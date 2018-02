Asegura, de inicio, que está “con ganas de empezar a funcionar” y, de hecho, ya lo está haciendo porque, sin ir más lejos, este mismo jueves tenía lugar en la sede del PSOE en la capital albaceteña la primera reunión de la nueva Ejecutiva Provincial de la formación en la que nos cuenta que “se explicó el plan de trabajo y la manera de organizarnos para poder ser dinámicos”; una cita en la que asegura que vio “mucha ilusión y muchas ganas en la gente de cambiar, de participar, de ser proactivos”, por lo que señala que salieron “muy contentos” de esa primera ‘toma de contacto’ del nuevo ‘equipo’ socialista de la provincia de Albacete.

Francisco Valera nos explica que lo primero que quieren hacer (y “hacer bien”) es “cerrar los procesos de renovación local para que, una vez que nos hayamos organizado entre nosotros, podamos hablar y explicar el proyecto que se tiene para la provincia; uno de los puntos que tratamos ayer fue precisamente el de dar apertura a esa proceso de renovación de Ejecutivas Locales (que, como se va viendo, hay algunas Agrupaciones que ya están anunciando las fechas) y, sobre todo, hay ganas de pasar ese trámite y de que salga bien, que se elijan buenas Ejecutivas, renovadas, en la misma línea y con el mismo espíritu que esta Ejecutiva Provincial para ponernos a trabajar en el terreno en la que es la obligación que hemos tomado: presentar el mejor programa para las Elecciones de 2019, ésa es nuestra meta”.

La fecha límite para esas últimas renovaciones que se han de dar en las Agrupaciones Locales Socialistas viene determinada por la Comisión Ejecutiva Regional, y es la del 28 de febrero, de modo que durante todo este mes que ya ha arrancado cada Agrupación Local deben llevar a cabo ese proceso (que, en el caso de la Agrupación Local de Albacete, la más numerosa no sólo de la provincia sino de toda Castilla-La Mancha, será vía Asamblea el 18 de febrero).

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete

“Lo que hemos querido con esta Ejecutiva es atender a la territorialidad y que tantos los grandes municipios (o las grandes Agrupaciones) como los pequeños cuenten con igual representación”

61 personas componen la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete de la que Francisco Valera forma parte como secretario de Organización. Entre ellas, 31 son mujeres y 30, hombres. Se trata, por tanto de un equipo ‘amplio’ lo cual, tal y como apunta, Valera, tiene sus ventajas: “Una Ejecutiva amplia lo que te da es una representación también más amplia porque esos compañeros que están en la Ejecutiva luego son representantes de todos los militantes y entiendo que ese alto número te hace llegar a más gente y, por tanto, que más gente se sienta identificada”, explica.

Francisco afirma que lo que también se ha intentado con esta cifra grande de personas es “que todas las comarcas tengan también su representación y no atender sólo a lo que es el número de militantes porque está claro que en el Partido (como en la provincia, a través de la población) hay ciertas Agrupaciones que copan la mayoría de la militancia pero, además de ese criterio, lo que hemos querido con esta Ejecutiva es atender a la territorialidad y que tantos los grandes municipios (o las grandes Agrupaciones) como los pequeños cuenten con igual representación”.

De este modo, define que se ha intentado “que la Ejecutiva sea ‘un calco’ de lo que es la provincia, y que esté tanto representado el ‘mundo urbano’ (con los grandes municipios de Albacete) como esas comarcas más rurales, que ambas realidades estén compensadas porque lo que pretendemos es que el Partido sea el reflejo del pensamiento y la solución de los problemas de toda la provincia, y con esa representación exacta es lo que hemos pretendido”, reitera.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

Los Consejos Comarcales del ‘nuevo’ PSOE provincial se pondrán en marcha una vez que concluya el proceso de renovación de las Agrupaciones Locales (donde se han de elegir los miembros que formarán parte de dichos Consejos)

Una de las grandes novedades que Santiago Cabañero anunciaba que pondría en marcha si el suyo era el proyecto elegido por la militancia en las primarias del pasado 17 de diciembre era la de poner en marcha precisamente los denominados ‘Consejos Comarcales’ (hasta seis) distribuidos por toda la provincia para ser los transmisores del sentir y de las necesidades de la militancia de esos puntos a partir de las realidades (diferentes) de cada una de esas zonas.

