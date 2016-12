Cortes Felguera es terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con enfermedad mental, un lugar prácticamente multidisciplinar con un fin fundamental: “Mejorar la calidad de vida de todas las personas que asisten a cualquiera de los dispositivos de AFAEPS; acompañarles en la andadura de cambios que tienen que ir realizando para mejorar y recuperarse tras el diagnóstico de su enfermedad mental”, comienza contándonos.

Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad mental, en su vida aparecen cambios (que a veces ella misma ve en forma de dificultades) a los que es fundamental irse adaptando. “Han de encarar dificultades, principalmente, en reorganización, reestructuración de hábitos y rutinas nuevas y en encontrar nuevas metas y objetivos para la vida, junto a las dificultades que puedan venir a nivel clínico; y, en el día a día, principalmente hablamos de problemas en las relaciones sociales, en la autoestima, en la capacidad de relación con otra gente, a la hora de encontrar un trabajo y en la posibilidad de formarse para iniciar otras metas y recorridos”, dice Cortes.

Pacientes con enfermedad mental del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Albacete culminan el Camino de Santiago

Ante esas realidades, se hace necesario que la sociedad conozca, que esté informada de las posibilidades y de las realidades de quienes sufren enfermedad mental: “Yo creo que siempre hay que ir trasladando una imagen positiva de que las personas con discapacidad mental tienen completa capacidad de recuperación, de integrarse plenamente como cualquier otro ciudadano; la persona que sufre ese diagnóstico también se lo tiene que creer, y en eso hay que acompañarla para que confíe en sus capacidades y posibilidades, y a la sociedad constantemente creo que hay que informarla y sensibilizarla de que eso es posible y es real”, apunta.

Tal y como apunta Cortes, sin duda, la mayor de las barreras se suele encontrar a la hora de lograr una plena inclusión social a través de un puesto de trabajo: “En el ámbito laboral sí que hay grandes dificultades; por eso nosotros aquí tenemos programas de formación dentro del Centro Especial de Empleo para mantener, después de esa formación, contratos en los que puedan desempeñar lo aprendido; pero es una gran dificultad: lo es para gran parte de la población, y para ellos también”.

Cortes Felguera, terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con enfermedad mental (AFAEPS)

El deporte y los hábitos saludables como herramienta de mejora e integración

Desde AFAEPS son numerosas las actividades e iniciativas promovidas para motivar y ayudar al avance a cada usuario. Cortes nos explica que disponen de “varios programas dentro de nuestros recursos; en el Centro de Rehabilitación tenemos varios que se orientan a aumentar habilidades sociales, autoestima, autocontrol… también trabajamos el conocimiento de la enfermedad, disponemos de programas pre-laborales y de ocio, así como de hábitos saludables y deporte (fútbol, natación, asistencia a gimnasio, senderismo…), que son importantísimos para ese cambio de hábitos de vida y mejora de la salud”.

Muchos, quizá, se sorprenderían de lo beneficiosos que resultan los programas de deporte y de hábitos saludables en el progreso de quienes aquí se tratan: “Yo creo que son muy importantes porque, realmente, a través de cualquier actividad deportiva puedes aprender, conocerte y mejorar muchísimo a través de una actividad lúdica y distendida; el deporte es un motor social y de creación de redes y está demostrado que es muy importante para mantener la salud física; aquí, dentro de la sintomatología que puede presentar una persona con enfermedad mental (apatía, ansiedad, estados depresivos, alteraciones de sueño…) el deporte y el estar con más gente al practicarlo ayuda a que los usuarios estén mucho mejor física y mentalmente”, señala.

Al hilo de esto, subraya que “a todos nos cuesta cambiar hábitos (y más cuando llevamos muchos años instalados en una serie de rutinas) pero también por eso es importante tener un grupo al que unirte y grandes ‘motivantes’ para el cambio en tu propia necesidad de salud y de vida”.

El Camino de Santiago, “una experiencia de vida única”

Una de esas iniciativas ‘diferentes’ es la que les ha llevado (ya en trece ocasiones) a realizar El Camino de Santiago, como experiencia de vida única y muy valiosa para quienes la protagonizan. “El Camino de Santiago surge como un proyecto de ocio con el que queríamos demostrar que en un entorno natural podíamos poner en práctica todas las habilidades entrenadas dentro del Centro de Rehabilitación: desde el ocio (porque nos vamos fuera, vivimos otras experiencias y conocemos otros lugares) a la potenciación del ejercicio físico, de la psicomotricidad del cuerpo, de las actividades de la vida diaria, de las relaciones sociales (porque El Camino es un entorno social por excelencia)… Sobre todo tienes mucho también que aprender de ti mismo en esa experiencia de vida (porque tú eres el protagonista de hacer la etapa, de terminarla, de compartir con los compañeros, de avanzar, de conocer tus límites, de frustrarte o no frustrarte…), y todo eso se podía hacer en un entorno natural”, introduce la terapeuta ocupacional de AFAEPS.

