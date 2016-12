Haciendo una foto del panorama regional, a Francisco Núñez lo primero que le viene a la cabeza con respecto a este 2016 próximo a concluir es “el señor de los Planes: Emiliano García-Page”. El diputado regional del Partido Popular comienza esta conversación afirmando que “nos hemos pasado todo el año 2016 oyendo a Emiliano García-Page anunciar planes” dice, citando algunos de los que añade que “hoy, haciendo balance ya del final del año, no hay nada en la realidad”.

Por tanto, “el incumplimiento de cada una de las promesas que hace Emiliano García-Page” es, en el ámbito político regional, lo primero que resume el 2016 para Francisco Núñez; en la parte más positiva de la balanza de este año, el diputado regional Popular cita “los grandes momentos que nos ha deparado la Feria de Albacete, que se ha convertido en la principal empresa de la ciudad generando decenas de millones de euros en tan sólo diez días y mueve por completo toda la provincia; nuevamente ha sido un éxito y todos hemos visto cómo la Feria ha sido un revulsivo no sólo para la capital sino para el conjunto provincial” dice, elogiando al alcalde de la ciudad, Javier Cuenca, por la parte que le toca.

Francisco Núñez, diputado regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Podemos se siente engañado por Page, como se siente todos aquellos castellano-manchegos a los que Page ha prometido algo que no se va a hacer”

“Haciendo un ejercicio de sinceridad absoluta”, Francisco Núñez explica que “al principio del año (con el Gobierno de García-Page en marcha unos seis o siete meses), el presidente anunciaba cualquier tipo de plan y los diputados de la oposición corríamos a interesarnos y a estudiar ese Plan; hoy cuando oímos a Page anunciar un Plan, nos lo tomamos a cachondeo, como se lo toma toda la sociedad castellano-manchega; es triste, pero lo castellano-manchegos están tomando al presidente de Castilla-La Mancha de cachondeo porque García-Page sólo anuncia ocurrencias que no tienen nada más detrás”.

Sobre Podemos, asegura al hilo de esto que “uno de los motivos por los que rompió su pacto con el PSOE fue porque se sintió engañado: Page había pactado con Podemos una serie de medidas, y la inacción de Page y las mentiras que contaba (a los ciudadanos, al PP y a Podemos) llevaron a Podemos a plantarse un día y romper el pacto con Page… y ‘de aquellos polvos estos lodos’: hoy (cuando estamos a mitad de diciembre y los presupuestos de Castilla-La Mancha tendrían que estar aprobándose en estas semanas), no hay presupuestos en Castilla-La Mancha; el Gobierno de Page no ha presentado borrador, nada sobre lo que trabajar”, situación que califica como algo “vergonzoso, preocupante y peligroso” porque “va a arrancar el mes de enero sin que sepamos cuánto dinero va a haber para la Dependencia, para Educación, para Sanidad, para nuevas infraestructuras…”.

Reitera que “Podemos se siente engañado por Page, como se siente todos aquellos castellano-manchegos a los que Page ha prometido algo que no se va a hacer”, citando “el centro de salud de Elche de la Sierra, el Hospital de Albacete, la apertura de todas las plantas hospitalarias cerradas (que no sólo no ha abierto las plantas cerradas en Almansa y Villarrobledo sino que, además, ha cerrado una planta en el Hospital de Hellín)… así podría aludir a muchas otras cosas que no ha cumplido y que han llevado a los ciudadanos a tomarse a cachondeo a Page y a Podemos a romper el pacto”.

“El presidente Page es un nefasto gestor para Castilla-La Mancha y 2017 va a ser más de lo mismo”

Sobre esa décima más de margen que Castilla-La Mancha ha logrado en negociación con el Gobierno Central de cara al objetivo de déficit de 2017 (y los posibles usos a esos casi 50 millones de euros de ‘alivio’ que supondrían), Francisco Núñez apunta que “ese dinero tiene que estar empleado en las principales materias (y que tienen un suspenso más que absoluto con el Gobierno de Page): Sanidad, Educación y función pública (porque a los funcionarios se les debe dinero de pagas que Page les había prometido dar, sin cumplirlo, y subidas salariales del 3%, también incumplidas…)”.

