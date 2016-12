José García Molina afirma que este año le deja como sensación “haber valido por dos o tres porque, políticamente, ha sido muy intenso en algunos aspectos y muy poco intenso en otros”, introduce.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente de las Cortes regionales asegura que dividiría 2016 en tres partes (la última, casi en exclusiva para el mes que resta para su finalización). La primera parte del año, hasta las vacaciones, fue para él “un tanto anodina, y parecía que el PSOE en el Gobierno había entrado en una especie de ‘parón’ o de deriva que hizo que la hoja de ruta que trazamos junto a ellos empezase a atascarse y a no funcionar; avanzábamos pero ‘a trompicones’ y con la sensación de que se había perdido un poco la dirección, y así lo advertimos nosotros en aquel momento sin que se nos hiciera caso”, dice.

La segunda parte del año, después de las vacaciones, se inició (a raíz de esos preludios de la primera) con ese anuncio suyo de dar por muerto el pacto de investidura que Podemos estableció con el PSOE y que permitió a García-Page ser investido presidente de Castilla-La Mancha: “Vimos que ese acuerdo no se estaba cumpliendo y había muerto de inanición y de vergüenza” explica, relatando tener la sensación de que, desde ese momento, el Partido Socialista “se empezó a dar cuenta de que quizá había estado mucho tiempo pensando en las nubes o en sí mismo”, una reacción que sirve a García Molina para albergar “esperanza de cara a este último tramo de año, sobre todo, en lo que se refiere a reactivar la cuestión legislativa (que a nosotros es la que nos parece más importante)”.

En este sentido, nos cuenta cómo hoy mismo ha participado junto a los otros dos Grupos parlamentarios de las Cortes en la Comisión de Transparencia, con buenos resultados: “Podemos decir prácticamente que la Ley de Transparencia es una realidad (a falta de su refrendo en el Pleno) porque hay un amplio consenso”, adelanta.

También explica que ha anunciado el estudio de la Ley de Garantías Ciudadanas, factor que le ayuda a confiar en que, “después de estos últimos tres meses que han sido menos plácidos, esto sirva como revulsivo para que nos pongamos a trabajar en pro del bien de esta región”.

José García Molina, vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general de PODEMOS en Castilla-La Mancha.

“Al hablar con miembros del PSOE y del PP, tengo la sensación de que toda la política que se hace en esta región gira alrededor de la Ley de Presupuestos; y es importante, pero no es lo único”

García Molina ha reconocido en varias ocasiones estos últimos días que hay “buena sintonía” con el PSOE y el Gobierno de cara a sacar adelante precisamente su propuesta de Ley Integral de Garantías que blinde renta, vivienda y suministros para toda la sociedad (y esta normativa fue una condición puesta al Ejecutivo autonómico para apoyar los Presupuestos del próximo año). Pero también ha manifestado que eso no le basta para comprometer su necesario apoyo, a la tramitación de dichos Presupuestos Generales del próximo ejercicio…

“La propuesta de Podemos de Ley Integral da un paso adelante en lo que incluso era nuestra primera hoja de ruta -explica el líder regional de la formación morada-; es verdad que muchas de las medidas que contempla, nosotros las habíamos contemplado pero por separado (habíamos pensado en hacer una ley contra la pobreza energética, habíamos pensado en hacer una ley de vivienda que aportase la garantía y alternativa habitacional, etc.); pero creo que la gran aportación de esta ley es lo que indica su nombre: la integralidad de políticas y la integración de sinergias de los recursos públicos, y parece que al Gobierno le ha parecido una buena idea y espero que ese camino que dicen que quieren tomar con nosotros sea de verdad (porque creo que, sobre todo, va a ser un bien para esta región y su gente)”.

Dice de los presupuestos que es otra cuestión, “ligada a ésta Ley, pero distinta”, y explica: “Cuando el otro día, en la comparecencia junto al vicepresidente del Gobierno (Martínez Guijarro), dije ‘primero las garantías y luego los presupuestos’, no me refería sólo a la Ley; me refería a que los presupuestos tienen que ser una herramienta política, no la política en sí misma”.

Incide en esto porque afirma sentir (cuando habla con miembros del PSOE y del PP) “que toda la política que se hace en esta región gira alrededor de la Ley de Presupuestos, y yo creo que (obviamente) los presupuestos son importantísimos, pero no son la única política que hay que hacer en la región”.

Dice esto porque se muestra convencido de que “nos falta todavía (aunque esta Ley de Garantías puede ser un primer paso) diseñar el modelo de región que queremos (llevo mucho tiempo queriendo pensar esto con el Gobierno y con el presidente) para saber a qué tenemos que dedicar los presupuestos (que, al margen de las emergencias que obviamente hay que atender, también tienen que estar orientados a una idea de región); eso pasa por saber en qué sectores hay que invertir para ir consolidando las bases de una región de presente y de futuro”.