Cortes nos cuenta que la idea de hacer El Camino “surge en 2003 y llevamos trece años poniéndola en práctica; es muy importante porque es una experiencia de vida: la persona a lo largo de todo el año está preparándose para ir a esos diez días de Camino y se implica totalmente dentro de la actividad haciéndola suya; de algún modo, es ‘su proyecto’ de Camino; ahí todos somos peregrinos, se nos olvidan las dificultades, las enfermedades… y compartimos la etapa, las agujetas, las ampollas, los albergues y las flechas amarillas; realmente no se pierde la identidad pero sí la individualidad para formar parte de un grupo; lo fundamental de la experiencia es que la vives en primera persona… a nosotros como profesionales nos brinda ‘una mochila’ llena de vivencias para luego poder seguir trabajando a lo largo del año, y al resto de la gente que lo vive también da un montón de experiencias para continuar adelante”.

Este reto deja en los usuarios que lo viven sensaciones muy valiosas a la hora de la vuelta a casa, al día a día… en el que seguir progresando: “La posibilidad de haber vivido una experiencia de superación constante, donde tú te reconoces, que has podido conseguir, que eres valorado, que te ha permitido conocer a otros compañeros que han hecho el mismo esfuerzo, que ahora somos más amigos y, que, además, creo que he podido hasta reconocer algunas dificultades que creo que hay que seguir afrontando porque quiero seguir viviendo este tipo de experiencias… Realmente creo que las palabras sería ‘motivación’, ‘superación’, ‘seguir adelante’… El Camino no termina cuando llegamos a la última etapa sino que empieza en ese momento y con todo lo allí aprendido”.

El Camino no termina allí, sino que empieza… y enseña hasta en las dificultades porque, tal y “son 24 horas al día conviviendo todos, con cansancio, a veces con lluvia y con muchas dificultades, en ocasiones con etapas muy complicadas (otras más ‘light’) pero sí que es verdad que, entre todos, sorprende cómo cada uno va superando lo que le toca y cómo se apoya en todo lo que tiene alrededor (compañeros, profesionales…) para seguir adelante; resolvemos entre todos: somos un grupo y resolvemos en grupo”.

Juan Fuentes, usuario de AFAEPS

El Camino, en primera persona a través de Juan Fuentes

Juan es uno de esos cerca de 80 protagonistas de AFAEPS que El Camino ha tenido durante los trece años en los que la Asociación lo ha puesto en marcha. Probó, y repitió (y en varias ocasiones), hasta que sus límites le obligaron a readaptarse a las circunstancias…

“Éste ha sido el cuarto año que lo he hecho; el primer año empecé con mucha ilusión, muy animado de cumplir objetivos, de conocer a otros peregrinos; me quedé con ganas de más; los tres primeros años han sido más fructíferos para mí, pero este ha sido peor porque desde la cuarta etapa no pude avanzar por cuestiones de sobrepeso… y he optado por hacer otras tareas diferentes como preparar y servir la comida a los compañeros cuando acababan sus etapas…”, nos cuenta.

Esas dificultades que le impidieron realizar ‘normalmente’ El Camino la última vez le han hecho darse cuenta de que quiere cambiar sus hábitos, apostar por su salud…

“Me he dejado un poco llevar por la dejadez, por el abandono de salir a andar como hacía antes, de irme a correr, pero a partir de ahora me voy a poner las pilas para este año llegar al final y hacer todas las etapas como los demás compañeros han hecho; apuntándome al gimnasio, haciendo más deporte, comiendo menos (que es el problema que tengo, que por la ansiedad o por lo que sea, por los nervios… como más), y comiendo mejor, más equilibrado y con una dieta si puede ser…” subraya.

De sus pasos por El Camino, Juan trae un montón de recuerdos, experiencias… y muchos amigos y compañeros a los que ha podido conocer más de cerca… “Toda le gente colaborando como si fuéramos todos de la familia, el cariño de los profesionales y de los monitores hacia nosotros… hasta nos curaban las ampollas (Cortes, que la tengo aquí al lado, era la profesional de curar las ampollas)… luego recuerdas todo eso y te das cuenta de todo el trabajo que hacen por nosotros” rememora, recordando también cómo sus problemas a la hora de concluir las etapas en este última ocasión le hicieron adoptar (con éxito) el papel de cocinero y de poner en marcha platos exquisitos que hicieron las delicias de todos sus compañeros mediante las recetas que llevó preparadas desde casa y los productos de excelente calidad que tuvieron oportunidad de ‘catar’ de esa parte del país.

De peregrino a cocinero muy admirado por sus compañeros, Juan ha traído también en su ‘mochila’ las enseñanzas que le han dejado tanto el momento más feliz de sus Caminos de Santiago, como el más duro: “El más duro es el ponerme yo cabezón y decir que no podía andar: llegar un día y decir ‘no puedo andar’ (sin pasarme nada, simplemente por estar con el cansancio de los días anteriores y decir ‘no puedo’, ‘no puedo’, ‘no puedo’… el pensamiento negativo)… pero tuve que seguir andando, me tuve que aguantar y seguir andando; ‘tiraron’ de mí… -sonríe-; y el momento más feliz fue el primer año cuando llegué a Santiago; llegamos todos juntos a la iglesia, se me saltaron las lágrimas… fue una experiencia muy bonita”.

…Una experiencia muy bonita que anima a todos a vivir y que él se ha comprometido con nosotros a afrontar una quinta vez, caminando cada etapa y llegando al final, porque ha decidido cuidarse, y va a hacerlo para alcanzar(una vez más) su objetivo, de la mano de AFAEPS y de su inestimable propia fuerza de voluntad.

Si lo desean, les invitamos a visionar al completo este reportaje mediante el vídeo que acompaña a este texto.