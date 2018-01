“Este año llega para Elche de la Sierra con muchos eventos culturales en relación a las alfombras, que son Fiesta de Interés Turístico Nacional” sitúa Estela; el Corpus como tal será el 3 de junio y la presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra avanza que “las peñas ya están trabajando en sus bocetos y en breve se hará el reparto de calles para empezar a trabajar”; tres semanas después, del 21 al 24 de junio, será cuando se celebre ese gran VII Congreso Internacional de Arte Efímero “que va a reunir en Elche de la Sierra a los mejores alfombristas del mundo”.

Un calendario apasionante, sin duda, que la propia Estela, acompañada de otros miembros de la Asociación y de vecinos y vecinas de Elche, tuvo ocasión de presentar a todo el mundo en el escaparate que en este sentido es la Feria Internacional de Turismo durante el día que en el stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en FITUR 2018 se dedicó a Albacete: el pasado domingo, 21 de enero.

“Haber estado allí una vez más es muy importante porque de alguna forma en ese escaparate te abres el mundo; por allí pasan muchas personas, empresarios, agencias de viajes… es una forma de, en muy poco tiempo, venderte a muchísima gente y que conozca todo el mundo nuestra tradición; allí presentamos el vídeo que hemos elaborado para promocionar el Congreso, y la verdad es que a la gente le gustó mucho”, apunta Estela.

Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. Foto: Sara González Baeza.

“Creemos que tanto para Elche como para la comarca y para todo Albacete, el VII Congreso Internacional de Arte Efímero es un evento muy importante que atraerá a gente de todo el mundo; también es una forma de que gente que no conozca Albacete pueda ver que aquí tenemos muchas cosas que enseñar”

Centrándonos ya en ese próximo VII Congreso Internacional de Arte Efímero, Estela señala que eso significa que “Elche de la Sierra, un pueblo de 4.000 habitantes, se pone a la altura de Barcelona, de Roma y de Noto (ciudad patrimonio de la UNESCO que está en Sicilia)… de modo que para nosotros el orgullo que supone es increíble; aunque sí que es verdad que nuestras alfombras de serrín están a la par con las de esos sitios…”, explica.

Atraer a Elche un evento de esta envergadura nació de la propuesta que la Asociación hizo a la Comisión (de la que forman parte) mostrándole su deseo de ser sede de la cita (con el apoyo de la Junta de Comunidades, de la Diputación Provincial de Albacete y del Ayuntamiento de la localidad). Fue durante la Junta Directiva de la Comisión celebrada en Uriangato-Guajanuto (México) cuando esa propuesta se debatió la propuesta y se aprobó, “y ahí empezó todo un camino de reuniones, de viajes, de preparar mucho…”, señala la presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra.

Estela confiesa que más allá de lo que desde fuera pueda parecer, preparar un evento de esta envergadura requiere muchísimo trabajo y estar pendiente de muchísimos detalles en los que casi cada elcheño y elcheña está ya afanado en ayudar y, como explica ella misma, las ‘tareas’ múltiples van desde elegir Comité Científico y Comité de Honor, a preparar las invitaciones para que la gente lo conozca, elaborar el vídeo de presentación de la cita, proponer ponencias, mesas redondas y grupos de trabajo…cuestiones variopintas que hay que atender en estos meses previos de trabajo casi frenético.

“Calculo que serán entre 250 y 300 congresistas (a los que hay que buscarles alojamiento y proveerles de los mejores servicios); hay que organizar comidas, cenas, desayunos, meriendas; también vamos a incluir una visita turística por la zona… de modo que es mucho por preparar y por ir hilando para que se concentre en esos cuatro días y que salga todo bien; además, hay que invitarles a ellos y gestionar vuelos, recogidas en aeropuertos… pero la verdad es que estamos contentos porque creemos que tanto para Elche como para la comarca y para todo Albacete, es un evento muy importante que atraerá a gente de todo el mundo y también ésta es una forma de que gente que no conozca Albacete pueda ver que aquí tenemos muchas cosas que enseñar; la Sierra del Segura es muy bonita y por eso queremos aprovechar también para que la conozcan, porque esa gente va a volver a sus casas contando lo que ha visto, de modo que además de la riqueza cultural, también es importante de que quienes nos visiten puedan disfrutar y ver también a nivel turístico de la Sierra del Segura y la provincia de Albacete” detalla Estela, aprovechando para recordar que les hacen falta voluntarios para varis cuestiones, casas rurales que se puedan poner a disposición de la cita (y gente que las pueda adecuar) y señalando que prácticamente no hay vecino ni vecina en Elche de la Sierra que no le haya brindado su apoyo para lo que necesite cuando ha tenido ocasión de encontrarse con ella.