Sobre estos Consejos, Francisco Valera nos concreta que “se van a distribuir en las seis comarcas de la provincia conforme a los Grupos de Acción Local” y que se van a poder constituir “una vez que estén elegidos los miembros por las Agrupaciones”. Explica que “hoy mismo” se va a mandar una circular a todas las Agrupaciones comunicando “que en la misma Asamblea en la que renueven sus Ejecutivas, deberán elegir también los miembros que irán a esos Consejos Comarcales, de modo que será a partir de esa renovación cuando podamos ponerlos en marcha”.

No obstante, subraya que “también en la Ejecutiva hay seis Secretarías (representativas de cada una de esas seis comarcas)” y que esas seis personas que las encabezan “ya se están poniendo a disposición de las Agrupaciones que les corresponden a cada una para explicarles cómo van a funcionar estos Órganos y prestarles el asesoramiento que puedan necesitar sobre esto”, con lo que pone en valor que aunque los Consejos Comarcales no se vayan a poder poner en marcha hasta que se concluya con la renovación de las Agrupaciones, sí que “desde el primer día ese contacto con las comarcas ya se está dando”.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete

“Creo Santiago ha conseguido hacer una ‘revolución silenciosa’ y que esta Ejecutiva sea el fiel reflejo de esa intención de renovación de formas y equipos”

Francisco Valera nos hablaba al comienzo de esa ilusión y de esas ganas de ponerse a trabajar que percibió ayer mismo en quienes son sus compañeros de Ejecutiva. Un equipo que renueva no sólo el fondo sino también la forma del socialismo provincial mediante rostros que, si bien en muchos casos llevan años formando parte de la militancia, es posible que hace no tantos meses vieran casi imposible pensar que alguna vez podrían llegar al punto en el que se está hoy y que podrían pasar a ser la representación a nivel orgánico del PSOE albaceteño.

“De esos 61 compañeros, sólo 14 habíamos estado en la Ejecutiva anterior y, de esos 14, sólo una persona repite el mismo cargo (la presidenta: Josefa Moreno Docón, alcaldesa de Liétor), y probablemente hace cinco o seis meses nadie pensaba que podíamos llegar a este punto; A Santi la gente lo ve (y así es) como un hombre tranquilo, como una persona de calma, de paz… y precisamente yo le comentaba el otro día que creo que ha conseguido hacer una ‘revolución silenciosa’ y que esta Ejecutiva sea el fiel reflejo de esa intención de renovación de formas y equipos”, explica Francisco.

El nuevo secretario de Organización Provincial del PSOE de Albacete incide nuevamente en esa ilusión que asegura que percibió ayer entre sus compañeros y esa pizca de nervios que acompaña a toda nueva tarea que, a partes iguales, motiva y responsabiliza. “Hay gente con mucha juventud, pero también gente con mucha experiencia (en el Gobierno y orgánica) y creo que esa conjunción va a ser positiva”, valora.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“No se trata de si te sientas más arribas o más abajo, o de si tienes sillón o no lo tienes, sino de si lo que mis compañeros están diciendo es lo que yo mismo pienso y lo que yo voy a ser capaz de defender cuando me ponga en el territorio… creo que ésa es la clave”

En esa ‘renovación de formas’ a la que se refiere Valera, resulta vital lograr que los militantes se identifiquen en la nueva etapa a través del proyecto y no del hecho de ocupar un puesto a nivel orgánico en el Partido. Algo que no han compartido en ningún momento quienes apostaban por la otra candidatura a las primarias provinciales y que siempre han manifestado que, ganara quien ganara, debería incluir en su Ejecutiva a miembros de esa otra sensibilidad.

De todo ello nos habla también Francisco, quien asegura que el camino para lograr esa unión a través del proyecto es posible “sobre todo, con una puesta a disposición por nuestra parte a todas las Agrupaciones a nivel provincial independientemente de a quién hayan apoyado; ahora mismo sólo hay un secretario general, sólo hay una Ejecutiva Provincial y hay un único proyecto pero que tenemos que hacer entre todos, y ésa es la tarea más complicada que entiendo que tenemos en la Ejecutiva; por nuestra parte la colaboración es toda y esto, como en cualquier relación personal, se va a basar en el sentido común, en la generosidad y en el tener claro cuál es el fin: poner al Partido Socialista a disposición de la gente; si en ese fin estamos todos de acuerdo, la colaboración va a ser total porque no se trata de si te sientas más arribas o más abajo, o de si tienes sillón o no lo tienes, sino de si lo que mis compañeros están diciendo es lo que yo mismo pienso y lo que yo voy a ser capaz de defender cuando me ponga en el territorio… creo que ésa es la clave”.

