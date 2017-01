Tal y como comienza apuntando el consejero, el sector de la Agricultura “es fundamental en Castilla-La Mancha por muchos motivos; fundamentalmente, por cuestiones económicas, porque representa el 12% del PIB regional y que necesita mucho apoyo y mucho impulso por parte de la Administración, que tiene que hacer que esa riqueza sea cada vez mayor y que seamos capaces de distribuirla bien”.

Precisamente para buscar mejorar ese apoyo, Francisco Martínez Arroyo ha trasladado a la ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina (durante la celebración de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos europeos, celebrada en el Ministerio de Agricultura y Pesca), el interés de las comunidades autónomas para que España defina una posición política sobre la reforma de la PAC, “antes que el resto de Estados miembros que, habitualmente, dan pasos antes que nosotros”.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, junto a la periodista Miriam Martínez.

“He encontrado buena disposición por parte de la ministra en empezar ya el debate en torno a la PAC”

Partiendo de la base de que “la PAC es una política muy necesaria, y yo muchas veces resalto que se dirige más a los consumidores que a los agricultores (que acaban siendo un vínculo entre lo que es el producto del campo y los consumidores)”, incide en que es fundamental concienciar a los ciudadanos de que hablamos de “una política vital para todos porque, por ejemplo, sin PAC no se puede disponer de la seguridad alimentaria de la que disfrutamos en Europa o de Parques Naturales y Parques Nacionales (como los que tenemos también en Castilla-La Mancha), y que todo esto se logra gracias a la tarea de los agricultores y ganaderos”.

Resalta, además, que la PAC no sólo es “ayudas a los agricultores (que suponen el 40% de sus rentas), sino muchísimas otras cosas porque en la Política Agraria se define el mercado alimentario, el desarrollo del medio rural… y eso es muy importante y nos debe importar mucho como país; de ahí que lo que vengo reclamándole a la ministra es que España tenga una posición sobre esa política y que en esa posición participemos las Comunidades Autónomas para que la conformemos entre todos (ya que tenemos la competencia en Agricultura según la Constitución española)”.

Asegura haber encontrado “buena disposición por parte de la ministra en empezar el debate ya” y apunta que “no podemos perder más tiempo, con el fin de que España lidere ese debate a nivel europeo y no vaya arrastrada por otros Estado miembro que también tradicionalmente nos aventajan en esto: empiezan antes a debatir en estas cuestiones e incluso influyen en los documentos finales; debemos abrir ese debate y, desde luego, Castilla-La Mancha apuesta porque en el centro de esta política estén los agricultores profesionales, aquellos que están en el territorio y viven y generan riqueza y actividad en él”.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Posiciones a reforzar como país con respecto a la Política Agraria Comunitaria (PAC)

Señala, al hilo de esto, que “en Castilla-La Mancha tenemos una ayuda media por hectárea muy baja en comparación a otras Comunidades Autónomas y esto hay que cambiarlo: tenemos que intentar que todos los agricultores (vivan donde vivan) tengan una ayuda mínima por hectárea; ése es un objetivo imprescindible dentro de esta reforma de la PAC que tenemos que abordar”.

De la misma manera reitera que se debe “priorizar a los profesionales, porque estamos hablando de una política que tiene recursos escasos que hay que utilizar bien: no se avecinan tiempos fáciles en la PAC a nivel presupuestario y hay que gestionarlos y orientarlos bien, hacia aquello que sea prioritario (que, desde mi punto de vista, son los profesionales)”.

Insiste, además, en que “hay que buscar la forma de argumentar esto de cara a la sociedad, desde el punto de vista del medio ambiente (porque la contribución de los agricultores y ganaderos a la mejora y conversación de nuestro medio ambiente es innegable) y, sin duda, desde la perspectiva de los consumidores (porque estamos hablando de una política necesaria para poder comprar todos los días en el supermercado, para poder comer, para poder cenar, y para hacerlo (además) con una calidad como la que disfrutamos en Europa (y que no se tiene, hoy, en ningún otro lugar del mundo)”. Esto le lleva a subrayar que “es una tarea de todos, porque generalmente nunca solemos explicar lo suficientemente bien a los ciudadanos lo que supone la política agraria desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, y debemos hacer ese esfuerzo porque eso hay que valorarlo socialmente, y se ha de saber que esa seguridad cuesta dinero; los ciudadanos deben conocer que una parte de sus impuestos (vía, en este caso, Unión Europea) acaba compensando de alguna forma aquello que los agricultores y ganaderos nos ofrecen día a día”.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Castilla-La Mancha tendrá un foro de debate “abierto a todo el mundo” para abordar la PAC

