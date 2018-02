Emilio Sáez asegura que está “con ganas de que llegue el domingo y de que la militancia se exprese en libertad y en democracia” tras casi un año en distintos procesos de primaras en el seno del PSOE que, concatenándose en el tiempo, han mantenido al partido ‘a flor de piel’ y en una profunda y continua transformación a todos los niveles orgánicos.

Un proceso que, en conjunto, no ha sido fácil para el propio partido a nivel interno y que, tal y como Sáez confiesa, han llevado a la formación a dejarse algún que otro “pelo en la gatera” y, sobre todo, a aprender de todo lo sucedido: “Lo más importante es que el Partido Socialista es amplio, diverso, con diferentes posiciones, opiniones e ideas que todas deben tener cabida, y lo esencial es ser capaces en el futuro de que todo esa pluralidad se traslade también fuera, sobre todo, con la capacidad de oír más que de hablar; ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar y, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a escuchar tanto a la militancia para mejorar todo lo que aún pueda quedar como a la ciudadanía para recoger también sus propuestas para hacer ciudad”.

Sáez califica de “intensos” estos meses transcurridos desde que anunciase públicamente su intención de optar a la Secretaría General de la Agrupación Local de Albacete; un tiempo que asegura que le ha servido para que mucha gente haya tenido la confianza de trasladar a su equipo “cuál es su modelo de partido, qué cosas hay que cambiar, qué tiene que hacer una Ejecutiva para que la gente se sienta partícipe de ella (y del propio partido)… y eso es lo que hemos hecho, sobre todo, teniendo muchas reuniones con diferentes colectivos; éste es un grupo muy mayoritario de gente que ha querido sumarse a la propuesta de ‘Un PSOE contigo’ que lo que viene es a transformar y a generar nuevas ilusiones y expectativas para volver a liderar Albacete porque la ciudad necesita un cambio, está bastante desatendida”.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“A partir del domingo por la noche, si Francho es el candidato que elige por mayoría la Agrupación, tendrá todo mi apoyo y mi colaboración, y el de la gente que me acompaña”

Mirar adelante requiere en condiciones de progresar requiere en prácticamente todas las ocasiones dar el paso previo de reconocer los errores que se haya podido tener, algo que de algún modo también en un proceso que asume el PSOE de Albacete de cara al tiempo que llega y en el que, sobre todo lo demás, será fundamental un concepto al que han aludido una y otra vez ambos candidatos: ‘unidad’.

“Yo soy de la opinión de que en todas las familias se discute: los padres con los hijos, los hijos con los padres… pero son familia y, al final, si sientan en la misma mesa a celebrar las festividades; nosotros tenemos que discutir, debatir, incorporar nuevas ideas, atender a todas las diferencias que hay en el partido pero, llegado el momento, nos tenemos que sentar en una misma mesa para ofrecer un proyecto que ilusione a la ciudadanía”, introduce.

Sáez es también de la opinión de que el PSOE ha estado “mirándose el ombligo” durante mucho tiempo y de que ha llegado el momento de, una vez solucionados los problemas internos que haya podido haber, sumar todos de cara a atender las expectativas de la ciudadanía.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete

“A partir del domingo por la noche, si Francho es el candidato que elige por mayoría la Agrupación, tendrá todo mi apoyo y mi colaboración, y el de la gente que me acompaña y, por ende, debo pedir también al resto de la militancia lo mismo; creo que a partir del lunes tenemos que salir unidos y unidas para ofrecer lo mejor de nosotros y nosotras con el fin de que la ciudadanía vuelva a sentirse ilusionada con el PSOE”, añade.

En el folleto que su candidatura ha preparado sobre su proyecto ‘Un PSOE contigo’ precisamente uno de los seis pilares básicos en los que fundamenta su camino a seguir es el de la ‘unidad’, asegurando que ‘un proyecto político que surge desde la desunión, ya nace herido de muerte’, una idea que también comentábamos ayer con el otro de los candidatos, conscientes ambos de que sin unidad interna, no es posible una victoria electoral (que es, a la larga, el gran deseo del socialismo albaceteño).