Eso requiere altura de miras y, sobre todo, compromiso con el Partido, cuestiones ambas que Valera está “convencido” de que conforma (y lo seguirá haciendo) el talante de cada socialista de la provincia. “Todos lo tenemos claro y hay plena disposición; los procesos internos (como cualquier cambio) cuesta asumirlos porque son muy cercanos, los sentimientos están a flor de piel, las relaciones personales están ahí… pero estoy seguro de que poco a poco se va a hablar prácticamente nada de cómo nos organizamos y se va a hablar mucho (y, además, bien) de lo que tenemos que ofrecer a la calle”, afirma.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete

“El reconocimiento no es el que te ofrezcan un cargo, sino que te ofrezcan una confianza durante mucho tiempo, y yo puedo decir que desde hace unos meses (y, sobre todo, desde que empezó la campaña) esa confianza la he tenido”

Al preguntarle cómo recibió la noticia de que Santiago le encomendaría el que precisamente ha sido el cargo que él ha ostentado durante el periodo de la pasada Ejecutiva, la Secretaría de Organización, (una responsabilidad que, tal y como el propio Cabañero nos contó en La Cerca este mismo miércoles, considera que es la más complicada en un Partido junto a la Secretaría General), Francisco Valera nos cuenta que “no hubo una conversación de sentarnos cara a cara y decirme ‘Fran te propongo esto…’; ha sido algo que también de manera silenciosa creo que es algo que llevábamos mutuamente aceptando desde hace mucho tiempo”.

Junto a otros compañeros, Francisco fue el encargado de coordinar y planificar la campaña de Cabañero de cara a esas primarias provinciales de diciembre así como de “diseñar un proyecto participativo”, circunstancias a partir de las que cree que “han venido las cosas rodadas en ese sentido” sin hacer necesaria esa conversación ni una petición expresa ni por su parte ni por la del nuevo secretario general, aunque “era algo que se palpaba y que estaban en el trabajo del día a día”.

Sea como fuere, Valera considera que “el reconocimiento no es el que te ofrezcan un cargo, sino que te ofrezcan una confianza durante mucho tiempo, y yo puedo decir que desde hace unos meses (y, sobre todo, desde que empezó la campaña) esa confianza la he tenido”.

La impronta que quiere sembrar en el Partido en lo que a sí respecta es “la del talante, la de la colaboración, la de abandonar el ‘enfrentismo’…”; y es que afirma que precisamente por su talante, se mueve mejor “en la colaboración y en el diálogo que en la confrontación”, términos ambos en los que considera imprescindible que todos se muevan también como Organización.

De cara al exterior, desea esmerarse en “hablar de esa renovación de formas, de aparecer como el Partido de izquierdas que debemos ser, un Partido coherente y ejemplar en el comportamiento, y un Partido cercano”; dos vertientes, pues, en las que quieren trabajar “como Ejecutiva y también personalmente”.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“Creo que nuestro denominador común podría ser ‘valentía’ para los cambios y ‘realidad’ como freno al ímpetu”

De los compañeros y compañeras que le acompañan en la Ejecutiva Provincial, Francisco Valera destaca sobre todo dos cosas: “Valentía y realidad a la vez; ‘valentía’ para tomar decisiones de cambio (como la propia composición de la Ejecutiva, porque hay que ser muy valiente para hacer una Ejecutiva en la que sólo repitan 14 personas y que gente que llevaba mucho tiempo, deje de estar…); y el ‘tope’ a esa ‘valentía’ es la ‘realidad’ de la situación, de conocer tanto el Partido internamente como la propia provincia; por tanto, creo que el denominador común podría ser ‘valentía’ para los cambios y ‘realidad’ como freno al ímpetu”.

