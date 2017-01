Ernesto García Sánchez ha dedicado buena parte de su vida a la docencia. Cursó estudios en varias disciplinas que van desde la Filosofía a la Historia y la Psicopedagogía (entre otras) y se licenció en derecho. Pero la jubilación no frenó su inquietud por seguir descubriendo ‘saberes’, y le motivó a estudiar Criminología y a doctorarse en dicha disciplina “sin tenerlo planeado”. Casi por casualidad también, la realidad que sufren muchos de nuestros mayores llegó a sus manos cuando, a la hora de elegir un tema en el que basar su Doctorado y posterior tesis, las tres mujeres que conformaban el tribunal le animaron a estudiar este ámbito “que siempre ha estado escondido” y que, de algún modo, satisfacía también el afán de Ernesto de basar esos trabajos “en el ámbito de la familia”. De ello nos habla en esta entrevista en La Cerca, que les invitamos a visionar al completo, si lo desean, mediante el vídeo que acompaña a este resumen por escrito y resumida de la misma.

Ernesto García reconoce, desde el comienzo de la conversación que su inclusión en esta temática del maltrato (en sus diversas formas) a los mayores “no fue algo vocacional”, pero afirma que no se arrepiente y que el tema le ha ‘atrapado’: así comenzó de algún modo este camino que le ha visto publicar ya varias obras basadas en los mayores: primero, ‘El maltrato a las personas mayores en el ámbito familiar’ y ‘La dependencia y los mayores’; posteriormente, ‘El maltrato a las personas mayores: ámbito institucional y comunitario’ (su último trabajo).

Nuevas modalidades de ‘maltrato’ a los mayores en el ámbito familiar: “el síndrome de la abuela esclava”

Nos explica cómo sus primeros trabajos surgieron con la elaboración de cuestionarios que se dirigían a personas mayores que acudían a Centros de Día pero que acudían a dormir a sus hogares y que, de este modo, permanecían en su entorno familiar. “Las modalidades de maltrato que pueden sufrir los mayores son variadas y se repiten de manera similar en cualquier ámbito -señala-; pueden ir desde el maltrato físico o psicológico, el económico…”; en definitiva, nos habla de situaciones que terminan por dejar a los mayores en una mera posición de espectadores de su propia vida y que han ido evolucionando también con el paso de los años y los cambios que ha experimentado la propia sociedad.

En el ámbito de la familia, Ernesto alude a un profesor de Granada y a uno de sus últimos estudios donde incorpora a sus conclusiones sobre el colectivo de los mayores que se creado “el ‘síndrome de la abuela esclava’, originado a raíz de que la mujer irrumpiese con fuerza en el mundo laboral; esto en muchos casos ha derivado en la falta de tiempo para que la mujer trabajadora y madre pueda atender a sus hijos todo el tiempo que le gustaría, un tiempo que suplen las que acaban siendo ‘abuelas esclavas’: las madres (y padres, en muchas ocasiones) de esas mujeres trabajadoras; estas abuelas (aún jóvenes, casi siempre) acaban asumiendo el rol del cuidado de los niños y de muchas otras tareas más, hasta que prácticamente pierden su capacidad de programar su propia vida (aunque, curiosamente, lo hagan de buen grado…)”.

También señala que han crecido las situaciones de ‘maltrato’ en el ámbito económico: “La crisis, el desempleo en las familias, los nietos… todo esto ha provocado un número creciente de casos en el que los ingresos de nuestros mayores se hacen fundamentales para su entorno”, dando lugar a situaciones de auténtico abuso de sus derechos fundamentales.

Ernesto García Sánchez , autor del libro ‘El maltrato a las personas mayores: ámbito institucional y comunitario’

“Albacete es una ciudad muy accesible”

Asegura que le parece muy hiriente aquel tipo de maltrato basado en la “discriminación de los mayores únicamente por el hecho de serlo”, un tipo de realidad que abunda tanto en el ámbito de la familia como en el institucional y el comunitario.

“Creo que es la sociedad en su conjunto la que debería activar el darle relevancia social a nuestros mayores -señala-; por ejemplo, hay que dar respuesta a los mayores en cuestiones de accesibilidad (tanto física como virtual) y de participación, y ahí tienen un papel fundamental los Ayuntamientos” dice, alabando en este sentido a la ciudad de Albacete por sus trabajos de años en pro de facilitar esa accesibilidad a todos y de dar voz a nuestros mayores, realidad que asegura que no son fáciles de encontrar en otros puntos del país en este sentido.

