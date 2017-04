En la mañana de este lunes (a falta de confirmación oficial, en el final de la semana) desde las filas socialistas a nivel nacional se perfila la del 21 de mayo como la más que posible fecha a elegir finalmente para la celebración de las primarias de las que saldrá el nombre de quién ocupará la Secretaría General del PSOE.

Desde la plataforma ‘Somos Socialistas’ en apoyo a Pedro Sánchez de cara a esa cita, Francho Tierraseca subraya que en cualquier caso la fecha llega tarde (para ellos, que ya poco después del Comité Federal del 1 de octubre que provocó la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, se movilizaron pidiendo ‘Congreso y Primarias Ya’). “Nosotros no hemos descansado desde hace meses pidiendo precisamente eso, que hubiera Congreso y unas primarias cuanto antes; una vez que haya fecha concreta, seguiremos junto a los militantes para poder llevar a cabo esas primarias y que podamos elegir en libertad un secretario general”, afirma.

Francho Tierraseca, miembro de la plataforma ‘Somos Socialistas’ en apoyo a Pedro Sánchez de cara a las primarias a la Secretaría General del PSOE, junto a la periodista Miriam Martínez

“Vamos a luchar hasta el final para que todas esas personas cuyas solicitudes de afiliación están bloqueadas sean militantes de pleno derecho”

El Comité Federal del 1 de abril convocará formalmente el 39º Congreso Ordinario del PSOE. Y será ese día cuando se cierre el censo de los militantes que podrán participar -aquellos que estén al corriente de pago-. No obstante, es sabido que el censo en la provincia de Albacete está cerrado desde mediados de diciembre y que son más de 180 las personas que en su día hicieron los trámites para afiliarse al Partido quedando estos bloqueados, por lo que se desconoce todavía qué ocurrirá con esos casos (y si, finalmente, podrán participar del proceso de primarias).

Sobre esta situación (reiteradamente denunciada, por otra parte, desde esta plataforma ‘Somos Socialistas’), Francho pone nuevamente en valor que “en el Partido Socialista no sobra nadie y todas esas personas (socialistas ‘de corazón’ y, en la mayoría de los casos, personas que participaban como interventores del PSOE en los días electorales) merecen ser militantes de pleno derecho y participar del proceso de elección del secretario general por primarias”.

Da relieve al caso “inédito” vivido en la provincia de Albacete con “ese bloqueo de nuevas afiliaciones por parte de la Comisión Gestora y sin argumento alguno (porque el único que han dado es que se estaban produciendo ‘demasiadas’ afiliaciones, y ese argumento no aparece ni en nuestros estatutos ni en nuestro reglamento interno); una situación “anómala” que asegura que se ha producido a petición de la Secretaría de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha “y precisamente en la provincia donde parece ser que la militancia no apoyamos mayoritariamente a Susana Díaz, sino que lo hacemos a Pedro Sánchez”. Asegura que todo esto les preocupa y afirma que van a luchar “hasta el final para que todas esas personas sean militantes de pleno derecho” (algo en cuyo estudio explica que están trabajando los servicios jurídicos).

Considera una contradicción las explicaciones que sobre lo sucedido dio públicamente el secretario general de la Agrupación Local del PSOE en Albacete “porque su propia Ejecutiva y él mismo dio el visto bueno, una a una, a esas solicitudes (unas 100 en el caso de Albacete capital) que llegaron a la Casa del Pueblo de la calle Pedro Coca y las remitieron a la sede nacional de Ferraz con el fin de que se integraran como militantes… De modo que no podemos entender por qué unos días después de que su Ejecutiva Local les diera el visto bueno, parece que ya no valían esas afiliaciones o tenían algún defecto”.

En cualquier caso, apunta que si la Gestora decide que cierra el censo de cara a las primarias este próximo 1 de abril, “esas afiliaciones se hicieron en septiembre, octubre, noviembre, diciembre… por lo tanto, Albacete no puede ser distinta a las demás provincias del país y esas personas tienen todo el derecho de ser militantes del Partido Socialista”.

Este tema se trababa, precisamente, la semana pasada entre miembros del equipo de Pedro Sánchez y representantes de la Comisión Gestora en la reunión que se celebró a comienzos de la pasada semana. Se acordó que el equipo de Sánchez pueda revisar esas afiliaciones una a una y esclarecer los problemas que pueda a ver: “En todo caso, lo que sí esperamos, es que como la voluntad de acceder al PSOE se produjo antes del cierre del censo, esas personas deben tener derecho a voto como cualquier militantes, de modo que esperamos que eso se solucione”, reitera.

