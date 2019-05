OBSERVACIÓN: PARA VER LA ENTREVISTA AL COMPLETO, EN EL VÍDEO ADJUNTO

El candidato por el Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Albacete, Emilio Sáez, afirma que concurre a las elecciones municipales “para devolverle a la ciudad todo lo que me ha dado”.

“Llegué con 16 años y me lo ha dado todo, una carrera universitaria, emprender, tener una familia y eso hace que me falten días y horas para devolverle a la ciudad todo lo que me ha dado”, destaca Emilio Sáez afirmando que tiene el objetivo de conseguir que Albacete “vuelva a ser la punta de lanza y motor económico de Castilla-La Mancha”.

Sobre la candidatura que lo acompañará en el Gobierno municipal si consigue llegar a la alcaldía de Albacete, Sáez señala que “está formada por buena gente, profesional, que tiene mucho bagaje y experiencia en su sector y que además vienen con el deseo de trabajar para los vecinos y vecinas”.

En este punto destaca que “una de las tareas que tendrán nada más llegar al Gobierno” será la creación de las concejalías de Distrito en las que cada concejal deberá gestionar entre 4 o 5 barrios, “con la obligación de verse periódicamente con los vecinos, para construir una política de cercanía”.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Sáez: “El Hospital será una realidad en 4 años y será uno de los mejores de España”

Durante la entrevista, el candidato por el Partido Socialista, Emilio Sáez, ha hablado sobre el Hospital de Albacete, afirmando que “el compromiso de García-Page es que esté acabado al final de la próxima legislatura”.

En cuanto al avance de las obras, Sáez señala que “podemos estar de acuerdo o no en que podía haber ido más rápido, pero veníamos de una situación de parálisis estructural en lo que era la sanidad pública”.

Recuerda el candidato que “se pararon en torno a 4 hospitales, otros se intentaron privatizar y se tuvo que indemnizar por valor de 234 millones de euros a las empresas por parar las obras que estaban en marcha. Con lo que se ha tirado a la basura podíamos haber hecho el Hospital de Cuenca o el de Albacete”, afirma Emilio Sáez.

Ante esta situación, el candidato a la alcaldía de Albacete señala que durante estos años, el Gobierno de Castilla-La Mancha “abrió la plataforma que conecta la Facultad de Medicina con el Hospital, que estaba cerrada y deteriorada, se le lavó la cara a la entrada del hospital y se terminó de construir el parking, que estaba a medias”.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Apunta que con la aprobación del Plan Director y la dotación de la partida presupuestaria, “el hospital será una realidad en 4 años y será uno de los mejores de España”.

Sobre la opinión por parte del Partido Popular y otros grupos de la oposición que afirman que la demora de las obras del Hospital de Albacete se debe a una cuestión de ideología, Sáez afirma que “el PP no está capacitado para criticar a nadie”.

“Si yo fuera alcalde de Albacete, habría exigido que el Hospital fuera una realidad en el menor tiempo posible. No he visto a Manuel Serrano protestar en ningún sitio, no porque no quisieran, sino porque sabían que quien habían parado las obras, fueron ellos”, señala Emilio Sáez.

El candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Albacete ha apuntado además que “la primera reunión la voy a pedir al presidente de Castilla-La Mancha para que me hable del Hospital, de los servicios educativos y deportivos que necesitamos, y la segunda va a ser con el Ministerio de Fomento para exigirles la A-32, la apertura de la plataforma logística intermodal, que solucione los problemas de inundaciones del Barrio Medicina y el acceso a Romica”.

Además recuerda que trasladó estas demandas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto público celebrado en Albacete el pasado domingo.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Creación de empleo y empresas

El programa electoral del Partido Socialista se ha elaborado “escuchando a todos los colectivos y vecinos” y se ha estructurado en 3 pilares básicos, como detalla el propio Sáez.

El primero de ellos habla de una “economía productiva” con el objetivo de “solucionar el parón estructural de Albacete y la pérdida de dinamismo comercial”.

Entre las medidas de creación de empleo, el Partido Socialista encabezado por Emilio Sáez, apuesta por subvenciones directas para que las empresas puedan asumir los costes de la Seguridad Social durante 6 meses, la reducción de impuestos en las contrataciones que cuenten con una adecuada formación o apostar por el acceso laboral de los jóvenes y mayores de 50 años.

Además propone dinamizar los polígonos industriales con el arreglo de los accesos a Campollano y Romica, “lo que permitiría atraer nuevas empresas”, y sobre todo, “coger la maleta y salir en busca de inversiones”.