“Se siente mucho ese apoyo y las ganas que tiene todo el mundo de venir: quedan cinco meses para el Congreso y ya tenemos la mayoría de las delegaciones confirmadas…”

Con la gran mayoría de esos congresistas que acudirán de otros puntos del planeta, los miembros de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra ya mantiene una cierta amistad sembrada en los diferentes Congresos y otro tipo de eventos que han podido compartir desde hace tiempo por diversos rincones del mundo; por eso Estela puede trasladarnos mejor que nadie como muchos de esos participantes que Elche de la Sierra acogerá están deseando poder venir a conocer la localidad de la que son sus ‘amigos’, y de la que nacen esas alfombras que tanto han aprendido a admirar a lo largo del tiempo.

“En noviembre realizamos una reunión de la Junta Directiva de la Comisión en Elche de la Sierra para que vieran cómo es el pueblo y las infraestructuras que tenemos de cara a la cita, y la verdad es que les gustó mucho; están ayudándonos muchísimo (por ejemplo, tenemos delegados y delegadas en diferentes países que nos están ayudando a organizar todo sobre cada uno de ellos); se siente mucho ese apoyo y las ganas que tiene todo el mundo de venir: quedan cinco meses para el Congreso y ya tenemos la mayoría de las delegaciones confirmadas y viene más gente de la que ha ido a otros congresos… y todo esto para nosotros es un verdadero orgullo” confiesa, relatando múltiples gestos que hablan de ese cariño creciente y de esa confianza que están recibiendo.

Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. Foto: Sara González Baeza.

“Todas las delegaciones que conformamos la Comisión tenemos una tradición consolidada, una historia y una vivencia en cada pueblo, de modo que queremos que eso también se transmita y la gente lo pueda conocer”

Para los amantes de la tradición y el despliegue artístico que, en sí, es la elaboración de las alfombras, Estela Suárez avanza que “en la noche del viernes será cuando cada delegación elabore una alfombra típica de su pueblo: tendremos alfombras de serrín, de sal, de flores (dentro de una gama muy grande porque hay gente que se decanta por un tipo concreto de flor o por otro, gente que utiliza la técnica de cortar los pétalos, gente que usa el capullo entero… con lo que la diversidad de texturas y de volumen cambia muchísimo), de panochas y de zuros, de tierras, de arena, de semillas… de modo que va a ser muy vistoso poder pasear y disfrutar de alfombras tan distintas y singulares, la riqueza cultural que vamos a poder ver en un día es increíble… Esas alfombras se elaborarán durante esa noche de viernes y estarán expuestas durante todo el sábado hasta el domingo”, detalla.

Al mismo tiempo, se explicará de dónde viene cada delegación, por qué ha hecho esa determinada alfombra, cuál es el origen de su tradición… “porque todas las delegaciones que conformamos la Comisión tenemos una tradición consolidada, una historia y una vivencia en cada pueblo, de modo que queremos que eso también se transmita y la gente lo pueda conocer”.

El 3 de junio Elche vivirá el mejor prolegómeno al VII Congreso Internacional de Arte Efímero de la mano del Corpus 2018

Apenas tres semanas antes de esos días, el 3 de junio, Elche de la Sierra vivirá los mejores prolegómenos posibles para tal evento de la mano del Corpus 2018. Estela confiesa que el nivel alcanzado en el pueblo es tal que cuando acaba un Corpus es inevitable el respeto de pensar cómo podrán superar en la próxima edición el nivel disfrutado en la que acaban de celebrar; pero lo superan, y este año será así también porque todos el Elche de la Sierra se afanan ya en el reto.

“Ya las peñas están hablando de bocetos y demás… y notas cómo la gente empieza a exigirse que hay que hacerlo aún mejor que el año pasado (en el que se vieron cosas realmente increíbles…)” explica Estela, hablándonos de esa ‘lluvia de ideas’ que ya sobrevuela Elche de la Sierra a la espera de que, muy pronto, se realice el tradicional reparto de calles y plazas para que, una vez que cada peña conozca la que será su ubicación, pueda definir mucho más la alfombra a realizar al saber las dimensiones a las que se pueden ceñir.

Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. Foto: Sara González Baeza.