En la visita que el propio secretario general del PSOE provincial del Albacete, Santiago Cabañero, hacía a La Cerca este miércoles, nos contaba textualmente: ‘He querido incluir en la Ejecutiva gente fresca, que no venga ‘viciada’ (en el mejor sentido de la palabra) y que pueda decir las cosas como las piensa, sin hipotecas, sin corsés, gente que no venga a decir lo políticamente correcto, para que seamos más parecidos a la calle porque probablemente si en los últimos años ha habido una gran desafección hacia la política, ha sido precisamente porque los Partidos políticos hemos parecido algo distinto a lo que estaba en la calle y porque cuando los problemas de la calle iban para un lado desde la clase política estábamos mirando para otro… ésa es otra de las cosas que he querido evitar y por eso he querido meter mucha frescura’.

Sobre esas palabras, el secretario de Organización pone en valor que “hemos pasado de la representatividad por cuotas y se ha optado por la representatividad real respecto al proyecto que veníamos defendiendo meses atrás y que queremos que ya no sea de una parte sino del ‘todo’ del Partido (porque así lo votó mayoritariamente la militancia); lo que queremos es hablar menos del Partido y hablar más de los problemas de la gente a través de la escucha activa a los ciudadanos en el día a día por parte de quienes componemos la Ejecutiva”.

Para lograrlo, el camino es “que haya mucha presencia en el territorio, no para ‘controlar’ Agrupaciones, sino para ser más permeables a los problemas de la gente; y no se habla de los mismo ni tienen los mismos problemas en la Sierra del Segura (como puede ser el del agua) que en la comarca de Almansa (donde se enfrentan a realidades como la reindustrialización o las zonas ZEPA)… creo que esa diversificación y esa atención más directa al territorio (sin hablar tanto de ‘peso político’ pero sí de representatividad) nos va a ayudar a dar esa respuesta que nosotros esperamos dar, esa respuesta progresista que mucha gente creo que estaba echando en falta”.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete

“El del Modelo de Partido que tuvo lugar en el XV Congreso Provincial fue un debate bonito y creo que la conclusión es que hoy el proyecto que salió aprobado el domingo, ya es el proyecto de todos”

En el XV Congreso Provincial del PSOE de Albacete que se celebró el pasado domingo, 28 de enero, el Partido abordó su ‘tarjeta de presentación’, el que es el proyecto socialista a seguir dividiendo el contenido en tres partes durante esa jornada. La más orgánica de ellas (la que ponía sobre la mesa el Modelo de Partido y de los estatutos del PSOE) fue la que se encargó de coordinar precisamente Francisco Valera (y la que, a tenor de lo sucedido, resultó “con más salsa” por los temas que ahí se debaten).

“Fue una experiencia para todos, fue un debate limpio donde se vio que había compañeros que opinaban diferente pero que fue bonito; participó mucha gente y se notó que hay compañeros a los que les interesa esta Organización (independientemente de la opinión de la opinión que tengan o del modelo que defendieran en ese momento), pero fue un debate bonito y creo que la conclusión que es que hoy el proyecto que salió aprobado el domingo ya es el proyecto de todos, después de todo ese debate en el que cada uno con su entusiasmo lo defendió como creyó conveniente”, subraya.

Como gesto, la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete cuenta con una Secretaría de Transparencia, Participación y resoluciones del 39º Congreso Federal (encabezada por Mª Dolores Gómez). “Es un cierto simbolismo; evidentemente, aquí (como en el resto de provincias) se respetan las resoluciones del 39º Congreso, pero creo que en Albacete ese proceso federal se vivió de otra manera, con mucho entusiasmo… teníamos una persona muy cercana a Pedro Sánchez que era el anterior secretario general, Manolo (además, un gran amigo y una persona que contagia ese sentimiento), y de ahí ese valor que tiene más de simbolismo que de otra cosa esa Secretaría; queríamos tener ese gesto creando esa Secretaría de la defensa del espíritu del 39º Congreso (que viene a ser más participación, más horizontalidad, que la opinión de los militantes sirvan para tener un discurso que represente a la ciudadanía y también al cuerpo del Partido, como muy bien explica Santi)”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista a Francisco Valera, nuevo secretario de Organización provincial del Partido Socialista de Albacete, a través del vídeo que acompaña a esta versión por escrito de la misma.

Francisco Valera, secretario de Organización del PSOE Provincial de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez