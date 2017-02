Este jueves, 23 de febrero, precisamente la agricultura ha sido un tema que rondaba las Cortes regionales. Después de varios días haciéndolo, también en esta jornada diversos dirigentes del Partido Popular han hecho sus denuncias públicas (por ejemplo, el diputado regional Popular, Francisco Núñez) considerando que ‘es lamentable que Page no haya dejado entrar en las Cortes a los agricultores, a los que está arruinando’, criticando que cuestiones como la agricultura ecológica o las Zonas ZEPA quedaran (por votación) fuera de dicho Pleno.

Sobre esta situación, el secretario general regional de ASAJA, José maría Fresneda, no entra en lo político, y manifiesta que “los agricultores que están muy cabreados con todo lo que ha pasado con la agricultura ecológica tienen razón para estarlo”; dicho esto, señala también que “otros muchos agricultores aceptan cuál es la realidad del problema y lo que quieren es que la agricultura ecológica siga siendo una opción en Castilla-La Mancha, y con esos coincido yo y ASAJA”.

Poco partidario de los ‘juegos políticos’ que se acaban haciendo con la mayor parte de las cuestiones que atañen al sector (y la utilización que se hace de los agricultores), asegura que el poder legislativo ha de estar por encima de todas esas cuestiones ‘partidistas’.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

En concreto sobre la situación de la agricultura ecológica, Fresneda asegura que “no es fácil porque se trata de un problema generado en marzo de 2015: cuando cambia el Gobierno, el problema que se ha creado lo intentan paliar creando otro más grande… y, en definitiva, entre los dos grandes Partidos han creado un lío espectacular con esto”. Recuerda que “en ASAJA C-LM (y ASAJA en la mayoría de las provincias) creemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante para que la agricultura ecológica se mantenga aquí y por eso llegamos a un acuerdo con la Consejería para establecer un plan estratégico con el fin de mejorar las primas, recuperar los agricultores que se quedaron fuera de las ayudas a la agricultura ecológica… y el chasco mayor nos lo llevamos al escuchar al consejero anunciar que subían el presupuesto pero no las primas; hubo falta de respeto a las organizaciones agrarias en el acuerdo (porque ni se les tuvo en cuenta ni se las convocó al comité de seguimiento del asunto); cuando ya era tarde y no se podía corregir el problema, nosotros les dijimos ‘no’, y hemos pedido que se convoque un consejo asesor agrario (no sólo para esto, sino para todo en general) donde la representatividad esté claramente demostrada”.

Lamenta que “quienes están detrás de esta movilización de hoy llevan insultando más de un año… y ese movimiento está alentando a una organización que no tiene representatividad formal ni legal en Castilla-La Mancha” y que, en torno a este tipo de cuestiones, “el debate político siga alimentándose, y eso no es positivo”.

Reitera que “ASAJA decide que no hace ‘seguidismo’ aunque eso nos haga ser mal vistos por alguna gente” y anima “a seguir caminando, porque hay una normativa comunitaria que nos protege para hacerlo y porque existen motivos más que suficientes para pensar que la agricultura ecológica tiene un futuro muy grande en este país y en esta región”.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha

ASAJA C-LM decidida a llegar a los tribunales para lograr que no haya “ni una sola limitación para el desarrollo de la explotación de un agricultor” en las Zonas ZEPA

Con respecto a otro tema que está dando mucho de sí en el sector, el de las Zonas ZEPA, Fresneda defiende que “ASAJA tiene claro que ha de haber Planes de Gestión” y es muy crítico con “que haya gente (incluso entre la clase política) que quiera convencer a los agricultores para que se cabreen porque les aseguran que no hay por qué tener Plan de Gestión… y eso está mal”.

Fresneda defiende que en este asunto desde ASAJA se ha trabajado mucho y no se ha cedido en nada porque “tenemos experiencias claras en Extremadura, en Aragón y en Andalucía, donde hay limitaciones (igual que tiene que haberlas aquí), pero en esas Comunidades Autónomas no hay ni una sola limitación para el desarrollo de la explotación de un agricultor”, algo que la Asociación de Jóvenes Agricultores quiere también en Castilla-La Mancha. Así lo han solicitado (y lo seguirán haciendo) en cada borrador (cuatro hasta ahora) que se ha dado a conocer, con el aviso de tener ya preparado incluso “ir a los tribunales con el firme convencimiento de que se va a ganar”.

ASAJA está decidida: “Tenemos que frenar lo de las limitaciones en las Zonas ZEPA, y nos da igual lo que se tarde” afirma Fresneda, quien señala que “en la región hay 8 Zonas ZEPA y, dependiendo del color político de los Ayuntamientos que hay en ellas, existe más ruido o menos ruido, como siempre…”, insistiendo una vez más en que “no es bueno que se genere un debate político con los intereses de los profesionales” y apostando porque “como en otras Comunidades Autónomas que nos rodean, aquí haya Planes de Gestión que beneficien al agricultor”.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha

“Las Administraciones han permitido que se despueblen nuestros pueblos, y lo tienen que corregir porque la situación es muy grave”

Abordando otro problema, el del despoblamiento de las zonas rurales, conversamos con José María Fresneda sobre la reciente reunión que, junto a representantes de ASAJA Soria y ASAJA Teruel (y él mismo, como ASAJA Cuenca) analiza este asunto sobre el que apunta que “ninguna Administración ha hecho los deberes porque han permitido que se despueblen nuestros pueblos, y lo tienen que corregir porque la situación es muy grave”.

Recuerdan que “en los pueblos pequeñitos de esas zonas sólo se genera riqueza con la agricultura y la ganadería y hay que desarrollar en ellos, por tanto, proyectos agrícolas, ganaderos y forestales importantes, y por ahí hemos empezado”.