¿Primarias abiertas?: “En las estructuras de los Partidos existe aún mucho miedo a las aperturas democratizadoras, pero las primarias abiertas darían más legitimidad al elegido”

Ya de cara a las primarias anteriores, sobre el discurso previo sobrevoló en ocasiones la posibilidad de que el derecho a voto se abriera no sólo a la militancia, sino al conjunto de simpatizantes progresistas del país. No en vano, la idea quedó en eso, en ‘idea’ (aunque se trate de un modelo que se practica con éxito en otros países), si bien sería algo que Pedro Sánchez incluiría en su proyecto político y sobre lo que nos habla Tierraseca.

“Quienes integramos la plataforma de Pedro Sánchez llevamos mucho tiempo trabajando por democratizar internamente el Partido Socialista; llevamos muchos años defendiendo las primarias para la elección de cargos orgánicos y de candidaturas, y siempre hemos defendido que fueran abiertas (es decir, que puedan participar todas aquellas personas que se declaran de acuerdo con los principios del PSOE)” señala Francho, apuntando ejemplos que llegan de Italia y de Francia para elegir a Matteo Renzi y François Hollande, respectivamente, “utilizando el censo electoral convencional: todos los que tienen derecho a voto en esas Elecciones lo tienen también a participar en esas primarias”.

Asegura que eso da una mayor legitimidad al elegido: “No es lo mismo ser elegido secretario general o candidato a la presidencia del Gobierno con unos miles de votos que con cuatro o cinco millones de votos…”, indica. El hecho de que no sea así todavía responde, a su juicio, a que “en las estructuras de los Partidos existe aún mucho miedo a las aperturas democratizadoras; las primarias son un elemento movilizador que convierten en protagonista a cada una de las personas de la decisión final y, por lo tanto, es tan sencillo como permitir que todo el que quiera participar en el proceso realice una aportación económica para sufragar los gastos que conlleva y firme un compromiso en el que se contemple que comparte los valores del PSOE; pero no hay que tener miedo a la democracia ni a cualquier cambio innovador en este sentido que facilite que se abra las puertas a esa participación democrática”.

“Ayer en Madrid la imagen que se dio era, para muchos de nosotros, una imagen del siglo XX… y nosotros planteamos que, sin olvidar el pasado, debemos mirar al futuro atendiendo a las necesidades de la población hoy”

Sobre la escenificación oficial este domingo, 26 de marzo, en el IFEMA de Madrid por parte de Susana Díaz de que finalmente ella también concurrirá en el proceso de primarias a la Secretaría General del PSOE, Francho (que, a esas mismas horas, “arropaba a Sánchez junto a muchos otros militantes de Albacete” en el acto que éste protagonizó en Burjassot, Valencia) alude precisamente a ese detalle: “Susana Díaz quiso arroparse de personas históricas del Partido Socialista y Pedro Sánchez estaba arropado, sobre todo, por militantes”.

Su contraposición es, sobre todo, la de “una foto que hablaba mucho de pasado en el acto de Susana Díaz (y está bien reivindicar el pasado…)”, frente al hecho de que “las personas de la calle lo que necesitan son soluciones a sus problemas de hoy”. Asegura que la ciudadanía les reconoce a los socialistas la labor de avances a lo largo de la historia cuando han tenido responsabilidades de Gobierno, pero añade que la gente “realmente demanda que demos soluciones a los problemas que tienen hoy y a los que tendrán en el futuro… y precisamente en el acto de Pedro Sánchez se habló de esto último y del Partido Socialista del siglo XXI; ayer en Madrid la imagen que se dio era, para muchos de nosotros, una imagen del siglo XX… y nosotros planteamos que, sin olvidar el pasado, debemos mirar al futuro atendiendo a las necesidades de la población hoy”, de ahí que ponga en valor el programa que plantea Sánchez integrado “por medidas que buscan trazar la nueva socialdemocracia que es necesaria” y que reitere que, “desgraciadamente, la foto de Madrid era una foto del pasado”.