Asegura que uno de sus principales objetivos en este año y medio que lleva como consejero ha sido “que los ciudadanos hablaran de Agricultura y supieran más de ella; la Agricultura tiene que estar en el debate, como cualquier otra actividad, y tenemos que sentirnos orgullosos del sector agrario que tenemos (que es muy competitivo y con una innovación tecnológica como hoy en día ningún otro en la región)”.

Señala Martínez Arroyo que “para hablar de Agricultura necesitamos implicar a más colectivos, porque no es suficiente con que participen en esa reflexión sólo las organizaciones agrarias o las que representan a las cooperativas: necesitamos que también esté CECAM, Comisiones Obreras, UGT, que estén las organizaciones ecologistas, que esté la red de grupos de Desarrollo Rural… todos aquellos que quieran decir algo tienen que estar en el debate sobre la Política Agraria Comunitaria”.

Y ese foro de diálogo y estudio será realidad en Castilla-La Mancha, porque así lo ha anunciado el propio consejero, adelantando en nuestra región lo que también insta (como han leído previamente) a abordar al conjunto del Estado. “Hay que incluir a todo el mundo en el debate pero el vehículo de transmisión para llegar a los consumidores, son los agricultores (y por eso queremos una relación más estrecha con las organizaciones agrarias), pero hay que abrir el debate a muchos más colectivos porque eso, además, nos dará más fuerza a la hora de exponer nuestras peticiones en el marco nacional”, señala.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, junto a la periodista Miriam Martínez.

La ministra, más “receptiva” también en materia de agua

Hablando de otra de las cuestiones más prioritarias para el desarrollo de cualquier territorio (e íntimamente ligada al sector de la Agricultura), el agua, también comentamos cómo ese fue otro de los temas centrales que el consejero tuvo ocasión de debatir con la ministra García-Tejerina en el encuentro que ambos compartieron el pasado mes de diciembre y donde ha afirmado haberla encontrado igualmente “receptiva”.

“Esto habrá que ir viéndolo con el tiempo -afirma Martínez Arroyo-, lo que es cierto (y la ministra es consciente de ello) es que los equilibrios parlamentarios han cambiado, estamos en un momento distinto en el que existe la obligación de sentarse más con otras fuerzas políticas y con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, ésa es mi percepción”.

Cree que eso se va a producir en esta legislatura a nivel nacional y afirma que “en Castilla-La Mancha vamos a estar muy dispuestos a hablar”, incidiendo en que lo que está planteando desde el primer momento a la ministra y al Gobierno central en su conjunto es “que Castilla-La Mancha sea un actor en ese debate del agua y participe de él; no se puede (por ejemplo) abordar el debate sobre el Júcar sin contar con esta región que es el 75% de la cuenca”.

En el caso del Segura y sobre los pozos de sequía que supondrían que se derivase agua desde la cabecera (fundamentalmente en el término provincial albaceteño) hacia Murcia, afirma haber trasladado “reiteradamente a la ministra la necesidad de que, con un real decreto de sequía dotando con 30 millones de euros (y estando el 25% de la cuenca en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete), recibamos algún tipo de inversión porque la sequía está siendo igual de dramática en Murcia que en Albacete, y eso es una evidencia; y es cierto que con respecto a otras reuniones previas, en esta última la ministra fue más receptiva; espero que se financien pozos de sequía en Hellín a través de ese real decreto y que sirvan para abastecer a ciudadanos de la provincia de Albacete, es de sentido común”.

Reitera, sobre todo que, independientemente de cuáles sean las decisiones que se acuerden en torno al debate del agua, éstas no se pueden seguir tomando manteniendo ajena al debate a Castilla-La Mancha: “No se puede prorrogar el real decreto de sequía en una reunión bilateral entre la ministra y el presidente de la región de Murcia, y esto es de puro sentido común, porque cualquier persona entiende que algo falla cuando se toman decisiones sobre una cuenca sin una parte de esa cuenca”, pone como ejemplo.