Avanza que desde esas tres provincias de forma conjunta, han solicitado “una reunión con la ministra de Agricultura en la que también queremos la presencia de la directora general de Agua (porque necesitamos regadíos en esas zonas) y el director general de Desarrollo Rural (porque muchas medidas se podrían reconducir en materia de los presupuestos del PDR para hacer indemnizaciones compensatorias para aquellos agricultores que mantienen la vida en los pueblos y no se van a otro sitio)”.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

En ese mismo sentido, añade que “en la relación de las ayudas directas de PAC, quisiéramos que hubiera una discriminación positiva hacia esas personas que viven y desarrollan su actividad en esos pueblos; va a empezar la revisión de la PAC que se va a hacer y por eso deseamos esa reunión con la ministra porque quisiéramos que se contemplaran estas cuestiones como objetivos prioritarios para atender a las zonas más despobladas del país”.

Además, han mantenido conversaciones con diputados del PP y del PSOE (son las formaciones presentes en las tres provincias aludidas) con el fin de lograr que impulsen en el Congreso de los Diputados iniciativas parlamentarias contra la despoblación de estas zonas.

Al margen de esto, José María Fresneda se refiere a la Cumbre de Presidentes celebrada el pasado mes de enero y, concretamente, “al acuerdo de cuatro puntos que sobre este problema alcanzaron los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, a los que pido que nos expliquen ese pacto que está en el abstracto más absoluto (porque, como declaración de intenciones, es extraordinaria)… y si quieren contar con nosotros, pues estamos dispuestos a trabajar”.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha

Fresneda avisa de “un movimiento muy importante” que, ajeno a la política, llevará a ASAJA a pedir “agua suficiente” en las zonas de La Manchuela de Cuenca y Albacete

En materia de agua, el secretario general de ASAJA C-LM nos advierte de una reciente reunión “muy importante” que afirma que le ilusiona y que pone “en primera línea de trabajo” de la mano de las provincias de Cuenca y Albacete: “Nada que haga el hombre en un papel no puede ser susceptible de ser cambiado, y en eso estamos; planteamos algo posible, que es recuperar los hectómetros cúbicos que no estamos utilizando en La Manchuela de Cuenca y Albacete”, explica.

Asegura que ya se ha empezado a trabajar en ello y que se está haciendo “con gente que sólo quiere que participe la organización agraria para que no llegue un Ayuntamiento, una cooperativa, etc. ‘y se ponga una medalla’ porque estamos hablando de un trabajo duro y difícil, pero tenemos personas muy comprometidas que se juegan mucho en la agricultura, y estamos decididos a desarrollar esto a tope porque tenemos convencimiento, fuerza, rigor profesional e independencia política: todo el que llame a esta puerta desde la política, tiene que despojarse del afán de beneficiarse políticamente de esto, así tendrá las puertas abiertas en este movimiento que creemos que es muy importante”, advierte.

En pocos días habrá una nueva reunión en este sentido huyendo “de discursos de ocurrencias, porque la hoja de ruta está escrita y el objetivo también; el posicionamiento está claro y sólo queda desarrollar la idea que poner en marcha con el objetivo de dotar del agua suficiente las dos zonas de La Manchuela”.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha

ASAJA urge a la Consejería a cumplir su compromiso de aprobar los expedientes de incorporación de jóvenes en abril para que estos puedan solicitar la PAC

Hablando de jóvenes agricultores, Fresneda asegura que existe “un espíritu emprendedor juvenil muy grande (al margen de la ayuda a la incorporación de jóvenes); las políticas del Gobierno en incorporación van a la cola en relación a la voluntad de los jóvenes que se van a incorporar”.

Le recuerda a la Consejería que “no ha cumplido con su compromiso, y ha comenzado la PAC sin que estuvieran aprobados los expedientes de incorporación de jóvenes” y le pide “que cumpla su palabra de hacerlo en abril para que esos jóvenes puedan solicitar la PAC (porque, si no, no podrán hacerlo)”.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha

“Vaticino para el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha una situación de poderío parecida a la del aceite de oliva”

Finalmente y en materia de vino, le planteamos a Fresneda el objetivo que marcó para el sector el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Francisco Martínez Arroyo) hace escasos días en Albacete (durante el IV Foro ‘Castilla-La Mancha de Cerca’ que organiza el Grupo La Cerca). Aseguraba que hay que lograr que se llegue a los 2.500 millones de euros de facturación a nivel regional en el sector (actualmente, se cifra en unos 1.000 millones de euros).

“Se va a conseguir”, afirma José María Fresneda sin dudarlo; “da gusto ver las iniciativas de los agricultores (unos por libre, otros en sus cooperativas) y comprobar cómo ya han entendido lo que es el mercado y que es el mercado el que realmente puede generar esas expectativas; están saliendo a todos los lados y están luchando”, dice.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

Avanza que la semana que viene hay “una reunión del patronato de la Fundación Tierra de Viñedos donde se va a elegir a los miembros de la comisión de planificación, y los trabajos van avanzados”.

Señala, sobre todo, que su gran satisfacción en torno a este sector es que “el agricultor, la cooperativa… van muy por delante de los anuncios que hace la propia Administración, y eso es muy bueno (porque así ésta será quien dé el nivel)”; por ejemplo, destaca sobre el objetivo de la integración comercial de cooperativas que “lo importante es que el agricultor y su cooperativa sepan que tienen un incentivo excepcional para mejorar las condiciones de su estructura para hacer mejores vinos porque el mercado nos los está pidiendo”.

“Yo vaticino para el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha una situación de poderío parecida a la del aceite de oliva; ¿cuándo? No lo sé, pero lo veo”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista al secretario general de ASAJA en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, a través del vídeo que acompaña a este resumen por escrito de la misma.