“Si somos leales con nuestro electorado, debemos ser alternativa a la derecha y no permitir un Gobierno de la derecha; la militancia no olvida esos hechos y seguimos considerando que la decisión de abstenernos en la investidura de Rajoy fue un error que le puede salir muy caro al PSOE porque nos desdibuja como proyecto”

Pone en valor lo que ha de significar en sí mismo el proceso de debate en sí que está ya viviendo el Partido, si bien reconoce que “la militancia no olvida, aunque todos sabemos que al final tenemos que ser compañeros más allá del resultado de las primarias”. Recuerda que son muchos los socialistas que no olvidan lo sucedido el 1 de octubre en aquel reseñado Comité Federal “en el que se forzó la dimisión del secretario general de una forma que muchos podemos considerar desleal; es verdad que muchos y muchas militantes consideraron que había llegado la hora de tirar la toalla, pero es verdad también que el anuncio de la candidatura de Pedro Sánchez ha hecho que mucha de esa militancia haya recuperado la ilusión y haya visto cerca la posibilidad de que en España puede haber un PSOE de izquierdas que cumple lo que dice y que cumple con sus compromisos”.

Recuerda que aquel ‘no es no’ no era algo gratuito, sino que significaba “que, si somos leales con nuestro electorado, debemos ser alternativa a la derecha y no permitir un Gobierno de la derecha; la militancia no olvida esos hechos y seguimos considerando que la decisión de abstenernos en la investidura de Rajoy fue un error que le puede salir muy caro al PSOE porque nos desdibuja como proyecto y dejamos de ser un proyecto propio, autónomo, de izquierdas… Pero Pedro Sánchez ha recuperado la ilusión y nos propone un programa de izquierdas en el que realmente nos reconocemos”.

“Es una contradicción que digan que son ‘ganadores’ cuando no lo son y que, encima, en sus Comunidades Autónomas pacten precisamente con quienes nosotros queremos pactar a nivel nacional”

El discurso de quienes optan por Susana Díaz como secretaria general para el Partido Socialista se basa, fundamentalmente, en que la consideran ‘una persona ganadora, que ha vencido a la derecha’ frente a otro candidato (Pedro Sánchez) a quien achacan sus dos derrotas electorales en contraposición.

“Todos queremos un PSOE ganador, evidentemente; y en el equipo de Sánchez nosotros tenemos claro cómo hay que ganar: para ganar hay que ser creíble, coherente, tener la confianza de los ciudadanos…” afirma Tierraseca, que nos cuenta que “muchos de quienes no nos votaron en las pasadas Elecciones nos decían en la calle que el PSOE tenía un buen programa, un buen candidato (que era Pedro Sánchez) pero que nos creían porque luego hacemos lo contrario de lo que prometemos en las campañas… En este sentido, Pedro Sánchez ha demostrado que es coherente, que es creíble, y por lo tanto queremos basar la confianza de la gente basándonos en esa coherencia y credibilidad, y en ser un Partido que haga políticas de izquierdas (si se dice de izquierdas)”.

Sobre el concepto ‘ganadores’ Francho recuerda que “Susana Díaz, ganar en Andalucía, precisamente, no es que ganara… gobierna, además (precisamente), con el apoyo de Ciudadanos; aparte, es que aquellas personas que siguen reiterando el discurso de que son ganadores (como Emiliano García-Page, como Javier Lambán, como Fernández Vara…) no han ganado las Elecciones, aunque sí gobiernan sus Comunidades Autónomas (en este caso, con Podemos, al igual que ocurre en Valencia donde el Partido más votado fue el PP…); sin embargo, han tenido la valentía y la responsabilidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas de izquierdas para poder gobernar y, afortunadamente, por eso ahora tenemos presidentes socialistas en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Valencia… precisamente porque han llegado a acuerdos (que es lo que proponemos en el equipo de Pedro Sánchez); el Partido Socialista no puede llegar a acuerdos con el Partido Popular, no puede llegar a acuerdos con quien es su antagonismo ideológico; nosotros tenemos que mirar hacia la izquierda y llegar a acuerdos con Partidos que defienden principios sociales parecidos a los nuestros (que es lo que ha hecho el PSOE en Castilla-La Mancha, en Aragón, etc.), queremos que eso se pueda hacer también en toda España; es una contradicción que digan que son ‘ganadores’ cuando no lo son y que, en sus Comunidades Autónomas, pacten precisamente con quienes nosotros queremos pactar a nivel nacional…”, reitera.

“Si nos acusan de ‘patrimonializar’ el concepto de la izquierda y la militancia, no tienen más que hacer lo mismo”

Frente a quienes les ‘acusan’ de querer ‘apropiarse’ de la militancia del PSOE en la candidatura de Sánchez, Tierraseca asegura que “no nos apropiamos, es que nos definimos con actuaciones concretas: en nuestros actos, los protagonistas son los militantes, no los cargos orgánicos ni los cargos institucionales; si nos acusan de ‘patrimonializar’ el concepto de la izquierda y la militancia, no tienen más que hacer lo mismo; nosotros creemos que la socialdemocracia no se puede desdibujar pactando con la derecha y que somos un Partido de izquierda realista que propone cosas que se pueden llevar a cabo”.