Al margen de esto, asiente que “es cierto que este año (vía disminución del déficit) el Gobierno de Rajoy va a aliviar con casi 50 millones de euros a Castilla-La Mancha, pero es que este año 2016 por la misma vía han llegado 240 millones de euros más a la región, y ese dinero no se ha traducido ni en devolver las pagas a los funcionarios, ni en subirles el sueldo, ni en mejorar la calidad de la Sanidad, ni la calidad de trabajo de los profesores interinos… en definitiva, el Gobierno de García-Page ha ingresado 240 millones de euros más este año desde el Gobierno de Rajoy y eso no ha tenido una repercusión en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos de Castilla-La Mancha en ésas áreas principales”.

Asegura que tampoco han tenido repercusión “en materia empresarial (con ayudas a las empresas para mejorar su exportación o para fomentar mejoras en materia logística), en materia de infraestructuras para poder acometer autovías (como la que aquí se prometió de Albacete a Cuenca y de la que no hay absolutamente nada)…” cuestiones que, a su juicio, demuestran que “el presidente Page es un nefasto gestor para Castilla-La Mancha y que 2017 va a ser más de lo mismo”.

“Anuncios vamos a tener muchos en materia de infraestructuras en el área de Fomento pero, por desgracia, creo que en la realidad, de lo que dependa del Gobierno de García-Page se va a hacer muy poco”

Incidiendo más en el ámbito de las infraestructuras, comentamos con Núñez esa reunión de trabajo que este mismo martes (13 de diciembre) se producía en Fuensalida entre el presidente García-Page y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para abordar cuestiones determinantes para el futuro regional en este ámbito y que están pendientes.

“No quisiera que se me tachara de pesimista, pero vista la experiencia de los dos primeros años de Gobierno de Page, dudo mucho que en los dos segundos años vaya a cambiar… creo que en 2017 vamos a tener su anuncio de la Autovía Albacete-Cuenca, el anuncio de la Plataforma Logística de Albacete capital, el anuncio de la Autovía (en otras provincias) que comunique Toledo con Ciudad Real, o La Alcarria, o La Sagra…, vamos a tener anuncios de que se van a mejorar las carreteras de la provincia…; anuncios vamos a tener muchos en materia de infraestructuras en el área de Fomento pero, por desgracia, creo que en la realidad, de lo que dependa del Gobierno de García-Page se va a hacer muy poco”, vaticina.

Dicho esto, añade tener “la esperanza cierta de que la Autovía que unirá Albacete y Jaén (en la que está trabajando el Gobierno de España y el nuevo ministro, Íñigo de la Serna, y que es una infraestructura fundamental para nuestra provincia) va a tener un empujón importante por parte del Gobierno de España (y espero que el de Page no pinga impedimentos ni pegas para impedirlo, porque es algo a lo que es muy aficionado…)”, critica.

“Page tiene que dar un buen servicio de Dependencia y no estar culpando permanentemente a los demás de sus problemas”

En materia de Dependencia, planteamos al diputado regional del PP la pretensión anunciada desde el Gobierno autonómico de reivindicar que el Gobierno central cumpla con la Ley y financie el 40 por ciento de la de Dependencia, (reivindicación que García-Page llevará a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el próximo mes de enero).

“Que están mal repartidas y mal financiadas las competencias es algo que todos conocemos…” dice, poniendo ejemplos del pueblo del que Núñez es alcalde (Almansa) donde “el Ayuntamiento paga a los conserjes, la luz, la calefacción y arreglos en todos los Colegios Públicos (y eso, siendo estos competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), y ejemplos como ése hay muchos en todo tipo de servicios y en cada municipio… por lo tanto, si queremos abordar una cosa puntual para tratar de tener una baza política, lo podemos hacer todos”, señala.

Le parece bien la respuesta que ya ha dado el Gobierno de España a estas situaciones “al convocar una Conferencia en la que abordar de manera global y general un nuevo modelo de financiación a las Comunidades Autónomas porque, si no, todos estaríamos con casos puntuales en los que nos sentimos perjudicados…”.

Dicho esto, añade que “como Page está prestando un servicio de Dependencia pésimo, con decenas de reclamaciones porque los usuarios se están quejando continuamente de lo mal que se está prestando en C-LM, pues para culpar a otro salió con el dinero que le debe el Gobierno en Dependencia; él tiene que dar un buen servicio de Dependencia y no estar culpando permanentemente a los demás de sus problemas (porque culpar a los demás de sus problemas es su día a día); y lo que le pase a los castellano-manchegos lo tiene que solucionar el presidente Page sin culpar a los demás”.

