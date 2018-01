Asegura que ha sido un primer año “con buenos números, con grandes proyectos y con mucha ilusión”. El presidente de la APEHT de Albacete señala que “estar en la Feria más importante (o la segunda más importante) del sector turístico mundial es importante es importante para el turismo en FITUR Negocio; allí hemos tenido a dos miembros de la Asociación trabajando y manteniendo reuniones con mayoristas y con muchos operadores y agencias de viajes, etc… porque la verdad es que allí se vende y se trabaja muy bien el turismo que ofrecemos y se obtienen muchos contactos, y al final si se hace una buena planificación, llegan los resultados”.

En esta ocasión, el día de dedicado al territorio albaceteño en FITUR ha sido el último de la Feria, quizá no es el mejor para llegar al público profesional (el próximo año, Albacete tendrá su jornada coincidiendo con la inauguración de FITUR), pero igualmente supone una oportunidad en este escaparate turístico mundial para nuestros recursos, y la cita se ha preparado con esmero (tanto a nivel provincial como local).

David Giménez, presidente de la APEHT, junto a la periodista Miriam Martínez.

En lo que respecta a las presentaciones que se hicieron sobre el territorio provincial, David Giménez destaca el seguimiento que tuvieron las tradiciones y cómo la presentación final (correspondiente a Nerpio) atrajo a más público; destaca que el stand tiene una posición muy buena dentro del pabellón, en un lugar casi estratégico, y que todo contribuyó a que el día de Albacete gustase a las personas que por allí se acercaron.

Por su parte, la capital llegó a FITUR llevando por bandera emblemas para la ciudad como el Festival Internacional de Cine (ABYCINE), el Festival Internacional de Circo, la Semana Santa (el pasado año, declarada de Interés Turístico Internacional), la fiesta de La Rosa del Azafrán de la pedanía de Santa Ana y, cómo no, la Feria de Interés Turístico Internacional que Albacete protagoniza del 7 al 17 de cada septiembre y que es ‘santo y seña’ a nivel económico y turístico.

David nos cuenta que el momento de la presentación del Festival Internacional de Circo, durante la que se realizó un espectáculo especial sobre él, llamó mucho la atención del público, que se acercó a disfrutar del momento mostrándose muy entusiasmada, al igual que percibió en el stand durante todo lo que se fue mostrando a lo largo de la jornada.

“Cuanto más nos ayuden las instituciones más podemos potenciar y más beneficios, más viajeros, y más repercusión podremos obtener para el turismo”

Sobre si considera que se están haciendo bien las cosas a la hora de ‘darse la mano’ Administraciones y profesionales del sector turístico en pro del beneficio de éste, David se pronuncia: “Desde la APEHT siempre queremos más, siempre con la única finalidad de la promoción porque cuanto más nos ayudan las instituciones más podemos potenciar y más beneficios, más viajeros, más repercusión obtenemos; hay buena sintonía con las instituciones pero yo siempre quiero más y siempre me esfuerzo para intentar que haya el mayor entendimiento posible para el bien de toda la provincia, de mis socios y de quienes recurren al turismo de Castilla-La Mancha”, señala.

El presidente de la APEHT pone en valor que en la provincia “tenemos grandes establecimientos y que nuestros profesionales saben cada día más de turismo y venden mejor el territorio, preocupándose mucho de hacer un buen trabajo a lo largo del año para que la provincia esté en ese punto en el que creo que cada vez somos más a tener en cuenta en turismo de interior porque tenemos unos paisajes y unas sierras que la verdad es que son preciosas y que cada día sabemos vender mejor”.

Albacete tiene un peso enorme a nivel nacional en materia de turismo rural con prácticamente la mitad de la oferta de alojamiento de toda la región. “Sí que en turismo rural estamos en un punto dulce muy bueno; no vamos a decir que estamos en los mejores números, pero sí que paro a paso estamos haciendo cada vez mayor nuestra provincia en este ámbito”.

La Feria de Albacete, el estandarte turístico de la ciudad

Sobre la Feria de Albacete, David Giménez resalta que es evidente que se trata del estandarte de la ciudad: “Es la mejor Feria de España, declarada así una vez más este año por el público a nivel nacional” dice, mirando también otros momentos del calendario como la Semana Santa, con cuya Junta de Cofradías la APEHT ya está trabajando “para darle cada día más protagonismo a nuestra Semana Santa y, por ejemplo de cara a la próxima, poner en marcha un trabajo conjunto para ofrecer en nuestros establecimientos nuevas cosas a los pasajeros que lleguen a Albacete atraídos por ella”.

No obstante, a nivel económico es claramente la Feria de Albacete la que marcha la diferencia en el sector año tras año: “Es un motor de riqueza, sin duda; en diez días que contempla la Feria movemos alrededor de 2 millones de personas; creo que son unas cifras desorbitadas que para muchos suponen la salvación de todo un año, y supone un motor para toda la provincia porque en hospedería tenemos datos que nos muestran que todas los pueblos más cercanos ‘comen’ de la Feria esos diez días”, explica.

