote).

El XII Premio Taurino Samueles ’A la Mejor Suerte de Varas’ es para Daniel López, por la suerte realizada el 12 de septiembre a ‘Puntilloso’ (de la ganadería de Torrestrella) bajo las órdenes de Rubén Pinar.

El XII Premio Taurino Samueles ’A la Mejor Faena realizada por un Subalterno’ es para Rafael García, de la cuadrilla de Miguel Tendero, por su labor el día 8 de septiembre con los toros de la ganadería de La Quinta).

Además, se ha concedido a título póstumo la Mención de Honor del Jurado de los Premios Taurinos Samueles al Maestro, Dámaso González.

Si lo desean, pueden visionar al completo el reportaje sobre la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles a través del vídeo que acompaña a esta versión por escrito del mismo.

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El ganadero Samuel Flores, en al gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El ganadero Samuel Flores, en al gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, junto a Juan Antonio Ruiz Espartaco, torero, en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

En ganadero Juan Ignacio Pérez Tabernero, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

En ganadero Juan Ignacio Pérez Tabernero, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El torero Enrique Ponce en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El torero Enrique Ponce en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Los ganaderos Samuel Flores y Juan Ignacio Pérez Tabernero, junto al torero Juan Antonio Ruiz Espartaco, en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El torero Enrique Ponce en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El torero Enrique Ponce en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El torero Enrique Ponce en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Samuel Flores, ganadero, Enrique Ponce, torero, y Juan Antonio Ruiz Espartaco, torero, en la gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, junto a Ismael Barrios, director de Radio CLM y a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, junto al ganadero Samuel Flores y al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, junto al ganadero Samuel Flores, al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, y a Maria Luisa García Moreno, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Gil, alcalde de El Bonillo y María Victoria Leal, diputada provincial, posan junto al ganadero Samuel Flores y al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Vicente Rouco, presidente del TSJCLM, junto al ganedero Samuel Flores y al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, junto al ganadero Samuel Flores y al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

La torero Cristina Sánchez, junto al ganadero Samuel Flores, al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, y al director de Relaciones Institucionales de la Caja Rural Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Escalante, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Herminio Molina, vicepresidente de Globalcaja y Francisco Martínez Ortuño, director de la Fundación Globalcaja, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Mutlimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Samuel Flores, Manuel de Paz, Manuel Lozano, Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Sebastián Cortés, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador, Ruben Pinar, Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Manuel Lozano y Andrés Palacios, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador, Juan Ignacio Pérez Tabernero, Enrique Ponce, Cristina Sánchez, Samuel Flores, Manuel Lozano y Rubén Pinar, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador, Juan Ignacio Pérez Tabernero, Enrique Ponce, Cristina Sánchez, Samuel Flores, Manuel Lozano y Rubén Pinar, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Miriam Martínez, presentando la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Miriam Martínez, presentando la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Miriam Martínez, presentando la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador y su esposa en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Enrique Ponce y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Ignacio Pérez Tabernero en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Antonio Ruiz “Espartaco” en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Cristina Sánchez en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Samuel Flores, Manuel Lozano y Pepe Osuna en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El ganadero Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El ganadero Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El ganadero Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Ángel Ramírez, Luis Blázquez y Sergio Martínez en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Rubén Pinar en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador, Enrique Simón Flores y Damián García en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Amador, Enrique Simón Flores y Damián García en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Sebastián Cortés, Cristina Sánchez, Manuel Lozano y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Cristina Sánchez en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Cristina Sánchez en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Cristina Sánchez en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Miranda, Juan Cantos “Pimpi de Albacete” y Vicente Rouco en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Miranda, Antonio Rojas y su hija, Juan Cantos “Pimpi de Albacete” y Vicente Rouco en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Cantos “Pimpi de Albacete” en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Damián Cuartero Picazo (Huntec), Pedro Belmonte, Manuel de Paz y Juan Gil, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Damián Cuartero Picazo (Huntec), Pedro Belmonte, Manuel de Paz y Juan Gil, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Pedro Belmonte en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Pedro Belmonte en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Miguel Ángel Escalante (Caja Rural C-LM), Juan Ignacio Pérez Tabernero, Manuel Lozano, Manuel Amador y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Miguel Ángel Escalante (Caja Rural C-LM), Juan Ignacio Pérez Tabernero, Manuel Lozano, Manuel Amador y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Juan Ignacio Pérez Tabernero en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Herminio Molina (Globalcaja), Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Enrique Ponce, Manuel Lozano y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Herminio Molina (Globalcaja), Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Enrique Ponce, Manuel Lozano y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Enrique Ponce en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Enrique Ponce en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Enrique Ponce en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Enrique Ponce en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El Jurado de los Premios Taurinos Samueles recibe la Mención de Honor en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El Jurado de los Premios Taurinos Samueles recibe la Mención de Honor en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El Jurado de los Premios Taurinos Samueles recibe la Mención de Honor en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El Jurado de los Premios Taurinos Samueles recibe la Mención de Honor en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

El Jurado de los Premios Taurinos Samueles recibe la Mención de Honor en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Serrano, alcalde de Albacete y Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Manuel Serrano, alcalde de Albacete saluda a Juan Antonio Ruiz “Espartaco” junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016

Los premiados posan junto al alcalde de Albacete, Manuel Serrano, acompañados por el concejal de asuntos taurinos del Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y el ganadero Samuel Flores en la Gala de entrega de los XI Premios Taurinos Samueles correspondientes a la Feria de Taurina de Albacete 2016