Aprovechamos la visita de Daniel Martínez para valorar junto a él los resultados electorales del 26-J y, en lo que respecta a Unidos Podemos, señala de comienzo que en el seno de la coalición han sido unos resultados que han desconcertado: “No hemos sido capaces de sumar los votos que por separado teníamos el 20 de diciembre, y ése quizás es el dato que más nos ha desconcertado porque creíamos que sí se iba a producir esa suma (o, al menos, que íbamos a estar cerca de lograrla)”.

Dicho esto, asegura que él no le ha dado muchas vueltas “a si ha habido o no ha habido ‘sorpasso’, a si estamos por delante del PSOE o estamos por detrás… si no que ha sido ese dato -de la no suma- el que más he reflexionado”.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez.

“Creo que ha habido una desmovilización del potencial votante de Unidos Podemos, que parece que mayoritariamente ha ido a la abstención”

Afirma que “la gente de Izquierda Unida ha votado a la candidatura, pero parece evidente que el 100% de la gente que votó en diciembre no lo ha hecho ahora (como tampoco el 100% de la gente que votó a Podemos en diciembre); creo que ha habido una desmovilización del potencial votante de Unidos Podemos, que parece que mayoritariamente ha ido a la abstención (y eso ha hecho que no se hayan cubierto, al menos, unas mínimas expectativas)”.

En este sentido, señala también que “hay otros Partidos que parece que han hecho mejor campaña (en este caso, el Partido Popular) y han movilizado mejor a su electorado que lo que lo hemos hecho nosotros”. Dicho esto, y relacionándolo con los resultados (completamente diferentes en lo que respecta a Unidos Podemos) que vaticinaban las encuestas previas a la cita con las urnas, Daniel Martínez considera que “lo que pasado indica que las encuestas estaban equivocadas (porque, además, han errado todas, incluso la del mismo 26-J a pie de urna…); habría que ver también qué incidencia han tenido esas encuestas en los resultados definitivos…”.

El coordinador regional de IU en C-LM señala que “para llegar a tener más de un millón menos de votantes que en diciembre (entonces, por separado), las causas tienen que ser múltiples; por un lado, la ‘campaña del miedo’ del Partido Popular es evidente que ha funcionado y la gente que había apostado por la esperanza y por otras políticas ha trasladado al final inquietud por lo desconocido (que es lo que también quería trasladar el Partido Popular: que éramos extremistas, radicales, que si Grecia, que si Venezuela, que no sabemos gestionar y ellos sí…) y ese ‘discurso del miedo’ es el que ha triunfado frente a la necesidad de cambio de política que tenía y tiene este país”, apunta.

También cree que el ‘Brexit’ de Reino Unido ha podido afectar, si bien asegura que es imposible saber en qué medida: “Al fin y al cabo, la única Fuerza política que con un mensaje claro y una apuesta (siempre democrática y a través de la modificación de la Constitución) por un referéndum en Cataluña ha sido Podemos, y eso también ha podido afectar a los resultados fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia (pero es que allí se ha bajado también en votos, de modo que es complicado…)”, dice.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha.

“Quizá hemos abusado en campaña de un mensaje basado en la necesidad de cambio desde lo emocional y, probablemente, eso tendría que haber estado compensado y muy ligado también a propuestas de gestión concretas”

Al margen de esos posibles factores externos, Daniel Martínez apunta otras posibles razones (éstas, a nivel interno) de los malos resultados de Unidos Podemos, con el fin de evitar repetirlas a futuro. Por ejemplo, expone que “el mensaje que hemos trasladado (de forma predominante) en esta campaña se ha basado demasiado en la esperanza, en la ilusión, en sensaciones, de ir al corazón… de la necesidad de cambio desde lo emocional y, probablemente, eso tendría que haber estado compensado y muy ligado también a propuestas de gestión y a cómo solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos desde el Gobierno con alternativas concretas; creo que ha faltado en esta campaña”.

Igualmente, aborda también “la falta de tiempo para hacer las cosas un poco mejor” en lo que a la formación de la propia coalición se refiere ya que fue a finales de abril cuando surge la posibilidad de constituirla (y, por tanto, tiene que hacerse en semanas): “Eso ha dado como resultado que las candidaturas se hayan hecho con mucha premura, con poca participación de las bases y la militancia… y eso lo podemos aplicar también al propio programa de la coalición”, añade.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha.

“creo que Unidos Podemos tiene una expectativa de futuro muy importante y que es un pulmón de cambio para este país que va a seguir creciendo”

Preguntado (al hilo de este último factor que apuntaba) sobre si perciben ahora que habría sido más conveniente para la coalición que ésta se hubiese dado ya para las primeras Elecciones de diciembre (evitando así también el ‘tacticismo’ mutuo que muchos han visto a la hora de conformarla apresuradamente para este 26-J, Martínez recuerda que “desde Izquierda Unida, antes de las Elecciones del 20 de diciembre ya queríamos ir en esa coalición, con un programa mucho más participado y elaborado desde la base y con unas candidaturas en las provincias mucho más participadas (con Primarias, etc.); nosotros eso lo pensábamos antes del 20-D, por tanto, creemos que hubiese sido bueno que en esas Elecciones ya se hubiese concurrido así”.