“Gymkhana multimedia familiar”, una App para descubrir la provincia a través de la aventura

Precisamente la APEHT provechó el escaparate de FITUR para presentar una curiosa y divertida App: la “Gymkhana multimedia familiar” que propone siete rutas turísticas (Castillos, Sierra del Segura, Hoces del Cabriel, Tambor, Fuego, Quijote y Bandoleros): “Es una idea que trabajamos este año, un juego para que nos resultase más divertido y sencillo aquello de la provincia que no conocemos casi nadie (por ejemplo, que tenemos un volcán)… es una forma fácil, amena y divertida de, a través de la aventura, de recorrer toda la provincia y conocerla mucho mejor” señala.

Y es que David reconoce que en demasiadas ocasiones somos los propios albaceteños los que más desconocemos de nuestros ‘tesoros’ patrimoniales, culturales, artísticos, gastronómicos…: “Muchas veces no somos profetas de nuestra tierra y parece que nos gusta más decir que hemos estado conociendo cualquier otra ciudad u otro país… y creo que debemos querer más y ser más profetas, y descubrir todo lo que tenemos en una provincia tan bonita y a la que es tan fácil llegar desde cualquier punto”, valora.

“Yo no voy a decir que no hay crisis porque la hay, pero sí que estamos creciendo”

Al hablar del sector turístico, es importante no olvidar la importancia que posee en lo que a empleo se refiere. En este sentido, en lo que va de legislatura se han creado 4.000 nuevos puestos de trabajo en el sector turístico castellano-manchego que, además, ha aportado a la economía regional casi 2.400 millones de euros, lo que supone un 7,4 por ciento del PIB, superior al 7,1 por ciento que aportaba el turismo en 2015.

La crisis se ha dejado notar muy notablemente en las empresas que viven de la hostería y del turismo en general y, aunque aún están presentes sus efectos, se percibe cierta mejora notable: “Yo no voy a decir que no hay crisis porque la hay, no puedo decir que tenemos los mejores números ni los números que teníamos antes, pero sí que estamos creciendo; muy poco a poco se percibe una ligera mejoría muy lenta (en momentos del año, más evidente); la crisis profunda no la vivimos, pero sí que hay sitios de la provincia a los que no ha llegado esa mejoría como en otras zonas; sentimos que estamos creciendo y mejorando e intentando llevar lo mejor posible estos años… sí que a la hostelería llegó más tarde pero también saldremos un pelín más tarde… pero con el esfuerzo de todos los profesionales del sector, vamos a seguir mejorando y a seguir siendo el motor que somos a nivel regional”.

Hosteleros muy activos y comprometidos

David nos habla de una iniciática que, junto a la Diputación Provincial, la APEHT ha reeditado para fomentar el turismo rural, en este caso, queriendo ser sensible con la Sierra del Segura y esos municipios que se vieron afectados por el incendio importante que se produjo en la zona el pasado verano.

“Tras el incendio que se produjo en agosto en la Sierra del Segura, nos pusimos a trabajar para intentar ayudar y pedimos una línea de subvenciones que llegó y que permitió recuperar los bonos que tan bien nos funcionaron (y que este último año no se habían podido hacer por cuestiones económicas); se sumaron más de cincuenta empresas al proyecto e hicimos dos tramos: antes del puente de diciembre hicimos una primera venta sacando unos 800 bonos (y los datos de descargas fueron muy buenos) y ahora después de Navidad, a primeros de enero, se ha sacado la segunda parte (que son otros casi 400 bonos, que también van a buena marcha y que creemos que se van a agotar en breve)”, avanza.

Pero además de no parar con este tipo de actividades de dinamización, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo no cesa de ofrecerse para contribuir en otro tipo de iniciativas más sociales en las que su implicación resulta determinante. Por eso se han sumado a nueva campaña potenciada desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para luchar contra las violencias machistas desde los establecimientos hosteleros a través de manteles y posavasos con los que lanzar mensajes dirigidos a ese objetivo.

“Los hosteleros nos sensibilizamos muy mucho con ese tipo de campañas y participamos; nos lo trasladó la Junta de Comunidades (en este caso, el Instituto de la Mujer a través de Mercedes Márquez) y por supuesto que dijimos que sí a colaborar frente a un problema que está ahí y en el que nosotros hacemos todo lo posible para ayudar a sensibilizar a la gente”, explica.

Fortaleza y retos del turismo en Albacete capital

Finalmente, haciendo un repaso a las posibilidades de Albacete capital materia turística desde la óptica del sector, David Giménez subraya que “sabemos todos que es una ciudad que no tiene grandes monumentos pero sí que tenemos una gran gastronomía y somos una ciudad dormitorio de nuestra provincia porque, a muy poquitos kilómetros, podemos visitar grandes cosas”.

Además, subraya que “tenemos congresos, ferias sectoriales, festivales, una gran agenda cultural con todo tipo de eventos de primer nivel… todo eso junto y trabajándose en ello en su conjunto hace que cada día guste más”.

No obstante, siempre hay cuestiones mejorables o realidades que los profesionales del sector miran con cierta preocupación; es el caso de los denominados ‘apartamentos turísticos’ que, aunque no en la medida de en otras ciudades, se da también en Albacete siendo un problema a batir: “Es una preocupación la competencia desleal que existe; en momentos puntuales de la temporada nos están agrediendo; ha salido un borrador de decreto de la Junta al que queremos que den luz verde para abordar toda esa problemática que tenemos y que, como cualquier otra ley, se cumpla, porque sí que hay momentos en los que se hace mucho daño”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo la entrevista a David Giménez, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Albacete, mediante el vídeo que acompaña a este texto.