En lo que a participación concretamente se refiere, recuerda que “las personas mayores de 65 años somos casi una cuarta parte de los censos”, por lo que subraya lo vital de que este colectivo sea tenido en cuenta en la toma de cualquier tipo de decisiones pero, no obvia que “por desgracia, no está muy presente en los sitios la opinión del mayor…”.

Ernesto García Sánchez, autor del libro ‘El maltrato a las personas mayores: ámbito institucional y comunitario’, junto a la periodista Miriam Martínez

La soledad, el peor enemigo de nuestros mayores

En este sentido, Ernesto García elogia la encomiable labor que en favor de nuestros mayores realiza el movimiento asociativo, mediante colectivos como pueden ser, por ejemplo, la Unión Democrática de Pensionistas o (en el caso de Albacete) APACCU Los Llanos: “Cuando hemos pasado nuestros cuestionarios a las personas mayores, al preguntarles por quién creen ellos que están más preocupados por su participación en la sociedad, siempre citan a este tipo de asociaciones antes que a los propios poderes públicos”, nos dice.

Fruto de estos trabajos de años, Ernesto nos cuenta que de lo que más se queja el colectivo de mayores es “de la soledad”, pero no obstante pone en valor que a pesar de lo complicado de muchas situaciones, en la mayor parte de las ocasiones los mayores aseguran (hasta un 70%) en los cuestionarios que se encuentran en niveles de felicidad bastante óptimos: “Concluyo que somos felices porque (como aseguraba el Defensor del Pueblo de Navarra en uno de sus estudios) las personas que han (o hemos) vivido la juventud en entornos de guerra, de carencias acusadas, privaciones y dificultades de todo tipo… afrontamos la vejez con un talante diferente; y estoy convencido de ello” afirma; “en nuestra infancia y juventud asumíamos con toda naturalidad carencias que hoy serían una auténtica frustración para cualquier joven”.

Ernesto García Sánchez, autor del libro ‘El maltrato a las personas mayores: ámbito institucional y comunitario’

Realidades ignoradas por los medios de comunicación

Otra de las realidades en torno al maltrato que (bajo diversas formas) pueden padecer nuestros mayores a la que se refiere Ernesto es a la desinformación que sobre estas situaciones existe por parte de los medios de comunicación: “Yo creo que es más bien por desinterés, no creo que haya animosidad de los medios en contra de los mayores, lo que pasa es que los medios de comunicación lo que quieren es vender y producir noticias que resulten impactantes y el tema de los mayores no suele responder a estas pretensiones… Pienso que detrás de lo que muestran los medios hay siempre un interés económico y que este tema de los mayores no es algo que dé dinero…”, explica.

Una dinámica cuanto menos, peligrosa, si tenemos en cuenta que vivimos en un país abocado a un paulatino crecimiento de su población de mayores y cada vez menores tasas de natalidad. Una situación que sólo parecemos plantearnos como sociedad sólo cuando sale a primera línea de la palestra informativa el tema del futuro de las pensiones.

Ernesto García Sánchez, autor del libro ‘El maltrato a las personas mayores: ámbito institucional y comunitario’, junto a la periodista Miriam Martínez

Partidario de las residencias de mayores

Ernesto se confiesa “muy partidario de las residencias de mayores” y las considera un modelo acertado para el futuro de los mayores siguiendo modelos “de países nórdicos, donde las residencias son como pequeños apartamentos individuales en los que una persona mayor (o una pareja de mayores) puede desarrollar su vida disponiendo, además, de espacios comunes”; quedándonos en nuestro entorno, nos habla de “personas mayores que son muy felices en las residencias que tenemos aquí” y anima a los mayores que puedan planteárselo a no tener miedo a esa realidad en la que “pueden encontrar a su disposición todo tipo de servicios y una compañía que puede serles fundamental; allí hay muy buenos servicios, sobre todo si hablamos de casos en los que se necesita atención especial de tipo médico, terapéutico… No soy de los que tendrían miedo a ir” concluye, sonriente.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista a Ernesto García Sánchez sobre su último libro ‘El Maltrato a las personas mayores: ámbito institucional y comunitario’, a través del vídeo que acompaña a esta versión por escrito y resumida de la misma.