“Sí, somos muy conscientes todos en el partido de que la unión será fundamental –apunta Emilio-; de hecho, todos tenemos muchas ganas de que el domingo se decida qué Ejecutiva sale para ir todo el mundo a una; no nos podemos permitir más errores y creo sinceramente que hemos debatido todo lo que teníamos que debatir y todos sabemos cuáles son las propuestas de unos y otros”.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

Sáez desea “un proyecto de partido fuerte, con músculo”

Hablando de algunas de sus propuestas, se refiere a la creación de Secretarías temáticas para abordar de manera profesional el trabajo que se aborde de cara al futuro de Albacete desde el Partido Socialista “para poner un programa electoral fuerte y que convenza a la ciudadanía”; también ahonda en el propósito de “abrir las puertas de la Casa del Pueblo a todo el mundo” en el sentido más literal de la palabra y de “salir a escuchar mucho”.

Habla de crear un proyecto de partido “fuerte, con músculo”, lo cual señala que se hace “con militancia”, de ahí que subraye la propuesta de “abrir una campaña continuada de captación de militantes”, así como de incrementar la presencia de la formación en la Redes para ser más visibles y, conforme la organización vaya ganando en ese ‘músculo’, ir articulando diferentes mecanismos y encuentros que permitan que la participación de esa militancia sea activa y continuada en la toma de decisiones y en el rumbo a tomar como partido para dar respuestas a la sociedad y a sus problemas. Igualmente, aborda el interés de crear una plataforma que, a través de las nuevas tecnologías, permita a todo el mundo estar al tanto, por ejemplo, de todo lo que está haciendo el PSOE en las diferentes instituciones en las que está presente (ya sea gobernando o como oposición).

En materia de transparencia, explica que “todas las cuentas de la Organización van a estar auditadas interna y externamente” y que en todo momento habrá autonomía porque, subraya, el suyo es “un proyecto autónomo” donde no están “tutelados por nadie”.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete

“Tenemos que ser capaces de que la ciudadanía sepa que lo mucho o poco que se está haciendo en esta ciudad, se está haciendo gracias al esfuerzo que el Grupo Municipal Socialista en la oposición”

Ante el reto que se abrirá (gane quien gane) de cara a trabajar por recuperar el Gobierno en el Ayuntamiento de Albacete para el PSOE, Emilio apunta que es necesario explicar a los ciudadanos “todo lo que se está haciendo desde el Grupo Municipal Socialista por la ciudad”, cuestión que aprovecha para recalcar que “la gran mayoría de las propuestas que salen adelante en el Ayuntamiento son iniciativa del Grupo Socialista en la oposición y con el acuerdo de los demás Grupos de la oposición” y que, enfrente, hay “un Gobierno del Partido Popular que está inactivo, que no hace propuestas para generar empleo, para generar riqueza, para generar ilusión en una ciudad donde esa pasividad se ve”.

“Tenemos que ser capaces de que la ciudadanía sepa que lo mucho o poco que se está haciendo en esta ciudad, se está haciendo gracias al esfuerzo que el Grupo Municipal Socialista en la oposición” señala, reiterando que, en el tiempo que resta hasta las elecciones de 2019, desde el PSOE de Albacete van a salir a la calle, a cada barrio, para recoger del sentir de los ciudadanos aquello que es necesario cambiar o mejorar y reivindicarlo.