Señala, además, que las decisiones que se tomen han de ser sensibles también a nuestra Comunidad Autónoma, “fundamentalmente porque aquí deseamos igualmente que parte del agua genere riqueza en nuestro territorio y que no siga habiendo empresas que no puedan seguir desarrollando su actividad (caso que sucede, por ejemplo, en Villamalea) por no disponer de agua suficiente; eso no es razonable, sobre todo cuando en su día todos los españoles (porque fueron recursos públicos) hicimos una inversión para que en el levante se crearan unas desaladoras que hoy en día se están infrautilizando ”.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Sobre el acuerdo firmado entre los regantes de Cancarix y de Agramón, el consejero subraya que “repartiendo agua, repartimos riqueza”

También en torno al agua, Francisco Martínez Arroyo habla del reciente acuerdo rubricado entre regantes de Cancarix y Agramón poniendo fin así a uno de los asuntos más sensibles a los que se enfrentó su Consejería desde el comienzo de la legislatura, después de decreto del Gobierno anterior por el que sólo se beneficiaba una parte del territorio (que, además, no se correspondía con los denominados ‘regadíos sociales’ de la zona).

“El de esa firma es uno de los momentos más bonitos que he vivido desde que soy consejero, porque se acababa un proceso que se inició (y mal) antes de las elecciones regionales y que García-Page se comprometió ya en campaña a revertir porque no se puede beneficiar a unos pocos primando a aquellos que más tienen frene a aquellos que más necesitan (como sí había hecho el Gobierno anterior en este asunto)”, explica.

Martínez Arroyo considera que “es uno de los casos más dramáticos y más denunciables, y este Gobierno autonómico ha hecho lo que tenía que hacer como Administración Pública; cumpliendo nuestro compromiso electoral, nosotros derogamos el decreto por el cual se declaraba de interés regional sólo una parte y excluyendo a la otra (y se declaraba la que, además, menos susceptible era de serlo); una vez derogado el decreto lo que hemos hecho ha sido sentarnos en la mesa, como hemos venido haciendo en éste y en todos los casos”.

Así, “se ha logrado poner de acuerdo a dos comunidades de regantes que, aparentemente, no se podían poner de acuerdo; por eso fue una enorme satisfacción la que sentí el otro día estando presente en la firma de este acuerdo que permite al Gobierno regional actual hacer un decreto declarando de interés regional los regadíos de las dos partes y que hasta 500 regantes puedan beneficiarse de 2 hectómetros cúbicos de agua; generamos mucha más riqueza que la que iba a generar el decreto anterior y la repartimos (porque repartiendo agua, repartimos riqueza)”, subraya.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, junto a la periodista Miriam Martínez.

Planes de gestión de Zonas ZEPA: un proceso “muy complejo” con acuerdo “en casi todo”

Arduo también ha sido el trabajo que desde la Consejería de Agricultura (y en multitud de reuniones mantenidas con los diferentes protagonistas) han centrado los últimos meses en relación a las denominadas Zonas ZEPA y sus planes de gestión.

Sobre ello también nos habla Francisco Martínez Arroyo, que asegura que “ha sido difícil” y apunta que “hemos tenido que tener la responsabilidad que no se tuvo antes: hay una sentencia judicial que deja bien claro que se hicieron mal las cosas y que el Gobierno anterior dio autorizaciones de plantación de viñedo sin el correspondiente informe ambiental… ahora (por simplificar el mensaje), lo que nos dice la a Administración Pública es que tenemos que elaborar planes de gestión, y este Gobierno los ha elaborado”.

Explica que se ha hecho “en colaboración con todas las partes implicadas y en un proceso muy complejo” en el que, también señala que no se han puesto de acuerdo en todo pero sí se ha alcanzado “un consenso en casi todo”. Concreta, por ejemplo, que “por primera vez en Castilla-La Mancha hemos puesto a disposición de los agricultores que están en Zona ZEPA una línea agroambiental específica dotada con 23 millones de euros solamente para compensar los compromisos adicionales que adquieran estos agricultores con el medio ambiente (pero sin obligarles a que los adquieran, sino que quienes lo hagan será de forma voluntaria)”.

