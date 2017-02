“Las personas con discapacidad intelectual hacen, a través del deporte, una vida ‘normal’ como cualquier otra: son personas, tienen su deporte federado que les gusta practicar; disponen de sus clubes deportivos, entrenan, van a sus competiciones, disfrutan y se lo pasan bien haciendo deporte. Como cualquier otra persona”.

Ésta idea clave que Eloy Molina nos lanza casi al inicio de esta conversación con él, esta reflexión que hoy habla de una realidad, no era tal hace un tiempo. Él mismo lo comprobó en primera persona cuando comenzaba hace 17 años su ‘reto’ profesional en FECAM con el objetivo de darle auge y visibilidad a la Federación. Entonces su hijo apenas contaba entonces con dos o tres años de edad, y Eloy quiso que su hijo (a pesar de su Síndrome de Down) pudiera perfectamente elegir no sólo si quería o no practicar un deporte, sino si deseaba ejercer su derecho (como cualquier otra persona) a practicarlo de manera federada, con todo lo que ello conlleva. Un recorrido que es posible gracias a lo que la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha ha ido conquistando en pro de la plena inclusión con el deporte como vehículo. Conversamos con su presidente, Eloy Molina, en esta entrevista que pueden visionar al completo, si lo desean, mediante el vídeo que acompaña a este texto.