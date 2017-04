De inicio, Sáez pone en valor que lo bueno que tiene el PSOE que no tienen otros Partidos es que sus integrantes están muy acostumbrados “a debatir, a que haya participación, a que haya diálogo, a que haya incluso discrepancia interna (porque es sana)”; resalta que “en todo caso, somos compañeros, y llegado el momento hay que aceptar todas las posturas” y que esto ha sucedido muchas otras veces.

“El PSOE es un Partido muy abierto a la militancia, muy abierto a la participación y muy abierto a que las bases puedan opinar” afirma, algo que “siempre es bienvenido”.

“Al menos yo, en el Partido Socialista nunca tendré enemigos, siempre tengo compañeros y compañeras con los que puedo discrepar más o menos por planteamientos estratégicos de políticas futuras pero, a partir de ahí, desde el minuto 1 en el que acabe el Congreso del que salga elegido quien ocupe la Secretaría General del Partido, todo el mundo a remar y a sumar; y no podrá salir de mi boca una crítica (ni liviana ni sucinta) hacia ningún candidato ni hacia ninguna plataforma o grupo de trabajo de apoyo a ningún candidato”, añade.

Emilio Sáez, coordinador provincial del grupo de trabajo en apoyo a la próxima candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del Partido Socialista

“La derecha teme a Susana Díaz porque es una mujer aguerrida que sabe defender los intereses de los socialistas y de los ciudadanos”

Explica que el grupo que representa apoya a Susana Díaz porque creen que “es una persona ganadora; con rostro de mujer (¿por qué no la próxima secretaria general y presidenta del Gobierno va a ser una mujer?); creemos que es muy competitiva con respecto al resto de candidatos y la derecha le teme porque es una mujer aguerrida que sabe defender los intereses de los socialistas y de los ciudadanos”.

Sobre el tiempo que Díaz se ha tomado para tomar la decisión de optar finalmente a la Secretaría General del PSOE, Emilio Sáez considera que algo así debe meditarse porque conlleva asumir muchas cosas… y que en el caso de la presidenta andaluza, ésta debía controlar los tiempos teniendo en cuenta también precisamente su condición al frente del Gobierno de Andalucía (todo ello, unido a que el propio Congreso del PSOE se ha ido retrasando).

Señala que “quedan por delante un par de meses importantes para reunir apoyos y concienciar a la militancia de que el Partido Socialista es un Partido ganador que ha nacido para ser el Partido de referencia en España, y queremos que lo vuelva a ser de la mano de Susana Díaz”.

Sobre la compatibilidad o incompatibilidad del cargo al frente de la Secretaría General del PSOE con la presidencia de Andalucía (después de que buena parte de los dirigentes socialistas hayan mostrado en muchas ocasiones sus críticas cuando Cospedal ostentaba la presidencia de Castilla-La Mancha y la Secretaría General del PP), Sáez afirma que “hay una gran diferencia: primero, no está ocupando cuatro cargos como está ocupando Mª Dolores de Cospedal; segundo, la Secretaría General del Partido es un órgano interno; de todas formas, queda un año y poco para que sean las Elecciones en Andalucía y hay tiempo, Susana tiene la capacidad suficiente, espíritu, esfuerzo y capacidad de trabajo, y hará todo lo que esté en su mano para que no haya ningún problema (ni en Andalucía ni en la Secretaría General)”.

Emilio muestra su confianza en ella también “porque el Partido tiene que salir ya con una figura que sea ganadora: el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra… por tanto, tropezar tres veces no toca… ahora toca que la persona que lidere el Partido sea una persona ganadora”.

Albacete invitará a Susana a venir en su campaña a las primarias

Señala que en el acto de presentación de este grupo de trabajo en apoyo a Susana en Albacete había “más de treinta alcaldes, más de quince portavoces del Partido (que están en la oposición en sus municipios), más de 50 concejales y concejalas… y cientos de militantes que se han volcado con la posición de Susana, y esa es la fuerza que tiene el Partido”.

Avanza que esperan poder traer a Susana a Albacete porque así se lo van a pedir “para demostrarla la fuerza y la disposición de la provincia de Albacete sobre su candidatura” una vez de que, oficializada este próximo domingo su decisión de optar a la Secretaría General socialista, Díaz comience a confeccionar su agenda de ‘campaña’.

Sáez valora a los otros dos aspirantes a ser precandidatos a la Secretaría General del PSOE

Sobre lo sucedido este jueves por la tarde-noche en el Paraninfo del campus universitario de Albacete en el acto organizado por la plataforma ‘Somos Socialistas’ en apoyo a Pedro Sánchez y al que acudió el propio Sánchez (logrando más que llenar el aforo), Emilio Sáez explica que estuvo al tanto de lo ocurrido y que el pleno en las Cortes regionales le impidió haber podido ir a ver el ambiente (porque asegura que todo militante está en su derecho de escuchar todas las propuestas sin que ocurra nada).

Matiza que ve bien que este tipo de actos se organicen y que se realcen más con gente de otras provincias ajenas a Castilla-La Mancha: “No tengo nada que criticar, al contrario; al igual que supongo que ningún otro compañero podrá sacarle punta a que Susana Díaz pueda venir a Albacete y que se pueda llenar un escenario con muchísimas personas… por lo tanto, me parece bien”.

En torno a la candidatura de Patxi López (la primera que se conoció) asegura que fue “una sorpresa” y considera que “tuvo el arrojo de ofrecerse como candidato; es una persona curtida, que ha gobernado en el País Vasco y que me merece todos los respetos como compañero; creo que él tiene ganas y que también va a dar todo lo que tenga de sí”.