“Nosotros planteamos que la militancia sea la base de todas las decisiones en el Partido, quien opine sobre todo acuerdo de Gobierno o de legislatura con otras fuerzas políticas, quien elija y quite a los secretarios generales… los estatutos tienen que dejar claros esos conceptos”

¿Qué se le puede decir al militante que respalde a Pedro Sánchez a día de hoy para asegurarle que su destino no volvería a ser (si resulta de nuevo elegido secretario general) el que fue el pasado 1 de octubre, careciendo del apoyo de la amplísima mayoría de los ‘barones’? Francho Tierraseca explica, en este sentido, que “vamos a tener primarias para elegir un secretario o una secretaria general pero, en el mes de junio, vamos a tener Congreso: las primarias sirven para elegir el liderazgo del secretario general y el Congreso sirve para definir, debatir, y llevar a cabo la elaboración del proyecto político del Partido, así como se debatirán los estatutos para delimitar el modelo de Partido que queremos…”.

Al hilo de esto, desarrolla que plantean “que la militancia sea la base de todas las decisiones en el Partido, quien opine sobre todo acuerdo de Gobierno o de legislatura con otras fuerzas políticas, quien elija y quite a los secretarios generales… los estatutos tienen que dejar claros esos conceptos; queremos un modelo de Partido que contemple las incompatibilidades y la limitación de mandatos (no podemos permitir que alguien vaya encadenando cargos y se vayan cambiando para que no parezcan el mismo…); no podemos permitir que un mismo militante tenga dos o tres salarios porque ocupa varios al mismo tiempo: un solo militante, un solo salario, y que lo que ponga la militancia sólo pueda quitarlo la militancia, porque no podemos permitir que sigan ocurriendo cosas como las que ocurrieron el pasado 1 de octubre”, detalla.

Con respecto a la tercera candidatura en ciernes, Francho Tierraseca confía en que finalmente la de Patxi López (primera en darse a conocer) acabe confluyendo con la de Sánchez para “poder afrontar esas primarias unidos”, dado que comparten muchos conceptos e ideales, así como personas que en su día estuvieron muy cercanas al que fuera secretario general y ahora apoyan al diputado vasco.

“En las Agrupaciones están actuando con libertad y están intentando decir que este proceso es fundamental y que para que salga adelante y lo hagamos bien todos tenemos que actuar con libertad, cada uno siguiendo a sus convicciones, pero siempre con libertad”

Al hablar de Albacete (y de la traducción que de ese ‘choque de trenes’ que en lo nacional se da entre Sánchez y Díaz y sus proyectos, puede tener en nuestros territorios), Francho asegura que sobre todo se da “en los pequeños territorios porque hay muchas menos personas y los debates pueden ser un poco más duros pero también son más responsables; en las pequeñas localidades nos aseguran que van a votar con absoluta libertad porque nos estamos jugando el futuro del Partido Socialista y de la izquierda de España, vemos que están actuando con mucha responsabilidad y con mucha ilusión y vemos que al final el debate en todo el país es el mismo: hay tres candidaturas a la Secretaría General y estamos debatiendo el proyecto, las ideas, el modelo de Partido que queremos… y en todas las localidades se vive de la misma forma (la única diferencia es que en algunos sitios hay más soledad, hay menos personas y por tanto menos ‘arropamiento’…)”.

Asegura que más que ‘miedo’ “hay prudencia en las Agrupaciones Locales porque al final sus responsables son los que deben dar la cara ante la ciudadanía y si no estar de acuerdo en las directrices del Partido va a conllevar que su Ayuntamiento tenga menos recursos, o que tenga algún proyecto que finalmente no salga adelante… pues son los alcaldes y los concejales quienes dan la cara a la ciudadanía; por eso hay prudencia, pero llamamos al respeto y a actuar con libertad, y así lo están haciendo: están actuando con libertad y están intentando decir que este proceso es fundamental y que para que salga adelante y lo hagamos bien todos tenemos que actuar con libertad, cada uno siguiendo a sus convicciones, pero siempre con libertad”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista al integrante de la plataforma ‘Somos Socialistas’ en apoyo a Pedro Sánchez, Francho Tierraseca, a través del vídeo que acompaña a este texto.