Dicho esto, señala que, en todo caso, siguen defendiendo “la estrategia de la confluencia, la necesidad de unión de las candidaturas progresistas de izquierdas alternativas al bipartidismo y que persiguen un cambio real de políticas en este país para que miren a los ciudadanos y preserven derechos y libertades con prioridades diferentes a las actuales”.

Al margen de no ser los esperados, Daniel no obvia que “71 diputados y diputadas es una cifra muy importante y muy influyente en el Congreso de los Diputados: no hay que olvidar que en noviembre del año pasado el PP tenía 186 diputados; la segunda Fuerza tenía 110 y, la tercera, sólo tenía 16… hoy tenemos una tercera Fuerza (Unidos Podemos) con 71 diputados y, a la cabeza, un PP con casi 50 diputados menos (por muy bien que le haya ido ahora…); no hay mayorías absolutas ni siquiera sumando dos Grupos políticos… por lo tanto, se abre un panorama absolutamente diferente, y creo que Unidos Podemos tiene una expectativa de futuro muy importante y que es un pulmón de cambio para este país que va a seguir creciendo y no se va a quedar aquí”.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez.

“Se abre un escenario de difícil Gobierno para el que lo tenga”

De lo que puede pasar a partir de ahora en las negociaciones para intentar constituir un Gobierno, el coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha considera que “no hay que dar nada por seguro ni por hecho” si bien acepta que “hay muchas posibilidades de que el Partido Popular se mantenga en el Gobierno, aunque las condiciones no van a ser ni parecidas a cuando tenía la mayoría absoluta de la anterior legislatura… hay que ver cómo se negocia, qué límites y prioridades se ponen encima de la mesa; parece que Ciudadanos tiene disposición de negociar con el PP; el PSOE está (como antes de las Elecciones) con sus ‘dos almas’ (una que dice que hay que dejar que el PP gobierne y otra que es más reticente…), hay que ver en qué acaban; y nosotros tenemos muy claro que vamos a hacer una oposición firme, nadie va a contar con nuestros votos si es en coalición con Ciudadanos o con el Partido Popular (o si es para un Gobierno de derechas, ya sea azul o naranja); trabajaremos desde la oposición para que haya políticas más beneficiosas para la mayoría social”, explica.

Asegura creer (a partir de esa nueva pluralidad política del Parlamento a la que se refería) que “se abre un escenario de difícil Gobierno para el que lo tenga”, y reitera que esto es algo que Unidos Podemos tratará de aprovechar “para que el daño de las políticas de la derecha sea el menor posible para la mayoría social”.

Afirma que “lo de las terceras Elecciones es algo que la mayoría ni queremos ni nos parece lo mejor para este país, pero no lo descarto porque en el PSOE hay mucha gente que está diciendo que ‘a Rajoy, ni por activa ni por pasiva’ (incluso gente de la dirección)… por tanto, según eso (y con nuestra postura de no facilitar de ninguna forma un Gobierno ni políticas de derechas) tampoco habría que descartar unas terceras Elecciones Generales… ahí tendrá que ver el PSOE cuál de sus ‘dos almas’ va a ganar…”, repite.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha.

“Es verdad que ahora mismo está más cerca el PP de gobernar que después del 20 de diciembre, por tanto sí que pudo ser una oportunidad perdida”

Aunque admite que (aunque en tono jocoso) que “se comenta que si hubiera terceras Elecciones, el Partido Popular acabará ganando por mayoría absoluta…” considera que no sería así partiendo de la muestra de este 26-J que ha corroborado que por mucho que se dijera antes de la cita con las urnas, “el electorado se puede mover y puede haber cambios sustanciales”.

La planteamos si estos días ha pasado por las reflexiones de Unidos Podemos la sensación de que quizá ‘la gran oportunidad estuvo tras el 20-D y que hubieran preferido un Gobierno de cambio con PSOE y Ciudadanos (y con estos últimos en clara desventaja en el ‘tándem’ con un mayor peso de la izquierda) que el Gobierno que ahora se pueda constituir…

“Creo que sí fue una oportunidad perdida porque es verdad que ahora mismo está más cerca el PP de gobernar que después del 20 de diciembre, por tanto sí que pudo ser una oportunidad perdida; pero ahí jugaron ya otros escenarios y otras estrategias políticas (que hoy incluso no se pueden dar) y que pudieron ser una alternativa al Gobierno del PP… y desde nuestro punto de vista, estas Elecciones de junio también han sido otra oportunidad perdida (o eso parece) para el cambio real en este país”, responde.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez.