Comparando, señala “que siendo un buen candidato, Patxi López necesita estar en la clave de la participación; que Pedro Sánchez ha sido secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno por dos veces; y que la persona idónea para liderar el Partido y para ser presidenta del Partido es Susana Díaz”.

“Hoy, la gran mayoría de compañeros y compañeras que apoyan a Pedro Sánchez, no lo votaron hace dos años (votaron a Eduardo Madina), y no pasa nada, se tiene que ver con total naturalidad que los afectos y las preferencias pueden cambiar sin ningún problema”

Emilio Sáez rebobina el tiempo y recuerda que él votó a Pedro Sánchez en las anteriores primarias y que fue quién más se involucró en sus campañas, así como desde el primer momento que lo conoció y lo vio en Albacete (antes de que tan siquiera optase entones a la Secretaría General del PSOE) ya le vaticinó en persona que ostentaría esa posición.

Señala que “hoy, la gran mayoría de compañeros y compañeras que apoyan a Pedro Sánchez, no lo votaron hace dos años (votaron a Eduardo Madina), y no pasa nada, se tiene que ver con total naturalidad que los afectos y las preferencias pueden cambiar sin ningún problema”.

En su caso, señala que entonces vio en Sánchez “una persona joven, con aire renovador, que pensé que podía unir y que era lo que el Partido necesitaba (porque veníamos de una etapa, de Rubalcaba y Chacón, donde el Partido más presión comenzó a sufrir porque se empezaba a perder… y fue una etapa complicada); pero Pedro, después de optar dos veces a la presidencia del Gobierno y perder escaños de manera consecutiva (que no digo que sea su culpa, sino de mil factores)… creo que es el momento de dar un paso atrás y dejar que otra persona lidere el Partido”.

“No valdrán excusas el día después de la elección si no se da el cien por cien por esa candidatura y por el Partido Socialista”

Incide en que “toca votar, es el momento de ‘un militante, un voto’ y de estar detrás de la persona que salga porque no valdrán excusas el día después de la elección si no se da el cien por cien por esa candidatura y por el Partido Socialista”.

Sáez no considera que en estos momentos Pedro Sánchez cuente con cierta ventaja en lo que a apoyo de la militancia se refiere: “En la provincia de Albacete lo tenemos muy trabajado, hemos hablando con muchísima gente, no sólo con cargos orgánicos” y resalta que “militancia de base son todos, yo lo soy, y no vale que nadie se apropie de esa idea porque todos somos militantes de base (como tampoco vale apoderarse de la izquierda)”.

“La militancia va a votar y va a votar en libertad, lo que considere; y creo sinceramente que en el Partido Socialista una vez que pasen las primarias a la Secretaría General, no valen excusas y, a partir de ahí, todos a una”, reitera. Afirma que “nosotros no tenemos enemigos en el PSOE, sino compañeros y compañeras con los que podemos estar más o menos de acuerdo; tampoco tenemos enemigos en la derecha, porque son ‘enemigos políticos’ en los que tenemos que poner el acento para desbancar a Rajoy del Gobierno de España y hacer que las políticas neoliberales que se están implantando en el país dejen de existir; el Partido Socialista tiene que ser la herramienta para el cambio real en España en favor de la ciudadanía”.

Emilio Sáez, coordinador provincial del grupo de trabajo en apoyo a la próxima candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del Partido Socialista, junto a la periodista Miriam Martínez

“Creo que este domingo Susana va a decir claramente que va a luchar por la unidad; que va a trabajar por poner al Partido Socialista donde le corresponde”

Concluimos en clave de ‘conjeturas’, y le preguntamos a Sáez por lo que cree que Susana mostrará y dirá a quienes la acompañen en el IFEMA de Madrid este próximo domingo y por lo que le gustaría escucharle de su boca como socialista.

“Creo que va a decir claramente que va a luchar por la unidad; que va a trabajar por poner al Partido Socialista donde le corresponde, donde los ciudadanos quieren que esté; que va a trabajar para buscar el consenso una vez que pasen esas elecciones a la Secretaría General y para ser flexible con el fin de que todo el mundo pueda participar”, asegura Sáez.

Considera que “Susana va a hacer un trabajo magnífico en el tiempo que esté como secretaria general hasta el momento que sean las próximas Elecciones nacionales (no tengo duda de que será la candidata a la presidencia del Gobierno)” y destaca “su entereza, su capacidad de reflexión y su arraigo con un socialismo que le viene desde niña; creo que tiene todos los condimentos para que el éxito esté asegurado”.

Insta a ver este proceso interno en el PSOE como “una fiesta democrática del Partido” y concluye que no va a criticar a nadie, sino a defender la candidatura de Susana Díaz entre los militantes de Albacete; y critica “que haya gente que ahora vea mal que Bono, o Paco Pardo, o López Carrasco, o Matilde Valentín, o que la consejera Aurelia, o que el portavoz Nacho Hernando o que infinidad de cargos institucionales… respalden a Susana cuando, antes, esas mismas personas apoyaron a Pedro Sánchez y no se vio mal; todos esos cargos institucionales somos militantes de base, porque repito que militantes de base somos todos”, concluye.

Si lo desean, a través del vídeo que acompaña a este texto pueden visionar al completo esta entrevista a Emilio Sáez, encargado de coordinar en la provincia de Albacete el grupo de trabajo en apoyo a la próxima candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE.