Fiesta de Interés Turístico Nacional, declaración como BIC, sede del VII Congreso Internacional de Arte Efímero… “Todo esto hace que sintamos como una responsabilidad intrínseca de tener que demostrar que seguimos siendo los mejores”

La evolución tremenda que ha vivido la tradición de las alfombras de serrín en Elche de la Sierra es digna de elogio y, además, innegable. “La evolución como tal de la tradición hace que el pueblo la sienta como nuestra; desde las alfombras que se comenzaron a hacer de viruta a cómo se fueron introduciendo el serrín y las mezclas, cómo se fueron perfeccionando los moldes… todo eso ha ido logrando que sea una evolución nuestra; en las propias peñas vemos fotos y nos damos cuenta de cómo hemos ido creciendo a lo largo de los años en torno a esta tradición y de cómo a lo largo del tiempo nos hemos ido superando, y también es un orgullo para todos los elcheños, y eso se plasma”, nos cuenta.

Estela señala además que “el conseguir también ser Fiesta de Interés Turístico Nacional es un orgullo y hace que nosotros mismos tengamos que demostrar que merecemos ese reconocimiento; también con la declaración de Bien de Interés Cultural… todo esto hace que sintamos como una responsabilidad intrínseca de tener que demostrar que seguimos siendo los mejores; y creo que el ‘pique’ sano entre peñas de querer superarnos unos a otros hace que sea posible hacer alfombras como las que se han podido ver en los últimos años”, añade.

La afluencia de público que cada día del Corpus se acerca a Elche de la Sierra aumenta año tras año, y ya casi las tres horas en las que las alfombras pueden ser disfrutadas visualmente por la gente antes del paso de la procesión se hacen pocas para que toda esa cantidad de personas tenga tiempo de llegar a cada rincón de ese arte, algo sobre lo que Estela también nos explica que están pensando diferentes posibilidades con el objetivo de facilitar que todo el que acuda a Elche de la Sierra ese día, pueda deleitarse con el trabajo que allí se hace esa jornada.

A caballo entre 2010 y 2011 se produjo el último cambio de directiva al frente de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra y todos y cada uno de sus componentes se afanaron en un arduo trabajo por dar a conocer a todo el mundo la hermosa tradición que Elche de la Sierra tiene en torno a sus alfombras de serrín. Los frutos a ese trabajo arduo han ido llegando en forma de hitos tras los que no dejan de soñar por seguir ampliando: esa declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, el reconocimiento por parte de la Junta de Comunidades como Bien de Interés Cultural, la sede de esta Congreso de ámbito mundial…

Todo esto ha sido un camino logrado “poco a poco” como explica Estela, con pasos seguros que se han ido dando y que tienen momentos especiales como aquel primer paso de la Asociación por FARCAMA para mostrar su talento, o por Barcelona en 2012 como invitados a otro Congreso Internacional de Arte Efímero en el que hicieron un tributo al Parque Güell que dejó maravillado al público y les valió “la entrada por la puerta grande a la Comisión y la Junta Directiva” recuerda Estela, añadiendo que “en cada momento hemos dado un paso que ha sido necesario para poder seguir creciendo”.

Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. Foto: Sara González Baeza.

“Esta tradición es una parte más de nosotros”

Al mismo tiempo que ellos mismos han experimentado este crecimiento, también han ido haciendo partícipe del proceso de elaborar una de sus alfombras a mucha gente que lo desconocía al completo y, poco a poco, atrás han ido quedando también anécdotas divertidas como las de aquellos tiempos en los que recibieron llamadas para tal y cual feria de fuera de Castilla-La Mancha en la que querían contar con una de estas alfombras y, al no poder ir desde la Asociación a elaborarlas por motivos de agenda, les decían que se la mandaran en una caja vía agencia de transporte, o como la de esas personas (varias) que querían una de estas alfombras para su casa…

Momentos que ahora no dejan de verse como entrañables cuando ves una nueva realidad en la que estos hombres y mujeres que componen la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra han acudido a diferentes partes del país (incluso del planeta) y ya se encuentran con muchas personas que saben perfectamente de Elche de la Sierra y de su tradición en torno a las alfombras de serrín del día del Corpus.

“Es una parte más de nosotros; la gente nace sintiendo que es una parte más de nosotros y creo que si no lo tuviésemos un año… sería como si nos hubieran quitado una parte de nuestro ser porque, al fin y al cabo, todo el mundo en Elche de la Sierra se involucra de una forma u otra”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista a la presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus de Elche de la Sierra, Estela Suárez, mediante el vídeo que acompaña a esta versión por escrito de la misma.

Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. Foto: Sara González Baeza.