Un Plan Extraordinario por el Empleo “ampliamente mejorable”

Su valoración sobre el Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla-La Mancha del Gobierno autonómico, como alcalde de Almansa, Núñez explica que su municipio se acogía al mismo “aportando cerca de 700.000 euros, y el Gobierno regional ha puesto unos 690.000 euros”, por lo que afirma que “el Plan puede estar bien, pero lo que no es cierto es que lo financie el Gobierno de C-LM porque los Ayuntamientos está poniendo la mitad del dinero y desde el Gobierno regional deberían agradecer ese esfuerzo; a partir de ahí, dar un puesto de trabajo a alguien nunca es criticable (lo pueden ser las formas o el sistema podrá gustar más o menos, pero nunca criticaré que se dé a alguien un empleo durante seis meses), pero sí que es manifiestamente mejorable, por ejemplo, en la financiación y también con respecto a la empleabilidad futura de esos trabajadores” cuestiones, por tanto, que abogaría por mejorar de cara a otros ejercicios.

Núñez habla de los polémicos informes que supuestamente demostrarían que el PP estudió la venta de hospitales de C-LM a cambio de pagar deuda de la Autovía de Los Viñedos

En otro orden de asuntos, también Núñez habla de esos informes que recientemente se hacían públicos y que señalarían que durante el Gobierno de Cospedal en la región se puso sobre la mesa la posibilidad de vender cuatro hospitales de la región a cambio de condonar deuda de la Autovía de Los Viñedos.

Sin entrar a cuestionar la existencia de esos informes (que, además, asegura no haber tenido oportunidad de ver), el diputado regional del PP se remonta a 2011 y describe rápidamente que a la llegada de Cospedal al Gobierno regional “el sistema sanitario de Castilla-La Mancha estaba prácticamente en quiebra” y que hubo que buscar “alternativas que evitasen el colapso sanitario y el cierre de hospitales”, entre ellas, “se planteó cambiar a gestión público-privada una serie de hospitales (y, en ese contexto, hubo muchas reuniones en las que yo participé porque uno de esos hospitales era el de mi ciudad, Almansa), pero el Día de la Región (31 de mayo) de 2013, la propia Cospedal anunció que no sería necesaria esa primera idea que tuvo el Gobierno porque los cambios en la forma de trabajar y gestionar que se había empezado a implementar en 2012 y 2013 permitiría la viabilidad de esos hospitales”.

Añade Núñez que “si entre medias, el equipo que estudiara el paso a gestión público-privada de esos hospitales hizo informes, lo desconozco; pero estoy convencido de que a quien se lo encargasen (que no sé quién sería) exploraría todas las vías; que alguien quiera coger un informe y sacarlo de contexto es relativamente sencillo, pero yo soy alcalde y cuando quiero poner en marcha un servicio pido informes a contratación, al servicio jurídico, a intervención… y al final, tomo una decisión como alcalde; entiendo que el Gobierno hiciera eso”, concluye.

Escéptico ante un acercamiento con el PSOE en 2017

Habiéndose dado la mano de alguna manera PP y PSOE en la esfera nacional recientemente para comenzar la presente legislatura (y recordando que en septiembre la propia Cospedal “tendía la mano al PSOE regional” para no paralizar Castilla-La Mancha, le preguntamos a Núñez si 2017 dejará entrever un acercamiento entre ambas formaciones también en el ámbito autonómico.

Duda bastante de esa posibilidad el diputado regional del PP y recuerda nuevamente que “la presidenta del PP en Castilla-La Mancha tendió a García-Page la mano para pactar unos presupuestos y que no tuviera que pactarlos con Podemos (que significa el radicalismo extremo de la política), y Page ni siquiera ha querido sentarse con el Partido Popular a explorar esa vía… Cuando uno de los dos actores (en este caso, García-Page), ni siquiera quiere coger la mano de aquel que se la ofrece para llevar a cabo acuerdos para Castilla-La Mancha, veo difícil que en 2017 eso cambie…”.

Lamenta que, al menos, vayamos a llegar al mes de abril sin presupuestos en la región y, no obstante, concluye que “si el presidente Page quiere salir del radicalismo extremo, de ese enconamiento a la izquierda y de ese abrazo perpetuo a Podemos, y quiere volver a la moderación, al diálogo y a mirar por el futuro, nos va a tener con él porque el Partido Popular se ha ofrecido a pactar y consensuar distintas medidas para mejorar Castilla-La Mancha, pero yo… vuelvo a ser pesimista al respecto”.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista al diputado regional del Partido Popular en las Cortes regionales, Francisco Núñez, a través del vídeo que acompaña a este resumen por escrito de la misma.