Por tanto, en torno al estado de la negociación de los presupuestos, García Molina se mantiene en la idea que ya defendió en el mismo proceso el año pasado, y prefiere unos buenos presupuestos que unos presupuestos pronto: “Yo prefiero las cosas bien hechas (aunque tarden un poco más) que cosas hechas con prisa que luego puedan salir mal”, reitera.

“Luces y sombras” el en acuerdo con el Gobierno de España para flexibilizar el déficit a la región

Sobre otra cuestión que afecta a la región, precisamente este mismo viernes en Albacete el presidente García-Page ha manifestado su satisfacción en torno al acuerdo logrado con el Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para lograr ampliar el margen de déficit: ha dicho que “hemos conseguido un respiro equivalente a los 8 centros de Salud y la mayoría de los consultorios que tenemos previsto llevar cabo el año en lo que resta de legislatura en toda Castilla-La Mancha”…

En torno a este acuerdo, José García Molina asegura ver “luces y sombras”. Ve positivo tener esa décima más en el déficit “porque va a ayudar (si se quiere) a invertir ese dinero en servicios públicos y en estado del bienestar”. Las ‘sombras’ se desprenden en su explicación al señalar que “eso viene acompañado de subidas de impuestos que, aunque no sean los que van a apretar a más personas, son al fin y al cabo subidas de impuestos y, por tanto, habrá quien tenga por esto menos poder adquisitivo”.

Pero en torno a esta cuestión, afirma que su “gran preocupación” es “que no cambia para nada el modelo: sigue el modelo de recortes, de austeridad… (aunque se relaje una décima), no cambiamos el modelo económico y social sobre el que estamos construyendo (en este caso) el país, y también la región”. Se alegra, por tanto, por la parte buena que tiene la noticia, pero no por las malas que asegura que también conlleva y por la continuidad que determina, mientras el gran reto apunta que ha de ser “revertir el modelo económico y social que tenemos instaurado y darle un giro, con una política fiscal más progresiva y con inversiones expansivas y no de austeridad o recortes… entonces sí nos alegraremos mucho más”.

“Creo que la manera de ser más fuertes y de seguir aspirando a gobernar esta región es que sepamos permanecer unidos en esa diversidad de opiniones que ha existido siempre”

El año 2017 también se vislumbra también decisivo para Podemos en Castilla-La Mancha. Se habla mucho de si hay, o no, unidad en la formación; de si García Molina continuará liderando o si habrá otras opciones…

El actual secretario general de Podemos en nuestra Comunidad Autónoma señala esperar de todo ese proceso que está por venir “que seamos capaces de ir a un proceso de unidad y de fortalecimiento”. Señala que son una fuerza política que ha hecho historia en la región y que ninguna alternativa a los partidos ‘clásicos’ había tenido tanto voto y tanta representación, pudiendo haberse convertido, señala, en “determinantes en las políticas que se hacen en la región, fundamentalmente en las legislativas, porque de alguna manera aunque no estamos en el Gobierno y somos oposición, es determinante el voto que nosotros tengamos”.

Pone en valor que han tenido que construir toda esa historia de partido “corriendo muchísimo” y considera que ahora que ha pasado el tiempo de ‘batalla electoral’ “es el momento de madurar, de parar un poco, levantar la cabeza y ver hacia dónde queremos ir, e ir más lento porque seguramente queremos ir más lejos”.

Por eso no duda en manifestar que el reto “es construir una fuerza política desde la unidad pero sabiendo que somos diversos y que venimos de lugares distintos, que en Podemos la diversidad y la diferencia nunca ha sido un problema; creo que la manera de ser más fuertes y de seguir aspirando a gobernar esta región es que sepamos permanecer unidos en esa diversidad de opiniones que ha existido siempre” dice, recordando el mismo espíritu y diversidad que salió de aquel ‘Consejo de Talavera’.

Al año nuevo le pide (políticamente hablando)… “más actividad legislativa”

Al ‘año nuevo político’ en Castilla-La Mancha y en el día a día de la gestión en las Cortes, García Molina le pide “más actividad legislativa, porque este año hemos tenido muy poca; ha sido muy curioso que ni el Gobierno ni el Partido Popular hayan traído proposiciones de ley importantes a la Cámara, y que las que han llegado (aunque sea para desestimarlas a veces) han sido todas propuestas desde Podemos”.

José García Molina está convencido de que “si queremos hacer una política distinta tenemos que tener leyes distintas y mejores, de modo que eso es lo que pediría a los Grupos políticos, porque los debates en las Cortes están bien pero no cambian la vida de la gente; debemos tener más actividad legislativa de verdad”, concluye.

Si lo desean, pueden escuchar al completo esta entrevista telefónica al secretario general de Podemos en C-Lm y vicepresidente de las Cortes regionales, José García Molina, a través del archivo de audio que acompaña a este texto.