Detalla que “el mayor problema que queda pendiente” es el del incremento de la superficie de cultivos leñosos, un asunto en el que el consejero asegura que desde el Gobierno se ha hecho “una propuesta muy razonable, aumentando la superficie de cultivos leñosos que se puede poner en Zona ZEPA por encima de lo que se ha podido poner en los últimos años; las organizaciones agrarias consideran que es insuficiente y ése es el motivo de que no haya habido acuerdo”.

En todo caso, aprovecha la ocasión para “agradecer el esfuerzo que se ha hecho para conseguir un acuerdo con planteamientos de medio ambiente y de agricultura e intentando siempre conciliar siempre los derechos de los agricultores y los ganaderos con la protección del medio ambiente” y afirma que se ha logrado elaborar “unos documentos muy valiosos que nos van a permitir dar muchísima más seguridad jurídica y que resolvamos el problema que lamentablemente se generó por parte del Gobierno anterior”.

Considera que esto ha sido posible mediante “muchísimas reuniones, no excluyendo nunca del debate a nadie y asumiendo más riesgo del que se había asumido anteriormente”, un proceso que ha puesto también sobre la mesa que “los agricultores hoy son mucho más conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente y, a su vez, los ecologistas también son mucho más conscientes de que sin agricultores no hay medio ambiente en Castilla-La Mancha, y hemos concluido algo fundamental: que en la región tiene que haber planes de gestión porque son necesarios y la única manera de resolver los problemas que tenemos porque antes no se hicieron bien los deberes y este Gobierno está aquí para resolver los problemas (éste es uno de ellos, y lo tenemos que solucionar)”.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

“Si el mundo del vino va bien, la agricultura en Castilla-La Mancha va bien; tenemos que intentar que todos los años sean buenos, que todos sean razonables, y eso exige la planificación”

Como último gran tema, conversamos del ámbito vitivinícola y de la pretensión de Gobierno regional de que los grandes esfuerzos de inversión pública en promoción sean a través de las nueve Denominaciones de Origen que hay en esta tierra.

“Eso forma parte de la necesaria planificación del sector; el vino es el sector más complejo que tenemos, del que más depende la economía de las zonas rurales, del que más depende la realidad de Castilla-La Mancha y probablemente es el sector que más nos representa en el mundo por muchas cuestiones… y todo eso nos tiene que llevar a que una parte muy importante de nuestros esfuerzos como Consejería de Agricultura se destinen a este sector”, señala.

Francisco Martínez Arroyo es claro y rotundo: “Si el mundo del vino va bien, la agricultura en Castilla-La Mancha va bien; tenemos que intentar que todos los años sean buenos, que todos sean razonables, y eso exige la planificación (que empieza en el viticultor y acaba en la bodega pero, sobre todo, en el consumidor que es quien al final ‘manda’ diciendo qué es un vino de calidad y cuánto está dispuesto a pagar)”.

Por eso advierte que hay que llegar al consumidor y que, para ello, “hay que invertir en promoción, por eso hemos dicho que todos nuestros esfuerzos en materia de promoción se van a dirigir a través de las nueve Denominaciones de Origen porque son nuestra mejor tarjeta de presentación, porque es el vino que tiene mayor calidad, mayor garantía y mayor valor en el mercado”.

Este tipo de diferenciaciones de calidad en nuestros productos son determinantes y, no en vano, será uno de los ejes del stand que Castilla-La Mancha tenga en su stand de la XXXVII edición de FITUR que arranca este 18 de enero y culmina el día 22. “Hemos decidido que este año, nuestra imagen sean las Denominaciones de Origen de todos nuestros productos agroalimentarios porque tenemos mucho de lo que presumir; llevamos mucho tiempo sin hacerlo y creo que es el momento de ‘sacar pecho’ por aquello que nos puede representar mejor y, en el vino, llevamos muchos años de retraso y hay que recuperarlos apostando por nuestras Denominaciones de Origen”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, a través del vídeo que acompaña a este texto.