La Junta Electoral Valida a Unidos Podemos casi 2.000 votos que fueron declarados nulos en Toledo

Como pinceladas de la actualidad, preguntamos al coordinador regional del Izquierda Unida que nos explique lo sucedido en Toledo con respecto al recuento electoral del 26-J después de conocer que la Junta Electoral Provincial de Toledo ha declarado válidas casi 2.000 votos a Unidos Podemos que fueron declarados nulos ‘en multitud de mesas electorales de la provincia de Toledo, por una pequeña diferencia en el logotipo de dichas papeletas’.

Daniel Martínez concluye que fue, más que nada, “producto del empecinamiento de determinados componentes de las mesas electorales que se empeñaron en no dar por válida una papeleta que lo era completamente; por un error de impresión, faltaba únicamente el círculo de Podemos en el logotipo (pero estaban los candidatos, las siglas, la denominación de la candidatura… todo); eran papeletas que se enviaron a muchos hogares en la provincia de Toledo; no ha tenido mayor problemática, porque la Junta Electoral era de esperar que algo así lo iba a acabar validando al comprobar que ha sido un error de impresión y, además, prácticamente imperceptible que no llevó a ningún votante a confusión alguna”.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez.

“Ha habido discurso del miedo, se decía en campaña ‘cuidado que vienen estos de Unidos Podemos y nos quitan las pensiones…’_, y resulta que quien está poniendo en peligro la pensión de los pensionistas del futuro es el Gobierno del Partido Popular”

Por último, pedimos a Daniel Martínez su opinión sobre una cuestión trascendental que se daba a conocer por parte del Gobierno en funciones en viernes (1 de julio) ya por la tarde y casi de modo sigiloso: que ha retirado otros 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (más conocido como ‘hucha de las pensiones’) que baja hasta situarse en unos 25.000 millones de euros (estaba en unos 66.000 millones de euros al comienzo de la legislatura de Rajoy); expertos aseguran que, a este ritmo, a finales del próximo año la ‘hucha de las pensiones’ quedará vacía.

UGT incluso ha denunciado públicamente que el jueves previo a la toma de esta decisión por parte del Gobierno en funciones, desde el sindicato preguntaron en el Consejo General de Instituto Nacional de la Seguridad Social si se extraería dinero de ese Fondo de Reserva y que no les comunicaron tal medida que, no obstante, se haría pública el viernes mediante un comunicado enviado por escrito a la prensa durante la tarde.

“Antes hablábamos del ‘discurso del miedo’ -apunta Martínez-, se decía en campaña ‘cuidado que vienen estos de Unidos Podemos y nos quitan las pensiones…’ (como nos han trasladado muchos mayores); y resulta que quien está poniendo en peligro la pensión de los pensionistas del futuro es el Gobierno del Partido Popular (que está usando ese Fondo de Reserva también para cosas que no son pagar las pensiones); el primer análisis que hago de la medida es el de que ha triunfado un discurso del miedo y resulta que quien está echando a la gente de sus casas, quien mantiene un porcentaje de paro tremendo, quien pone en peligro las pensiones, etc. es quien hoy gobierna y quien ha manejado ese discurso del miedo (que le ha salido bien en las Elecciones)”, señala.

Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha.

Asegura que “el PP, tras la fachada tiene un alma en el que apuesta por los planes de pensiones privados y sus pasos van un poco en ese sentido con medidas así… Desde que gobierna el Partido Popular no sólo ‘la hucha’ sino que las pensiones en general han ido decreciendo (porque esa subida del 0’25% que dicen ellos no tiene importancia, es bajar la pensión porque el coste de la vida ha subido, está el copago, etc.)”.

Al hilo de esto, recuerda para concluir que “seguimos teniendo un artículo 135 de la Constitución que dice que lo primero es pagar la deuda y pagarle a los Bancos, y por eso el PP utiliza la ‘hucha de las pensiones’ para acudir a determinados vencimientos de la financiación del Estado”.

Sobre las posibles concesiones a otros Partidos que ofrezca el PP para conformar Gobierno, Martínez afirma que no se fía de ellas: “Creo que no las van a cumplir, que ellos tienen una hoja de ruta (que es la política de derechas) que tiene unas prioridades, unas preferencias, una ideología… y tendrán que hacer alguna concesión de cara a conformar Gobierno pero que no creo que cumplan más allá; no obstante, al menos ahora sí podremos frenar muchas leyes que antes sacaban fácilmente con su mayoría absoluta”, concluye.

Si lo desean, les invitamos a visionar al completo la entrevista completa a Daniel Martínez (coordinador regional de Izquierda Unida en Albacete) y contrastar su valoración de los resultados electorales del 26-J. Pueden hacerlo a través del vídeo que acompaña a este texto.