Tal y como avanzó a la hora de presentar oficialmente su candidatura en la Casa del Pueblo el pasado 31 de enero, Emilio Sáez tiene en su cabeza la que será la nueva Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Albacete si logra vencer este próximo domingo. Por ejemplo, reitera que, tal y como se comprometió a hacer, esa Ejecutiva se compone al menos en el 20% (cifra que afirma que finalmente se ha superado) por jóvenes procedentes de Juventudes Socialistas de Albacete.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

Añade también que “más del 75% son personas que nunca han tenido un cargo ni orgánico ni institucional” y subraya que “a partir de ahí, se mezcla la experiencia con la capacidad y las ganas de toda esa gente de trasladar el proyecto socialista a toda la ciudad y las pedanías”. Apunta que lo más importante cuando se conforma una Ejecutiva es que se haga con “buena gente, como toda la que hay en este partido” y con personas que estén dispuestas a “dejarse la piel” en el objetivo de ganar la ciudad y que sepan “trabajar en equipo”. Mirando de nuevo al 2019, hace hincapié en que hay que hacer un proyecto ganador y en que para eso tienen que sentirse ganadores: “Yo me siento ganador”, resalta.

Si gana el 18 de febrero afirma que llamará no sólo a los 870 militantes que están llamados a participar el domingo, sino “también a todos los que están por venir” y asegura que le ilusiona pensar que le gustaría que todo el mundo le diera un mensaje: “Vamos para adelante, olvidemos las rencillas, pensemos en el futuro y cuenta conmigo”.

A pesar de que no es momento de abordar la decisión de quién sería el candidato o candidata del PSOE a la alcaldía de resultar elegido secretario general de la Agrupación Local del Partido Socialista de Albacete, al igual que hiciera hace unos días durante la presentación oficial de su candidatura a este cargo orgánico afirma que no descarta postularse finalmente en ese escenario a tal reto. No obstante, queda tiempo y, ahonda, “hay muchos compañeros y compañeras en el partido que pueden hacer ese mismo papel igual o mejor”.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“Quien pueda pensar que todo este proceso de primarias ha caído en saco roto se equivoca: ha permitido que la capacidad de entendimiento, de debate interno (incluso de crítica constructiva) que se ha generado, sea un poso que nos va a permitir ofertar a la ciudadanía que cuando diga ‘coto al PSOE’ sabrá que está apoyando al partido que más participación ofrece”

Retomando de nuevo la importancia creciente que la militancia está logrando alcanzar en el PSOE, aludimos precisamente a la aprobación a nivel federal este mismo lunes del borrador de Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos del Partido (que manaron del 39º Congreso Socialista); el documento será perfilado a lo largo de esta semana en diferentes encuentros con los secretarios de Organización de las distintas federaciones, y será aprobado por una Comisión Ejecutiva previa al Comité Federal de este próximo sábado, que será quien finalmente resuelva.

“Es la hora de la militancia- señala Sáez-, y lo que ha manado del 39º Congreso (que, por cierto, fue apoyado por la inmensa mayoría de la militancia de nuestro país) ha llegado para quedarse; debemos asumirlo como propio y llevarlo a la práctica”. Asegura que personalmente siempre elegiría “el máximo grado posible de participación que pueda tener la militancia” porque la considera “la fuerza, el ser de este partido” y cree que “hay que darle participación porque eso es lo que hace que la gente se sienta identificada con un proyecto”.

Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete

Sáez no tiene duda de que, una vez aprobado este documento a nivel federal, el PSOE será “sin duda y con mucha diferencia” el partido más democrático y abierto a la participación de este país. “Quien pueda pensar que todo este proceso de primarias ha caído en saco roto se equivoca: ha permitido que la capacidad de entendimiento, de debate interno (incluso de crítica constructiva) que se ha generado, sea un poso que nos va a permitir ofertar a la ciudadanía que cuando diga ‘voto al PSOE’ sabrá que está apoyando al partido que más participación ofrece, que más facilita a sus militantes la toma de decisiones, y eso no ocurre con otros partidos; eso tiene que ser nuestra seña de identidad a futuro”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista a Emilio Sáez, candidato a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, mediante el vídeo que acompaña a esta versión por escrito de la misma.