“Tenemos que ofrecer a las grandes distribuidoras mundiales que Albacete es un aeropuerto auxiliar de Barajas, que tiene un nudo estratégico de comunicaciones que les permite llegar de manera radial a todo el mundo, de manera rápida”, afirma Sáez.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Peatonalización del centro

Desde el Partido Socialista apuestan por una peatonalización total del centro de la ciudad que se complementaría con una “ornamentación floral e iluminación potente, utilizando la cultura, el teatro y el arte de calle y embelleciendo los edificios emblemáticos”.

Sáez asegura a aquellos comerciantes “reticentes” a la peatonalización que “como mínimo, van a duplicar las ventas de su comercio” ya que afirma “hemos hecho un estudio claro de las ciudades que se han peatonalizado como Granada o Pontevedra y hoy tienen un dinamismo impresionante”.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Sáez propone la creación del Festival Internacional de Música Nocturna, ‘Antorchas 2020’

Durante la entrevista, el candidato por el Partido Socialista, Emilio Sáez, ha hablado sobre una de las propuestas que impulsarán para dinamizar el Recinto Ferial y la ciudad de Albacete como es la creación del Festival Internacional de Música Nocturna ‘Antorchas 2020’, cuyas fechas de celebración coincidirán con la festividad de San Juan, patrón de Albacete.

El festival pretende atraer a la ciudad a unas 25.000 personas con las actuaciones de “las primeras figuras musicales” y según destaca Sáez, “moverá la gastronomía, turismo y hostelería” de Albacete.

Por otro lado, el Partido Socialista encabezado por Emilio Sáez, apuesta por la creación de un Patronato Municipal de Ferias y Congresos y la organización de eventos temáticos en espacios como la IFAB, entre las que destacaría la Feria Internacional del Queso, que “permitiría posicionar a Albacete mundialmente” y que se organizaría en conjunto con las Denominaciones de Origen.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Vivienda

Emilio Sáez ha detallado las medidas en materia de vivienda social que el Partido Socialista impulsaría en caso de contar con la confianza de los albaceteños el próximo 26 de abril, entre las que se encuentran los 4 millones de euros presupuestados “que aún no se han utilizado” para la construcción de vivienda pública, la dotación de suelo público, y resolver los problemas existentes en diferentes barrios de la ciudad como Franciscanos o el Ensanche.

En materia de accesibilidad, Sáez apuesta por la implantación de un Plan de Accesibilidad Universal “para que Albacete sea una ciudad pensada para todos y que no deje atrás a nadie”, la mejora del carril bici y la puesta en marcha del alquiler de bicicletas “que lleva un año parado”.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Sáez: “Si somos la fuerza más votada, creo que deberían permitirnos gobernar”

El candidato por el Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Albacete se ha referido a los buenos datos que otorgan las encuestas a su formación de cara a la cita electoral del 26 de mayo, aunque apunta que “la encuesta clara y definitiva es la que se dice una vez que se abren las urnas”.

Sáez afirma que “venimos a ganar, con el deseo de poner en marcha nuestro proyecto, elaborado con la participación de la ciudadanía” y apunta que “si somos la fuerza más votada, creo que deberían permitirnos gobernar y a partir de ahí, llegar a los pactos que correspondan”.

Asegura Emilio Sáez que “no tendría ningún problema en pactar con Ciudadanos ni tampoco con Unidas Podemos” y destaca que las derechas “tienen que analizar y definir lo que son, porque hay derechas que dicen que son de centro”.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Sobre un posible pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, Emilio Sáez señala que la formación naranja ya le dio al Partido Popular la oportunidad de demostrar su capacidad de gestión durante estos años, algo que afirma “no lo ha demostrado”, por lo que esta opción “sería un error desde mi punto de vista”.

Al respecto de la irrupción de VOX, al que las encuestas le otorgan 3 concejales en el Ayuntamiento de Albacete, Emilio Sáez critica que es una formación “que no tiene programa, sólo habla de España y de los españoles”. En este punto ha señalado que “el único partido que lleva el nombre de España es el Partido Socialista Obrero Español, no le acepto a nadie que me robe la bandera, ni los toros, ni la caza, ni la pesca, eso es de todos”.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

De cara a conseguir la confianza de los albaceteños el próximo 26 de mayo, Emilio Sáez ha afirmado que el Partido Socialista “tiene la ciudad del futuro en la cabeza, queremos construirla de la mano de los vecinos y vecinas, sin dejar atrás a nadie”.

“Vamos a asegurar que Albacete va a salir de esta parálisis estructural porque tiene que seguir siendo la punta de lanza de la región”, concluye el candidato por el PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Albacete, Emilio Sáez.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete